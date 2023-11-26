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Faceless написав:Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів.
есть и другая точка зрения
trololo написав:
Banderlog написав:Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять.
це ви про фпв? якраз вони роблять погоду. є в твітері чувак (не орікс), який рахує втрати (з двох сторін), і він там ще відмічає чим нанесено удар. фпв відповідає за 30-40% втрат на сьогоднішній день, по техніці. це прям дуже багато для технології, якій рік+ всього
донатим на фпв
Banderlog написав:trololo це брехня. Основні втрати по техніці од арти й птурів , потом підрив на мінах. Скиди удачно застосовуються по піхоті в окопах де після ударів арти нема ребу. Або по пошкодженій техніці що зламалась, підірвалась або одгребла од арти. Крім того для армії дронів нема маси навчених і мотивованих пілотів готових літати з передка. Поки краще донатити на нічні розвіддрони. Може я й помиляюсь на інших ділянках фронту по іншому.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.
Ребенку 5 лет всего. Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное... Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка... Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют... Прямо как в Валенсии...
Так на этой неделе был Thanksgiving day. Многие со среды отдыхают по понедельник. У меня только четверг. Хотел в пятницу взять выходной - не получилось. В пятницу и школы не работали. Многие уехали из НЙ на это время. И наоборот, много туристов - знаменитый парад Мэйсис, гуляния. Ну и знакомец ваш тут недавно - это нормально первое время гулять по центру НЙ, потом начинаешь спокойно к этому относиться. Были в первый год на НГ на Манхеттене - такая давка, нас чуть буквально не задавили, пришлось младшего на плечи посадить. Да, красиво, но нуегонафик.
Водночас треба враховувати, що у статистиці Генштабу використовується формулювання "загальні бойові втрати противника", а у наведеній статистиці Міністерства цифрової трансформації використано формулювання "уражено".
При цьому необхідно враховувати, що ураження техніки не завжди призводить до її втрати. Але треба також зазначити, що у наведених даних лише "роти БПЛА", а не всі атаки дронами. ......... Серед цікавого й те, що у статистиці Міністерства цифрової трансформації фігурує й уражений особовий склад. Ця позначка становить 1,46% від загальних людських втрат РФ за той же період. Останнє прямо вказує на те, що сфера використання дронів саме для ліквідації особового складу поки залишається доволі низькою, хоча потенційно є доволі ефективним засобом.
rjkz написав:............ Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости. ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда. Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных. Пофиг, что придется через какое-то время переделывать. ......... На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.
Не очень понимаю. Ну хорошо, снижение трудоемкости. Но если придётся "через какое-то время переделывать", то это опять затраты труда и вряд ли в итоге будет снижение трудоемкости. Так какой смысл? Ну и в любом случае, любую работу можно сделать качественно, а можно тяп-ляп. В т.ч. и самолёт, и авто, и вообще любое оборудование или машину. Должны же быть какие-то минимальные требования к качеству. Какой смысл требовать высокое качество той же плитки, если потом положить её так, что спотыкаться будешь? Почему такие низкие требования к качеству именно в строительстве? Могу понять, что не обязательно в каждой квартире создавать Эрмитах, но всё же и не стоит превращать в сарай. Как-то несколько лет назад видел фото квартиры, кот. арендовал наш IT-ишник, не помню точно во Фриско или в Сиэтле (лет 30+, был там в длительной командировке с семьёй, доходы у него были вполне приличные даже по американским меркам). Удивили голые бетонные стены. Понимаю, что жить можно и так, но зачем?
Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца. В Украине за такое качество убивают. На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.
Длииннные газовые трубы, они соединяются между собой, там на каждой трубе вроде какой-то клапан еще. МНе сказали что они очень дорогие. Когда закончили, эти длинные оставшиеся трубы просто порезали электропилой в мусор. Стоявший рядом со мной человек, который в МТА работает, сказал, что они так тоже делают. Обратно ничего не сдается. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы. А дополнительные деньги за то, что они вызовут трак, в который они влезут, человек повезет их сдавать, там принять, оприходовать и тп никто платить не будет. Такую безхозяйственность я видел только в союзе (и слово это оттуда).
Ну хорошо, в смете не предусмотрены затраты на вызов трака + потери времени на сдачу этих труб. Но ведь они тоже имеют стоимость и на их производство тоже затрачивается дорогой труд. Точно так же "дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов". Неужели их продажа не окупит "вызов трака"? Не понятно и странно. Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет.
Потому что этот узбек взял какого-то джамшута, которому сказал положить 70м2 плитки за 2-3 дня. Расчет простой, смета на 12 тысяч, материалы на тысячи 2, рабочим на зп пойдет тысячи 2-3 (на все виды работ. Оплачивается рабочее время, а не объем работы). Остальное контрактор положит на свой счет в виде прибыли. В Европе наши бывшие рабочие/прорабы работали на отделке круизного лайнера лакшери класса, работа до 5, в 6 идет специальная бригада, все что не убрано - материалы дорогущие, оборудование - в мусор. Каждый день. Север Германии. Бетонные стены? Очень сомневаюсь. Откуда? Тут дома из овнаипалок.
Переделывать редко когда приходится. Одна американка наняла казаха, который ей сделал ремонт, покрасил стены вместе с выключателями, на старый паркет положил LVP, такое впечатление, что он даже не подмел паркет, прежде чем класть винил. Она пригрозила, что подаст на него в суд, он ей вернул половину денег, которые на ней заработал. ЕЕ это устроило, живет в том что есть.
gonchik74 написав:Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?) Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає. А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився)))
Чоловіче, читай правила.
особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України
Як тільки одинокий інвалід І чи ІІ групи перетинає кордон в зворотній бік - втрачається факт супроводу інваліда І чи ІІ групи.
gonchik74 написав:Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?) Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає. А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився)))
Чоловіче, читай правила.
особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України
Як тільки одинокий інвалід І чи ІІ групи перетинає кордон в зворотній бік - втрачається факт супроводу інваліда І чи ІІ групи.
Можна пруф про «втрачається»?) Ще одне питання, радше риторичне: в Україні закон має зворотню силу?