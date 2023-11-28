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Shaman написав: дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо)
Вы бы для начала историю изучили и узнали как жили в США в время Великой депрессии когда за тарелку супа были осушены болота Флориды и построена большая часть инфраструктуры или почему Гитлер пришел к власти в Германии прежде чем сравнивать мягкое с теплым,а заодно рассуждать с вашими сверстниками о стране о которой понятия не имеете,но вполне в духе ее комиссаров теперь клянете. Проблемы Украины как раз в этом примитивизме которая списала с СССР самое худшее и использует для удержания этого курса таких комиссаров как бывшая коммунистка Фарион.
shapo написав:........ То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались. .........
Честно говоря, не вижу принципиальных изменений. Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. Вроде бы. Разве что в том отношении, что не надо ехать в крупную библиотеку, а можно получить информацию из любой деревни. Но возникла другая проблема - переизбыток информации и сложность определения её достоверности. Изменились технические средства, грубо говоря, вместо почты электронная почта/связь, вместо лошади/парохода - автомобиль/самолёт, вместо пулемёта - ракеты. А общество, человек... Не вижу принципиальных изменений по сравнению с доисторическими временами. Как была обезьяна, так и осталась. Разве что вместо дубины атомная бомба. Ну и резкое усиление демагогии - все доказывают, что они на стороне добра, а противники - чистое зло. И у всех: "С нами Бог!" Завоевать весь мир - тоже не новость. Пытались и Александр Македонский, и Рим, и Атилла, и Чингисхан, и... Лень всех вспоминать.
Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють. На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
Ничего не понятно. Патентование возникло не вчера и NDA ничего не меняет. Как там "дивляться корпорації", это их проблемы. Но принципиально новые вещи и идеи возникают не благодаря патентам, а благодаря "статтям на 5-7 сторінок" (а бывает и меньше, но и намного больше). Корпорации этим не занимаются (разве что иногда спонсируют), это прерогатива государства. "Чистая наука" (не очень нравится термин, но что уж) не создаёт новые технические устройства, но создаёт основы для появления принципиально новых решений, которые могут произвести (и производят) революцию.
Мир меняется настолько быстро, что скоро мы у детей будем учиться, а не наоборот. Вижу шквал возражений.
Шквала не будет, но Вы сильно преувеличиваете. Умение пользоваться тик-током, не главное в жизни, а насчёт быстрых изменений уже написал. Кроме появления соцсетей, без которых вполне можно обойтись (и обхожусь), ничего принципиально нового не вижу. Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.
Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.
Об этом он рассказал в интервью Business Insider.
По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.
"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель.
Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон согласен с таким прогнозом. Он считает, что продолжительность жизни увеличится, поскольку из-за меньшей рабочей нагрузки люди будут меньше болеть.
Я бы лучше сравнивал и свою жизнь подгонял под уровень 1913 года. ..... Во-вторых, не было никаких войн много десятков лет. Позор в районе Японии не в счет
1. Почему не в счёт? Вполне себе война. 2. "Много десятков" это сколько? 26 лет между русско-турецкой и русско-японской это много десятков или не очень?
Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.