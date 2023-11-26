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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1591159215931594
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Так а де тут про «втрачається»? Поки що втрачається лише довіра до висловлених тез)))

Ні.
Тут просто працюють інші механізми.
https://ips.ligazakon.net/document/kp950057?an=497758
26. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 21 та 22 цих Правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пункті 214 цих Правил.

А за зазначеним законом:
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:
....
які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

Так що тут саме такий правовий механізм.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:03

  shapo написав:
  Faceless написав:У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте


Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.
Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон

Уж поверьте, у нас доступность медицинских услуг и образования просто в разы выше, чем на Западе.
Другой вопрос, что это все не финансируется даже на четверть от реальной потребности, поэтому и качество этих услуг катится в тартарары.
Наших врачей, медсестер и даже уже учителей в Германии просто с руками отрывают, единственное требование - язык на уровне В2-С1.
И прикиньте, работяют они зачастую гораздо старательнее, чем те же дойчи, и при этом никакими поборами не занимаются. Это в Украине они типа нишеброды тупые, а здесь вполне востребованные уважаемые специалисты.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:21

  rjkz написав:
  akurt написав:
  rjkz написав:В целом, для первого рента - неплохо. Вопрос к какой школе относится их дом, там в семье ребенок, я так понимаю.

Ребенку 5 лет всего.
Жена работает - занимается любимыми у славянских женщин делом - ногти, брови и аналогичное...
Пока я гуляю по Валенсии, Максим прислал свежее фото из Нью Йорка...
Как-то совсем народ там работать не хочет... все гуляют и гуляют...
Прямо как в Валенсии...
Зображення


Так на этой неделе был Thanksgiving day.
Многие со среды отдыхают по понедельник.
У меня только четверг. Хотел в пятницу взять выходной - не получилось.
В пятницу и школы не работали.
Многие уехали из НЙ на это время. И наоборот, много туристов - знаменитый парад Мэйсис, гуляния.
Ну и знакомец ваш тут недавно - это нормально первое время гулять по центру НЙ, потом начинаешь спокойно к этому относиться.
Были в первый год на НГ на Манхеттене - такая давка, нас чуть буквально не задавили, пришлось младшего на плечи посадить. Да, красиво, но нуегонафик.


ЗЫ. Кста, ребенку 5 лет - это уже в школу-то пора. Пре-К, типа нулевки, но там готовят к 1-му классу. 1 класс - с 6 лет. Ребенок уже должен уметь читать, считать и писать.
Фактически, им надо бегом в школу устраивать ребенка.
Тут берут по году рождения.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:24

  antey1969 написав:
  shapo написав:
  Faceless написав:У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте


Доступность высшего образования и медицины в Украине соответствует его качеству если тебе не повезло и ты вынужден ими пользоваться.
Небедное общество при нищенских пенсиях 11 млн.пенсионеров это оксюморон

Уж поверьте, у нас доступность медицинских услуг и образования просто в разы выше, чем на Западе.
Другой вопрос, что это все не финансируется даже на четверть от реальной потребности, поэтому и качество этих услуг катится в тартарары.
Наших врачей, медсестер и даже уже учителей в Германии просто с руками отрывают, единственное требование - язык на уровне В2-С1.
И прикиньте, работяют они зачастую гораздо старательнее, чем те же дойчи, и при этом никакими поборами не занимаются. Это в Украине они типа нишеброды тупые, а здесь вполне востребованные уважаемые специалисты.


Про Германию не знаю ,но в англоязычных странах без сдачи экзамена на подтверждения квалификации который в США трехступенчатый, в Австралии двухступенчатый нашим врачам ничего не светит ( при знании языка ).
Кроме того,вы противоречите сами себе - качество услуг катится в тартарары и с этим же качеством они в Германии востребованы
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 23:36

  rjkz написав:Одна американка наняла казаха, который ей сделал ремонт, покрасил стены вместе с выключателями, на старый паркет положил LVP, такое впечатление, что он даже не подмел паркет, прежде чем класть винил. Она пригрозила, что подаст на него в суд, он ей вернул половину денег, которые на ней заработал. ЕЕ это устроило, живет в том что есть.

Потому что для большинства американцев квартира - это помещение, чтобы переодеться и переспать между поездками на работу, в магазин, в общепит, в цирюльню, в парк, между прогулками с собакой и стрижкой газона. Они практически не сидят дома.

В отличие, скажем, от меня, который примерно с 1976 года ходил на работу эпизодически и 90% времени проводил дома. Все 3 квартиры в Украине, в которых я жил, я старался в меру финансовых возможностей привести в достойный вид. Поэтому меня шокировали голые белые стены, пол с дефектами, кривые встроенные шкафы и небрежный ремонт квартиры, которую мы снимаем уже год (до сих пор вожусь с мелким ремонтом и украшательствами).

Стиль жизни всё определяет. Каждый выбирает свой.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:26

  rjkz написав:Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе.

Я понимаю ваш (и не только) комплекс по отношению к ссср и выходцам оттуда, тем не менее 80% американцев живут на побережьях и в прилегающих районах.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:40

  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:где их результат и прогноз за который этот учёный готов ответить как минимум своей репутацией.
Можливо варто почати з робіт по глобальному потеплінню, за які дали Нобелівську премію?
https://www.scopus.com/authid/detail.ur ... 2960&zone=

Конъюнктура, ничего больше.
Примеров достаточно много. Эйнштейн не получил премий ни за СТО, ни за ОТО.

Плюс уклон этих премий в прикладную область (впрочем, именно это и завещал Нобель 8) ). Первопроходец квантовой механики М.Планк был выдвинут физическим отделением Шведской АН в 1905 году, но был забанен общим собранием в пользу цветной фотографии Липпмана (которая вскоре благополучно почила в бозе).
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