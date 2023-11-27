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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:46
rjkz написав:
Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.
Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами.
От открытого океана далековато, но Мексиканский залив вполне тянет на маленький океанчик
Морские курорты в восточном Техасе есть.
Для городов достаточно просто крупных водоемов.
Великие озера на севере тоже поучаствовали в создании крупных городов.
Далеко от побережий - это Вайоминг, Дакоты, ...
ЛАД написав:
Многоэтажки тоже из овнаипалок?
До 4 этажей.
Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:59
Тут самое удивительное, что на этом форуме распространено и поддерживается мнение о том, что в самой передовой стране мира с населением более 340 миллионов человек все 340 миллионов живут в амне, которое подперто палками.
И все это рассказывают люди, живущие в жутких ужасных панельных домах и ближайшее расстояние, с которого они все это видели - за 10 000 км.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:19
Starikan написав:
И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.
Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.
На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
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Denik
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:14
Denik щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:14
vitaliiangel написав:Denik
щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят.
Помимо написания кодов любое новшество должно воплощаться в стали,бетоне и др.материалах. Расскажите (если в теме) что принципиально изменил интернет за 30 лет в проектировании строительных конструкций кроме того что упростил расчет конечно-элементных моделей.Кроме загадочных строительных принтеров напоминающих обычный растворонасос для одно-двухэтажных зданий ничего принципиально нового в своей области не увидел. Конечно ,прежние библиотеки с карточками,очередями, проблемами с копированием и пр.уже не вернутся ,но в сравнении с прошлым временем с недостатком информации пришло время избыточной информации которую тяжело фильтровать. Более того,за информативные ресурсы сейчас нужно платить
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:15
vitaliiangel написав:
Denik щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят.
Я ж писав, що виникає нова група, подібна до совкової вати, - ті хто згадують як добре було в США при низькій обліковій ставці)))
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Denik
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:16
shapo
спасибо что подтвердили мои тезисы.
shapo написав:
что принципиально изменил интернет за 30 лет
простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет?
Дали дикарям интернет.
Пользы ноль, один вред.
(я сочинил)
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 лис, 2023 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:22
vitaliiangel написав:shapo
спасибо что подтвердили мои тезисы.
shapo написав:
что принципиально изменил интернет за 30 лет
простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет? Вот дали интернет.
Если не в теме,зачем писать? Просто поерничать. То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались. Вот только речь шла о научных исследованиях,а не виртуальном общении,покупках в инете и прочем
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:25
shapo написав:
Если не в теме,зачем писать? Просто поерничать?
я писал Denik
у. viewtopic.php?p=5652426#p5652426
Спасибо что ответили.
Denik написав:
Я ж писав, що виникає нова група, подібна до совкової вати,
я с удовольствием их читаю. Прикольные вещи пишут.
shapo написав:
Помимо написания кодов любое новшество должно воплощаться в стали,бетоне и др.материалах.
электромобили тоже придумали хз когда, а воплощать их стали относительно недавно. Не надо было придумывать? Просто интересен ход вашей мысли.
shapo написав:
То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались.
я вас дополню. Мир меняется настолько быстро, что скоро мы у детей будем учиться, а не наоборот. Вижу шквал возражений. Увы. Мы поколение 80х одной ногой в такой же ситуации. А вы - двумя.
shapo написав:
пришло время избыточной информации которую тяжело фильтровать.
и этому тоже не учат в школе, а также взаимодействию без конфликтов. Понимаете как общество отстаёт от прогресса? оно и раньше отставало. И по моему скромному мнению, это отставние - основная причина 1й и 2й мировой войны. Появились новые виды оружия (химия, танки, авиация) и сразу (появился) соблазн завоевать ими весь мир.
shapo написав:
любое новшество должно воплощаться в стали, бетоне и др.материалах
сначала в головах, а потом в том что вы перечислили. Потому что поспешили воплотить достижения физиков-ядерщиков в металле и получили Хиросиму.
shapo написав:
Кроме загадочных строительных принтеров напоминающих обычный растворонасос для одно-двухэтажных зданий ничего принципиально нового в своей области не увидел.
аккуратно предположу в строительстве на моменте главная задача - снизить себестоимость. Дешевле глины и бетона материалов нет. Менять арматуру на бамбук пока не выгодно (хотя вангую и к этому дойдёт). Как перегонять халявную тепловую энергию из южного полушария на северное пока ещё не придумали.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:54
vitaliiangel написав:
электромобили тоже придумали хз когда, а воплощать их стали относительно недавно. Не надо было придумывать? Просто интересен ход вашей мысли
По поводу внедрения изобретений написано много статей,от детективных до исторических,вот только какое отношение это имеет к ходу ваших мыслей где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью.Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем
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