А я развлекаюсь зарабатыванием на опросах
Наверное, скоро надоест.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 01:20
Додано: Пон 27 лис, 2023 01:26
Такая цена была у первых образцов.
Потом заметно ниже, хотя всё равно дорого:
сентябрь 2010 года[6]__ США__6шт__ $38,3 млн
февраль 2011 года[7]__ США__24__ $148,3 млн
декабрь 2011 года[8]__ США __40__ $319,2 млн
январь 2015 года[9]__ США__24__ $279,2 млн
Т.е. цена от 6 до 11 млн. (из Вики).
Но это совсем другой уровень. Посмотрите его характеристики - потолок 15 км, дальность 1900 км, грузоподъёмность 1700 кг, максимальная скорость 400 км/ч. А есть модификации с ещё более высокими параметрами. Мы о таком пока даже не думаем.
По важности ранжировать не могу, не знаю. Но то, что необходимо (и не только для передовой) так точно.
Какие заигрались?
Уравниловки я у них не вижу. Но ограничение различий между высоко- и низкооплачиваемыми есть.
Пока ещё мы не относимся к "недорозвиненим" и я такого не писал. Но успешно приближаемся. Особенно с учётом качества этих услуг. А доступность - согласен.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 лис, 2023 01:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 27 лис, 2023 01:28
Ну конечно, с таким специалистом во всех областях, как Вы, мне не сравниться.
Где уж нам уж.
Додано: Пон 27 лис, 2023 01:32
Не думаю, что 80%.
"от океана далеко" - это минут 20 на трейне.
Мне до пляжа идти 20 минут.
Живут на побережьях - это не 20 минут от лужи.
Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.
Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами.
Это так, навскидку.
Комплекс, возможно, в том, что "море" в ссср было фетишем, сам таким был.
В НЙ южный Бруклин - это пляжи Брайтона, Кони Айленда, Сигейта, Манхеттен Бич.
В основном юг Бруклина заселен выходцами из б.ссср. Учитывая, что после принятия поправки к иммиграционному законодательству в 1989 году, там осели семьи (даже семейства, правильней сказать) советских евреев в совершенно разном составе. И естественно, не все могли жить в финансово активном режиме в условиях слабого языка и не адаптированном образовании. НЕ говоря уж о пожилых и детях, поэтому была создана система социальной помощи, которая довольно немногих мотивировала "сучить лапками". В результате, юг Бруклина превратился в некое подобие курорта для экс-граждан ссср с " полным пансионом".
Сейчас уже дети тех первых (на самом деле, далеко не первых. Были и до этого волны, но та была самой мощной)...да, так вот, дети и внуки приехавших в 89-95 гг получили американское образование, обычно уехали из Брайтона, а зачастую и из НЙ. Сейчас Брайтон - это в большинстве своем бабушки-дедушки еврейского происхождения из ссср и эмигранты из СРеднней Азии. Узбеки, таджики, казахи, киргызы. Оставшиеся потомки эмигрантов 89-90гг порой на русском не говорят и зачастую даже не понимают.
Мне тоже нравится пешая доступность пляжа, набережной.
Вреемени, правда, погулять на набережной и поваляться на пляже, крайне мало.
Это надо на социале сидеть, чтобы было много времени.
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