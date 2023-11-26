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#<1 ... 1591159215931594 Додано: Нед 26 лис, 2023 20:44 Faceless написав: У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте



Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.

Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон shapo Повідомлень: 4741 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 21:36 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Так а де тут про «втрачається»? Поки що втрачається лише довіра до висловлених тез))) Так а де тут про «втрачається»? Поки що втрачається лише довіра до висловлених тез)))

Ні.

Тут просто працюють інші механізми.

https://ips.ligazakon.net/document/kp950057?an=497758

26. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 21 та 22 цих Правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пункті 214 цих Правил.

А за зазначеним законом:

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

....

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;



Так що тут саме такий правовий механізм. Ні.Тут просто працюють інші механізми.А за зазначеним законом:Так що тут саме такий правовий механізм. Denik Повідомлень: 2688 З нами з: 23.02.09 Подякував: 570 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 22:03 shapo написав: Faceless написав: У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте



Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.

Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон

Уж поверьте, у нас доступность медицинских услуг и образования просто в разы выше, чем на Западе.

Другой вопрос, что это все не финансируется даже на четверть от реальной потребности, поэтому и качество этих услуг катится в тартарары.

Наших врачей, медсестер и даже уже учителей в Германии просто с руками отрывают, единственное требование - язык на уровне В2-С1.

И прикиньте, работяют они зачастую гораздо старательнее, чем те же дойчи, и при этом никакими поборами не занимаются. Это в Украине они типа нишеброды тупые, а здесь вполне востребованные уважаемые специалисты. Уж поверьте, у нас доступность медицинских услуг и образования просто в разы выше, чем на Западе.Другой вопрос, что это все не финансируется даже на четверть от реальной потребности, поэтому и качество этих услуг катится в тартарары.Наших врачей, медсестер и даже уже учителей в Германии просто с руками отрывают, единственное требование - язык на уровне В2-С1.И прикиньте, работяют они зачастую гораздо старательнее, чем те же дойчи, и при этом никакими поборами не занимаются. Это в Украине они типа нишеброды тупые, а здесь вполне востребованные уважаемые специалисты. antey1969 1

Повідомлень: 12163 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 3615 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 22:21 rjkz написав: akurt написав: rjkz написав: В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю. В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.

Ребенку 5 лет всего.

Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...

Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...

Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...

Прямо как в Валенсии...

Ребенку 5 лет всего.Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...Прямо как в Валенсии...



Так на этой неделе был Thanksgiving day.

Многие со среды отдыхают по понедельник.

У меня только четверг. Хотел в пятницу взять выходной - не получилось.

В пятницу и школы не работали.

Многие уехали из НЙ на это время. И наоборот, много туристов - знаменитый парад Мэйсис, гуляния.

Ну и знакомец ваш тут недавно - это нормально первое время гулять по центру НЙ, потом начинаешь спокойно к этому относиться.

Были в первый год на НГ на Манхеттене - такая давка, нас чуть буквально не задавили, пришлось младшего на плечи посадить. Да, красиво, но нуегонафик. Так на этой неделе был Thanksgiving day.Многие со среды отдыхают по понедельник.У меня только четверг. Хотел в пятницу взять выходной - не получилось.В пятницу и школы не работали.Многие уехали из НЙ на это время. И наоборот, много туристов - знаменитый парад Мэйсис, гуляния.Ну и знакомец ваш тут недавно - это нормально первое время гулять по центру НЙ, потом начинаешь спокойно к этому относиться.Были в первый год на НГ на Манхеттене - такая давка, нас чуть буквально не задавили, пришлось младшего на плечи посадить. Да, красиво, но нуегонафик.



ЗЫ. Кста, ребенку 5 лет - это уже в школу-то пора. Пре-К, типа нулевки, но там готовят к 1-му классу. 1 класс - с 6 лет. Ребенок уже должен уметь читать, считать и писать.

Фактически, им надо бегом в школу устраивать ребенка.

Тут берут по году рождения. ЗЫ. Кста, ребенку 5 лет - это уже в школу-то пора. Пре-К, типа нулевки, но там готовят к 1-му классу. 1 класс - с 6 лет. Ребенок уже должен уметь читать, считать и писать.Фактически, им надо бегом в школу устраивать ребенка.Тут берут по году рождения. rjkz

Повідомлень: 15798 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8100 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лис, 2023 22:24 antey1969 написав: shapo написав: Faceless написав: У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте



Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.

Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон

Уж поверьте, у нас доступность медицинских услуг и образования просто в разы выше, чем на Западе.

Другой вопрос, что это все не финансируется даже на четверть от реальной потребности, поэтому и качество этих услуг катится в тартарары.

Наших врачей, медсестер и даже уже учителей в Германии просто с руками отрывают, единственное требование - язык на уровне В2-С1.

И прикиньте, работяют они зачастую гораздо старательнее, чем те же дойчи, и при этом никакими поборами не занимаются. Это в Украине они типа нишеброды тупые, а здесь вполне востребованные уважаемые специалисты. Уж поверьте, у нас доступность медицинских услуг и образования просто в разы выше, чем на Западе.Другой вопрос, что это все не финансируется даже на четверть от реальной потребности, поэтому и качество этих услуг катится в тартарары.Наших врачей, медсестер и даже уже учителей в Германии просто с руками отрывают, единственное требование - язык на уровне В2-С1.И прикиньте, работяют они зачастую гораздо старательнее, чем те же дойчи, и при этом никакими поборами не занимаются. Это в Украине они типа нишеброды тупые, а здесь вполне востребованные уважаемые специалисты.



Про Германию не знаю ,но в англоязычных странах без сдачи экзамена на подтверждения квалификации который в США трехступенчатый, в Австралии двухступенчатый нашим врачам ничего не светит ( при знании языка ).

Кроме того,вы противоречите сами себе - качество услуг катится в тартарары и с этим же качеством они в Германии востребованы Про Германию не знаю ,но в англоязычных странах без сдачи экзамена на подтверждения квалификации который в США трехступенчатый, в Австралии двухступенчатый нашим врачам ничего не светит ( при знании языка ).Кроме того,вы противоречите сами себе - качество услуг катится в тартарары и с этим же качеством они в Германии востребованы shapo Повідомлень: 4741 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1591159215931594 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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