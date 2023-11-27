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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1593159415951596>
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:56

  shapo написав:где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью.
не надо меня так свободно интерпретировать. От интернета на момент действительно мало пользы, потому что общество оказалось к нему не готово. В т.ч. и ваше поколение. Связь с реальностью местами присутствует. Но интерпретация её, как я выше отметил, специфическая.
  shapo написав:Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем
знаете как быстро можно оценить чужой интеллект? по самоиронии. потом уже идут количественные методики IQ, MMPI и др. Самоирония производная от способности видеть себя со стороны. Для чего необходимо очень серьезное интеллектуальное моделирование.
  shapo написав:Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране
а еще были программируемые калькуляторы Б3-34 и МК 52. На которых можно было играть в игры. Я отказался от карьеры айтишника лет в 14, потому что увидел в ней ботана очкарика со зрением -7 и отсутствием социальных навыков. Про деньги я конечно тогда не думал. И вас кстати, дураком не считаю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 19:29, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:02

  Denik написав:
  Starikan написав:И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.

Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.
На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.

це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,
а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:12

  flyman написав:
  Denik написав:
  Starikan написав:И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.

Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.
На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.

це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,
а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився

Звідки візьметься база?! Освіту вже практично знищили.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:14

  Bolt написав:Освіту вже практично знищили.
AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:17

  vitaliiangel написав:
И вас кстати, дураком не считаю.


Значит,жизнь удалась. Сегодня засну счастливым.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:18

  shapo написав:
  vitaliiangel написав:
И вас кстати, дураком не считаю.


Значит,жизнь удалась. Сегодня засну счастливым.

с вас хоть книгу пиши, как мало надо человеку для счастья.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:26

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:
  vitaliiangel написав:
И вас кстати, дураком не считаю.


Сегодня засну счастливым.

как мало надо человеку для счастья.

Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:30

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Освіту вже практично знищили.
AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет?

Только из под палки. Лучше прусской системы пока ничего не придумали. Кто с НУШ столкнулся тот подтвердит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:30

  Hotab написав:Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее
кстати, разрешите представить, хотаб - местный вундеркинд, ученик франта. В последнее время его преследуют духи неплательщиков налогов. Борьба там нешуточная. А себя он видит военкомом. Раздаёт тут на форуме повестки. Самоирония им запрещена по уставу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:42

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее
кстати, разрешите представить, хотаб - местный дурачок, ученик франта. В последнее время его преследуют духи неплательщиков налогов. Борьба там нешуточная.

Представлять витальона необходимости нет:
Он в каждой теме нагадил , производительность - 30..40 сообщений в день.
1. Рассуждает о своем обостренном чувстве справедливости , но совершенно забывает, что с т.з. справедливости он должен или защищать свою недвижимость, или оплачивать эту услугу тем, кто это делает. Не делает ни того, ни другого.
2. Рассуждает о своем умении руководить (есть якобы опыт!) , но в 2 щелчка впадает в психи и истерики, теряет самоконтроль.
3. Говорит об опыте работы на трех крупневших предприятиях страны, но плачется что невозможно найти хорошую оплачиваемую работу. Потому побирается по банкам и каруселит крохи.
4. Эксперт по киевской недвижимости. Но никогда ее не имел там, и не жил там.
5. По легенде имеет авто представительского класса, но каруселить по киевским банкам ездит на самокате. Наверное чтобы не привлекать внимание грабителей.
Hotab
 
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