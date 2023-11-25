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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:50
vitaliiangel написав: Shaman написав:
Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні.
к сожалению, вопросы в которых я эксперт на этом форуме не обсуждаются, приходится пресмыкаться к другим вопросам..
а на моих форумах скучно. чтобы тамошний народ
как то расшевелить (чем то удивить) надо месяц искать инфу. А здесь даже элементарные вещи, казалось бы известные школьнику, вызывают жаркие споры.
Дивлячись, який в них бекграунд. Може вони вже все бачили?
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Додано: Нед 26 лис, 2023 01:34
Shaman написав:
Може вони вже все бачили?
определить дистанционно кто и что видел - высший пилотаж, которым я пока ещё не владею. Ну и видеть мало, увиденное надо запомнить, систематизировать и не жадничать делиться мыслями. А это 3 разных полушария мозга (шшшутка).
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