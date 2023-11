Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1589159015911592> Додано: Суб 25 лис, 2023 22:50 vitaliiangel написав: Shaman написав: Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні. Але є ще те, наскільки людина обізнана в тому чи іншому питанні. к сожалению, вопросы в которых я эксперт на этом форуме не обсуждаются, приходится пресмыкаться к другим вопросам..



а на моих форумах скучно. чтобы тамошний народ как то расшевелить (чем то удивить) надо месяц искать инфу. А здесь даже элементарные вещи, казалось бы известные школьнику, вызывают жаркие споры. к сожалению, вопросы в которых я эксперт на этом форуме не обсуждаются, приходится пресмыкаться к другим вопросам..а на моих форумах скучно. чтобыкак то расшевелить (чем то удивить) надо месяц искать инфу. А здесь даже элементарные вещи, казалось бы известные школьнику, вызывают жаркие споры.

Dивлячись, який в них бекграунд. Може вони вже все бачили?

Повідомлень: 4750 З нами з: 29.09.19 Подякував: 519 раз. Подякували: 1230 раз.

Повідомлень: 20738 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 02:52 akurt написав: Так, панове, досить, повертаємося до теми гілки

Еміграція, заробітчанство



His path to the USA



Вчора, гуляючи Барселоною, довго говорив із своїм у минулому підлеглим, який опинився в США.

Зараз мешкає в Нью-Йорку - я ось думаю, може зберемось якось в трьох: я, rjkz та Максим.



Історія цікава...

Як сказав Максим: "Да, сам никогда не мог представить, что хоть на миг попаду в США, а оно видите как…Жизнь вносит свои коррективы 😉..."

Я пригадав, що підлеглим якось сказав щось таке: "До кожного з Вас один - і тільки один! - раз в житті підійде Пані-доля, постукає по плечах та скаже: "Пішли зі мною у цікаве активне життя!"

У Вас буде тільки 2 варіанта відповіді:

- не чіпай моє плече, стара, я з пацанами йду на пиво...

- я готовий: тільки штани підтягну!



Так і сталося.

Максим після отримання диплома в одному з вишів України, де записано "інженер-електроомеханік" десь там якось кимось працював. Оженився. Дитина (хлопчик). Треба щось робити...



Тут і підійшла Пані-доля і тихенько сказала: на Аляску працювати з візою Н2В - я оформлення беру на себе - поїдеш? (Примітка: то тимчасова сезонна віза для робітників в сільському або рибному хазяйстві). Рибу ловити...

Ось не повірете: ну і Пані-доля!, Максим виїхав 7 січня 2022 року, залишивши жінку та дитину вдома.

Працював сумлінно - я його знаю як класного хлопця - тому і не сумніваюсь - тут війна - і роботодавець САМ запропонував оформити йому статус TPS ("...документы, которые разрешают оставаться и работать у них на заводе….").



Пройшов час та Максим оформив виклик родині - вже за програмою U4U - жінка та синочок опинилися в Нью-Йорку (нагадаю, це місто де запланована зустріч "akurt-rjkz-Максим").



Цікаво, що Максим підтвердив те, що розказував нам мешканець цього цікавого міста:

"Да, выбор пал на Нью Йорк, так как здесь общественный транспорт очень развит, первое время можно обходится без авто, что для прибывших эмигрантов очень огромный плюс!"



Законне питання від мене: що з житлом (Максим вже виїхав з Аляски та мешкає в місті Нью-Йорк:

"...Вы знаете, с жильем мне в НЙ еще повезло. Я без этого вездесущего "кредит скора", снял 1bdr - 1700$ в месяц..."

- Де це?

- Это район Бруклина, Bensonhurst...

https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... ?entry=ttu

- Наші знавці США, які ніколи не були в США, впевнені, що тебе вже 10 разів згвалтували, а ти вже 10 разів застрелив чорношкірого або китайця...

- Спокойный, самое главное безопасный район... Все под боком... Что еще для старта нужно...

- Ну та вже не нахвалюй, якісь недоліки ж є...

- Одно хочу сказать: город дорогой и налоги космические... Плюс к этому сейчас в "догруз" - город перенасыщен эмигрантами...



Максим влаштувався на роботу. Жінка теж працює... Але це зовсім інша історія... Так, панове, досить, повертаємося до теми гілкиHis path to the USAВчора, гуляючи Барселоною, довго говорив із своїм у минулому підлеглим, який опинився в США.Зараз мешкає в Нью-Йорку - я ось думаю, може зберемось якось в трьох: я,та Максим.Історія цікава...Як сказав Максим: "Да, сам никогда не мог представить, что хоть на миг попаду в США, а оно видите как…Жизнь вносит свои коррективы 😉..."Я пригадав, що підлеглим якось сказав щось таке: "До кожного з Вас один - і тільки один! - раз в житті підійде Пані-доля, постукає по плечах та скаже: "Пішли зі мною у цікаве активне життя!"У Вас буде тільки 2 варіанта відповіді:- не чіпай моє плече, стара, я з пацанами йду на пиво...- я готовий: тільки штани підтягну!Так і сталося.Максим після отримання диплома в одному з вишів України, де записано "інженер-електроомеханік" десь там якось кимось працював. Оженився. Дитина (хлопчик). Треба щось робити...Тут і підійшла Пані-доля і тихенько сказала: на Аляску працювати з візою Н2В - я оформлення беру на себе - поїдеш? (Примітка: то тимчасова сезонна віза для робітників в сільському або рибному хазяйстві). Рибу ловити...Ось не повірете: ну і Пані-доля!, Максим виїхав2022 року, залишивши жінку та дитину вдома.Працював сумлінно -- тут війна - і роботодавець САМ запропонував оформити йому статус TPS ("...документы, которые разрешают оставаться и работать у них на заводе….").Пройшов час та Максим оформив виклик родині - вже за програмою U4U - жінка та синочок опинилися в Нью-Йорку (нагадаю, це місто де запланована зустріч "-Максим").Цікаво, що Максим підтвердив те, що розказував нам мешканець цього цікавого міста:"Да, выбор пал на Нью Йорк, так как здесь общественный транспорт очень развит, первое время можно обходится без авто, что для прибывших эмигрантов очень огромный плюс!"Законне питання від мене: що з житлом (Максим вже виїхав з Аляски та мешкає в місті Нью-Йорк:"...Вы знаете, с жильем мне в НЙ еще повезло. Я без этого вездесущего "кредит скора", снял 1bdr - 1700$ в месяц..."- Де це?- Это район Бруклина, Bensonhurst...- Наші знавці США, які ніколи не були в США, впевнені, що тебе вже 10 разів згвалтували, а ти вже 10 разів застрелив чорношкірого або китайця...- Спокойный, самое главное безопасный район... Все под боком... Что еще для старта нужно...- Ну та вже не нахвалюй, якісь недоліки ж є...- Одно хочу сказать: город дорогой и налоги космические... Плюс к этому сейчас в "догруз" - город перенасыщен эмигрантами...Максим влаштувався на роботу. Жінка теж працює... Але це зовсім інша історія...



Бенсонхерст - неплохой район.

Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе.

Еще одни знакомые давно снимают там 1бдрм, 1300. Но это такая фишка НЙ, если долго живешь на одном месте, то тебе или не поднимают рент или поднимают очень не намного. Рент контрол или рент стайбалайзд. Это закон для старых домов, в новых домах такого нет. Но в новых домах цены....Поэтому под рент покупать в НЙ - не фонтан.

Бенсонхерст - неплохой район.

Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе.

Еще одни знакомые давно снимают там 1бдрм, 1300. Но это такая фишка НЙ, если долго живешь на одном месте, то тебе или не поднимают рент или поднимают очень не намного. Рент контрол или рент стайбалайзд. Это закон для старых домов, в новых домах такого нет. Но в новых домах цены....Поэтому под рент покупать в НЙ - не фонтан.

В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.

Повідомлень: 15795 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8100 раз. Подякували: 4967 раз.

Вам уже vitaliiangel написал:

знаете чем вы похожи на франта и хотаба? тем что льёте ложь про форумчан.

Faceless написав: ЛАД написав: Не знаю, на какие ставки набирают сейчас людей банки, фінкомпанії, рітейл.

Но если так, то мы близки к превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения



До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz", але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср. До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz", але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.

1. Откуда взято. что я хочу - "краще всі будуть однаково бідні"? Я хочу, чтобы все были нормально обеспеченными (не "богатыми" - это слишком растяжимое понятие) и не думали о том, хватит ли денег на нормальную еду и одежду. Разницу в зарплатах в 10 раз и больше, считаю неоправданной и недопустимой.

2. Отказ признать СССР "империей зла" не равно "улюблений срср". И Ваше демонстративное пренебрежение правилами грамматики ничего не доказывает.

И я не понял, Вас таки устраивает "превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения"? Вас послухати, так и должно быть, это нормально.

ЛАД написав: Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.

Это так. Разработки секретны.

Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.

За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.

Это так. Разработки секретны.НоЗа два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.

А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не варте А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не варте

Не пойму, Вы вообще читаете, на что отвечаете?

Во-первых, Вы на таком же (а, может, и лучшем) диване, чем я.

Во-вторых, я ясно написал, чому я "вважаю, що нічого не з'явилося". Вы не заметили? Шило в мешке не утаишь. Если бы что-то появилось, об этом уже писали бы.

В-третьих, я ничего не знецінюю. Я написал, что нужны и дроны, и много что ещё. Но для войны не с какими-то дикими племенами, а с современной армии этого явно недостаточно. Вы, как часто у Вас бывает, передёргиваете.



ЛАД написав: Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.

И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада?

По-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.

По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.

Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.

Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних По-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних

Я бы не сказал, что "сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ". А если даже и так, то разговор идёт не о возможностях ІТ, а о возможностях Украины в области обороны.

Во-вторых, если Микола_ на военной ветке призывает к сборке дронов в гаражах, то это явно не суперсложная продукция. Если правильно понимаю, даже ХАМАС в подвалах их делает. "Нічого революційного" и "не варте уваги" не связанные вещи. Варте уваги, але нічого революційного. Не требует каких-то серьёзных разработок. Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее.

Какие специалисты есть у нас? ІТ? Да, есть.

Но, если Вы не заметили, я говорил не об ІТ, а о специалистах конструкторах и технологах, способных создавать новую военную технику. Об учёных, способных разрабатывать принципиально новые виды вооружений, "изобрести порох" по выражению Залужного. Я тут пару дней назад выкладывал сообщение о первом применении Израилем лазерного оружия в ПВО. Вот о чём речь.

Уже писал, и "спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном", и закордонні специалисты требуют больших (очень больших!) денег. Минобороны должен дать им заказы и оплатить их. Даже просто закупка самолётов и вертолётов, чтобы хватало хотя бы на имеющихся лётчиков и Hotab во время войны не вынужден был летать где-то в Африке по заданиям ООН, требует просто огромных по нашим меркам денег. А это точно необходимо. И это далеко не всё.

"Где деньги, Зин?" Вам уженаписал:1. Откуда взято. что я хочу - "краще всі будуть однаково бідні"? Я хочу, чтобы все были нормально обеспеченными (не "богатыми" - это слишком растяжимое понятие) и не думали о том, хватит ли денег на нормальную еду и одежду. Разницу в зарплатах в 10 раз и больше, считаю неоправданной и недопустимой.2. Отказ признать СССР "империей зла" не равно "улюблений срср". И Ваше демонстративное пренебрежение правилами грамматики ничего не доказывает.И я не понял, Вас таки устраивает "превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения"? Вас послухати, так и должно быть, это нормально.Не пойму, Вы вообще читаете, на что отвечаете?Во-первых, Вы на таком же (а, может, и лучшем) диване, чем я.Во-вторых, я ясно написал, чому я "вважаю, що нічого не з'явилося". Вы не заметили? Шило в мешке не утаишь. Если бы что-то появилось, об этом уже писали бы.В-третьих, я ничего не знецінюю. Я написал, что нужны и дроны, и много что ещё. Но для войны не с какими-то дикими племенами, а с современной армии этого явно недостаточно. Вы, как часто у Вас бывает, передёргиваете.Я бы не сказал, что "сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ". А если даже и так, то разговор идёт не о возможностях ІТ, а о возможностях Украины в области обороны.Во-вторых, еслина военной ветке призывает к сборке дронов в гаражах, то это явно не суперсложная продукция. Если правильно понимаю, даже ХАМАС в подвалах их делает. "Нічого революційного" и "не варте уваги" не связанные вещи. Варте уваги, але нічого революційного. Не требует каких-то серьёзных разработок. Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее.Какие специалисты есть у нас? ІТ? Да, есть.Но, если Вы не заметили, я говорил не об ІТ, а о специалистах конструкторах и технологах, способных создавать новую военную технику. Об учёных, способных разрабатывать принципиально новые виды вооружений, "изобрести порох" по выражению Залужного. Я тут пару дней назад выкладывал сообщение о первом применении Израилем лазерного оружия в ПВО. Вот о чём речь.Уже писал, и "спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном", и закордонні специалисты требуют больших (очень больших!) денег. Минобороны должен дать им заказы и оплатить их. Даже просто закупка самолётов и вертолётов, чтобы хватало хотя бы на имеющихся лётчиков иво время войны не вынужден был летать где-то в Африке по заданиям ООН, требует просто огромных по нашим меркам денег. А это точно необходимо. И это далеко не всё."Где деньги, Зин?" ЛАД 2 Повідомлень: 26596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5194 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 05:49 Сибарит написав: shapo написав: Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет. Во-вторых,повторю что климат на земле меняется на протяжении всего существования планеты в течение тысяч лет. У нынешних учёных нет не только наблюдений его в течение этих тысяч,но даже сотен лет.

Кроме непосредственных наблюдений, у нынешних ученых есть и другие методы определения климата прошлого. Сотни лет достаточно хорошо изучены благодаря письменным свидетельствам. Более ранние времена изучаются по срезам пород.

Выведены климатические циклы, известно о нескольких климатических катастрофах.

Малый ледниковый период, на выходе из которого мы находимся, изучен достаточно хорошо. Температуры первой трети второго тысячелетия, которые еще не достигнуты, принято называть климатическим оптимумом.

Вся эта информация легко доступна, но ее распространение излишне не педалируется.



Споря о совке, все почему-то забывают о главном.

Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом. Кроме непосредственных наблюдений, у нынешних ученых есть и другие методы определения климата прошлого. Сотни лет достаточно хорошо изучены благодаря письменным свидетельствам. Более ранние времена изучаются по срезам пород.Выведены климатические циклы, известно о нескольких климатических катастрофах.Малый ледниковый период, на выходе из которого мы находимся, изучен достаточно хорошо. Температуры первой трети второго тысячелетия, которые еще не достигнуты, принято называть климатическим оптимумом.Вся эта информация легко доступна, но ее распространение излишне не педалируется.Споря о совке, все почему-то забывают о главном.Самым страшным было то, что всех пытались заставить думать одинаково. Того, кто пытался хоть чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов, сразу же объявляли врагом.

По климату согласен.

Нет большой уверенности в том, что нынешнее потепление результат деятельности человека. И даже в научном сообществе ведутся споры об этом. В СМИ преобладает "зелёная" точка зрения. Не будем обсуждать, почему. Моё личное мнение, что деятельность человека, во всяком случае, ускоряет процесс - массовая вырубка лесов и резко выросшее энергопотребление (= сжигание органического топлива), наверное, всё же сказываются.



Насчёт "всех пытались заставить думать одинаково" и "чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов" Вы, по-моему, несколько преувеличиваете (в послесталинские годы). Какие-то принципиальные вещи - да, требовались. Например, помню, по-моему, в 1970 была скандальная история на мехмате, когда студенты в кабаке обсуждали, что независимая Украина вне СССР жила бы лучше и богаче, а один из них (член партии) оставил в залог партбилет, когда не хватило денег расплатиться. В результате их исключили из комсомола/партии и из универа (по тем временам = отправили в армию). Но при этом их не судили и не "отправили в психушку", как здесь рассказывают.

Была у нас на курсе девочка баптистка. Да, её песочили, искали, но не могли найти повод исключить её (вроде, нехорошо, после универа она имеет право преподавать, в т.ч. и в школе, а при этом активная пропаганда религии), но и всё.

Но в принципе любая идеология, если получает власть, стремится подчинить себе всё и всех. Так было и с религией во время её расцвета (в частности, сегодня в мусульманских странах), и с антикоммунизмом во времена печальной памяти Маккартни и его "Комиссии по расследованию". Сегодня некоторые пытаются ввести это и у нас (имею ввиду даже до войны, во время войны - тут особая ситуация). Примеры приводить не буду.



А идеологическая обработка...

Когда-то давно уже писал, на меня в юности произвела сильное впечатление опубликованная в "Юности" повесть "Рождённый 4 июля" (если не ошибаюсь). Автор американский морпех, вьетнамский ветеран (если правильно помню, лишился обеих ног). Всё точно так же, как было у нас. Только вместо СССР США. Патриотизм, свобода, защита и т.д. Те же слова, только с другой стороны. После этого начал очень осторожно относиться к пропаганде. Любой. По климату согласен.Нет большой уверенности в том, что нынешнее потепление результат деятельности человека. И даже в научном сообществе ведутся споры об этом. В СМИ преобладает "зелёная" точка зрения. Не будем обсуждать, почему. Моёмнение, что деятельность человека, во всяком случае, ускоряет процесс - массовая вырубка лесов и резко выросшее энергопотребление (= сжигание органического топлива), наверное, всё же сказываются.Насчёт "всех пытались заставить думать одинаково" и "чуть-чуть отклониться от общепринятых тезисов" Вы, по-моему, несколько преувеличиваете (в послесталинские годы). Какие-то принципиальные вещи - да, требовались. Например, помню, по-моему, в 1970 была скандальная история на мехмате, когда студенты в кабаке обсуждали, что независимая Украина вне СССР жила бы лучше и богаче, а один из них (член партии) оставил в залог партбилет, когда не хватило денег расплатиться. В результате их исключили из комсомола/партии и из универа (по тем временам = отправили в армию). Но при этом их не судили и не "отправили в психушку", как здесь рассказывают.Была у нас на курсе девочка баптистка. Да, её песочили, искали, но не могли найти повод исключить её (вроде, нехорошо, после универа она имеет право преподавать, в т.ч. и в школе, а при этом активная пропаганда религии), но и всё.Но в принципе любая идеология, если получает власть, стремится подчинить себе всё и всех. Так было и с религией во время её расцвета (в частности, сегодня в мусульманских странах), и с антикоммунизмом во времена печальной памяти Маккартни и его "Комиссии по расследованию". Сегодня некоторые пытаются ввести это и у нас (имею ввиду даже до войны, во время войны - тут особая ситуация). Примеры приводить не буду.А идеологическая обработка...Когда-то давно уже писал, на меня в юности произвела сильное впечатление опубликованная в "Юности" повесть "Рождённый 4 июля" (если не ошибаюсь). Автор американский морпех, вьетнамский ветеран (если правильно помню, лишился обеих ног). Всётак же, как было у нас. Только вместо СССР США. Патриотизм, свобода, защита и т.д. Те же слова, только с другой стороны. После этого начал очень осторожно относиться к пропаганде. Любой. ЛАД 2 Повідомлень: 26596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5194 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 07:05 Richi написав: rjkz написав: Richi написав: Причину знаете? Расскажите. Причину знаете? Расскажите.



Не знаю.

Предполагаю, что дело в высокой трудоемкости украинского строительства.

Ну и им пофиг на неидеальное качество.

Кто-то как-то тут выкладывал ролик с новым домом в очень дорогой локации Бруклина через мост от Манхеттена, внутрянку явно мексы делали.

Думаю, даже в советские времена делали лучше. Не знаю.Предполагаю, что дело в высокой трудоемкости украинского строительства.Ну и им пофиг на неидеальное качество.Кто-то как-то тут выкладывал ролик с новым домом в очень дорогой локации Бруклина через мост от Манхеттена, внутрянку явно мексы делали.Думаю, даже в советские времена делали лучше.

Вы считаете что в США с имеющимися технологиями не могут построить качественные дома? Причина в конских налогах, чем дороже дом - тем больше за него надо платить налог. Вы считаете что в США с имеющимися технологиями не могут построить качественные дома? Причина в конских налогах, чем дороже дом - тем больше за него надо платить налог.



И это тоже.

Не скажу что только в этом.

В НЙ, например, в многоквартирных домах, запрещено использовать полимерные трубы.ХЗ почему.

Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.

ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.

Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.

Пофиг, что придется через какое-то время переделывать.

Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.

В Украине за такое качество убивают.

На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.

Это делали узбеки какие-то. Я-бы это оценил в 2 балла по 5 бальной шкале. То есть, неуд. Но потом я увидел как знакомой мексы положили плитку на стену в ванной. Это вообще со знаком минус. Такое впечатление, что они мазали плитку клеем и кидали в стену - как прилипнет так и будет. Утрирую, конечно.

Пока что лучшее качество, которое я тут видел - украинская бригада, двери ставил белорус, плиточники из Мукачево и Коломыи, маляр из Львова. Прораб тоже из Украины.

Причем, чем позже люди приехали сюда - тем выше качество, потом постепенно привыкают к тому что тут катит.

Говорят, поляки неплохо делают тоже. Но берут намного дороже.

Одни из самых дешевых и хреновых - мексы и "наши" из Средней Азии.

Причем, насколько мне сами контракторы хвастались, эти узбеки-казахи-таджики при встрече целуюся обнимаются "брат-брат", но потом кидают своих рабочих, платят им ниже законодательно установленного минимума. В общем, "дикий народ, дети гор" (с).

Тот маляр со Львова, когда мы познакомились, только полгода был в США, заробитчанствовал в Германии, а жена в Украине от нефиг делать заполнила анкету в лотерею Гринкард. Ну и ...выиграла, хотя планов не было. Решили попробовать.

Работу нашел быстро, ему дали сначала 20 долларов в час, он туда-сюда, говорит что тут таких зарплат нет, через месяц ему уже 30 в час платили. Но качества такого как у него на тот момент еще было, я тут не видел. В Киеве это обычное качество.

При этом, в Украине умудряются конфетку из такого г.на слепить, а тут из материалов лучших, в том числе европейских производителей, делают г.но.

Аналогично с другими работами. Кстати, по нашей заявке тянули новую линию газа, причем, высокого давления (тут есть разные типы газоснабжения).

Причем, ПОЛИМЕРНЫМИ трубами! То есть, для воды и канализации нельзя полимер использовать, а для газа можно?

Длииннные газовые трубы, они соединяются между собой, там на каждой трубе вроде какой-то клапан еще. МНе сказали что они очень дорогие. Когда закончили, эти длинные оставшиеся трубы просто порезали электропилой в мусор. Стоявший рядом со мной человек, который в МТА работает, сказал, что они так тоже делают.

Обратно ничего не сдается. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы.

Повідомлень: 15795 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8100 раз. Подякували: 4967 раз.

Повідомлень: 15795 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8100 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 10:26 rjkz написав: Richi написав: rjkz написав:

Не знаю.

Предполагаю, что дело в высокой трудоемкости украинского строительства.

Ну и им пофиг на неидеальное качество.

Кто-то как-то тут выкладывал ролик с новым домом в очень дорогой локации Бруклина через мост от Манхеттена, внутрянку явно мексы делали.

Думаю, даже в советские времена делали лучше. Не знаю.Предполагаю, что дело в высокой трудоемкости украинского строительства.Ну и им пофиг на неидеальное качество.Кто-то как-то тут выкладывал ролик с новым домом в очень дорогой локации Бруклина через мост от Манхеттена, внутрянку явно мексы делали.Думаю, даже в советские времена делали лучше.

Вы считаете что в США с имеющимися технологиями не могут построить качественные дома? Причина в конских налогах, чем дороже дом - тем больше за него надо платить налог. Вы считаете что в США с имеющимися технологиями не могут построить качественные дома? Причина в конских налогах, чем дороже дом - тем больше за него надо платить налог.



И это тоже.

Не скажу что только в этом.

В НЙ, например, в многоквартирных домах, запрещено использовать полимерные трубы.ХЗ почему.

Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.

ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.

Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.

Пофиг, что придется через какое-то время переделывать.

Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.

В Украине за такое качество убивают.

На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.

Это делали узбеки какие-то. Я-бы это оценил в 2 балла по 5 бальной шкале. То есть, неуд. Но потом я увидел как знакомой мексы положили плитку на стену в ванной. Это вообще со знаком минус. Такое впечатление, что они мазали плитку клеем и кидали в стену - как прилипнет так и будет. Утрирую, конечно.

Пока что лучшее качество, которое я тут видел - украинская бригада, двери ставил белорус, плиточники из Мукачево и Коломыи, маляр из Львова. Прораб тоже из Украины.

Причем, чем позже люди приехали сюда - тем выше качество, потом постепенно привыкают к тому что тут катит.

Говорят, поляки неплохо делают тоже. Но берут намного дороже.

Одни из самых дешевых и хреновых - мексы и "наши" из Средней Азии.

Причем, насколько мне сами контракторы хвастались, эти узбеки-казахи-таджики при встрече целуюся обнимаются "брат-брат", но потом кидают своих рабочих, платят им ниже законодательно установленного минимума. В общем, "дикий народ, дети гор" (с).

Тот маляр со Львова, когда мы познакомились, только полгода был в США, заробитчанствовал в Германии, а жена в Украине от нефиг делать заполнила анкету в лотерею Гринкард. Ну и ...выиграла, хотя планов не было. Решили попробовать.

Работу нашел быстро, ему дали сначала 20 долларов в час, он туда-сюда, говорит что тут таких зарплат нет, через месяц ему уже 30 в час платили. Но качества такого как у него на тот момент еще было, я тут не видел. В Киеве это обычное качество.

При этом, в Украине умудряются конфетку из такого г.на слепить, а тут из материалов лучших, в том числе европейских производителей, делают г.но.

Аналогично с другими работами. Кстати, по нашей заявке тянули новую линию газа, причем, высокого давления (тут есть разные типы газоснабжения).

Причем, ПОЛИМЕРНЫМИ трубами! То есть, для воды и канализации нельзя полимер использовать, а для газа можно?

Длииннные газовые трубы, они соединяются между собой, там на каждой трубе вроде какой-то клапан еще. МНе сказали что они очень дорогие. Когда закончили, эти длинные оставшиеся трубы просто порезали электропилой в мусор. Стоявший рядом со мной человек, который в МТА работает, сказал, что они так тоже делают.

Обратно ничего не сдается. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы.

А дополнительные деньги за то, что они вызовут трак, в который они влезут, человек повезет их сдавать, там принять, оприходовать и тп никто платить не будет. Такую безхозяйственность я видел только в союзе (и слово это оттуда). И это тоже.Не скажу что только в этом.В НЙ, например, в многоквартирных домах, запрещено использовать полимерные трубы.ХЗ почему.Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.Пофиг, что придется через какое-то время переделывать.Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.В Украине за такое качество убивают.На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.Это делали узбеки какие-то. Я-бы это оценил в 2 балла по 5 бальной шкале. То есть, неуд. Но потом я увидел как знакомой мексы положили плитку на стену в ванной. Это вообще со знаком минус. Такое впечатление, что они мазали плитку клеем и кидали в стену - как прилипнет так и будет. Утрирую, конечно.Пока что лучшее качество, которое я тут видел - украинская бригада, двери ставил белорус, плиточники из Мукачево и Коломыи, маляр из Львова. Прораб тоже из Украины.Причем, чем позже люди приехали сюда - тем выше качество, потом постепенно привыкают к тому что тут катит.Говорят, поляки неплохо делают тоже. Но берут намного дороже.Одни из самых дешевых и хреновых - мексы и "наши" из Средней Азии.Причем, насколько мне сами контракторы хвастались, эти узбеки-казахи-таджики при встрече целуюся обнимаются "брат-брат", но потом кидают своих рабочих, платят им ниже законодательно установленного минимума. В общем, "дикий народ, дети гор" (с).Тот маляр со Львова, когда мы познакомились, только полгода был в США, заробитчанствовал в Германии, а жена в Украине от нефиг делать заполнила анкету в лотерею Гринкард. Ну и ...выиграла, хотя планов не было. Решили попробовать.Работу нашел быстро, ему дали сначала 20 долларов в час, он туда-сюда, говорит что тут таких зарплат нет, через месяц ему уже 30 в час платили. Но качества такого как у него на тот момент еще было, я тут не видел. В Киеве это обычное качество.При этом, в Украине умудряются конфетку из такого г.на слепить, а тут из материалов лучших, в том числе европейских производителей, делают г.но.Аналогично с другими работами. Кстати, по нашей заявке тянули новую линию газа, причем, высокого давления (тут есть разные типы газоснабжения).Причем, ПОЛИМЕРНЫМИ трубами! То есть, для воды и канализации нельзя полимер использовать, а для газа можно?Длииннные газовые трубы, они соединяются между собой, там на каждой трубе вроде какой-то клапан еще. МНе сказали что они очень дорогие. Когда закончили, эти длинные оставшиеся трубы просто порезали электропилой в мусор. Стоявший рядом со мной человек, который в МТА работает, сказал, что они так тоже делают.Обратно ничего не сдается. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы.А дополнительные деньги за то, что они вызовут трак, в который они влезут, человек повезет их сдавать, там принять, оприходовать и тп никто платить не будет. Такую безхозяйственность я видел только в союзе (и слово это оттуда).

Собственно САБЖ, как кладут плитку в Америке(с 12-ой минуты😳)

https://youtu.be/SCn4TN7dB0s?si=REe42QeALUh3o3jD Собственно САБЖ, как кладут плитку в Америке(с 12-ой минуты😳) Bolt Повідомлень: 2554 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 11:11 rjkz написав: При этом, в Украине умудряются конфетку из такого г.на слепить, а тут из При этом, в Украине умудряются конфетку из такого г.на слепить, а тут из есть у меня давний знакомый, известный грузоперевозчик, член асмап, своя ремонтная база и отель для дальнобойщиков. Живёт он в трёшке (то ли сталинка то ли хрущ я хз). ремонт я бы оценил на 4- , скажем чуть лучше обычного. Спрашиваю, почему ты себе не купишь дом дворец с бассейном и прислугой. Говорит я и так всё время на работе, даже по субботам, в воскресение либо бухает, либо отсыпается. Короче не надо ему и так норм.



Не все дрочат на супер пупер ремонт. Ещё я (к сожалению), знаю одного священника, очень любит роскошь. Им ГКЦ покупает квартиры, делает там ремонты. Ему купили уже 3ю квартиру за 20 лет (в остальных двух живёт другой священник и монашки). Вот там ремонт... Эрмитаж нервно курит. Культ дорогих или суперкачественных ремонтов, это айфон15 при зарплате 300долл. То есть понты на фоне большой общей ущербности. Как и овердорогие авто.



Но есть и другая крайность, экономить на чём-то за гранью разумного. Тех кого жизнь заставила не упрекаю. У самого были сложные периоды, по полгода без работы , приходилось ужиматься. Однако жить в ободранных стенах, если доход позволяет их отремонтировать - лютый комплекс. rjkz написав: В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы. вижу как горят глаза у Bolt. У вас орлиный глаз это всё замечать. Богатство оно такое, копейки не считают. Хотя японцы ведут себя иначе. Видели в каких скромных ремонтах они живут?



обратите внимание на стиралку и водосточную трубу на балконе

обратите внимание на стиралку и водосточную трубу на балконе

на 3:35 кнопка "позвать из ванной человека", типа хватит мыться! шампанское киснет. Наверное, местный обычай. Не хватает кнопки "перекрыть в ванной воду" Для остроты ощущений

Повідомлень: 20738 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3289 раз.

А от цікаво чи дадуть Вам іпотеку, якщо побачать в ЕДР кримінальне провадження по підробці документів для виїзду за кордон? А от цікаво чи дадуть Вам іпотеку, якщо побачать в ЕДР кримінальне провадження по підробці документів для виїзду за кордон?

У европейского банка есть доступ во все реестры всех стран мира? Врядли )



И насколько я помню шлях и выезд с инвалидом это просто не вернулся вовремя = админка, а никакая не подделка документов.



Да и по ВЛК уже 100 раз обсуждали что практически не доказуемо, даже если доктор признался, это всего-навсего его слово против твоего. Тоесть без повторного ВЛК никто не имеет права признать человека виновным.



+ в Европе нет такого закона как запрет на выезд М18-60, так что как обсуждали ранее, даже если Украина признает всех выехавших заочно виновными, тут ни 1 суд это не подтвердит.



Не ну конечно если кто-то купил справку о 3х детях не имея их, или что-то аналогичное, то тут мб действительно могут быть проблемы. Хотя опять же вопрос как об этом узнает европейский банк остается открытым. У европейского банка есть доступ во все реестры всех стран мира? Врядли )И насколько я помню шлях и выезд с инвалидом это просто не вернулся вовремя = админка, а никакая не подделка документов.Да и по ВЛК уже 100 раз обсуждали что практически не доказуемо, даже если доктор признался, это всего-навсего его слово против твоего. Тоесть без повторного ВЛК никто не имеет права признать человека виновным.+ в Европе нет такого закона как запрет на выезд М18-60, так что как обсуждали ранее, даже если Украина признает всех выехавших заочно виновными, тут ни 1 суд это не подтвердит.Не ну конечно если кто-то купил справку о 3х детях не имея их, или что-то аналогичное, то тут мб действительно могут быть проблемы. Хотя опять же вопрос как об этом узнает европейский банк остается открытым. slonomag Повідомлень: 427 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 13:06 rjkz написав: В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю. В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.

Ребенку 5 лет всего.

Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...

Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...

Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...

Прямо как в Валенсии...

Ребенку 5 лет всего.
Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...
Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...
Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...
Прямо как в Валенсии...

