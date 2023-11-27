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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1591159215931594
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.
Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами.

От открытого океана далековато, но Мексиканский залив вполне тянет на маленький океанчик :)
Морские курорты в восточном Техасе есть.
Для городов достаточно просто крупных водоемов.
Великие озера на севере тоже поучаствовали в создании крупных городов.
Далеко от побережий - это Вайоминг, Дакоты, ...
  ЛАД написав:Многоэтажки тоже из овнаипалок?

До 4 этажей.
Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:59

Тут самое удивительное, что на этом форуме распространено и поддерживается мнение о том, что в самой передовой стране мира с населением более 340 миллионов человек все 340 миллионов живут в амне, которое подперто палками.
И все это рассказывают люди, живущие в жутких ужасных панельных домах и ближайшее расстояние, с которого они все это видели - за 10 000 км.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.

Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.
На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:14

Denik щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят.
vitaliiangel
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