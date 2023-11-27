|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лис, 2023 18:56
shapo написав:
где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью.
не надо меня так свободно интерпретировать. От интернета на момент действительно мало пользы, потому что общество оказалось к нему не готово. В т.ч. и ваше поколение. Связь с реальностью местами присутствует. Но интерпретация её, как я выше отметил, специфическая.
shapo написав:
Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем
знаете как быстро можно оценить чужой интеллект? по самоиронии. потом уже идут количественные методики IQ, MMPI и др. Самоирония производная от способности видеть себя со стороны. Для чего необходимо очень серьезное интеллектуальное моделирование.
shapo написав:
Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране
а еще были программируемые калькуляторы Б3-34 и МК 52. На которых можно было играть в игры. Я отказался от карьеры айтишника лет в 14, потому что увидел в ней ботана очкарика со зрением -7 и отсутствием социальных навыков. Про деньги я конечно тогда не думал. И вас кстати, дураком не считаю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 27 лис, 2023 19:29, всього редагувалось 5 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20767
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:02
Denik написав: Starikan написав:
И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.
Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.
На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,
а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33232
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 2725 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:12
flyman написав: Denik написав: Starikan написав:
И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.
Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.
На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,
а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився
Звідки візьметься база?! Освіту вже практично знищили.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2557
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:14
Bolt написав:
Освіту вже практично знищили.
AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20767
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:17
vitaliiangel написав:
И вас кстати, дураком не считаю.
Значит,жизнь удалась. Сегодня засну счастливым.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4743
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:18
shapo написав: vitaliiangel написав:
И вас кстати, дураком не считаю.
Значит,жизнь удалась. Сегодня засну счастливым.
с вас хоть книгу пиши, как мало надо человеку для счастья.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20767
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:26
vitaliiangel написав: shapo написав: vitaliiangel написав:
И вас кстати, дураком не считаю.
Сегодня засну счастливым.
как мало надо человеку для счастья.
Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 2118 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:30
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Освіту вже практично знищили.
AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет?
Только из под палки. Лучше прусской системы пока ничего не придумали. Кто с НУШ столкнулся тот подтвердит.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2557
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:30
Hotab написав:
Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее
кстати, разрешите представить, хотаб - местный вундеркинд, ученик франта. В последнее время его преследуют духи неплательщиков налогов. Борьба там нешуточная. А себя он видит военкомом. Раздаёт тут на форуме повестки. Самоирония им запрещена по уставу.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20767
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:42
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее
кстати, разрешите представить, хотаб - местный дурачок, ученик франта. В последнее время его преследуют духи неплательщиков налогов. Борьба там нешуточная.
Представлять витальона необходимости нет:
Он в каждой теме нагадил , производительность - 30..40 сообщений в день.
1. Рассуждает о своем обостренном чувстве справедливости , но совершенно забывает, что с т.з. справедливости он должен или защищать свою недвижимость, или оплачивать эту услугу тем, кто это делает. Не делает ни того, ни другого.
2. Рассуждает о своем умении руководить (есть якобы опыт!) , но в 2 щелчка впадает в психи и истерики, теряет самоконтроль.
3. Говорит об опыте работы на трех крупневших предприятиях страны, но плачется что невозможно найти хорошую оплачиваемую работу. Потому побирается по банкам и каруселит крохи.
4. Эксперт по киевской недвижимости. Но никогда ее не имел там, и не жил там.
5. По легенде имеет авто представительского класса, но каруселить по киевским банкам ездит на самокате. Наверное чтобы не привлекать внимание грабителей.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 2118 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|