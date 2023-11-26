Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1590159115921593> Додано: Нед 26 лис, 2023 13:22 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: rjkz написав: В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю. В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.

Ребенку 5 лет всего.

Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...

Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...

Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...

Прямо как в Валенсии...

Ребенку 5 лет всего.Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...Прямо как в Валенсии... Так неділя, вона й у США неділя Так неділя, вона й у США неділя Faceless

Модератор Повідомлень: 34254 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 13:35 vitaliiangel написав: rjkz написав: При этом, в Украине умудряются конфетку из такого г.на слепить, а тут из При этом, в Украине умудряются конфетку из такого г.на слепить, а тут из есть у меня давний знакомый, известный грузоперевозчик, член асмап, своя ремонтная база и отель для дальнобойщиков. Живёт он в трёшке (то ли сталинка то ли хрущ я хз). ремонт я бы оценил на 4- , скажем чуть лучше обычного. Спрашиваю, почему ты себе не купишь дом дворец с бассейном и прислугой. Говорит я и так всё время на работе, даже по субботам, в воскресение либо бухает, либо отсыпается. Короче не надо ему и так норм.



Не все дрочат на супер пупер ремонт. Ещё я (к сожалению), знаю одного священника, очень любит роскошь. Им ГКЦ покупает квартиры, делает там ремонты. Ему купили уже 3ю квартиру за 20 лет (в остальных двух живёт другой священник и монашки). Вот там ремонт... Эрмитаж нервно курит. Культ дорогих или суперкачественных ремонтов, это айфон15 при зарплате 300долл. То есть понты на фоне большой общей ущербности. Как и овердорогие авто.



Но есть и другая крайность, экономить на чём-то за гранью разумного. Тех кого жизнь заставила не упрекаю. У самого были сложные периоды, по полгода без работы , приходилось ужиматься. Однако жить в ободранных стенах, если доход позволяет их отремонтировать - лютый комплекс. rjkz написав: В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы. вижу как горят глаза у Bolt. У вас орлиный глаз это всё замечать. Богатство оно такое, копейки не считают. Хотя японцы ведут себя иначе. Видели в каких скромных ремонтах они живут?



обратите внимание на стиралку и водосточную трубу на балконе

на 3:35 кнопка "позвать из ванной человека", типа хватит мыться! шампанское киснет. Наверное, местный обычай. Не хватает кнопки "перекрыть в ванной воду" Для остроты ощущений есть у меня давний знакомый, известный грузоперевозчик, член асмап, своя ремонтная база и отель для дальнобойщиков. Живёт он в трёшке (то ли сталинка то ли хрущ я хз). ремонт я бы оценил на 4- , скажем чуть лучше обычного. Спрашиваю, почему ты себе не купишь дом дворец с бассейном и прислугой. Говорит я и так всё время на работе, даже по субботам, в воскресение либо бухает, либо отсыпается. Короче не надо ему и так норм.Не все дрочат на супер пупер ремонт. Ещё я (к сожалению), знаю одного священника, очень любит роскошь. Им ГКЦ покупает квартиры, делает там ремонты. Ему купили уже 3ю квартиру за 20 лет (в остальных двух живёт другой священник и монашки). Вот там ремонт... Эрмитаж нервно курит. Культ дорогих или суперкачественных ремонтов, это айфон15 при зарплате 300долл. То есть понты на фоне большой общей ущербности. Как и овердорогие авто.Но есть и другая крайность, экономить на чём-то за гранью разумного. Тех кого жизнь заставила не упрекаю. У самого были сложные периоды, по полгода без работы , приходилось ужиматься. Однако жить в ободранных стенах, если доход позволяет их отремонтировать - лютый комплекс.вижу как горят глаза у. У вас орлиный глаз это всё замечать. Богатство оно такое, копейки не считают. Хотя японцы ведут себя иначе. Видели в каких скромных ремонтах они живут?обратите внимание на стиралку и водосточную трубу на балконенакнопка "позвать из ванной человека", типа хватит мыться! шампанское киснет. Наверное, местный обычай. Не хватает кнопки "перекрыть в ванной воду" Для остроты ощущений

На видео типичная стамбульская квартирка

С таким же гадюшным видом с окна и говнотерассой слепленной дебилами

Лет ...надцать назад аренда такой стоила там 300$ примерно,хотя возможно метраж был поменьше, и ванны не было. На видео типичная стамбульская квартиркаС таким же гадюшным видом с окна и говнотерассой слепленной дебиламиЛет ...надцать назад аренда такой стоила там 300$ примерно,хотя возможно метраж был поменьше, и ванны не было. барабашов Повідомлень: 3655 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 13:56 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Не знаю, на какие ставки набирают сейчас людей банки, фінкомпанії, рітейл.

Но если так, то мы близки к превращению в отсталую африканскую страну, где существует тонкий слой высокооплачиваемых специалистов при общей нищете населения



До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz", але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср. До чого тут це? Чи з вашої точки зору краще, щоб взагалі ніхто добре не заробляв? Чи, скоріше, у вас вельми спотворене уявлення, скільки заробляють в різних галузях, є в нас і досить непогано оплачувані інженери, і лікарі, і будівельники/електрики/сантехніки і и п. Звісно, не "Нью-Йорк rjkz", але точно не жебраки. А вас послухати - краще всі будуть однаково бідні, як за часів вашого улюбленого срср.

ЛАД написав: Щодо п.2 - безґлуздо зараз це питати. Знаю, що чимало людей залучено, а чим конкретно вони займаються - то і не має бути відомо на загал.

Это так. Разработки секретны.

Но при любой секретности появление нового оружия не скроешь. Это заметно сразу.

За два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.

Это так. Разработки секретны.НоЗа два года ничего нового не появилось. Даже на уровне испытаний.

А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не варте А чого ви вважаєте, що нічого не з'явилося, просто тому що ви про це на дивані не чули? І вочевидь ви апріорі знецінюєте будь-яку подібну роботу, мол, як не вундкрвафля, не гіперзаукова міжконтинентальна ракета чи стратегічний бомбардувальник, то з ваших слів - нічого не варте

ЛАД написав: Ещё раз - за счёт каких денег при наличии огромных долгов и разрушенной промышленности Вы надеетесь на возможность больших вложение в оборону? А нужны именно очень большие вложения. Мы должны быть готовы к войне не с какими-то дикими племенами, у нас нет таких соседей. Так что дронов недостаточно.

И где Вы планируете взять специалистов для разработки и производства серьёзных систем оружия? С Запада?

По-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.

По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.

Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.

Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних[/quote]

Я бы не сказал, что "сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ". А если даже и так, то разговор идёт не о возможностях ІТ, а о возможностях Украины в области обороны.

Во-вторых, если Микола_ на военной ветке призывает к сборке дронов в гаражах, то это явно не суперсложная продукция. Если правильно понимаю, даже ХАМАС в подвалах их делает. "Нічого революційного" и "не варте уваги" не связанные вещи. Варте уваги, але нічого революційного. Не требует каких-то серьёзных разработок. Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее.

Какие специалисты есть у нас? ІТ? Да, есть.

Но, если Вы не заметили, я говорил не об ІТ, а о специалистах конструкторах и технологах, способных создавать новую военную технику. Об учёных, способных разрабатывать принципиально новые виды вооружений, "изобрести порох" по выражению Залужного. Я тут пару дней назад выкладывал сообщение о первом применении Израилем лазерного оружия в ПВО. Вот о чём речь.

Уже писал, и "спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном", и закордонні специалисты требуют больших (очень больших!) денег. Минобороны должен дать им заказы и оплатить их. Даже просто закупка самолётов и вертолётов, чтобы хватало хотя бы на имеющихся лётчиков и Hotab во время войны не вынужден был летать где-то в Африке по заданиям ООН, требует просто огромных по нашим меркам денег. А это точно необходимо. И это далеко не всё.

"Где деньги, Зин?"[/quote]

По-перше, я дійсно не обговорюю можливості країни в сфері оборонної промисловості взагалі, тема дискусії була вужча, і я в принципі не можу охопити питання настільки широкої сфери.

По-друге. "Микола_ на военной ветке призывает к сборке дронов в гаражах" - мова про FPV дрони. Вони дійсно прості і дешеві. Це лише один невеличкий сегмент у класі дронів взагалі. Умовний байрайтар, що коштує в тисячі разів дорожче - вже зовсім інший рівень складності. Ударні дрони за мільйони і десятки мільйонів доларів - взагалі інший всесвіт. Але це в принципі досяжні для нас технології, можливості розробки і виробництва.

"Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее" - звідки у вас така впевненість? Оце як раз приклад того, як ви проявляєте зневагу до галузі, спеціалістів, країни загалом, причому без доказів і аргументів.

"Принципово нові види озброєнь"це звісно добре, але нам необхідніші куди більш приземленіші речі. Лазерне ППО це, звісно, круто, але це не те, що може створити суттєву перевагу у війні в принципі.

Політика - мистецтво можливого. Так, розгорнути виробництво чогось хоча б типу ф16 ніяк не вийде. Дрони - лиш один з прикладів. Це не означає, що це єдине, чим ми можемо займатися. От в рамках можливого фінансування і змушені обирати те, що дасть максимальний ефект. Наші атаки дронами на аввабази в рф нанесли урон в тисячі разів більше за вкладення в дрони, і змусили кацапів перебазувати літаки на сотні км далі.

Спеціалісти в нас звісно є не тільки ІТ.

Щодо ваших закидів про доходи в різних галузях. Так, я не бачу нічого поганого в тому, що рівень доходів може відрізнятися в 10 і більше разів. Кінцевий результат роботи, застосування знань і вмінь цілком може відрізнятися в 10 і більше разів. В США теж є така різниця в доходах, і ніхто не каже, що це ознака суто малорозвиненого суспільства.

Всі заробляють багато - це утопія. Наявність прошарків з більш високими доходами це куди краще, ніж їх відсутність. При цьому, це не закриті групи.

В чому конкретно ваші претензії до чиїхось зарплат мені взагалі незрозуміло. Заборонити комусь заробляти більше, це ви пропонуєте? Змусити на внутрішній ринок працювати за в кілька разів менші гроші? Чи що? Є об'єктивна реальність, висококласні спеціалісти, зокрема інженери (не тільки ІТ) є недешевими. Це треба прийняти, а не боротися з реальністю. Я б тільки радів, що в українець може заробляти тисячі доларів, будь то висококласний лікар, інженер, айтівець, чи пілот (той самий Хотаб, наприклад). А не обурювався, як це так, це більше 10 середніх ЗП за держстатом, як вони посміли По-перше, сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ. То ж обговорюється те, що може ІТ.По-друге, ви так добре знайомі з галуззю дронів, що так зневажливо пишете про їх розробку? Так, не космічний корабель, не МБК. Але ви краще ізраїльтянам, американцям, туркам розкажіть, що то нічого революційного і не варте уваги. Ми з їх допомогою, без власного флоту, фактично витіснили російський флот з Чорного моря. Про їх роль в розвідці, коригуванні, в якості певної заміни високоточних ракет взагалі можна багато писати.Щодо коштів. Ще раз, тут обговорювали вузький сегмент того, де може бути задіяно ІТ. Це невеликі вкладення в масштабі держави. Щодо іншого - то тут можуть бути спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном.Спеціалісти є і в нас. Вони вже працюють. І так, частково можна залучати й закордонних[/quote]Я бы не сказал, что "сама розмова пішла від поста Деніка про ІТ". А если даже и так, то разговор идёт не о возможностях ІТ, а о возможностях Украины в области обороны.Во-вторых, еслина военной ветке призывает к сборке дронов в гаражах, то это явно не суперсложная продукция. Если правильно понимаю, даже ХАМАС в подвалах их делает. "Нічого революційного" и "не варте уваги" не связанные вещи. Варте уваги, але нічого революційного. Не требует каких-то серьёзных разработок. Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее.Какие специалисты есть у нас? ІТ? Да, есть.Но, если Вы не заметили, я говорил не об ІТ, а о специалистах конструкторах и технологах, способных создавать новую военную технику. Об учёных, способных разрабатывать принципиально новые виды вооружений, "изобрести порох" по выражению Залужного. Я тут пару дней назад выкладывал сообщение о первом применении Израилем лазерного оружия в ПВО. Вот о чём речь.Уже писал, и "спільні виробництва, іноземні заводи як тут, так і спільні виробництва закордоном", и закордонні специалисты требуют больших (очень больших!) денег. Минобороны должен дать им заказы и оплатить их. Даже просто закупка самолётов и вертолётов, чтобы хватало хотя бы на имеющихся лётчиков иво время войны не вынужден был летать где-то в Африке по заданиям ООН, требует просто огромных по нашим меркам денег. А это точно необходимо. И это далеко не всё."Где деньги, Зин?"[/quote]По-перше, я дійсно не обговорюю можливості країни в сфері оборонної промисловості взагалі, тема дискусії була вужча, і я в принципі не можу охопити питання настільки широкої сфери.По-друге. "на военной ветке призывает к сборке дронов в гаражах" - мова про FPV дрони. Вони дійсно прості і дешеві. Це лише один невеличкий сегмент у класі дронів взагалі. Умовний байрайтар, що коштує в тисячі разів дорожче - вже зовсім інший рівень складності. Ударні дрони за мільйони і десятки мільйонів доларів - взагалі інший всесвіт. Але це в принципі досяжні для нас технології, можливості розробки і виробництва."Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее" - звідки у вас така впевненість? Оце як раз приклад того, як ви проявляєте зневагу до галузі, спеціалістів, країни загалом, причому без доказів і аргументів."Принципово нові види озброєнь"це звісно добре, але нам необхідніші куди більш приземленіші речі. Лазерне ППО це, звісно, круто, але це не те, що може створити суттєву перевагу у війні в принципі.Політика - мистецтво можливого. Так, розгорнути виробництво чогось хоча б типу ф16 ніяк не вийде. Дрони - лиш один з прикладів. Це не означає, що це єдине, чим ми можемо займатися. От в рамках можливого фінансування і змушені обирати те, що дасть максимальний ефект. Наші атаки дронами на аввабази в рф нанесли урон в тисячі разів більше за вкладення в дрони, і змусили кацапів перебазувати літаки на сотні км далі.Спеціалісти в нас звісно є не тільки ІТ.Щодо ваших закидів про доходи в різних галузях. Так, я не бачу нічого поганого в тому, що рівень доходів може відрізнятися в 10 і більше разів. Кінцевий результат роботи, застосування знань і вмінь цілком може відрізнятися в 10 і більше разів. В США теж є така різниця в доходах, і ніхто не каже, що це ознака суто малорозвиненого суспільства.Всі заробляють багато - це утопія. Наявність прошарків з більш високими доходами це куди краще, ніж їх відсутність. При цьому, це не закриті групи.В чому конкретно ваші претензії до чиїхось зарплат мені взагалі незрозуміло. Заборонити комусь заробляти більше, це ви пропонуєте? Змусити на внутрішній ринок працювати за в кілька разів менші гроші? Чи що? Є об'єктивна реальність, висококласні спеціалісти, зокрема інженери (не тільки ІТ) є недешевими. Це треба прийняти, а не боротися з реальністю. Я б тільки радів, що в українець може заробляти тисячі доларів, будь то висококласний лікар, інженер, айтівець, чи пілот (той самий Хотаб, наприклад). А не обурювався, як це так, це більше 10 середніх ЗП за держстатом, як вони посміли Faceless

Модератор Повідомлень: 34254 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 15:46 rjkz написав: ............

Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.

ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.

Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.

Пофиг, что придется через какое-то время переделывать.

.........

На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал. ............Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.Пофиг, что придется через какое-то время переделывать..........На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.

Не очень понимаю.

Ну хорошо, снижение трудоемкости.

Но если придётся "через какое-то время переделывать", то это опять затраты труда и вряд ли в итоге будет снижение трудоемкости.

Так какой смысл?

Ну и в любом случае, любую работу можно сделать качественно, а можно тяп-ляп. В т.ч. и самолёт, и авто, и вообще любое оборудование или машину. Должны же быть какие-то минимальные требования к качеству. Какой смысл требовать высокое качество той же плитки, если потом положить её так, что спотыкаться будешь?

Почему такие низкие требования к качеству именно в строительстве?

Могу понять, что не обязательно в каждой квартире создавать Эрмитах, но всё же и не стоит превращать в сарай.

Как-то несколько лет назад видел фото квартиры, кот. арендовал наш IT-ишник, не помню точно во Фриско или в Сиэтле (лет 30+, был там в длительной командировке с семьёй, доходы у него были вполне приличные даже по американским меркам). Удивили голые бетонные стены. Понимаю, что жить можно и так, но зачем?



Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.

В Украине за такое качество убивают.

На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.



Длииннные газовые трубы, они соединяются между собой, там на каждой трубе вроде какой-то клапан еще. МНе сказали что они очень дорогие. Когда закончили, эти длинные оставшиеся трубы просто порезали электропилой в мусор. Стоявший рядом со мной человек, который в МТА работает, сказал, что они так тоже делают.

Обратно ничего не сдается. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы.

А дополнительные деньги за то, что они вызовут трак, в который они влезут, человек повезет их сдавать, там принять, оприходовать и тп никто платить не будет. Такую безхозяйственность я видел только в союзе (и слово это оттуда).

Ну хорошо, в смете не предусмотрены затраты на вызов трака + потери времени на сдачу этих труб. Но ведь они тоже имеют стоимость и на их производство тоже затрачивается дорогой труд.

Точно так же "дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов".

Неужели их продажа не окупит "вызов трака"?

Не понятно и странно.

Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет. Не очень понимаю.Ну хорошо, снижение трудоемкости.Но если придётся "через какое-то время переделывать", то это опять затраты труда и вряд ли в итоге будет снижение трудоемкости.Так какой смысл?Ну и в любом случае, любую работу можно сделать качественно, а можно тяп-ляп. В т.ч. и самолёт, и авто, и вообще любое оборудование или машину. Должны же быть какие-то минимальные требования к качеству. Какой смысл требовать высокое качество той же плитки, если потом положить её так, что спотыкаться будешь?Почему такие низкие требования к качеству именно в строительстве?Могу понять, что не обязательно в каждой квартире создавать Эрмитах, но всё же и не стоит превращать в сарай.Как-то несколько лет назад видел фото квартиры, кот. арендовал наш IT-ишник, не помню точно во Фриско или в Сиэтле (лет 30+, был там в длительной командировке с семьёй, доходы у него были вполне приличные даже по американским меркам). Удивили голые бетонные стены. Понимаю, что жить можно и так, но зачем?Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.В Украине за такое качество убивают.На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.Ну хорошо, в смете не предусмотрены затраты на вызов трака + потери времени на сдачу этих труб. Но ведь они тоже имеют стоимость и на их производство тоже затрачивается дорогой труд.Точно так же "дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов".Неужели их продажа не окупит "вызов трака"?Не понятно и странно.Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет. ЛАД 2 Повідомлень: 26600 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5195 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 18:25 ЛАД написав: rjkz написав: ............

Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.

ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.

Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.

Пофиг, что придется через какое-то время переделывать.

.........

На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал. ............Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.Пофиг, что придется через какое-то время переделывать..........На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.

Не очень понимаю.

Ну хорошо, снижение трудоемкости.

Но если придётся "через какое-то время переделывать", то это опять затраты труда и вряд ли в итоге будет снижение трудоемкости.

Так какой смысл?

Ну и в любом случае, любую работу можно сделать качественно, а можно тяп-ляп. В т.ч. и самолёт, и авто, и вообще любое оборудование или машину. Должны же быть какие-то минимальные требования к качеству. Какой смысл требовать высокое качество той же плитки, если потом положить её так, что спотыкаться будешь?

Почему такие низкие требования к качеству именно в строительстве?

Могу понять, что не обязательно в каждой квартире создавать Эрмитах, но всё же и не стоит превращать в сарай.

Как-то несколько лет назад видел фото квартиры, кот. арендовал наш IT-ишник, не помню точно во Фриско или в Сиэтле (лет 30+, был там в длительной командировке с семьёй, доходы у него были вполне приличные даже по американским меркам). Удивили голые бетонные стены. Понимаю, что жить можно и так, но зачем?



Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.

В Украине за такое качество убивают.

На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.



Длииннные газовые трубы, они соединяются между собой, там на каждой трубе вроде какой-то клапан еще. МНе сказали что они очень дорогие. Когда закончили, эти длинные оставшиеся трубы просто порезали электропилой в мусор. Стоявший рядом со мной человек, который в МТА работает, сказал, что они так тоже делают.

Обратно ничего не сдается. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы.

А дополнительные деньги за то, что они вызовут трак, в который они влезут, человек повезет их сдавать, там принять, оприходовать и тп никто платить не будет. Такую безхозяйственность я видел только в союзе (и слово это оттуда).

Ну хорошо, в смете не предусмотрены затраты на вызов трака + потери времени на сдачу этих труб. Но ведь они тоже имеют стоимость и на их производство тоже затрачивается дорогой труд.

Точно так же "дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов".

Неужели их продажа не окупит "вызов трака"?

Не понятно и странно.

Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет. Не очень понимаю.Ну хорошо, снижение трудоемкости.Но если придётся "через какое-то время переделывать", то это опять затраты труда и вряд ли в итоге будет снижение трудоемкости.Так какой смысл?Ну и в любом случае, любую работу можно сделать качественно, а можно тяп-ляп. В т.ч. и самолёт, и авто, и вообще любое оборудование или машину. Должны же быть какие-то минимальные требования к качеству. Какой смысл требовать высокое качество той же плитки, если потом положить её так, что спотыкаться будешь?Почему такие низкие требования к качеству именно в строительстве?Могу понять, что не обязательно в каждой квартире создавать Эрмитах, но всё же и не стоит превращать в сарай.Как-то несколько лет назад видел фото квартиры, кот. арендовал наш IT-ишник, не помню точно во Фриско или в Сиэтле (лет 30+, был там в длительной командировке с семьёй, доходы у него были вполне приличные даже по американским меркам). Удивили голые бетонные стены. Понимаю, что жить можно и так, но зачем?Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.В Украине за такое качество убивают.На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.Ну хорошо, в смете не предусмотрены затраты на вызов трака + потери времени на сдачу этих труб. Но ведь они тоже имеют стоимость и на их производство тоже затрачивается дорогой труд.Точно так же "дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов".Неужели их продажа не окупит "вызов трака"?Не понятно и странно.Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет.

В Европе тоже выкидывают:

https://youtu.be/9-F68gJUPns?si=Bmphtxwh3ofqy15b В Европе тоже выкидывают: Bolt Повідомлень: 2556 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 18:26 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: И насколько я помню шлях и выезд с инвалидом это просто не вернулся вовремя = админка, а никакая не подделка документов. И насколько я помню шлях и выезд с инвалидом это просто не вернулся вовремя = админка, а никакая не подделка документов.

Виїзд з України регулюється Законом

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text

Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

В ньому є посилання на Правила

https://ips.ligazakon.net/document/kp950057?an=70898

Є право "перетинати кордон для супроводу особи з інвалідністю".

Як тільки інвалід повертається назад без супровіду особи, що виїхала - настає порушення Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

Це - кримінальна відповідальність відповідно до стаття 332-2 ККУ. Незаконне перетинання державного кордону України.

Залежить від судової практики.

Потрапите на такого як наш колишній начальник юридичної групи - отримаєте по повній. Він суддя в цивільному житті.



Тобто з особою з інвалідністю треба дійсно налядати, але не використовувати для передину кордону.

З ВЛК так само. На рішення про непридатність збираюється справа з документами: аналізами, знімками, істроією хвороби. В усіх ТЦК помінялося начальство. 99% що буде службова перевірка або службове розслідування по видачі доводок про непридатність ВЛК. А можуть дати запит в МВС як отримувалося посвідчення на водіння транспортним засобом з відповідною довідкою на 100% придатність. Якщо буде виявлена якась підробка - так само є статті ККУ про підробку та використання завідомо підроблених документів.

Далі - все залежить від судової практики...



По факту суди і ДБР зараз займаються СЗЧшниками та розлученнями. Але ж війна надовго. Всі факти перетину кордону в базі даних. І до фактів незаконного перетину кордону теж дійдуть руки. Виїзд з України регулюється ЗакономПро порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян УкраїниВ ньому є посилання на ПравилаЄ право "перетинати кордон для супроводу особи з інвалідністю".Як тільки інвалід повертається назад без супровіду особи, що виїхала - настає порушення Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".Це - кримінальна відповідальність відповідно до стаття 332-2 ККУ. Незаконне перетинання державного кордону України.Залежить від судової практики.Потрапите на такого як наш колишній начальник юридичної групи - отримаєте по повній. Він суддя в цивільному житті.Тобто з особою з інвалідністю треба дійсно налядати, але не використовувати для передину кордону.З ВЛК так само. На рішення про непридатність збираюється справа з документами: аналізами, знімками, істроією хвороби. В усіх ТЦК помінялося начальство. 99% що буде службова перевірка або службове розслідування по видачі доводок про непридатність ВЛК. А можуть дати запит в МВС як отримувалося посвідчення на водіння транспортним засобом з відповідною довідкою на 100% придатність. Якщо буде виявлена якась підробка - так само є статті ККУ про підробку та використання завідомо підроблених документів.Далі - все залежить від судової практики...По факту суди і ДБР зараз займаються СЗЧшниками та розлученнями. Але ж війна надовго. Всі факти перетину кордону в базі даних. І до фактів незаконного перетину кордону теж дійдуть руки. Denik Повідомлень: 2685 З нами з: 23.02.09 Подякував: 569 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 18:47 Faceless написав: ................

Умовний байрайтар, що коштує в тисячі разів дорожче - вже зовсім інший рівень складності. Ударні дрони за мільйони і десятки мільйонів доларів - взагалі інший всесвіт. Але це в принципі досяжні для нас технології, можливості розробки і виробництва. ................Умовний байрайтар, що коштує в тисячі разів дорожче - вже зовсім інший рівень складності. Ударні дрони- взагалі інший всесвіт. Але це в принципі досяжні для нас технології, можливості розробки і виробництва.

Не надо преувеличивать. В худшем случае на порядок дешевле.

Порівняно з минулим безпілотником “Морок” став меншим та дешевшим — близько 1,7 мільйонів гривень проти 4 мільйонів за один “Бобер”.

https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinski-viskovi-otryma-udarni-drony-morok/

Безпілотник, виробництво якого обійшлося всього у $2000, здатний пролетіти 700 км і може нести 14 кг вибухівки. Розробник «Кобри» Віталій Бризгалов зазначає, що дрон збирається за три години, він простий у виготовленні.

https://mezha.media/articles/ukrainski-udarni-drony/



"Тем более, что мы (и не только мы) ничего и не разрабатываем, а пытаемся из существующих узлов и деталей, как в детском конструкторе, собрать что-то стоящее" - звідки у вас така впевненість? Оце як раз приклад того, як ви проявляєте зневагу до галузі, спеціалістів, країни загалом, причому без доказів і аргументів.

"Оце як раз приклад" пустого разговора.

Для этих дронов что мы разрабатываем собственными силами, назовёте? Двигатели? Бомбы-ракеты? Системы навигации? Системы РЭБ? Материалы для планера?

Единственное, возможно, конструкция планера + вероятно, управляющая программа. Но, простите, такая разработка для невысоких скоростей и нагрузок на сегодня не представляется сверхсложной задачей. Хотя тоже, конечно, не для пятиклассника.

Обвинять "в зневазі" за простую констатацию факта... Чистая демагогия.



"Принципово нові види озброєнь"це звісно добре, але нам необхідніші куди більш приземленіші речі. Лазерне ППО це, звісно, круто, але це не те, що може створити суттєву перевагу у війні в принципі.

Такое утверждение говорит только о том, что Вы бесконечно далеки от ПВО. Попытки таких разработок ведутся уже несколько десятилетий. Проблема в быстрой потере мощности лазерного луча в атмосфере. Если Израилю реально удалось создать такое оружие, это огромный прорыв в ПВО, кардинально меняющий ситуацию. "Изобретение пороха" по Залужному.



Наші атаки дронами на авіабази в рф нанесли урон в тисячі разів більше за вкладення в дрони, і змусили кацапів перебазувати літаки на сотні км далі.

Это, в основном, свидетельствует о разгильдяйстве в организации объектной ПВО в РФ. И шапкозакидательских настроениях в РФ перед началом войны. "Киев за 3 дня" и Росгвардия со щитами и дубинками для разгона демонстрантов.



Щодо ваших закидів про доходи в різних галузях. Так, я не бачу нічого поганого в тому, що рівень доходів може відрізнятися в 10 і більше разів. Кінцевий результат роботи, застосування знань і вмінь цілком може відрізнятися в 10 і більше разів. В США теж є така різниця в доходах, і ніхто не каже, що це ознака суто малорозвиненого суспільства.

Всі заробляють багато - це утопія. Наявність прошарків з більш високими доходами це куди краще, ніж їх відсутність. При цьому, це не закриті групи.

В чому конкретно ваші претензії до чиїхось зарплат мені взагалі незрозуміло. Заборонити комусь заробляти більше, це ви пропонуєте? Змусити на внутрішній ринок працювати за в кілька разів менші гроші? Чи що? Є об'єктивна реальність, висококласні спеціалісти, зокрема інженери (не тільки ІТ) є недешевими. Це треба прийняти, а не боротися з реальністю. Я б тільки радів, що в українець може заробляти тисячі доларів, будь то висококласний лікар, інженер, айтівець, чи пілот (той самий Хотаб, наприклад). А не обурювався, як це так, це більше 10 середніх ЗП за держстатом, як вони посміли



Плохо, что Вы не видите "нічого поганого в тому, що рівень доходів може відрізнятися в 10 і більше разів". Серьёзные экономисты видят в этом проблему. "В США теж є така різниця в доходах" и это не "ознака суто малорозвиненого суспільства". Но при этом США за счёт очень высокого среднего уровня и вообще высокого богатства на фоне остального мира может обеспечивать приемлемый уровень жизни низшим слоям населения. Тем не менее Европа имеет заметно более низкий коэффициент Джини и заботится о том, чтобы он не рос. Возможно потому, что помнит о революциях, которых в США не было. Причём заботится об этом не только на уровне налогов, т.е. перераспределения доходов, но и благодаря

«предраспределению» (predistribution) – политике, которая направлена на создание условий для более равномерного распределения доходов до налогообложения. К таким механизмам Бланше и его соавторы относят регулирование рынка труда, механизмы защиты прав работников и установление минимальной заработной платы, а также антимонопольное регулирование, инвестиции в образование и здравоохранение, которые дают равный доступ к этим услугам всем слоям населения и позволяют получить людям из «низов» более высокооплачиваемую работу.

https://econs.online/articles/ekonomika/skrytye-istoki-neravenstva/ .

Интересная статья, почитайте. Если не нравится российский источник, там есть ссылки на оригинальные западные исследования, на основе которых она написана.

Здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 - показан для Украины весьма низкий коэффициент Джини, всего 26,1 (по данным ЦРУ, по данным ООН - 28,1). Уверен, что это благодаря несколько искажённой статистике и/или слишком крупным квантилям.

На приведенной там карте можете увидеть, что всё же высокие значения коэфф. Джини, т.е. более высокий уровень экономического неравенства, более характерны именно для "малорозвинених суспільств".

Значительные различия в доходах являются в условиях небогатого (бедного) общества предпосылками к явно неравному доступу к качественному здравоохранению и образованию, что плохо как для конкретных людей, так и для общества в целом.

Рассказы о том, что можно обойтись без Лиги Плюща, а получить образование в каком-нибудь более дешёвом колледже...

Да, можно. Но наверняка МТИ несколько отличается по качеству образования и перспективам от какого-нибудь зачуханного украинского вуза. И дешёвого американского колледжа тоже. Не надо преувеличивать. В худшем случае на порядок дешевле."Оце як раз приклад" пустого разговора.Для этих дронов что мы разрабатываем собственными силами, назовёте? Двигатели? Бомбы-ракеты? Системы навигации? Системы РЭБ? Материалы для планера?Единственное, возможно, конструкция планера + вероятно, управляющая программа. Но, простите, такая разработка для невысоких скоростей и нагрузок на сегодня не представляется сверхсложной задачей. Хотя тоже, конечно, не для пятиклассника.Обвинять "в зневазі" за простую констатацию факта... Чистая демагогия.Такое утверждение говорит только о том, что Вы бесконечно далеки от ПВО. Попытки таких разработок ведутся уже несколько десятилетий. Проблема в быстрой потере мощности лазерного луча в атмосфере. Если Израилюудалось создать такое оружие, это огромный прорыв в ПВО, кардинально меняющий ситуацию. "Изобретение пороха" по Залужному.Это, в основном, свидетельствует о разгильдяйстве в организации объектной ПВО в РФ. И шапкозакидательских настроениях в РФ перед началом войны. "Киев за 3 дня" и Росгвардия со щитами и дубинками для разгона демонстрантов.Плохо, что Вы не видите "нічого поганого в тому, що рівень доходів може відрізнятися в 10 і більше разів". Серьёзные экономисты видят в этом проблему. "В США теж є така різниця в доходах" и это не "ознака суто малорозвиненого суспільства". Но при этом США за счёт очень высокого среднего уровня и вообще высокого богатства на фоне остального мира может обеспечивать приемлемый уровень жизни низшим слоям населения. Тем не менее Европа имеет заметно более низкий коэффициент Джини и заботится о том, чтобы он не рос. Возможно потому, что помнит о революциях, которых в США не было. Причём заботится об этом не только на уровне налогов, т.е. перераспределения доходов, но и благодаряИнтересная статья, почитайте. Если не нравится российский источник, там есть ссылки на оригинальные западные исследования, на основе которых она написана.Здесь -- показан для Украины весьма низкий коэффициент Джини, всего 26,1 (по данным ЦРУ, по данным ООН - 28,1). Уверен, что это благодаря несколько искажённой статистике и/или слишком крупным квантилям.На приведенной там карте можете увидеть, что всё же высокие значения коэфф. Джини, т.е. более высокий уровень экономического неравенства, более характерны именно для "малорозвинених суспільств".Значительные различия в доходах являются в условиях небогатого (бедного) общества предпосылками к явно неравному доступу к качественному здравоохранению и образованию, что плохо как для конкретных людей, так и для общества в целом.Рассказы о том, что можно обойтись без Лиги Плюща, а получить образование в каком-нибудь более дешёвом колледже...Да, можно. Но наверняка МТИ несколько отличается по качеству образования и перспективам от какого-нибудь зачуханного украинского вуза. И дешёвого американского колледжа тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 26600 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5195 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 19:11 Denik написав: slonomag написав: И насколько я помню шлях и выезд с инвалидом это просто не вернулся вовремя = админка, а никакая не подделка документов. И насколько я помню шлях и выезд с инвалидом это просто не вернулся вовремя = админка, а никакая не подделка документов.

Виїзд з України регулюється Законом

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text

Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

В ньому є посилання на Правила

https://ips.ligazakon.net/document/kp950057?an=70898

Є право "перетинати кордон для супроводу особи з інвалідністю".

Як тільки інвалід повертається назад без супровіду особи, що виїхала - настає порушення Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

Це - кримінальна відповідальність відповідно до стаття 332-2 ККУ. Незаконне перетинання державного кордону України.

Залежить від судової практики.

Потрапите на такого як наш колишній начальник юридичної групи - отримаєте по повній. Він суддя в цивільному житті.



Тобто з особою з інвалідністю треба дійсно налядати, але не використовувати для передину кордону.

З ВЛК так само. На рішення про непридатність збираюється справа з документами: аналізами, знімками, істроією хвороби. В усіх ТЦК помінялося начальство. 99% що буде службова перевірка або службове розслідування по видачі доводок про непридатність ВЛК. А можуть дати запит в МВС як отримувалося посвідчення на водіння транспортним засобом з відповідною довідкою на 100% придатність. Якщо буде виявлена якась підробка - так само є статті ККУ про підробку та використання завідомо підроблених документів.

Далі - все залежить від судової практики...



По факту суди і ДБР зараз займаються СЗЧшниками та розлученнями. Але ж війна надовго. Всі факти перетину кордону в базі даних. І до фактів незаконного перетину кордону теж дійдуть руки. Виїзд з України регулюється ЗакономПро порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян УкраїниВ ньому є посилання на ПравилаЄ право "перетинати кордон для супроводу особи з інвалідністю".Як тільки інвалід повертається назад без супровіду особи, що виїхала - настає порушення Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".Це - кримінальна відповідальність відповідно до стаття 332-2 ККУ. Незаконне перетинання державного кордону України.Залежить від судової практики.Потрапите на такого як наш колишній начальник юридичної групи - отримаєте по повній. Він суддя в цивільному житті.Тобто з особою з інвалідністю треба дійсно налядати, але не використовувати для передину кордону.З ВЛК так само. На рішення про непридатність збираюється справа з документами: аналізами, знімками, істроією хвороби. В усіх ТЦК помінялося начальство. 99% що буде службова перевірка або службове розслідування по видачі доводок про непридатність ВЛК. А можуть дати запит в МВС як отримувалося посвідчення на водіння транспортним засобом з відповідною довідкою на 100% придатність. Якщо буде виявлена якась підробка - так само є статті ККУ про підробку та використання завідомо підроблених документів.Далі - все залежить від судової практики...По факту суди і ДБР зараз займаються СЗЧшниками та розлученнями. Але ж війна надовго. Всі факти перетину кордону в базі даних. І до фактів незаконного перетину кордону теж дійдуть руки.

Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?)

Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає.

А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився))) Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?)Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає.А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився))) gonchik74

Повідомлень: 509 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 75 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 19:18 Bolt написав: ЛАД написав: ...........

Не понятно и странно.

Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет. ...........Не понятно и странно.Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет.

В Европе тоже выкидывают:

https://youtu.be/9-F68gJUPns?si=Bmphtxwh3ofqy15b В Европе тоже выкидывают:

Это всё же именно обрезки , а не целые изделия, о которых пишет rjkz. И в результате парнишка получил 138 евро. Для него это приличный доход, а для стройорганизации это копейки. Если они наймут этого же парнишку как рабочего и он сделает ту же работу, то он получит заметно меньше, а организации куча проблем с оформлением всего этого. Кроме того, все эти кабели лежали в контейнерах. Вполне возможно, что эти контейнеры отвозятся на переработку. Это всё же именно, а не целые изделия, о которых пишет. И в результате парнишка получил 138 евро. Для него это приличный доход, а для стройорганизации это копейки. Если они наймут этого же парнишку как рабочего и он сделает ту же работу, то он получит заметно меньше, а организации куча проблем с оформлением всего этого. Кроме того, все эти кабели лежали в контейнерах. Вполне возможно, что эти контейнеры отвозятся на переработку. ЛАД 2 Повідомлень: 26600 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5195 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 19:26 ЛАД написав: Bolt написав: ЛАД написав: ...........

Не понятно и странно.

Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет. ...........Не понятно и странно.Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет.

В Европе тоже выкидывают:

https://youtu.be/9-F68gJUPns?si=Bmphtxwh3ofqy15b В Европе тоже выкидывают:

Это всё же именно обрезки , а не целые изделия, о которых пишет rjkz. И в результате парнишка получил 138 евро. Для него это приличный доход, а для стройорганизации это копейки. Если они наймут этого же парнишку как рабочего и он сделает ту же работу, то он получит заметно меньше, а организации куча проблем с оформлением всего этого. Кроме того, все эти кабели лежали в контейнерах. Вполне возможно, что эти контейнеры отвозятся на переработку. Это всё же именно, а не целые изделия, о которых пишет. И в результате парнишка получил 138 евро. Для него это приличный доход, а для стройорганизации это копейки. Если они наймут этого же парнишку как рабочего и он сделает ту же работу, то он получит заметно меньше, а организации куча проблем с оформлением всего этого. Кроме того, все эти кабели лежали в контейнерах. Вполне возможно, что эти контейнеры отвозятся на переработку.

На наших стройках даже двадцатисантимктпрвый огрызки проводов не выкидывают, теже перемычки между розетками делать. Как то ролик нашего чувака видел. Работал в фирме по установке солнечных панелелек. Так они там десятками метров провод выкидывали. Он ещё сказал, что им начальство сказало, что его нигде не примут хотя вполне медный провод был.

В этот раз 138 евро. Там однажды под 400 є выгреб. На наших стройках даже двадцатисантимктпрвый огрызки проводов не выкидывают, теже перемычки между розетками делать. Как то ролик нашего чувака видел. Работал в фирме по установке солнечных панелелек. Так они там десятками метров провод выкидывали. Он ещё сказал, что им начальство сказало, что его нигде не примут хотя вполне медный провод был.В этот раз 138 евро. Там однажды под 400 є выгреб. Bolt Повідомлень: 2556 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1590159115921593> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор