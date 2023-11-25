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определить дистанционно кто и что видел - высший пилотаж, которым я пока ещё не владею. Ну и видеть мало, увиденное надо запомнить, систематизировать и не жадничать делиться мыслями. А это 3 разных полушария мозга (шшшутка).
akurt написав:Так, панове, досить, повертаємося до теми гілки Еміграція, заробітчанство
His path to the USA
Вчора, гуляючи Барселоною, довго говорив із своїм у минулому підлеглим, який опинився в США. Зараз мешкає в Нью-Йорку - я ось думаю, може зберемось якось в трьох: я, rjkz та Максим.
Історія цікава... Як сказав Максим: "Да, сам никогда не мог представить, что хоть на миг попаду в США, а оно видите как…Жизнь вносит свои коррективы 😉..." Я пригадав, що підлеглим якось сказав щось таке: "До кожного з Вас один - і тільки один! - раз в житті підійде Пані-доля, постукає по плечах та скаже: "Пішли зі мною у цікаве активне життя!" У Вас буде тільки 2 варіанта відповіді: - не чіпай моє плече, стара, я з пацанами йду на пиво... - я готовий: тільки штани підтягну!
Так і сталося. Максим після отримання диплома в одному з вишів України, де записано "інженер-електроомеханік" десь там якось кимось працював. Оженився. Дитина (хлопчик). Треба щось робити...
Тут і підійшла Пані-доля і тихенько сказала: на Аляску працювати з візою Н2В - я оформлення беру на себе - поїдеш? (Примітка: то тимчасова сезонна віза для робітників в сільському або рибному хазяйстві). Рибу ловити... Ось не повірете: ну і Пані-доля!, Максим виїхав 7 січня 2022 року, залишивши жінку та дитину вдома. Працював сумлінно - я його знаю як класного хлопця - тому і не сумніваюсь - тут війна - і роботодавець САМ запропонував оформити йому статус TPS ("...документы, которые разрешают оставаться и работать у них на заводе….").
Пройшов час та Максим оформив виклик родині - вже за програмою U4U - жінка та синочок опинилися в Нью-Йорку (нагадаю, це місто де запланована зустріч "akurt-rjkz-Максим").
Цікаво, що Максим підтвердив те, що розказував нам мешканець цього цікавого міста: "Да, выбор пал на Нью Йорк, так как здесь общественный транспорт очень развит, первое время можно обходится без авто, что для прибывших эмигрантов очень огромный плюс!"
Законне питання від мене: що з житлом (Максим вже виїхав з Аляски та мешкає в місті Нью-Йорк: "...Вы знаете, с жильем мне в НЙ еще повезло. Я без этого вездесущего "кредит скора", снял 1bdr - 1700$ в месяц..." - Де це? - Это район Бруклина,Bensonhurst... https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... ?entry=ttu - Наші знавці США, які ніколи не були в США, впевнені, що тебе вже 10 разів згвалтували, а ти вже 10 разів застрелив чорношкірого або китайця... - Спокойный, самое главное безопасный район... Все под боком... Что еще для старта нужно... - Ну та вже не нахвалюй, якісь недоліки ж є... - Одно хочу сказать: город дорогой и налоги космические... Плюс к этому сейчас в "догруз" - город перенасыщен эмигрантами...
Максим влаштувався на роботу. Жінка теж працює... Але це зовсім інша історія...
Бенсонхерст - неплохой район. Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе. Еще одни знакомые давно снимают там 1бдрм, 1300. Но это такая фишка НЙ, если долго живешь на одном месте, то тебе или не поднимают рент или поднимают очень не намного. Рент контрол или рент стайбалайзд. Это закон для старых домов, в новых домах такого нет. Но в новых домах цены....Поэтому под рент покупать в НЙ - не фонтан. В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.