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vitaliiangel написав:shapo спасибо что подтвердили мои тезисы.
shapo написав:что принципиально изменил интернет за 30 лет
простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет?
Дали дикарям интернет. Пользы ноль, один вред.
(я сочинил)
динаміт то фігня. а ось граната з відігнутими вусиками чи автомат
особливо в кінці
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 27 лис, 2023 19:57, всього редагувалось 1 раз.
щось пішов цілий вал повідомлень - не так вже й погано при срср жили. треба дещо правильно розставити акценти.
по-перше, багато авторів 70+. тому частково це зрозуміло. але один з аргументів, що 50 типу не жили. не працювали так, але вже достатньо бачили, що у 80р у срср наступала .опа (й наступила). та й батьків теж слухали, як гарно живеться в срср.
тепер за окремими питаннями. ІМХО - 90 роки - оце ми побачили радянську людину у повній красі, без цих красивих слів. самі нахабні хапанули заводи, багато хто теж непогано заробив. а хто чекав рішень від держави - ті не отримали нічого.
дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.
головне, чого не було - це право на іншу думку. наводили приклад - за антирадянські розмови лише відрахували з ВНЗ та направили до армії - вже так непогано. але майже певен, якби спіймали у другий раз - наслідки були б жорсткіші. а якби когось визнали організатором - то й з першого разу. й ще невідомо, що там понаписували ті, хто пішов в армію - може цього організатора й притопили.
ще аргумент - типу агітація є в усіх країнах. але по-перше, сучасна агітація трохи інша, ніж була за часів срср. сучасну пропаганду можна побачити на прикладі Раші. й головне, якщо ти не зомбуєшся пропагандою, то можеш мати будь-яку думку - хочеш за Трампа, хочеш за Байдена. можеш вірити в плоску землю чи змову рептилоїдів - будь ласка. хоч комуністом чи ліваком будь (в нас ні, бо трошки треба очистити свідомість нації) - про Маккартні не треба, ми ж не рахуємо Сталіна а у срср - публічно лише одна точку зору, та й непублічно - дуже обережно
й так всі жили бідненько. але був великий нюанс - можливостей у токаря було більше, ніж у інженера - чи не так? й просто розумним людям, не геніям пробитися розумовою працею було важкувато. тому коли почався розвиток мікроелектроніки - срср на цьому й влетів, бо інженер виявися більш важливим за робочого. ІМХО суспільство рухає якраз оця активна розумна меншість.
про відсутність приватної власності й майже ніякої нагороди за ініціативність - це теж окрема тема
а так жити було можна - не Сомалі, не Афганістан, й навіть не Іран з КНДР. але система була нежиттєздатна - тому й ляснула. з цим хоч ніхто не сперечається?
але оці 70 років соціалістичного експерименту треба надолужувати, в першу чергу як має бути влаштоване суспільство - з цим біда. й базова опція для розвинених країн - що дуже багато залежить від самої людини, на державу треба розраховувати у крайніх випадках
Shaman написав:дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.
слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, легковые авто - всё это брежневский совок.
Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.
Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.
Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.
короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.
Hotab написав:Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее
кстати, разрешите представить, хотаб - местный вундеркинд, ученик франта. В последнее время его преследуют духи неплательщиков налогов. Борьба там нешуточная. А себя он видит военкомом. Раздаёт тут на форуме повестки. Самоирония им запрещена по уставу.
Походу не просто военкомом с программой в голове от Салтыково-Щедринского "Органчика", а продолжателем дел носителя справедливости для платёжепообных одесского военкома Борисова и его сынов при-закарпатских