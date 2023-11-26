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#<1 ... 1590159115921593 Додано: Нед 26 лис, 2023 19:36 Faceless написав: Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів. Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів. есть и другая точка зрения

trololo написав: Banderlog написав: Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять. Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять.



це ви про фпв? якраз вони роблять погоду. є в твітері чувак (не орікс), який рахує втрати (з двох сторін), і він там ще відмічає чим нанесено удар. фпв відповідає за 30-40% втрат на сьогоднішній день, по техніці. це прям дуже багато для технології, якій рік+ всього



донатим на фпв це ви про фпв? якраз вони роблять погоду. є в твітері чувак (не орікс), який рахує втрати (з двох сторін), і він там ще відмічає чим нанесено удар. фпв відповідає за 30-40% втрат на сьогоднішній день, по техніці. це прям дуже багато для технології, якій рік+ всьогодонатим на фпв

Banderlog написав: trololo це брехня. Основні втрати по техніці од арти й птурів , потом підрив на мінах. Скиди удачно застосовуються по піхоті в окопах де після ударів арти нема ребу. Або по пошкодженій техніці що зламалась, підірвалась або одгребла од арти. Крім того для армії дронів нема маси навчених і мотивованих пілотів готових літати з передка. Поки краще донатити на нічні розвіддрони. Може я й помиляюсь на інших ділянках фронту по іншому. це брехня. Основні втрати по техніці од арти й птурів , потом підрив на мінах. Скиди удачно застосовуються по піхоті в окопах де після ударів арти нема ребу. Або по пошкодженій техніці що зламалась, підірвалась або одгребла од арти. Крім того для армії дронів нема маси навчених і мотивованих пілотів готових літати з передка. Поки краще донатити на нічні розвіддрони. Може я й помиляюсь на інших ділянках фронту по іншому. есть и другая точка зрения Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20745 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 19:36 akurt написав: rjkz написав: В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю. В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.

Ребенку 5 лет всего.

Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...

Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...

Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...

Прямо как в Валенсии...

Ребенку 5 лет всего.Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...Прямо как в Валенсии...



Так на этой неделе был Thanksgiving day.

Многие со среды отдыхают по понедельник.

У меня только четверг. Хотел в пятницу взять выходной - не получилось.

В пятницу и школы не работали.

Многие уехали из НЙ на это время. И наоборот, много туристов - знаменитый парад Мэйсис, гуляния.

Ну и знакомец ваш тут недавно - это нормально первое время гулять по центру НЙ, потом начинаешь спокойно к этому относиться.

Были в первый год на НГ на Манхеттене - такая давка, нас чуть буквально не задавили, пришлось младшего на плечи посадить. Да, красиво, но нуегонафик. Так на этой неделе был Thanksgiving day.Многие со среды отдыхают по понедельник.У меня только четверг. Хотел в пятницу взять выходной - не получилось.В пятницу и школы не работали.Многие уехали из НЙ на это время. И наоборот, много туристов - знаменитый парад Мэйсис, гуляния.Ну и знакомец ваш тут недавно - это нормально первое время гулять по центру НЙ, потом начинаешь спокойно к этому относиться.Были в первый год на НГ на Манхеттене - такая давка, нас чуть буквально не задавили, пришлось младшего на плечи посадить. Да, красиво, но нуегонафик. rjkz

Повідомлень: 15797 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8100 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 19:41 Faceless

Что касается успешности применения дронов на фронте, то выводы об уничтожении дронами половины всех потерь противника в технике сделаны на основании данных за одну неделю "з 28 серпня по 4 вересня 2023 року" - https://defence-ua.com/army_and_war/prigolomshliva_statistka_chastki_bpla_ta_droniv_kamikadze_u_znischenni_armiji_rf-12743.html .

Не очень надёжно.

Водночас треба враховувати, що у статистиці Генштабу використовується формулювання "загальні бойові втрати противника", а у наведеній статистиці Міністерства цифрової трансформації використано формулювання "уражено".



При цьому необхідно враховувати, що ураження техніки не завжди призводить до її втрати. Але треба також зазначити, що у наведених даних лише "роти БПЛА", а не всі атаки дронами.

.........

Серед цікавого й те, що у статистиці Міністерства цифрової трансформації фігурує й уражений особовий склад. Ця позначка становить 1,46% від загальних людських втрат РФ за той же період. Останнє прямо вказує на те, що сфера використання дронів саме для ліквідації особового складу поки залишається доволі низькою, хоча потенційно є доволі ефективним засобом. Что касается успешности применения дронов на фронте, то выводы об уничтожении дронами половины всех потерь противника в технике сделаны на основании данных занеделю "з 28 серпня по 4 вересня 2023 року" -Не очень надёжно. ЛАД 2 Повідомлень: 26600 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5195 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 19:56 ЛАД написав: rjkz написав: ............

Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.

ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.

Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.

Пофиг, что придется через какое-то время переделывать.

.........

На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал. ............Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.Пофиг, что придется через какое-то время переделывать..........На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.

Не очень понимаю.

Ну хорошо, снижение трудоемкости.

Но если придётся "через какое-то время переделывать", то это опять затраты труда и вряд ли в итоге будет снижение трудоемкости.

Так какой смысл?

Ну и в любом случае, любую работу можно сделать качественно, а можно тяп-ляп. В т.ч. и самолёт, и авто, и вообще любое оборудование или машину. Должны же быть какие-то минимальные требования к качеству. Какой смысл требовать высокое качество той же плитки, если потом положить её так, что спотыкаться будешь?

Почему такие низкие требования к качеству именно в строительстве?

Могу понять, что не обязательно в каждой квартире создавать Эрмитах, но всё же и не стоит превращать в сарай.

Как-то несколько лет назад видел фото квартиры, кот. арендовал наш IT-ишник, не помню точно во Фриско или в Сиэтле (лет 30+, был там в длительной командировке с семьёй, доходы у него были вполне приличные даже по американским меркам). Удивили голые бетонные стены. Понимаю, что жить можно и так, но зачем?



Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.

В Украине за такое качество убивают.

На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.



Длииннные газовые трубы, они соединяются между собой, там на каждой трубе вроде какой-то клапан еще. МНе сказали что они очень дорогие. Когда закончили, эти длинные оставшиеся трубы просто порезали электропилой в мусор. Стоявший рядом со мной человек, который в МТА работает, сказал, что они так тоже делают.

Обратно ничего не сдается. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы.

А дополнительные деньги за то, что они вызовут трак, в который они влезут, человек повезет их сдавать, там принять, оприходовать и тп никто платить не будет. Такую безхозяйственность я видел только в союзе (и слово это оттуда).

Ну хорошо, в смете не предусмотрены затраты на вызов трака + потери времени на сдачу этих труб. Но ведь они тоже имеют стоимость и на их производство тоже затрачивается дорогой труд.

Точно так же "дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов".

Неужели их продажа не окупит "вызов трака"?

Не понятно и странно.

Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет. Не очень понимаю.Ну хорошо, снижение трудоемкости.Но если придётся "через какое-то время переделывать", то это опять затраты труда и вряд ли в итоге будет снижение трудоемкости.Так какой смысл?Ну и в любом случае, любую работу можно сделать качественно, а можно тяп-ляп. В т.ч. и самолёт, и авто, и вообще любое оборудование или машину. Должны же быть какие-то минимальные требования к качеству. Какой смысл требовать высокое качество той же плитки, если потом положить её так, что спотыкаться будешь?Почему такие низкие требования к качеству именно в строительстве?Могу понять, что не обязательно в каждой квартире создавать Эрмитах, но всё же и не стоит превращать в сарай.Как-то несколько лет назад видел фото квартиры, кот. арендовал наш IT-ишник, не помню точно во Фриско или в Сиэтле (лет 30+, был там в длительной командировке с семьёй, доходы у него были вполне приличные даже по американским меркам). Удивили голые бетонные стены. Понимаю, что жить можно и так, но зачем?Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.В Украине за такое качество убивают.На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.Ну хорошо, в смете не предусмотрены затраты на вызов трака + потери времени на сдачу этих труб. Но ведь они тоже имеют стоимость и на их производство тоже затрачивается дорогой труд.Точно так же "дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов".Неужели их продажа не окупит "вызов трака"?Не понятно и странно.Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет.



Потому что этот узбек взял какого-то джамшута, которому сказал положить 70м2 плитки за 2-3 дня. Расчет простой, смета на 12 тысяч, материалы на тысячи 2, рабочим на зп пойдет тысячи 2-3 (на все виды работ. Оплачивается рабочее время, а не объем работы). Остальное контрактор положит на свой счет в виде прибыли.

В Европе наши бывшие рабочие/прорабы работали на отделке круизного лайнера лакшери класса, работа до 5, в 6 идет специальная бригада, все что не убрано - материалы дорогущие, оборудование - в мусор. Каждый день. Север Германии.

Бетонные стены? Очень сомневаюсь. Откуда? Тут дома из овнаипалок.



Переделывать редко когда приходится.

Одна американка наняла казаха, который ей сделал ремонт, покрасил стены вместе с выключателями, на старый паркет положил LVP, такое впечатление, что он даже не подмел паркет, прежде чем класть винил. Она пригрозила, что подаст на него в суд, он ей вернул половину денег, которые на ней заработал. ЕЕ это устроило, живет в том что есть. Потому что этот узбек взял какого-то джамшута, которому сказал положить 70м2 плитки за 2-3 дня. Расчет простой, смета на 12 тысяч, материалы на тысячи 2, рабочим на зп пойдет тысячи 2-3 (на все виды работ. Оплачивается рабочее время, а не объем работы). Остальное контрактор положит на свой счет в виде прибыли.В Европе наши бывшие рабочие/прорабы работали на отделке круизного лайнера лакшери класса, работа до 5, в 6 идет специальная бригада, все что не убрано - материалы дорогущие, оборудование - в мусор. Каждый день. Север Германии.Бетонные стены? Очень сомневаюсь. Откуда? Тут дома из овнаипалок.Переделывать редко когда приходится.Одна американка наняла казаха, который ей сделал ремонт, покрасил стены вместе с выключателями, на старый паркет положил LVP, такое впечатление, что он даже не подмел паркет, прежде чем класть винил. Она пригрозила, что подаст на него в суд, он ей вернул половину денег, которые на ней заработал. ЕЕ это устроило, живет в том что есть. rjkz

Повідомлень: 15797 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8100 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 19:57 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?)

Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає.

А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився))) Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?)Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає.А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився)))

Чоловіче, читай правила.

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України

Як тільки одинокий інвалід І чи ІІ групи перетинає кордон в зворотній бік - втрачається факт супроводу інваліда І чи ІІ групи. Чоловіче, читай правила.Як тільки одинокий інвалід І чи ІІ групи перетинає кордон в зворотній бік - втрачається факт супроводу інваліда І чи ІІ групи. Denik Повідомлень: 2685 З нами з: 23.02.09 Подякував: 569 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 20:03 Denik написав: gonchik74 написав: Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?)

Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає.

А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився))) Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?)Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає.А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився)))

Чоловіче, читай правила.

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України

Як тільки одинокий інвалід І чи ІІ групи перетинає кордон в зворотній бік - втрачається факт супроводу інваліда І чи ІІ групи. Чоловіче, читай правила.Як тільки одинокий інвалід І чи ІІ групи перетинає кордон в зворотній бік - втрачається факт супроводу інваліда І чи ІІ групи.

Можна пруф про «втрачається»?)

Ще одне питання, радше риторичне: в Україні закон має зворотню силу? Можна пруф про «втрачається»?)Ще одне питання, радше риторичне: в Україні закон має зворотню силу? gonchik74

Повідомлень: 509 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1590159115921593 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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