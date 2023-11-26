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Faceless написав:У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте
Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться. Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон
26. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 21 та 22 цих Правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пункті 214 цих Правил.
А за зазначеним законом:
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: .... які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;