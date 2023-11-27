Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1593159415951596 Додано: Пон 27 лис, 2023 19:56 vitaliiangel написав: shapo спасибо что подтвердили мои тезисы. shapo написав: что принципиально изменил интернет за 30 лет что принципиально изменил интернет за 30 лет простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось. Дайте дикарю динамит, что будет?



Дали дикарям интернет.

Пользы ноль, один вред.



(я сочинил) спасибо что подтвердили мои тезисы.простите, от строительства я далёк. кажется с приходом интернета упала рождаемость. Даже в Китае. Ну и так по мелочи, интернет зависимости, виртуальные романы, сообщества типа "синий кит". Работы психиатрам прибавилось.Дали дикарям интернет.Пользы ноль, один вред.(я сочинил)

динаміт то фігня. а ось граната з відігнутими вусиками чи автомат



особливо в кінці динаміт то фігня. а ось граната з відігнутими вусиками чи автоматособливо в кінці Востаннє редагувалось Shaman в Пон 27 лис, 2023 19:57, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 4759 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 19:57 Shaman кто из них обезьяна? vitaliiangel

Повідомлень: 20770 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2316 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 19:57 Bolt написав: Звідки візьметься база?! Освіту вже практично знищили. Звідки візьметься база?! Освіту вже практично знищили.

Ви не слідкуєте, за руками Деніка. ШІ порішає. Ви не слідкуєте, за руками Деніка. ШІ порішає. flyman

Повідомлень: 33228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2725 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 19:58 vitaliiangel написав: Shaman кто из них обезьяна? кто из них обезьяна?

більш цікаве питання хто з них дикун більш цікаве питання хто з них дикун Shaman

Повідомлень: 4759 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 20:03 Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав: Освіту вже практично знищили. Освіту вже практично знищили. AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет? AI умеет сам себя обучать, а нормотипичный оболтус нет?

Только из под палки. Лучше прусской системы пока ничего не придумали. Кто с НУШ столкнулся тот подтвердит. Только из под палки. Лучше прусской системы пока ничего не придумали. Кто с НУШ столкнулся тот подтвердит.

з мого досвіду, ті, хто якісно вчились, робили це не з під палки з мого досвіду, ті, хто якісно вчились, робили це не з під палки Shaman

Повідомлень: 4759 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 22:20 Re: Еміграція, заробітчанство



по-перше, багато авторів 70+. тому частково це зрозуміло. але один з аргументів, що 50 типу не жили. не працювали так, але вже достатньо бачили, що у 80р у срср наступала .опа (й наступила). та й батьків теж слухали, як гарно живеться в срср.



тепер за окремими питаннями. ІМХО - 90 роки - оце ми побачили радянську людину у повній красі, без цих красивих слів. самі нахабні хапанули заводи, багато хто теж непогано заробив. а хто чекав рішень від держави - ті не отримали нічого.



дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.



головне, чого не було - це право на іншу думку. наводили приклад - за антирадянські розмови лише відрахували з ВНЗ та направили до армії - вже так непогано. але майже певен, якби спіймали у другий раз - наслідки були б жорсткіші. а якби когось визнали організатором - то й з першого разу. й ще невідомо, що там понаписували ті, хто пішов в армію - може цього організатора й притопили.



ще аргумент - типу агітація є в усіх країнах. але по-перше, сучасна агітація трохи інша, ніж була за часів срср. сучасну пропаганду можна побачити на прикладі Раші. й головне, якщо ти не зомбуєшся пропагандою, то можеш мати будь-яку думку - хочеш за Трампа, хочеш за Байдена. можеш вірити в плоску землю чи змову рептилоїдів - будь ласка. хоч комуністом чи ліваком будь (в нас ні, бо трошки треба очистити свідомість нації) - про Маккартні не треба, ми ж не рахуємо Сталіна а у срср - публічно лише одна точку зору, та й непублічно - дуже обережно



й так всі жили бідненько. але був великий нюанс - можливостей у токаря було більше, ніж у інженера - чи не так? й просто розумним людям, не геніям пробитися розумовою працею було важкувато. тому коли почався розвиток мікроелектроніки - срср на цьому й влетів, бо інженер виявися більш важливим за робочого. ІМХО суспільство рухає якраз оця активна розумна меншість.



про відсутність приватної власності й майже ніякої нагороди за ініціативність - це теж окрема тема



а так жити було можна - не Сомалі, не Афганістан, й навіть не Іран з КНДР. але система була нежиттєздатна - тому й ляснула. з цим хоч ніхто не сперечається?



але оці 70 років соціалістичного експерименту треба надолужувати, в першу чергу як має бути влаштоване суспільство - з цим біда. й базова опція для розвинених країн - що дуже багато залежить від самої людини, на державу треба розраховувати у крайніх випадках



й це у двух словах щось пішов цілий вал повідомлень - не так вже й погано при срср жили. треба дещо правильно розставити акценти.по-перше, багато авторів 70+. тому частково це зрозуміло. але один з аргументів, що 50 типу не жили. не працювали так, але вже достатньо бачили, що у 80р у срср наступала .опа (й наступила). та й батьків теж слухали, як гарно живеться в срср.тепер за окремими питаннями. ІМХО - 90 роки - оце ми побачили радянську людину у повній красі, без цих красивих слів. самі нахабні хапанули заводи, багато хто теж непогано заробив. а хто чекав рішень від держави - ті не отримали нічого.дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.головне, чого не було - це право на іншу думку. наводили приклад - за антирадянські розмови лише відрахували з ВНЗ та направили до армії - вже так непогано. але майже певен, якби спіймали у другий раз - наслідки були б жорсткіші. а якби когось визнали організатором - то й з першого разу. й ще невідомо, що там понаписували ті, хто пішов в армію - може цього організатора й притопили.ще аргумент - типу агітація є в усіх країнах. але по-перше, сучасна агітація трохи інша, ніж була за часів срср. сучасну пропаганду можна побачити на прикладі Раші. й головне, якщо ти не зомбуєшся пропагандою, то можеш мати будь-яку думку - хочеш за Трампа, хочеш за Байдена. можеш вірити в плоску землю чи змову рептилоїдів - будь ласка. хоч комуністом чи ліваком будь (в нас ні, бо трошки треба очистити свідомість нації) - про Маккартні не треба, ми ж не рахуємо Сталінаа у срср - публічно лише одна точку зору, та й непублічно - дуже обережной так всі жили бідненько. але був великий нюанс - можливостей у токаря було більше, ніж у інженера - чи не так? й просто розумним людям, не геніям пробитися розумовою працею було важкувато. тому коли почався розвиток мікроелектроніки - срср на цьому й влетів, бо інженер виявися більш важливим за робочого. ІМХО суспільство рухає якраз оця активна розумна меншість.про відсутність приватної власності й майже ніякої нагороди за ініціативність - це теж окрема темаа так жити було можна - не Сомалі, не Афганістан, й навіть не Іран з КНДР. але система була нежиттєздатна - тому й ляснула. з цим хоч ніхто не сперечається?але оці 70 років соціалістичного експерименту треба надолужувати, в першу чергу як має бути влаштоване суспільство - з цим біда. й базова опція для розвинених країн - що дуже багато залежить від самої людини, на державу треба розраховувати у крайніх випадкахй це у двух словах Shaman

Повідомлень: 4759 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 22:41 Shaman написав: дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке. дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке. слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, легковые авто - всё это брежневский совок.



Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.



Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.



Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.



короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.



галифе 90х джинсы пирамида

https://style.pibig.info/uploads/posts/ ... akte-1.jpg слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, легковые авто - всё это брежневский совок.Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.галифе 90х джинсы пирамида vitaliiangel

Повідомлень: 20770 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2316 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 23:38 vitaliiangel написав: Hotab написав: Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее Как много надо Витальйону, чтобы научиться не только умничать о самоирониии, но и замечать ее кстати, разрешите представить, хотаб - местный вундеркинд, ученик франта. В последнее время его преследуют духи неплательщиков налогов. Борьба там нешуточная. А себя он видит военкомом. Раздаёт тут на форуме повестки. Самоирония им запрещена по уставу. кстати, разрешите представить, хотаб - местный вундеркинд, ученик франта. В последнее время его преследуют духи неплательщиков налогов. Борьба там нешуточная. А себя он видит военкомом. Раздаёт тут на форуме повестки. Самоирония им запрещена по уставу.

Походу не просто военкомом с программой в голове от Салтыково-Щедринского "Органчика", а продолжателем дел носителя справедливости для платёжепообных одесского военкома Борисова и его сынов при-закарпатских Походу не просто военкомом с программой в голове от Салтыково-Щедринского "Органчика", а продолжателем дел носителя справедливости для платёжепообных одесского военкома Борисова и его сынов при-закарпатских барабашов Повідомлень: 3659 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1593159415951596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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