RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1591159215931594
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:44

  Faceless написав:У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте


Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.
Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон
shapo
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Так а де тут про «втрачається»? Поки що втрачається лише довіра до висловлених тез)))

Ні.
Тут просто працюють інші механізми.
https://ips.ligazakon.net/document/kp950057?an=497758
26. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 21 та 22 цих Правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пункті 214 цих Правил.

А за зазначеним законом:
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:
....
які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

Так що тут саме такий правовий механізм.
Denik
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 23.02.09
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:03

  shapo написав:
  Faceless написав:У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте


Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.
Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон

Уж поверьте, у нас доступность медицинских услуг и образования просто в разы выше, чем на Западе.
Другой вопрос, что это все не финансируется даже на четверть от реальной потребности, поэтому и качество этих услуг катится в тартарары.
Наших врачей, медсестер и даже уже учителей в Германии просто с руками отрывают, единственное требование - язык на уровне В2-С1.
И прикиньте, работяют они зачастую гораздо старательнее, чем те же дойчи, и при этом никакими поборами не занимаются. Это в Украине они типа нишеброды тупые, а здесь вполне востребованные уважаемые специалисты.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12163
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 3615 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:21

  rjkz написав:
  akurt написав:
  rjkz написав:В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.

Ребенку 5 лет всего.
Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...
Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...
Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...
Прямо как в Валенсии...
Зображення


Так на этой неделе был Thanksgiving day.
Многие со среды отдыхают по понедельник.
У меня только четверг. Хотел в пятницу взять выходной - не получилось.
В пятницу и школы не работали.
Многие уехали из НЙ на это время. И наоборот, много туристов - знаменитый парад Мэйсис, гуляния.
Ну и знакомец ваш тут недавно - это нормально первое время гулять по центру НЙ, потом начинаешь спокойно к этому относиться.
Были в первый год на НГ на Манхеттене - такая давка, нас чуть буквально не задавили, пришлось младшего на плечи посадить. Да, красиво, но нуегонафик.


ЗЫ. Кста, ребенку 5 лет - это уже в школу-то пора. Пре-К, типа нулевки, но там готовят к 1-му классу. 1 класс - с 6 лет. Ребенок уже должен уметь читать, считать и писать.
Фактически, им надо бегом в школу устраивать ребенка.
Тут берут по году рождения.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15798
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8100 раз.
Подякували: 4967 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:24

  antey1969 написав:
  shapo написав:
  Faceless написав:У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте


Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.
Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон

Уж поверьте, у нас доступность медицинских услуг и образования просто в разы выше, чем на Западе.
Другой вопрос, что это все не финансируется даже на четверть от реальной потребности, поэтому и качество этих услуг катится в тартарары.
Наших врачей, медсестер и даже уже учителей в Германии просто с руками отрывают, единственное требование - язык на уровне В2-С1.
И прикиньте, работяют они зачастую гораздо старательнее, чем те же дойчи, и при этом никакими поборами не занимаются. Это в Украине они типа нишеброды тупые, а здесь вполне востребованные уважаемые специалисты.


Про Германию не знаю ,но в англоязычных странах без сдачи экзамена на подтверждения квалификации который в США трехступенчатый, в Австралии двухступенчатый нашим врачам ничего не светит ( при знании языка ).
Кроме того,вы противоречите сами себе - качество услуг катится в тартарары и с этим же качеством они в Германии востребованы
shapo
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1591159215931594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3578)
26.11.2023 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.