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#<1 ... 1592159315941595> Додано: Пон 27 лис, 2023 14:46 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.

Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами. Понятно, что города, исторически, зарождались на побережьях.Техас - далеко от побережий, с очень населенными городами.

От открытого океана далековато, но Мексиканский залив вполне тянет на маленький океанчик

Морские курорты в восточном Техасе есть.

Для городов достаточно просто крупных водоемов.

Великие озера на севере тоже поучаствовали в создании крупных городов.

Далеко от побережий - это Вайоминг, Дакоты, ...

ЛАД написав: Многоэтажки тоже из овнаипалок? Многоэтажки тоже из овнаипалок?

До 4 этажей.

Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли От открытого океана далековато, но Мексиканский залив вполне тянет на маленький океанчикМорские курорты в восточном Техасе есть.Для городов достаточно просто крупных водоемов.Великие озера на севере тоже поучаствовали в создании крупных городов.Далеко от побережий - это Вайоминг, Дакоты, ...До 4 этажей.Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7254 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6205 раз. Подякували: 20384 раз. Профіль 117 67 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 15:59 Тут самое удивительное, что на этом форуме распространено и поддерживается мнение о том, что в самой передовой стране мира с населением более 340 миллионов человек все 340 миллионов живут в амне, которое подперто палками.

И все это рассказывают люди, живущие в жутких ужасных панельных домах и ближайшее расстояние, с которого они все это видели - за 10 000 км. akurt

Повідомлень: 8738 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 16:19 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ. И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.

Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.

На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше. Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше. Denik Повідомлень: 2691 З нами з: 23.02.09 Подякував: 571 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 17:14 Denik щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят. vitaliiangel

Повідомлень: 20759 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 18:14 vitaliiangel написав: Denik щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят. щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят.

Помимо написания кодов любое новшество должно воплощаться в стали,бетоне и др.материалах. Расскажите (если в теме) что принципиально изменил интернет за 30 лет в проектировании строительных конструкций кроме того что упростил расчет конечно-элементных моделей.Кроме загадочных строительных принтеров напоминающих обычный растворонасос для одно-двухэтажных зданий ничего принципиально нового в своей области не увидел. Конечно ,прежние библиотеки с карточками,очередями, проблемами с копированием и пр.уже не вернутся ,но в сравнении с прошлым временем с недостатком информации пришло время избыточной информации которую тяжело фильтровать. Более того,за информативные ресурсы сейчас нужно платить Помимо написания кодов любое новшество должно воплощаться в стали,бетоне и др.материалах. Расскажите (если в теме) что принципиально изменил интернет за 30 лет в проектировании строительных конструкций кроме того что упростил расчет конечно-элементных моделей.Кроме загадочных строительных принтеров напоминающих обычный растворонасос для одно-двухэтажных зданий ничего принципиально нового в своей области не увидел. Конечно ,прежние библиотеки с карточками,очередями, проблемами с копированием и пр.уже не вернутся ,но в сравнении с прошлым временем с недостатком информации пришло время избыточной информации которую тяжело фильтровать. Более того,за информативные ресурсы сейчас нужно платить shapo Повідомлень: 4742 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 18:15 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Denik щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят. Denik щас вам старички напишут, что без интернета жилось намного лучше, потому что была молодость. А с интернетом пришла старость. Причём все одно и тоже говорят.

Я ж писав, що виникає нова група, подібна до совкової вати, - ті хто згадують як добре було в США при низькій обліковій ставці))) Я ж писав, що виникає нова група, подібна до совкової вати, - ті хто згадують як добре було в США при низькій обліковій ставці))) Denik Повідомлень: 2691 З нами з: 23.02.09 Подякував: 571 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 18:16 shapo спасибо что подтвердили мои тезисы. shapo написав: что принципиально изменил интернет за 30 лет что принципиально изменил интернет за 30 лет простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет?



Дали дикарям интернет.

Пользы ноль, один вред.



(я сочинил) спасибо что подтвердили мои тезисы.простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет?Дали дикарям интернет.Пользы ноль, один вред.(я сочинил) Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 18:22, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20759 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 18:22 vitaliiangel написав: shapo спасибо что подтвердили мои тезисы. shapo написав: что принципиально изменил интернет за 30 лет что принципиально изменил интернет за 30 лет простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет? Вот дали интернет. спасибо что подтвердили мои тезисы.простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет? Вот дали интернет.



Если не в теме,зачем писать? Просто поерничать. То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались. Вот только речь шла о научных исследованиях,а не виртуальном общении,покупках в инете и прочем Если не в теме,зачем писать? Просто поерничать. То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались. Вот только речь шла о научных исследованиях,а не виртуальном общении,покупках в инете и прочем shapo Повідомлень: 4742 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 18:25 shapo написав: Если не в теме,зачем писать? Просто поерничать? Если не в теме,зачем писать? Просто поерничать? я писал Denikу.

Спасибо что ответили.

Denik написав: Я ж писав, що виникає нова група, подібна до совкової вати, Я ж писав, що виникає нова група, подібна до совкової вати, я с удовольствием их читаю. Прикольные вещи пишут.



shapo написав: Помимо написания кодов любое новшество должно воплощаться в стали,бетоне и др.материалах. Помимо написания кодов любое новшество должно воплощаться в стали,бетоне и др.материалах. электромобили тоже придумали хз когда, а воплощать их стали относительно недавно. Не надо было придумывать? Просто интересен ход вашей мысли. shapo написав: То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались. То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались. я вас дополню. Мир меняется настолько быстро, что скоро мы у детей будем учиться, а не наоборот. Вижу шквал возражений. Увы. Мы поколение 80х одной ногой в такой же ситуации. А вы - двумя. shapo написав: пришло время избыточной информации которую тяжело фильтровать. пришло время избыточной информации которую тяжело фильтровать. и этому тоже не учат в школе, а также взаимодействию без конфликтов. Понимаете как общество отстаёт от прогресса? оно и раньше отставало. И по моему скромному мнению, это отставние - основная причина 1й и 2й мировой войны. Появились новые виды оружия (химия, танки, авиация) и сразу (появился) соблазн завоевать ими весь мир. shapo написав: любое новшество должно воплощаться в стали, бетоне и др.материалах любое новшество должно воплощаться в стали, бетоне и др.материалах сначала в головах, а потом в том что вы перечислили. Потому что поспешили воплотить достижения физиков-ядерщиков в металле и получили Хиросиму. shapo написав: Кроме загадочных строительных принтеров напоминающих обычный растворонасос для одно-двухэтажных зданий ничего принципиально нового в своей области не увидел. Кроме загадочных строительных принтеров напоминающих обычный растворонасос для одно-двухэтажных зданий ничего принципиально нового в своей области не увидел. аккуратно предположу в строительстве на моменте главная задача - снизить себестоимость. Дешевле глины и бетона материалов нет. Менять арматуру на бамбук пока не выгодно (хотя вангую и к этому дойдёт). Как перегонять халявную тепловую энергию из южного полушария на северное пока ещё не придумали. я писалу. viewtopic.php?p=5652426#p5652426 Спасибо что ответили.я с удовольствием их читаю. Прикольные вещи пишут.электромобили тоже придумали хз когда, а воплощать их стали относительно недавно. Не надо было придумывать? Просто интересен ход вашей мысли.я вас дополню. Мир меняется настолько быстро, что скоро мы у детей будем учиться, а не наоборот. Вижу шквал возражений. Увы. Мы поколение 80х одной ногой в такой же ситуации. А вы - двумя.и этому тоже не учат в школе, а также взаимодействию без конфликтов. Понимаете как общество отстаёт от прогресса? оно и раньше отставало. И по моему скромному мнению, это отставние - основная причина 1й и 2й мировой войны. Появились новые виды оружия (химия, танки, авиация) и сразу (появился) соблазн завоевать ими весь мир.сначала в головах, а потом в том что вы перечислили. Потому что поспешили воплотить достижения физиков-ядерщиков в металле и получили Хиросиму.аккуратно предположу в строительстве на моменте главная задача - снизить себестоимость. Дешевле глины и бетона материалов нет. Менять арматуру на бамбук пока не выгодно (хотя вангую и к этому дойдёт). Как перегонять халявную тепловую энергию из южного полушария на северное пока ещё не придумали. vitaliiangel

Повідомлень: 20759 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 18:54 vitaliiangel написав: электромобили тоже придумали хз когда, а воплощать их стали относительно недавно. Не надо было придумывать? Просто интересен ход вашей мысли электромобили тоже придумали хз когда, а воплощать их стали относительно недавно. Не надо было придумывать? Просто интересен ход вашей мысли



По поводу внедрения изобретений написано много статей,от детективных до исторических,вот только какое отношение это имеет к ходу ваших мыслей где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью.Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем По поводу внедрения изобретений написано много статей,от детективных до исторических,вот только какое отношение это имеет к ходу ваших мыслей где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью.Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем shapo Повідомлень: 4742 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1592159315941595> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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