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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1590159115921593
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:36

  Faceless написав:Нагадаю просто, що ледь не кожен другий знищений танк - знищено скидами з дронів. Більша частина потоплених кораблів - робота дронів.
есть и другая точка зрения
  trololo написав:
  Banderlog написав:Ударні безпілотники воно ідея прикольна, но погоди на фронті без снарядів вони не зроблять.


це ви про фпв? якраз вони роблять погоду. є в твітері чувак (не орікс), який рахує втрати (з двох сторін), і він там ще відмічає чим нанесено удар. фпв відповідає за 30-40% втрат на сьогоднішній день, по техніці. це прям дуже багато для технології, якій рік+ всього

донатим на фпв :!:

  Banderlog написав:trololo це брехня. Основні втрати по техніці од арти й птурів , потом підрив на мінах. Скиди удачно застосовуються по піхоті в окопах де після ударів арти нема ребу. Або по пошкодженій техніці що зламалась, підірвалась або одгребла од арти. Крім того для армії дронів нема маси навчених і мотивованих пілотів готових літати з передка. Поки краще донатити на нічні розвіддрони. Може я й помиляюсь на інших ділянках фронту по іншому.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:36

  akurt написав:
  rjkz написав:В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.

Ребенку 5 лет всего.
Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...
Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...
Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...
Прямо как в Валенсии...
Зображення


Так на этой неделе был Thanksgiving day.
Многие со среды отдыхают по понедельник.
У меня только четверг. Хотел в пятницу взять выходной - не получилось.
В пятницу и школы не работали.
Многие уехали из НЙ на это время. И наоборот, много туристов - знаменитый парад Мэйсис, гуляния.
Ну и знакомец ваш тут недавно - это нормально первое время гулять по центру НЙ, потом начинаешь спокойно к этому относиться.
Были в первый год на НГ на Манхеттене - такая давка, нас чуть буквально не задавили, пришлось младшего на плечи посадить. Да, красиво, но нуегонафик.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:41

Faceless
Что касается успешности применения дронов на фронте, то выводы об уничтожении дронами половины всех потерь противника в технике сделаны на основании данных за одну неделю "з 28 серпня по 4 вересня 2023 року" - https://defence-ua.com/army_and_war/prigolomshliva_statistka_chastki_bpla_ta_droniv_kamikadze_u_znischenni_armiji_rf-12743.html.
Не очень надёжно.
Водночас треба враховувати, що у статистиці Генштабу використовується формулювання "загальні бойові втрати противника", а у наведеній статистиці Міністерства цифрової трансформації використано формулювання "уражено".

При цьому необхідно враховувати, що ураження техніки не завжди призводить до її втрати. Але треба також зазначити, що у наведених даних лише "роти БПЛА", а не всі атаки дронами.
.........
Серед цікавого й те, що у статистиці Міністерства цифрової трансформації фігурує й уражений особовий склад. Ця позначка становить 1,46% від загальних людських втрат РФ за той же період. Останнє прямо вказує на те, що сфера використання дронів саме для ліквідації особового складу поки залишається доволі низькою, хоча потенційно є доволі ефективним засобом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:56

  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
Еще когда я учился в КИСИ, преподаватели говорили, что советская оптимизация строительства - экономия материалов, американская - снижение трудоемкости.
ЧТо объясняется сумасшедшей разницей в оплате труда.
Я наблюдаю некоторые технологические процессы, которые по европейским нормам требуют технологических перерывов тут делаются без оных.
Пофиг, что придется через какое-то время переделывать.
.........
На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.

Не очень понимаю.
Ну хорошо, снижение трудоемкости.
Но если придётся "через какое-то время переделывать", то это опять затраты труда и вряд ли в итоге будет снижение трудоемкости.
Так какой смысл?
Ну и в любом случае, любую работу можно сделать качественно, а можно тяп-ляп. В т.ч. и самолёт, и авто, и вообще любое оборудование или машину. Должны же быть какие-то минимальные требования к качеству. Какой смысл требовать высокое качество той же плитки, если потом положить её так, что спотыкаться будешь?
Почему такие низкие требования к качеству именно в строительстве?
Могу понять, что не обязательно в каждой квартире создавать Эрмитах, но всё же и не стоит превращать в сарай.
Как-то несколько лет назад видел фото квартиры, кот. арендовал наш IT-ишник, не помню точно во Фриско или в Сиэтле (лет 30+, был там в длительной командировке с семьёй, доходы у него были вполне приличные даже по американским меркам). Удивили голые бетонные стены. Понимаю, что жить можно и так, но зачем?

Ремонт квартиры за 2 недели - как два пальца.
В Украине за такое качество убивают.
На объекте положили плитку на пол. Когда один из руководства пришел смотреть на это, споткнулся о стык и чуть не упал.

Длииннные газовые трубы, они соединяются между собой, там на каждой трубе вроде какой-то клапан еще. МНе сказали что они очень дорогие. Когда закончили, эти длинные оставшиеся трубы просто порезали электропилой в мусор. Стоявший рядом со мной человек, который в МТА работает, сказал, что они так тоже делают.
Обратно ничего не сдается. В выброс идет дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов. Потому что оно УЖЕ списано на эти работы.
А дополнительные деньги за то, что они вызовут трак, в который они влезут, человек повезет их сдавать, там принять, оприходовать и тп никто платить не будет. Такую безхозяйственность я видел только в союзе (и слово это оттуда).

Ну хорошо, в смете не предусмотрены затраты на вызов трака + потери времени на сдачу этих труб. Но ведь они тоже имеют стоимость и на их производство тоже затрачивается дорогой труд.
Точно так же "дорогое оборудование, инструмент, материалы, насосы за тысячи долларов".
Неужели их продажа не окупит "вызов трака"?
Не понятно и странно.
Почему так именно в США? В Европе всё же такого нет.


Потому что этот узбек взял какого-то джамшута, которому сказал положить 70м2 плитки за 2-3 дня. Расчет простой, смета на 12 тысяч, материалы на тысячи 2, рабочим на зп пойдет тысячи 2-3 (на все виды работ. Оплачивается рабочее время, а не объем работы). Остальное контрактор положит на свой счет в виде прибыли.
В Европе наши бывшие рабочие/прорабы работали на отделке круизного лайнера лакшери класса, работа до 5, в 6 идет специальная бригада, все что не убрано - материалы дорогущие, оборудование - в мусор. Каждый день. Север Германии.
Бетонные стены? Очень сомневаюсь. Откуда? Тут дома из овнаипалок.

Переделывать редко когда приходится.
Одна американка наняла казаха, который ей сделал ремонт, покрасил стены вместе с выключателями, на старый паркет положил LVP, такое впечатление, что он даже не подмел паркет, прежде чем класть винил. Она пригрозила, что подаст на него в суд, он ей вернул половину денег, которые на ней заработал. ЕЕ это устроило, живет в том что есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?)
Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає.
А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився)))

Чоловіче, читай правила.
особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України

Як тільки одинокий інвалід І чи ІІ групи перетинає кордон в зворотній бік - втрачається факт супроводу інваліда І чи ІІ групи.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:03

  Denik написав:
  gonchik74 написав:Чоловіче, ти мариш просто так, чи під впливом чогось?)
Незаконний перетин - це полями/лісами/тунелями. Через ппк і з печаткою прикордонника - це законний. За неповернення при супроводі навіть адмінки немає.
А я повірив в ту всю хрінь про ціну зеленого переходу))) А тут раз! і лакмусовий папірчик зʼявився)))

Чоловіче, читай правила.
особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України

Як тільки одинокий інвалід І чи ІІ групи перетинає кордон в зворотній бік - втрачається факт супроводу інваліда І чи ІІ групи.

Можна пруф про «втрачається»?)
Ще одне питання, радше риторичне: в Україні закон має зворотню силу?
gonchik74
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