Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1592159315941595 Додано: Пон 27 лис, 2023 18:56 shapo написав: где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью. где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью. не надо меня так свободно интерпретировать. От интернета на момент действительно мало пользы, потому что общество оказалось к нему не готово. В т.ч. и ваше поколение. Связь с реальностью местами присутствует. Но интерпретация её, как я выше отметил, специфическая. shapo написав: Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем знаете как быстро можно оценить чужой интеллект? по самоиронии. потом уже идут количественные методики IQ, MMPI и др. Самоирония производная от способности видеть себя со стороны. Для чего необходимо очень серьезное интеллектуальное моделирование. shapo написав: Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране а еще были программируемые каькуляторы Б3-34 и МК 52. На которых можно было играть в игры. Я отказался от карьеры айтишника лет в 14, потому что увидел в ней ботана очкарика со зрением -7 и отсутствием социальных навыков. Про деньги я конечно тогда не думал. И вас кстати, дураком не считаю. не надо меня так свободно интерпретировать. От интернета на момент действительно мало пользы, потому что общество оказалось к нему не готово. В т.ч. и ваше поколение. Связь с реальностью местами присутствует. Но интерпретация её, как я выше отметил, специфическая.знаете как быстро можно оценить чужой интеллект? по самоиронии. потом уже идут количественные методики IQ, MMPI и др. Самоирония производная от способности видеть себя со стороны. Для чего необходимо очень серьезное интеллектуальное моделирование.а еще были программируемые каькуляторы Б3-34 и МК 52. На которых можно было играть в игры. Я отказался от карьеры айтишника лет в 14, потому что увидел в ней ботана очкарика со зрением -7 и отсутствием социальных навыков. Про деньги я конечно тогда не думал. И вас кстати, дураком не считаю. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 19:10, всього редагувалось 4 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20759 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 19:02 Denik написав: Starikan написав: И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ. И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.

Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.

На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше. Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.

це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,

а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився flyman

Повідомлень: 33230 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1555 раз. Подякували: 2723 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 19:12 flyman написав: Denik написав: Starikan написав: И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ. И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.

Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.

На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше. Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.

це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,

а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився

Звідки візьметься база?! Освіту вже практично знищили. Звідки візьметься база?! Освіту вже практично знищили. Bolt Повідомлень: 2556 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 19:14 Bolt написав: Освіту вже практично знищили. Освіту вже практично знищили. AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет? AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет? vitaliiangel

Повідомлень: 20759 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2315 раз. Подякували: 3291 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1592159315941595 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням shapo,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt vitaliiangel і 4 гостейМодератори: Faceless