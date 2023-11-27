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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:56
vitaliiangel написав:shapo
спасибо что подтвердили мои тезисы.
shapo написав:
что принципиально изменил интернет за 30 лет
простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет?
Дали дикарям интернет.
Пользы ноль, один вред.
(я сочинил)
динаміт то фігня. а ось граната з відігнутими вусиками чи автомат
особливо в кінці
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 27 лис, 2023 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 19:57
Shaman кто из них обезьяна?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 19:57
Bolt написав:
Звідки візьметься база?! Освіту вже практично знищили.
Ви не слідкуєте, за руками Деніка. ШІ порішає.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 19:58
vitaliiangel написав:Shaman
кто из них обезьяна?
більш цікаве питання хто з них дикун
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Додано: Пон 27 лис, 2023 20:03
Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав:
Освіту вже практично знищили.
AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет?
Только из под палки. Лучше прусской системы пока ничего не придумали. Кто с НУШ столкнулся тот подтвердит.
з мого досвіду, ті, хто якісно вчились, робили це не з під палки
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