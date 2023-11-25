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#<1 ... 1588158915901591 Додано: Суб 25 лис, 2023 22:50 vitaliiangel написав: Shaman написав: Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні. Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні. к сожалению, вопросы в которых я эксперт на этом форуме не обсуждаются, приходится пресмыкаться к другим вопросам..



а на моих форумах скучно. чтобы тамошний народ как то расшевелить (чем то удивить) надо месяц искать инфу. А здесь даже элементарные вещи, казалось бы известные школьнику, вызывают жаркие споры. к сожалению, вопросы в которых я эксперт на этом форуме не обсуждаются, приходится пресмыкаться к другим вопросам..а на моих форумах скучно. чтобыкак то расшевелить (чем то удивить) надо месяц искать инфу. А здесь даже элементарные вещи, казалось бы известные школьнику, вызывают жаркие споры.

Дивлячись, який в них бекграунд. Може вони вже все бачили? Дивлячись, який в них бекграунд. Може вони вже все бачили? Shaman

Повідомлень: 4750 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 01:34 Shaman написав: Може вони вже все бачили? Може вони вже все бачили? определить дистанционно кто и что видел - высший пилотаж, которым я пока ещё не владею. Ну и видеть мало, увиденное надо запомнить, систематизировать и не жадничать делиться мыслями. А это 3 разных полушария мозга (шшшутка). определить дистанционно кто и что видел - высший пилотаж, которым я пока ещё не владею. Ну и видеть мало, увиденное надо запомнить, систематизировать и не жадничать делиться мыслями. А это 3 разных полушария мозга (шшшутка). vitaliiangel

Повідомлень: 20733 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2314 раз. Подякували: 3288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 02:52 akurt написав: Так, панове, досить, повертаємося до теми гілки

Еміграція, заробітчанство



His path to the USA



Вчора, гуляючи Барселоною, довго говорив із своїм у минулому підлеглим, який опинився в США.

Зараз мешкає в Нью-Йорку - я ось думаю, може зберемось якось в трьох: я, rjkz та Максим.



Історія цікава...

Як сказав Максим: "Да, сам никогда не мог представить, что хоть на миг попаду в США, а оно видите как…Жизнь вносит свои коррективы 😉..."

Я пригадав, що підлеглим якось сказав щось таке: "До кожного з Вас один - і тільки один! - раз в житті підійде Пані-доля, постукає по плечах та скаже: "Пішли зі мною у цікаве активне життя!"

У Вас буде тільки 2 варіанта відповіді:

- не чіпай моє плече, стара, я з пацанами йду на пиво...

- я готовий: тільки штани підтягну!



Так і сталося.

Максим після отримання диплома в одному з вишів України, де записано "інженер-електроомеханік" десь там якось кимось працював. Оженився. Дитина (хлопчик). Треба щось робити...



Тут і підійшла Пані-доля і тихенько сказала: на Аляску працювати з візою Н2В - я оформлення беру на себе - поїдеш? (Примітка: то тимчасова сезонна віза для робітників в сільському або рибному хазяйстві). Рибу ловити...

Ось не повірете: ну і Пані-доля!, Максим виїхав 7 січня 2022 року, залишивши жінку та дитину вдома.

Працював сумлінно - я його знаю як класного хлопця - тому і не сумніваюсь - тут війна - і роботодавець САМ запропонував оформити йому статус TPS ("...документы, которые разрешают оставаться и работать у них на заводе….").



Пройшов час та Максим оформив виклик родині - вже за програмою U4U - жінка та синочок опинилися в Нью-Йорку (нагадаю, це місто де запланована зустріч "akurt-rjkz-Максим").



Цікаво, що Максим підтвердив те, що розказував нам мешканець цього цікавого міста:

"Да, выбор пал на Нью Йорк, так как здесь общественный транспорт очень развит, первое время можно обходится без авто, что для прибывших эмигрантов очень огромный плюс!"



Законне питання від мене: що з житлом (Максим вже виїхав з Аляски та мешкає в місті Нью-Йорк:

"...Вы знаете, с жильем мне в НЙ еще повезло. Я без этого вездесущего "кредит скора", снял 1bdr - 1700$ в месяц..."

- Де це?

- Это район Бруклина, Bensonhurst...

https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... ?entry=ttu

- Наші знавці США, які ніколи не були в США, впевнені, що тебе вже 10 разів згвалтували, а ти вже 10 разів застрелив чорношкірого або китайця...

- Спокойный, самое главное безопасный район... Все под боком... Что еще для старта нужно...

- Ну та вже не нахвалюй, якісь недоліки ж є...

- Одно хочу сказать: город дорогой и налоги космические... Плюс к этому сейчас в "догруз" - город перенасыщен эмигрантами...



Максим влаштувався на роботу. Жінка теж працює... Але це зовсім інша історія... Так, панове, досить, повертаємося до теми гілкиHis path to the USAВчора, гуляючи Барселоною, довго говорив із своїм у минулому підлеглим, який опинився в США.Зараз мешкає в Нью-Йорку - я ось думаю, може зберемось якось в трьох: я,та Максим.Історія цікава...Як сказав Максим: "Да, сам никогда не мог представить, что хоть на миг попаду в США, а оно видите как…Жизнь вносит свои коррективы 😉..."Я пригадав, що підлеглим якось сказав щось таке: "До кожного з Вас один - і тільки один! - раз в житті підійде Пані-доля, постукає по плечах та скаже: "Пішли зі мною у цікаве активне життя!"У Вас буде тільки 2 варіанта відповіді:- не чіпай моє плече, стара, я з пацанами йду на пиво...- я готовий: тільки штани підтягну!Так і сталося.Максим після отримання диплома в одному з вишів України, де записано "інженер-електроомеханік" десь там якось кимось працював. Оженився. Дитина (хлопчик). Треба щось робити...Тут і підійшла Пані-доля і тихенько сказала: на Аляску працювати з візою Н2В - я оформлення беру на себе - поїдеш? (Примітка: то тимчасова сезонна віза для робітників в сільському або рибному хазяйстві). Рибу ловити...Ось не повірете: ну і Пані-доля!, Максим виїхав2022 року, залишивши жінку та дитину вдома.Працював сумлінно -- тут війна - і роботодавець САМ запропонував оформити йому статус TPS ("...документы, которые разрешают оставаться и работать у них на заводе….").Пройшов час та Максим оформив виклик родині - вже за програмою U4U - жінка та синочок опинилися в Нью-Йорку (нагадаю, це місто де запланована зустріч "-Максим").Цікаво, що Максим підтвердив те, що розказував нам мешканець цього цікавого міста:"Да, выбор пал на Нью Йорк, так как здесь общественный транспорт очень развит, первое время можно обходится без авто, что для прибывших эмигрантов очень огромный плюс!"Законне питання від мене: що з житлом (Максим вже виїхав з Аляски та мешкає в місті Нью-Йорк:"...Вы знаете, с жильем мне в НЙ еще повезло. Я без этого вездесущего "кредит скора", снял 1bdr - 1700$ в месяц..."- Де це?- Это район Бруклина, Bensonhurst...- Наші знавці США, які ніколи не були в США, впевнені, що тебе вже 10 разів згвалтували, а ти вже 10 разів застрелив чорношкірого або китайця...- Спокойный, самое главное безопасный район... Все под боком... Что еще для старта нужно...- Ну та вже не нахвалюй, якісь недоліки ж є...- Одно хочу сказать: город дорогой и налоги космические... Плюс к этому сейчас в "догруз" - город перенасыщен эмигрантами...Максим влаштувався на роботу. Жінка теж працює... Але це зовсім інша історія...



Бенсонхерст - неплохой район.

Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе.

Еще одни знакомые давно снимают там 1бдрм, 1300. Но это такая фишка НЙ, если долго живешь на одном месте, то тебе или не поднимают рент или поднимают очень не намного. Рент контрол или рент стайбалайзд. Это закон для старых домов, в новых домах такого нет. Но в новых домах цены....Поэтому под рент покупать в НЙ - не фонтан.

В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю. Бенсонхерст - неплохой район.Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе.Еще одни знакомые давно снимают там 1бдрм, 1300. Но это такая фишка НЙ, если долго живешь на одном месте, то тебе или не поднимают рент или поднимают очень не намного. Рент контрол или рент стайбалайзд. Это закон для старых домов, в новых домах такого нет. Но в новых домах цены....Поэтому под рент покупать в НЙ - не фонтан.В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю. rjkz

Повідомлень: 15794 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8100 раз. Подякували: 4966 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1588158915901591 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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