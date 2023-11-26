ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Не знаю, на какие ставки набирают сейчас людей банки, фінкомпанії, рітейл.
Но если так, то мы близки к превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения
До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz", але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.
ЛАД написав:
Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.
Это так. Разработки секретны.
Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.
За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.
А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не варте
ЛАД написав:Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.
И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада?
По-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.
По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.
Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.
Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних[/quote]
Я бы не сказал, что "сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ". А если даже и так, то разговор идёт не о возможностях ІТ, а о возможностях Украины в области обороны.
Во-вторых, если Микола_
на военной ветке призывает к сборке дронов в гаражах, то это явно не суперсложная продукция. Если правильно понимаю, даже ХАМАС в подвалах их делает. "Нічого революційного" и "не варте уваги" не связанные вещи. Варте уваги, але нічого революційного. Не требует каких-то серьёзных разработок. Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее.
Какие специалисты есть у нас? ІТ? Да, есть.
Но, если Вы не заметили, я говорил не об ІТ, а о специалистах конструкторах и технологах, способных создавать новую военную технику. Об учёных, способных разрабатывать принципиально новые виды вооружений, "изобрести порох" по выражению Залужного. Я тут пару дней назад выкладывал сообщение о первом применении Израилем лазерного оружия в ПВО. Вот о чём речь.
Уже писал, и "спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном", и закордонні специалисты требуют больших (очень больших!) денег. Минобороны должен дать им заказы и оплатить их. Даже просто закупка самолётов и вертолётов, чтобы хватало хотя бы на имеющихся лётчиков и Hotab
во время войны не вынужден был летать где-то в Африке по заданиям ООН, требует просто огромных по нашим меркам денег. А это точно необходимо. И это далеко не всё.
"Где деньги, Зин?"[/quote]
По-перше, я дійсно не обговорюю можливості країни в сфері оборонної промисловості взагалі, тема дискусії була вужча, і я в принципі не можу охопити питання настільки широкої сфери.
По-друге. "Микола_
на военной ветке призывает к сборке дронов в гаражах" - мова про FPV дрони. Вони дійсно прості і дешеві. Це лише один невеличкий сегмент у класі дронів взагалі. Умовний байрайтар, що коштує в тисячі разів дорожче - вже зовсім інший рівень складності. Ударні дрони за мільйони і десятки мільйонів доларів - взагалі інший всесвіт. Але це в принципі досяжні для нас технології, можливості розробки і виробництва.
"Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее" - звідки у вас така впевненість? Оце як раз приклад того, як ви проявляєте зневагу до галузі, спеціалістів, країни загалом, причому без доказів і аргументів.
"Принципово нові види озброєнь"це звісно добре, але нам необхідніші куди більш приземленіші речі. Лазерне ППО це, звісно, круто, але це не те, що може створити суттєву перевагу у війні в принципі.
Політика - мистецтво можливого. Так, розгорнути виробництво чогось хоча б типу ф16 ніяк не вийде. Дрони - лиш один з прикладів. Це не означає, що це єдине, чим ми можемо займатися. От в рамках можливого фінансування і змушені обирати те, що дасть максимальний ефект. Наші атаки дронами на аввабази в рф нанесли урон в тисячі разів більше за вкладення в дрони, і змусили кацапів перебазувати літаки на сотні км далі.
Спеціалісти в нас звісно є не тільки ІТ.
Щодо ваших закидів про доходи в різних галузях. Так, я не бачу нічого поганого в тому, що рівень доходів може відрізнятися в 10 і більше разів. Кінцевий результат роботи, застосування знань і вмінь цілком може відрізнятися в 10 і більше разів. В США теж є така різниця в доходах, і ніхто не каже, що це ознака суто малорозвиненого суспільства.
Всі заробляють багато - це утопія. Наявність прошарків з більш високими доходами це куди краще, ніж їх відсутність. При цьому, це не закриті групи.
В чому конкретно ваші претензії до чиїхось зарплат мені взагалі незрозуміло. Заборонити комусь заробляти більше, це ви пропонуєте? Змусити на внутрішній ринок працювати за в кілька разів менші гроші? Чи що? Є об'єктивна реальність, висококласні спеціалісти, зокрема інженери (не тільки ІТ) є недешевими. Це треба прийняти, а не боротися з реальністю. Я б тільки радів, що в українець може заробляти тисячі доларів, будь то висококласний лікар, інженер, айтівець, чи пілот (той самий Хотаб, наприклад). А не обурювався, як це так, це більше 10 середніх ЗП за держстатом, як вони посміли