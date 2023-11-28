Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1593159415951596> Додано: Пон 27 лис, 2023 18:56 shapo написав: где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью. где вы обвинили старшее поколение в невежестве и отсутствием связи с реальностью. не надо меня так свободно интерпретировать. От интернета на момент действительно мало пользы, потому что общество оказалось к нему не готово. В т.ч. и ваше поколение. Связь с реальностью местами присутствует. Но интерпретация её, как я выше отметил, специфическая. shapo написав: Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем Фортране ,так что никакого предубеждения против инета не было от слова совсем знаете как быстро можно оценить чужой интеллект? по самоиронии. потом уже идут количественные методики IQ, MMPI и др. Самоирония производная от способности видеть себя со стороны. Для чего необходимо очень серьезное интеллектуальное (имитационное) моделирование. shapo написав: Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране Для сведения - 50 лет назад писал примитивные программы на БЭСМ-3-М, 40 лет назад уже решал задачи на ЕС-1033 программируя на Фортране а еще были программируемые калькуляторы Б3-34 и МК 52. На которых можно было играть в игры. Я отказался от карьеры айтишника лет в 14, потому что увидел в ней ботана очкарика со зрением -7 и отсутствием социальных навыков. Про деньги я конечно тогда не думал. И вас кстати, дураком не считаю. не надо меня так свободно интерпретировать. От интернета на момент действительно мало пользы, потому что общество оказалось к нему не готово. В т.ч. и ваше поколение. Связь с реальностью местами присутствует. Но интерпретация её, как я выше отметил, специфическая.знаете как быстро можно оценить чужой интеллект? по самоиронии. потом уже идут количественные методики IQ, MMPI и др. Самоирония производная от способности видеть себя со стороны. Для чего необходимо очень серьезное интеллектуальное (имитационное) моделирование.а еще были программируемые калькуляторы Б3-34 и МК 52. На которых можно было играть в игры. Я отказался от карьеры айтишника лет в 14, потому что увидел в ней ботана очкарика со зрением -7 и отсутствием социальных навыков. Про деньги я конечно тогда не думал. И вас кстати, дураком не считаю. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 лис, 2023 20:52, всього редагувалось 6 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20766 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2316 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 19:02 Denik написав: Starikan написав: И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ. И в заключение выпад в адрес пацанов-миллениалов, которые считают, что советские ученые ходили в лаптях и читали только "Записки мухосранского техникума при свечах". Вы тогда не жили, поэтому для начала просто помолчите. Я читал в библиотеке нашего института многие европейские и американские журналы еще в 1968 году, когда делал курсовую работу. И в диссертациях моих родителей (они были химиками) были ссылки на зарубежные работ.

Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.

На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше. Кину камінь в город. Років 40 тому це дійсно мало рацію. Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.

це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,

а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився це все супер, але щоб побудувати надбудову, потрібна база,а база, як така досі була: олігархи, агрохолдінги, ГОКи, меткобінати, АЕС, Одеський порт, Нафтогаз і решта по дрібницям, але ця база технологічного укладу 30..50 річної давності, СРСР почав закладати нову базу, але не встиг до того як розвалився flyman

Повідомлень: 33227 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1555 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 22:20 Re: Еміграція, заробітчанство



по-перше, багато авторів 70+. тому частково це зрозуміло. але один з аргументів, що 50 типу не жили. не працювали так, але вже достатньо бачили, що у 80р у срср наступала .опа (й наступила). та й батьків теж слухали, як гарно живеться в срср.



тепер за окремими питаннями. ІМХО - 90 роки - оце ми побачили радянську людину у повній красі, без цих красивих слів. самі нахабні хапанули заводи, багато хто теж непогано заробив. а хто чекав рішень від держави - ті не отримали нічого.



дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.



головне, чого не було - це право на іншу думку. наводили приклад - за антирадянські розмови лише відрахували з ВНЗ та направили до армії - вже так непогано. але майже певен, якби спіймали у другий раз - наслідки були б жорсткіші. а якби когось визнали організатором - то й з першого разу. й ще невідомо, що там понаписували ті, хто пішов в армію - може цього організатора й притопили.



ще аргумент - типу агітація є в усіх країнах. але по-перше, сучасна агітація трохи інша, ніж була за часів срср. сучасну пропаганду можна побачити на прикладі Раші. й головне, якщо ти не зомбуєшся пропагандою, то можеш мати будь-яку думку - хочеш за Трампа, хочеш за Байдена. можеш вірити в плоску землю чи змову рептилоїдів - будь ласка. хоч комуністом чи ліваком будь (в нас ні, бо трошки треба очистити свідомість нації) - про Маккартні не треба, ми ж не рахуємо Сталіна а у срср - публічно лише одна точку зору, та й непублічно - дуже обережно



й так всі жили бідненько. але був великий нюанс - можливостей у токаря було більше, ніж у інженера - чи не так? й просто розумним людям, не геніям пробитися розумовою працею було важкувато. тому коли почався розвиток мікроелектроніки - срср на цьому й влетів, бо інженер виявися більш важливим за робочого. ІМХО суспільство рухає якраз оця активна розумна меншість.



про відсутність приватної власності й майже ніякої нагороди за ініціативність - це теж окрема тема



а так жити було можна - не Сомалі, не Афганістан, й навіть не Іран з КНДР. але система була нежиттєздатна - тому й ляснула. з цим хоч ніхто не сперечається?



але оці 70 років соціалістичного експерименту треба надолужувати, в першу чергу як має бути влаштоване суспільство - з цим біда. й базова опція для розвинених країн - що дуже багато залежить від самої людини, на державу треба розраховувати у крайніх випадках



й це у двух словах щось пішов цілий вал повідомлень - не так вже й погано при срср жили. треба дещо правильно розставити акценти.по-перше, багато авторів 70+. тому частково це зрозуміло. але один з аргументів, що 50 типу не жили. не працювали так, але вже достатньо бачили, що у 80р у срср наступала .опа (й наступила). та й батьків теж слухали, як гарно живеться в срср.тепер за окремими питаннями. ІМХО - 90 роки - оце ми побачили радянську людину у повній красі, без цих красивих слів. самі нахабні хапанули заводи, багато хто теж непогано заробив. а хто чекав рішень від держави - ті не отримали нічого.дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке.головне, чого не було - це право на іншу думку. наводили приклад - за антирадянські розмови лише відрахували з ВНЗ та направили до армії - вже так непогано. але майже певен, якби спіймали у другий раз - наслідки були б жорсткіші. а якби когось визнали організатором - то й з першого разу. й ще невідомо, що там понаписували ті, хто пішов в армію - може цього організатора й притопили.ще аргумент - типу агітація є в усіх країнах. але по-перше, сучасна агітація трохи інша, ніж була за часів срср. сучасну пропаганду можна побачити на прикладі Раші. й головне, якщо ти не зомбуєшся пропагандою, то можеш мати будь-яку думку - хочеш за Трампа, хочеш за Байдена. можеш вірити в плоску землю чи змову рептилоїдів - будь ласка. хоч комуністом чи ліваком будь (в нас ні, бо трошки треба очистити свідомість нації) - про Маккартні не треба, ми ж не рахуємо Сталінаа у срср - публічно лише одна точку зору, та й непублічно - дуже обережной так всі жили бідненько. але був великий нюанс - можливостей у токаря було більше, ніж у інженера - чи не так? й просто розумним людям, не геніям пробитися розумовою працею було важкувато. тому коли почався розвиток мікроелектроніки - срср на цьому й влетів, бо інженер виявися більш важливим за робочого. ІМХО суспільство рухає якраз оця активна розумна меншість.про відсутність приватної власності й майже ніякої нагороди за ініціативність - це теж окрема темаа так жити було можна - не Сомалі, не Афганістан, й навіть не Іран з КНДР. але система була нежиттєздатна - тому й ляснула. з цим хоч ніхто не сперечається?але оці 70 років соціалістичного експерименту треба надолужувати, в першу чергу як має бути влаштоване суспільство - з цим біда. й базова опція для розвинених країн - що дуже багато залежить від самої людини, на державу треба розраховувати у крайніх випадкахй це у двух словах Shaman

Повідомлень: 4756 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лис, 2023 22:41 Shaman написав: дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке. дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке. слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, жигули, комиссионки, торговля за чеки - всё это брежневский совок.



Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.



Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.



Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.



короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.



галифе 90х джинсы пирамида

https://style.pibig.info/uploads/posts/ ... akte-1.jpg слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, жигули, комиссионки, торговля за чеки - всё это брежневский совок.Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.галифе 90х джинсы пирамида Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 01:17, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20766 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2316 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 01:04 Я бы лучше сравнивал и свою жизнь подгонял под уровень 1913 года.

Во-первых, есть благородная цель: вернуться ровно на 110 лет назад. Цифра круглая и приятная.

Во-вторых, не было никаких войн много десятков лет. Позор в районе Японии не в счет.

В-третьих, Подписано британо-германское Соглашение о границе между Нигерией и Камеруном. Эта тема еще не обсуждалась на этой ветке Финансового форума Украины, то есть тема свежая, актуальная и есть о чем поговорить. akurt

Повідомлень: 8740 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 01:31 vitaliiangel написав: Shaman написав: дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке. дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) - а це що було, не срср? ну то таке. слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, жигули, комиссионки, торговля за чеки - всё это брежневский совок.



Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.



Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.



Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.



короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.



галифе 90х джинсы пирамида

https://style.pibig.info/uploads/posts/ ... akte-1.jpg слушал одного историка, (там много текста - неважно), вот он сказал каждый новый генсек фактически другой ссср (кроме Черненко). Я думаю под "хорошим" ссср тут считают брежневский период, когда давали жильё, наливали, развлекали и что там еще было. Расцвет культуры, науки, спорта, пышные праздники, массовое телевидение, Алла Пугачёва, Путевки в санатории, жигули, комиссионки, торговля за чеки - всё это брежневский совок.Брежневский совок я не помню, Лёня умер я ещё в садик ходил. Нам так официально об этом объявили, до этого я не слышал ни такой должности ни такой фамилии. И вообще не знал, что люди умирают.Горбачевский период - острые экономические проблемы, нет топлива и табака, вся москва торгует поддельными джинсами пирамида, болгарскими сигаретами и аудиокассетами, Кооперативы шьют кроссовки абибас и майки шинель. Свободы к которым народ оказался не готов, разгул преступности. Вряд ли за этим совком кто то ностальгирует.Горбачёвский совок я помню. он был ужасен. Особенно школа. Из хорошего Тальков, Наутилус, группа Кино, ДДТ, и др. ленинградский андеграунд. Конечно не благодаря Горбачёву, никто этими группами не занимался, делали вид, что их не существует. Особо не разрешали и не запрещали. Из великого попустительства такое стало возможно.короче нельзя всё в одну кучу. Потому что непонятно что с чем сравнивают.галифе 90х джинсы пирамида



Сравнивать можно за одни и те же временные отрезки - например путь Украины за 30 дет независимости можно сравнить с 30летним путем СССР от Сталина до Брежнева, тогда и можно сравнивть результат. И то нужно делать поправку на технологический скачок цивилизации как таковой чтобы к примеру не сравнивать наличие личного авто или телевизора в эпоху ручной сборки с эпохой 3д принтеров. Сравнивать можно за одни и те же временные отрезки - например путь Украины за 30 дет независимости можно сравнить с 30летним путем СССР от Сталина до Брежнева, тогда и можно сравнивть результат. И то нужно делать поправку на технологический скачок цивилизации как таковой чтобы к примеру не сравнивать наличие личного авто или телевизора в эпоху ручной сборки с эпохой 3д принтеров. katso

Повідомлень: 784 З нами з: 16.05.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 01:45 Re: Еміграція, заробітчанство https://biz.liga.net/svit-azartu/all/no ... -schastliv rjkz

Повідомлень: 15806 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8104 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 01:54 rjkz написав: https://biz.liga.net/svit-azartu/all/novosti/kurer-v-kanade-vyigral-50-mln-i-poshel-na-smenu-v-430-govorit-chto-slegka-schastliv https://biz.liga.net/svit-azartu/all/novosti/kurer-v-kanade-vyigral-50-mln-i-poshel-na-smenu-v-430-govorit-chto-slegka-schastliv

Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.

Нехорошо так.

Тов. rjkz - народ не только живет по-другому, он и мыслит - естественно - по другому.

Вот сейчас в Мадриде, где я в эти дни пребываю - полночь - мы только пришли из ресторана.

В ресторане были "наши" - украинцы, но живут в США.

Я им говорю: вот у меня с собой есть пачка 100 листов по 100 долларов - возьмите - вы же завтра в 12-00 вылетаете на США - там перебросите человеку - как материальная помощь.

ЛЮДИ ПРИШЛИ В УЖАС РЕАЛЬНО: "Как??? Мы ввезем в США 10 000 долларов, наличкой??? А вдруг у нас спросят откуда и зачем и за что??? Так это ж мы должны будем в 2024 году декларировать и платить налоги... Нет нет и нет..."



Я им говорю: "Да у нас у каждой дедки и бабки под грушей закопано по 100 000 долларов - и никто ни о чем не спрашивает. А взятка менее чем в 1 000 000 долларов вообще не считается взяткой... И налоги никто никакие и никогда не платит...

- Ну то у Вас....



Другие люди. Другая жизнь. Другие мысли.



Причем с обоих сторон.

Я в ресторане задал тем "украинским" американцам вопрос про Нью Йорк - подтвердили Ваши слова: город большой, людей много, авто иметь не обязательно: все заменяет метро автобусы - и - не поверите - вертолеты.

Другая жизнь. Другие люди. Другая сторона Земного шара.



Ясное дело, что глупая, живет в гавне, которое подпирается палками.



Грех НАШИМ не указать, что неправильно пиндосы живут: неверно живут, учатся неверно, работают неверно, тратят деньги неверно, строят небоскребы неверно, Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.

И даже неверно записываются в очередь на Кибертрак - ну как это так - ждать в очереди на сегодня - 4 года:

- Слышь ты, поц, у меня бабла немеренно. Давай, гони тачку. Кибертрак. Шо значит только 28 ноября первые 30 поставят клиентам в США, ты не бузи. Сейчас и срочно! Я живу в Квітневому - щоби до вечора була! Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.Нехорошо так.Тов.- народ не только живет по-другому, он и мыслит - естественно - по другому.Вот сейчас в Мадриде, где я в эти дни пребываю - полночь - мы только пришли из ресторана.В ресторане были "наши" - украинцы, но живут в США.Я им говорю: вот у меня с собой есть пачка 100 листов по 100 долларов - возьмите - вы же завтра в 12-00 вылетаете на США - там перебросите человеку - как материальная помощь.ЛЮДИ ПРИШЛИ В УЖАС РЕАЛЬНО: "Как??? Мы ввезем в США 10 000 долларов, наличкой??? А вдруг у нас спросят откуда и зачем и за что??? Так это ж мы должны будем в 2024 году декларировать и платить налоги... Нет нет и нет..."Я им говорю: "Да у нас у каждой дедки и бабки под грушей закопано по 100 000 долларов - и никто ни о чем не спрашивает.И налоги никто никакие и никогда не платит...- Ну то у Вас....Другие люди. Другая жизнь. Другие мысли.Причем с обоих сторон.Я в ресторане задал тем "украинским" американцам вопрос про Нью Йорк - подтвердили Ваши слова: город большой, людей много, авто иметь не обязательно: все заменяет метро автобусы - и - не поверите - вертолеты.Ясное дело, что глупая, живет в гавне, которое подпирается палками.Грех НАШИМ не указать, что неправильно пиндосы живут: неверно живут, учатся неверно, работают неверно, тратят деньги неверно, строят небоскребы неверно, Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.И даже неверно записываются в очередь на Кибертрак - ну как это так - ждать в очереди на сегодня - 4 года:- Слышь ты, поц, у меня бабла немеренно. Давай, гони тачку. Кибертрак. Шо значит только 28 ноября первые 30 поставят клиентам в США, ты не бузи. Сейчас и срочно! Я живу в Квітневому - щоби до вечора була! akurt

Повідомлень: 8740 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 02:54 Сибарит написав: ...........

ЛАД написав: Многоэтажки тоже из овнаипалок? Многоэтажки тоже из овнаипалок?

До 4 этажей.

Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли ...........До 4 этажей.Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли

Я, собственно, не о технологии.

Просто удивило - квартира не так, чтобы дешёвая, с голым бетоном (во всяком случае, по виду). И стены, и потолок, и выступающие балки. Вообще без отделки. По-моему, не очень приятно, даже если находиться дома недолго.

Необязательно отделывать квартиру сусальным золотом, но жить в пещере тоже немного чересчур. А бетон сморится даже хуже камня. Я, собственно, не о технологии.Просто удивило - квартира не так, чтобы дешёвая, с голым бетоном (во всяком случае, по виду). И стены, и потолок, и выступающие балки. Вообще без отделки. По-моему, не очень приятно, даже если находиться дома недолго.Необязательно отделывать квартиру сусальным золотом, но жить в пещере тоже немного чересчур. А бетон сморится даже хуже камня. ЛАД 2 Повідомлень: 26622 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5197 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 02:59 vitaliiangel написав: И вас кстати, дураком не считаю. И вас кстати, дураком не считаю.

Исчез мой ответ на этот пост.

Это что,сейчас на этом форуме криминал?

А пространные рассуждения людей которым при развале СССР было 10 лет о той стране это норма? Исчез мой ответ на этот пост.Это что,сейчас на этом форуме криминал?А пространные рассуждения людей которым при развале СССР было 10 лет о той стране это норма? shapo Повідомлень: 4744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1593159415951596> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless