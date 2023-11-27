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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1592159315941595 Додано: Пон 27 лис, 2023 01:20 rjkz написав: Чувак сидит один в общарпанном 3 бдрм аппартменте один.

Одну спальню оборудовал под кабинет, стоят огромные мониторы.

Зарабатывает на стокмаркете. Чувак сидит один в общарпанном 3 бдрм аппартменте один.Одну спальню оборудовал под кабинет, стоят огромные мониторы.Зарабатывает на стокмаркете.

А я развлекаюсь зарабатыванием на опросах

Наверное, скоро надоест. А я развлекаюсь зарабатыванием на опросахНаверное, скоро надоест. Starikan 2 Повідомлень: 19690 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2574 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 01:26 Faceless написав: .............

Щодо дронів, я не перебільшую, MQ-9 Reaper - 30 млн доларів. Ми розробляємо вочевидь щось дешевше, але я в принципі кажу, що це не якась "недолуга галузь", де ніяких серйозних розробок. .............Щодо дронів, я не перебільшую, MQ-9 Reaper - 30 млн доларів. Ми розробляємо вочевидь щось дешевше, але я в принципі кажу, що це не якась "недолуга галузь", де ніяких серйозних розробок.

Такая цена была у первых образцов.

Потом заметно ниже, хотя всё равно дорого:

сентябрь 2010 года[6]__ США__6шт__ $38,3 млн

февраль 2011 года[7]__ США__24__ $148,3 млн

декабрь 2011 года[8]__ США __40__ $319,2 млн

январь 2015 года[9]__ США__24__ $279,2 млн

Т.е. цена от 6 до 11 млн. (из Вики).

Но это совсем другой уровень. Посмотрите его характеристики - потолок 15 км, дальность 1900 км, грузоподъёмность 1700 кг, максимальная скорость 400 км/ч. А есть модификации с ещё более высокими параметрами. Мы о таком пока даже не думаем.



Щодо ППО. Так, я не спеціаліст з ППО. Але як на мене, серед першочергових наших потреб для просування на фронті, новітнє ППО - далеко не #1.

По важности ранжировать не могу, не знаю. Но то, что необходимо (и не только для передовой) так точно.



Як на мене, певні країни Європи дещо загралися в соціалку і урівнялівку. "Серйозні економісти" є не тільки на стороні уріанялівки доходів.

Коефіцієнт Джинні по Україні дійсно не відображає дійсності, бо побудований на офіційній статистиці.

Какие заигрались?

Уравниловки я у них не вижу. Но ограничение различий между высоко- и низкооплачиваемыми есть.



У нас досить доступна і вища освіта, і медицина, отже, суспільство далеко не таке бідне й недорозвинене, як ви малюєте

Пока ещё мы не относимся к "недорозвиненим" и я такого не писал. Но успешно приближаемся. Особенно с учётом качества этих услуг. А доступность - согласен. Такая цена была у первых образцов.Потом заметно ниже, хотя всё равно дорого:сентябрь 2010 года[6]__ США__6шт__ $38,3 млнфевраль 2011 года[7]__ США__24__ $148,3 млндекабрь 2011 года[8]__ США __40__ $319,2 млнянварь 2015 года[9]__ США__24__ $279,2 млнТ.е. цена от 6 до 11 млн. (из Вики).Но это совсем другой уровень. Посмотрите его характеристики - потолок 15 км, дальность 1900 км, грузоподъёмность 1700 кг, максимальная скорость 400 км/ч. А есть модификации с ещё более высокими параметрами. Мы о таком пока даже не думаем.По важности ранжировать не могу, не знаю. Но то, что необходимо (и не только для передовой) так точно.Какие заигрались?Уравниловки я у них не вижу. Но ограничение различий между высоко- и низкооплачиваемыми есть.Пока ещё мы не относимся к "недорозвиненим" и я такого не писал. Но успешно приближаемся. Особенно с учётом качества этих услуг. А доступность - согласен. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 лис, 2023 01:35, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 26621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5196 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 01:28 Denik написав: Faceless написав: Щодо дронів, я не перебільшую, MQ-9 Reaper - 30 млн доларів. Ми розробляємо вочевидь щось дешевше, але я в принципі кажу, що це не якась "недолуга галузь", де ніяких серйозних розробок.

Щодо ППО. Так, я не спеціаліст з ППО. Аое як на мене, серед першочергових наших потреб для просування на фронті, новітнє ППО - далеко не #1. Щодо дронів, я не перебільшую, MQ-9 Reaper - 30 млн доларів. Ми розробляємо вочевидь щось дешевше, але я в принципі кажу, що це не якась "недолуга галузь", де ніяких серйозних розробок.Щодо ППО. Так, я не спеціаліст з ППО. Аое як на мене, серед першочергових наших потреб для просування на фронті, новітнє ППО - далеко не #1.

Так і ЛАД профан в ППО. Так і ЛАД профан в ППО.

Ну конечно, с таким специалистом во всех областях, как Вы, мне не сравниться.

Где уж нам уж. Ну конечно, с таким специалистом во всех областях, как Вы, мне не сравниться.Где уж нам уж. ЛАД 2 Повідомлень: 26621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5196 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 01:32 Starikan написав: rjkz написав: Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе. Там жили наши друзья, у которых мы останавливались в первый свой визит в США, там офис нашей терапевта. Далековато от океана, как по мне, но американцы не парятся близостью к "луже". Это что-то бывшим сссровцам пришлось по душе.

Я понимаю ваш (и не только) комплекс по отношению к ссср и выходцам оттуда, тем не менее 80% американцев живут на побережьях и в прилегающих районах. Я понимаю ваш (и не только) комплекс по отношению к ссср и выходцам оттуда, тем не менее 80% американцев живут на побережьях и в прилегающих районах.



Не думаю, что 80%.

"от океана далеко" - это минут 20 на трейне.

Мне до пляжа идти 20 минут.

Живут на побережьях - это не 20 минут от лужи.

Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.

Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами.

Это так, навскидку.

Комплекс, возможно, в том, что "море" в ссср было фетишем, сам таким был.

В НЙ южный Бруклин - это пляжи Брайтона, Кони Айленда, Сигейта, Манхеттен Бич.

В основном юг Бруклина заселен выходцами из б.ссср. Учитывая, что после принятия поправки к иммиграционному законодательству в 1989 году, там осели семьи (даже семейства, правильней сказать) советских евреев в совершенно разном составе. И естественно, не все могли жить в финансово активном режиме в условиях слабого языка и не адаптированном образовании. НЕ говоря уж о пожилых и детях, поэтому была создана система социальной помощи, которая довольно немногих мотивировала "сучить лапками". В результате, юг Бруклина превратился в некое подобие курорта для экс-граждан ссср с " полным пансионом".

Сейчас уже дети тех первых (на самом деле, далеко не первых. Были и до этого волны, но та была самой мощной)...да, так вот, дети и внуки приехавших в 89-95 гг получили американское образование, обычно уехали из Брайтона, а зачастую и из НЙ. Сейчас Брайтон - это в большинстве своем бабушки-дедушки еврейского происхождения из ссср и эмигранты из СРеднней Азии. Узбеки, таджики, казахи, киргызы. Оставшиеся потомки эмигрантов 89-90гг порой на русском не говорят и зачастую даже не понимают.

Мне тоже нравится пешая доступность пляжа, набережной.

Вреемени, правда, погулять на набережной и поваляться на пляже, крайне мало.

Это надо на социале сидеть, чтобы было много времени. Не думаю, что 80%."от океана далеко" - это минут 20 на трейне.Мне до пляжа идти 20 минут.Живут на побережьях - это не 20 минут от лужи.Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами.Это так, навскидку.Комплекс, возможно, в том, что "море" в ссср было фетишем, сам таким был.В НЙ южный Бруклин - это пляжи Брайтона, Кони Айленда, Сигейта, Манхеттен Бич.В основном юг Бруклина заселен выходцами из б.ссср. Учитывая, что после принятия поправки к иммиграционному законодательству в 1989 году, там осели семьи (даже семейства, правильней сказать) советских евреев в совершенно разном составе. И естественно, не все могли жить в финансово активном режиме в условиях слабого языка и не адаптированном образовании. НЕ говоря уж о пожилых и детях, поэтому была создана система социальной помощи, которая довольно немногих мотивировала "сучить лапками". В результате, юг Бруклина превратился в некое подобие курорта для экс-граждан ссср с " полным пансионом".Сейчас уже дети тех первых (на самом деле, далеко не первых. Были и до этого волны, но та была самой мощной)...да, так вот, дети и внуки приехавших в 89-95 гг получили американское образование, обычно уехали из Брайтона, а зачастую и из НЙ. Сейчас Брайтон - это в большинстве своем бабушки-дедушки еврейского происхождения из ссср и эмигранты из СРеднней Азии. Узбеки, таджики, казахи, киргызы. Оставшиеся потомки эмигрантов 89-90гг порой на русском не говорят и зачастую даже не понимают.Мне тоже нравится пешая доступность пляжа, набережной.Вреемени, правда, погулять на набережной и поваляться на пляже, крайне мало.Это надо на социале сидеть, чтобы было много времени. rjkz

Повідомлень: 15807 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8104 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 03:50 rjkz написав: ..........

Потому что этот узбек взял какого-то джамшута, которому сказал положить 70м2 плитки за 2-3 дня. Расчет простой, смета на 12 тысяч, материалы на тысячи 2, рабочим на зп пойдет тысячи 2-3 (на все виды работ. Оплачивается рабочее время, а не объем работы). Остальное контрактор положит на свой счет в виде прибыли. ..........Потому что этот узбек взял какого-то джамшута, которому сказал положить 70м2 плитки за 2-3 дня. Расчет простой, смета на 12 тысяч, материалы на тысячи 2, рабочим на зп пойдет тысячи 2-3 (на все виды работ. Оплачивается рабочее время, а не объем работы). Остальное контрактор положит на свой счет в виде прибыли.

Это понятно.

Но даже при почасовой оплате есть (должен быть) хоть какой-то контроль качества.



Бетонные стены? Очень сомневаюсь. Откуда? Тут дома из овнаипалок.

Не знаю. Не спрашивал. Сужу по виду на фотографии.

Многоэтажки тоже из овнаипалок? Это понятно.Но даже при почасовой оплате есть (должен быть) хоть какой-то контроль качества.Не знаю. Не спрашивал. Сужу по виду на фотографии.Многоэтажки тоже из овнаипалок? ЛАД 2 Повідомлень: 26621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5196 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 06:28 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

Потому что этот узбек взял какого-то джамшута, которому сказал положить 70м2 плитки за 2-3 дня. Расчет простой, смета на 12 тысяч, материалы на тысячи 2, рабочим на зп пойдет тысячи 2-3 (на все виды работ. Оплачивается рабочее время, а не объем работы). Остальное контрактор положит на свой счет в виде прибыли. ..........Потому что этот узбек взял какого-то джамшута, которому сказал положить 70м2 плитки за 2-3 дня. Расчет простой, смета на 12 тысяч, материалы на тысячи 2, рабочим на зп пойдет тысячи 2-3 (на все виды работ. Оплачивается рабочее время, а не объем работы). Остальное контрактор положит на свой счет в виде прибыли.

Это понятно.

Но даже при почасовой оплате есть (должен быть) хоть какой-то контроль качества.



Бетонные стены? Очень сомневаюсь. Откуда? Тут дома из овнаипалок.

Не знаю. Не спрашивал. Сужу по виду на фотографии.

Многоэтажки тоже из овнаипалок? Это понятно.Но даже при почасовой оплате есть (должен быть) хоть какой-то контроль качества.Не знаю. Не спрашивал. Сужу по виду на фотографии.Многоэтажки тоже из овнаипалок?



Вот такое тут хреновое качество.

Может где-то есть другое, США - огромная страна. Пока не видел.

Правда на Манхеттен Бич "русские" такие дворцы понастроили, что там вполне может быть. В такие не попадал пока.

Многоэтажки тоже своеобразно строят.

Один дом с квартирами в миллион, построенный лет 5 назад, уже раза 2 ремонтировали фасад. Построен по монолитно-каркасной технологии. Но это касается несущих конструкций. Вот такое тут хреновое качество.Может где-то есть другое, США - огромная страна. Пока не видел.Правда на Манхеттен Бич "русские" такие дворцы понастроили, что там вполне может быть. В такие не попадал пока.Многоэтажки тоже своеобразно строят.Один дом с квартирами в миллион, построенный лет 5 назад, уже раза 2 ремонтировали фасад. Построен по монолитно-каркасной технологии. Но это касается несущих конструкций. rjkz

Повідомлень: 15807 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8104 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 14:46 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.

Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами. Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами.

От открытого океана далековато, но Мексиканский залив вполне тянет на маленький океанчик

Морские курорты в восточном Техасе есть.

Для городов достаточно просто крупных водоемов.

Великие озера на севере тоже поучаствовали в создании крупных городов.

Далеко от побережий - это Вайоминг, Дакоты, ...

ЛАД написав: Многоэтажки тоже из овнаипалок? Многоэтажки тоже из овнаипалок?

До 4 этажей.

Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли От открытого океана далековато, но Мексиканский залив вполне тянет на маленький океанчикМорские курорты в восточном Техасе есть.Для городов достаточно просто крупных водоемов.Великие озера на севере тоже поучаствовали в создании крупных городов.Далеко от побережий - это Вайоминг, Дакоты, ...До 4 этажей.Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7253 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6205 раз. Подякували: 20378 раз. Профіль 117 67 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 15:59 Тут самое удивительное, что на этом форуме распространено и поддерживается мнение о том, что в самой передовой стране мира с населением более 340 миллионов человек все 340 миллионов живут в амне, которое подперто палками.

И все это рассказывают люди, живущие в жутких ужасных панельных домах и ближайшее расстояние, с которого они все это видели - за 10 000 км. akurt

Повідомлень: 8738 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1592159315941595 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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