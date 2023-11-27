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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лис, 2023 18:56
shapo написав:
где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью.
не надо меня так свободно интерпретировать. От интернета на момент действительно мало пользы, потому что общество оказалось к нему не готово. В т.ч. и ваше поколение. Связь с реальностью местами присутствует. Но интерпретация её, как я выше отметил, специфическая.
shapo написав:
Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем
знаете как быстро можно оценить чужой интеллект? по самоиронии. потом уже идут количественные методики IQ, MMPI и др. Самоирония производная от способности видеть себя со стороны. Для чего необходимо очень серьезное интеллектуальное моделирование.
shapo написав:
Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране
а еще были программируемые каькуляторы Б3-34 и МК 52. На которых можно было играть в игры. Я отказался от карьеры айтишника лет в 14, потому что увидел в ней ботана очкарика со зрением -7 и отсутствием социальных навыков. Про деньги я конечно тогда не думал. И вас кстати, дураком не считаю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 лис, 2023 19:10, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 19:02
Denik написав: Starikan написав:
И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.
Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.
На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,
а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився
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Додано: Пон 27 лис, 2023 19:12
flyman написав: Denik написав: Starikan написав:
И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.
Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.
На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,
а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився
Звідки візьметься база?! Освіту вже практично знищили.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 19:14
Bolt написав:
Освіту вже практично знищили.
AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет?
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vitaliiangel
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