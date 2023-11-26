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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1592159315941595
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:20

  rjkz написав: Чувак сидит один в общарпанном 3 бдрм аппартменте один.
Одну спальню оборудовал под кабинет, стоят огромные мониторы.
Зарабатывает на стокмаркете.

А я развлекаюсь зарабатыванием на опросах :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Наверное, скоро надоест.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:26

  Faceless написав:.............
Щодо дронів, я не перебільшую, MQ-9 Reaper - 30 млн доларів. Ми розробляємо вочевидь щось дешевше, але я в принципі кажу, що це не якась "недолуга галузь", де ніяких серйозних розробок.

Такая цена была у первых образцов.
Потом заметно ниже, хотя всё равно дорого:
сентябрь 2010 года[6]__ США__6шт__ $38,3 млн
февраль 2011 года[7]__ США__24__ $148,3 млн
декабрь 2011 года[8]__ США __40__ $319,2 млн
январь 2015 года[9]__ США__24__ $279,2 млн
Т.е. цена от 6 до 11 млн. (из Вики).
Но это совсем другой уровень. Посмотрите его характеристики - потолок 15 км, дальность 1900 км, грузоподъёмность 1700 кг, максимальная скорость 400 км/ч. А есть модификации с ещё более высокими параметрами. Мы о таком пока даже не думаем.

Щодо ППО. Так, я не спеціаліст з ППО. Але як на мене, серед першочергових наших потреб для просування на фронті, новітнє ППО - далеко не #1.

По важности ранжировать не могу, не знаю. Но то, что необходимо (и не только для передовой) так точно.

Як на мене, певні країни Європи дещо загралися в соціалку і урівнялівку. "Серйозні економісти" є не тільки на стороні уріанялівки доходів.
Коефіцієнт Джинні по Україні дійсно не відображає дійсності, бо побудований на офіційній статистиці.

Какие заигрались?
Уравниловки я у них не вижу. Но ограничение различий между высоко- и низкооплачиваемыми есть.

У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте

Пока ещё мы не относимся к "недорозвиненим" и я такого не писал. Но успешно приближаемся. Особенно с учётом качества этих услуг. А доступность - согласен.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 лис, 2023 01:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:28

  Denik написав:
  Faceless написав:Щодо дронів, я не перебільшую, MQ-9 Reaper - 30 млн доларів. Ми розробляємо вочевидь щось дешевше, але я в принципі кажу, що це не якась "недолуга галузь", де ніяких серйозних розробок.
Щодо ППО. Так, я не спеціаліст з ППО. Аое як на мене, серед першочергових наших потреб для просування на фронті, новітнє ППО - далеко не #1.

Так і ЛАД профан в ППО.

Ну конечно, с таким специалистом во всех областях, как Вы, мне не сравниться.
Где уж нам уж.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:32

  Starikan написав:
  rjkz написав:Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе.

Я понимаю ваш (и не только) комплекс по отношению к ссср и выходцам оттуда, тем не менее 80% американцев живут на побережьях и в прилегающих районах.


Не думаю, что 80%.
"от океана далеко" - это минут 20 на трейне.
Мне до пляжа идти 20 минут.
Живут на побережьях - это не 20 минут от лужи.
Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.
Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами.
Это так, навскидку.
Комплекс, возможно, в том, что "море" в ссср было фетишем, сам таким был.
В НЙ южный Бруклин - это пляжи Брайтона, Кони Айленда, Сигейта, Манхеттен Бич.
В основном юг Бруклина заселен выходцами из б.ссср. Учитывая, что после принятия поправки к иммиграционному законодательству в 1989 году, там осели семьи (даже семейства, правильней сказать) советских евреев в совершенно разном составе. И естественно, не все могли жить в финансово активном режиме в условиях слабого языка и не адаптированном образовании. НЕ говоря уж о пожилых и детях, поэтому была создана система социальной помощи, которая довольно немногих мотивировала "сучить лапками". В результате, юг Бруклина превратился в некое подобие курорта для экс-граждан ссср с " полным пансионом".
Сейчас уже дети тех первых (на самом деле, далеко не первых. Были и до этого волны, но та была самой мощной)...да, так вот, дети и внуки приехавших в 89-95 гг получили американское образование, обычно уехали из Брайтона, а зачастую и из НЙ. Сейчас Брайтон - это в большинстве своем бабушки-дедушки еврейского происхождения из ссср и эмигранты из СРеднней Азии. Узбеки, таджики, казахи, киргызы. Оставшиеся потомки эмигрантов 89-90гг порой на русском не говорят и зачастую даже не понимают.
Мне тоже нравится пешая доступность пляжа, набережной.
Вреемени, правда, погулять на набережной и поваляться на пляже, крайне мало.
Это надо на социале сидеть, чтобы было много времени.
rjkz
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