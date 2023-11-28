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shapo написав:где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью.
не надо меня так свободно интерпретировать. От интернета на момент действительно мало пользы, потому что общество оказалось к нему не готово. В т.ч. и ваше поколение. Связь с реальностью местами присутствует. Но интерпретация её, как я выше отметил, специфическая.
shapo написав:Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем
знаете как быстро можно оценить чужой интеллект? по самоиронии. потом уже идут количественные методики IQ, MMPI и др. Самоирония производная от способности видеть себя со стороны. Для чего необходимо очень серьезное интеллектуальное (имитационное) моделирование.
shapo написав:Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране
а еще были программируемые калькуляторы Б3-34 и МК 52. На которых можно было играть в игры. Я отказался от карьеры айтишника лет в 14, потому что увидел в ней ботана очкарика со зрением -7 и отсутствием социальных навыков. Про деньги я конечно тогда не думал. И вас кстати, дураком не считаю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 20:52, всього редагувалось 6 разів.
Starikan написав:И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.
Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють. На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база, а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився
щось пішов цілий вал повідомлень - не так вже й погано при срср жили. треба дещо правильно розставити акценти.
по-перше, багато авторів 70+. тому частково це зрозуміло. але один з аргументів, що 50 типу не жили. не працювали так, але вже достатньо бачили, що у 80р у срср наступала .опа (й наступила). та й батьків теж слухали, як гарно живеться в срср.
тепер за окремими питаннями. ІМХО - 90 роки - оце ми побачили радянську людину у повній красі, без цих красивих слів. самі нахабні хапанули заводи, багато хто теж непогано заробив. а хто чекав рішень від держави - ті не отримали нічого.
дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.
головне, чого не було - це право на іншу думку. наводили приклад - за антирадянські розмови лише відрахували з ВНЗ та направили до армії - вже так непогано. але майже певен, якби спіймали у другий раз - наслідки були б жорсткіші. а якби когось визнали організатором - то й з першого разу. й ще невідомо, що там понаписували ті, хто пішов в армію - може цього організатора й притопили.
ще аргумент - типу агітація є в усіх країнах. але по-перше, сучасна агітація трохи інша, ніж була за часів срср. сучасну пропаганду можна побачити на прикладі Раші. й головне, якщо ти не зомбуєшся пропагандою, то можеш мати будь-яку думку - хочеш за Трампа, хочеш за Байдена. можеш вірити в плоску землю чи змову рептилоїдів - будь ласка. хоч комуністом чи ліваком будь (в нас ні, бо трошки треба очистити свідомість нації) - про Маккартні не треба, ми ж не рахуємо Сталіна а у срср - публічно лише одна точку зору, та й непублічно - дуже обережно
й так всі жили бідненько. але був великий нюанс - можливостей у токаря було більше, ніж у інженера - чи не так? й просто розумним людям, не геніям пробитися розумовою працею було важкувато. тому коли почався розвиток мікроелектроніки - срср на цьому й влетів, бо інженер виявися більш важливим за робочого. ІМХО суспільство рухає якраз оця активна розумна меншість.
про відсутність приватної власності й майже ніякої нагороди за ініціативність - це теж окрема тема
а так жити було можна - не Сомалі, не Афганістан, й навіть не Іран з КНДР. але система була нежиттєздатна - тому й ляснула. з цим хоч ніхто не сперечається?
але оці 70 років соціалістичного експерименту треба надолужувати, в першу чергу як має бути влаштоване суспільство - з цим біда. й базова опція для розвинених країн - що дуже багато залежить від самої людини, на державу треба розраховувати у крайніх випадках
Shaman написав:дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.
слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, жигули, комиссионки, торговля за чеки - всё это брежневский совок.
Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.
Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.
Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.
короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.
Я бы лучше сравнивал и свою жизнь подгонял под уровень 1913 года. Во-первых, есть благородная цель: вернуться ровно на 110 лет назад. Цифра круглая и приятная. Во-вторых, не было никаких войн много десятков лет. Позор в районе Японии не в счет. В-третьих, Подписано британо-германское Соглашение о границе между Нигерией и Камеруном. Эта тема еще не обсуждалась на этой ветке Финансового форума Украины, то есть тема свежая, актуальная и есть о чем поговорить.
Shaman написав:дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.
слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, жигули, комиссионки, торговля за чеки - всё это брежневский совок.
Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.
Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.
Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.
короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.
Сравнивать можно за одни и те же временные отрезки - например путь Украины за 30 дет независимости можно сравнить с 30летним путем СССР от Сталина до Брежнева, тогда и можно сравнивть результат. И то нужно делать поправку на технологический скачок цивилизации как таковой чтобы к примеру не сравнивать наличие личного авто или телевизора в эпоху ручной сборки с эпохой 3д принтеров.
Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею. Нехорошо так. Тов. rjkz - народ не только живет по-другому, он и мыслит - естественно - по другому. Вот сейчас в Мадриде, где я в эти дни пребываю - полночь - мы только пришли из ресторана. В ресторане были "наши" - украинцы, но живут в США. Я им говорю: вот у меня с собой есть пачка 100 листов по 100 долларов - возьмите - вы же завтра в 12-00 вылетаете на США - там перебросите человеку - как материальная помощь. ЛЮДИ ПРИШЛИ В УЖАС РЕАЛЬНО: "Как??? Мы ввезем в США 10 000 долларов, наличкой??? А вдруг у нас спросят откуда и зачем и за что??? Так это ж мы должны будем в 2024 году декларировать и платить налоги... Нет нет и нет..."
Я им говорю: "Да у нас у каждой дедки и бабки под грушей закопано по 100 000 долларов - и никто ни о чем не спрашивает. А взятка менее чем в 1 000 000 долларов вообще не считается взяткой... И налоги никто никакие и никогда не платит... - Ну то у Вас....
Другие люди. Другая жизнь. Другие мысли.
Причем с обоих сторон. Я в ресторане задал тем "украинским" американцам вопрос про Нью Йорк - подтвердили Ваши слова: город большой, людей много, авто иметь не обязательно: все заменяет метро автобусы - и - не поверите - вертолеты. Другая жизнь. Другие люди. Другая сторона Земного шара.
Ясное дело, что глупая, живет в гавне, которое подпирается палками.
Грех НАШИМ не указать, что неправильно пиндосы живут: неверно живут, учатся неверно, работают неверно, тратят деньги неверно, строят небоскребы неверно, Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині. И даже неверно записываются в очередь на Кибертрак - ну как это так - ждать в очереди на сегодня - 4 года: - Слышь ты, поц, у меня бабла немеренно. Давай, гони тачку. Кибертрак. Шо значит только 28 ноября первые 30 поставят клиентам в США, ты не бузи. Сейчас и срочно! Я живу в Квітневому - щоби до вечора була!
До 4 этажей. Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли
Я, собственно, не о технологии. Просто удивило - квартира не так, чтобы дешёвая, с голым бетоном (во всяком случае, по виду). И стены, и потолок, и выступающие балки. Вообще без отделки. По-моему, не очень приятно, даже если находиться дома недолго. Необязательно отделывать квартиру сусальным золотом, но жить в пещере тоже немного чересчур. А бетон сморится даже хуже камня.