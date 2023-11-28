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Shaman написав: дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо)
Вы бы для начала историю изучили и узнали как жили в США в время Великой депрессии когда за тарелку супа были осушены болота Флориды и построена большая часть инфраструктуры или почему Гитлер пришел к власти в Германии прежде чем сравнивать мягкое с теплым,а заодно рассуждать с вашими сверстниками о стране о которой понятия не имеете,но вполне в духе ее комиссаров теперь клянете. Проблемы Украины как раз в этом примитивизме которая списала с СССР самое худшее и использует для удержания этого курса таких комиссаров как бывшая коммунистка Фарион.
shapo написав:........ То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались. .........
Честно говоря, не вижу принципиальных изменений. Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. Вроде бы. Разве что в том отношении, что не надо ехать в крупную библиотеку, а можно получить информацию из любой деревни. Но возникла другая проблема - переизбыток информации и сложность определения её достоверности. Изменились технические средства, грубо говоря, вместо почты электронная почта/связь, вместо лошади/парохода - автомобиль/самолёт, вместо пулемёта - ракеты. А общество, человек... Не вижу принципиальных изменений по сравнению с доисторическими временами. Как была обезьяна, так и осталась. Разве что вместо дубины атомная бомба. Ну и резкое усиление демагогии - все доказывают, что они на стороне добра, а противники - чистое зло. И у всех: "С нами Бог!" Завоевать весь мир - тоже не новость. Пытались и Александр Македонский, и Рим, и Атилла, и Чингисхан, и... Лень всех вспоминать.
Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють. На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.
Ничего не понятно. Патентование возникло не вчера и NDA ничего не меняет. Как там "дивляться корпорації", это их проблемы. Но принципиально новые вещи и идеи возникают не благодаря патентам, а благодаря "статтям на 5-7 сторінок" (а бывает и меньше, но и намного больше). Корпорации этим не занимаются (разве что иногда спонсируют), это прерогатива государства. "Чистая наука" (не очень нравится термин, но что уж) не создаёт новые технические устройства, но создаёт основы для появления принципиально новых решений, которые могут произвести (и производят) революцию.
Мир меняется настолько быстро, что скоро мы у детей будем учиться, а не наоборот. Вижу шквал возражений.
Шквала не будет, но Вы сильно преувеличиваете. Умение пользоваться тик-током, не главное в жизни, а насчёт быстрых изменений уже написал. Кроме появления соцсетей, без которых вполне можно обойтись (и обхожусь), ничего принципиально нового не вижу. Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.
Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.
Об этом он рассказал в интервью Business Insider.
По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.
"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель.
Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон согласен с таким прогнозом. Он считает, что продолжительность жизни увеличится, поскольку из-за меньшей рабочей нагрузки люди будут меньше болеть.
Это уже не "совок", а "развал совка". А "хороший СССР" начался ещё при Хрущёве.
Я бы лучше сравнивал и свою жизнь подгонял под уровень 1913 года. ..... Во-вторых, не было никаких войн много десятков лет. Позор в районе Японии не в счет
1. Почему не в счёт? Вполне себе война. 2. "Много десятков" это сколько? 26 лет между русско-турецкой и русско-японской это много десятков или не очень?
Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.
Возвращаясь к вопросу "учиться у детей". Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории. И ещё. Тут много пишут о "советской пропаганде", "единомыслии", "мозгах, забитых пропагандой". Последние, как минимум, лет 20 к "советской пропаганде" в Союзе относились достаточно скептически. У сегодняшней молодёжи (в т.ч. и относительной) мозги промыты гораздо сильнее. И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет.
ЛАД написав:Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше
Отвечу цитатой
Как проходит подростковый возраст сейчас?
. Им тяжелее, потому что время сильно изменилось. На нас не оказывали такого колоссального давления.
В их жизни намного больше контроля, чем было в нашей в те же годы. Естественно, это вызывает огромный внутренний конфликт.
Раньше подростки выходили гулять на улицу, и никто толком не знал, где они. Родители не были в курсе, по каким стройкам шатаются их дети, у кого в гостях сидят, в каких подъездах зависают. Было больше свободы. Ушёл подросток гулять – и родитель просто ждёт, когда дитя вернётся. Максимум можно было позвонить соседям, одноклассникам, друзьям на домашний телефон и спросить, не у них ли ваш отпрыск.
Сейчас подростки уже неподвластны себе в перемещениях, ведь родители могут определить по геолокации в телефоне, где ребёнок находится в любой момент времени. Родители могут позвонить на мобильный, даже по видеосвязи, и потребовать, чтобы подросток срочно шёл домой. Контроля стало намного больше.
Лишний контроль со стороны взрослых снижает самоконтроль ребёнка.
Когда до 18 лет отслеживается буквально каждый шаг, самому ребёнку сложно, да отчасти и незачем, развивать в себе такие полезные качества, как самоконтроль и самодисциплина.
Раньше подростков меньше контролировали и финансово. Давали скромную сумму на карманные расходы и не знали, что именно на эти деньги купил ребёнок – жвачки или сигареты.
А сейчас мало кто из родителей предпочитает наличные. Детям дают банковскую карту, привязанную к родительской, и о каждом шаге, о каждых десяти рублях мама или папа получат отчёт
Получается, что за современными подростками больше контроля со всех сторон Взрослым непонятно, как относиться к собственному ребёнку. Он выглядит и во многом ведёт себя уже как взрослый. В то же время он остаётся ребёнком. В итоге такая неопределённость становится причиной многих конфликтов.
У подростков повышенная чувствительность к справедливости на всех уровнях – от семьи до страны.
От себя добавлю.
Сепарация важный (важнейший) этап развития подростка, который влияет на общество в целом. С какого момента подростка перестают считать ребенком и наделяют правами и обязанностями взрослого?
Ранее с момента когда он начинал работать. В селе достаточно физически тяжёлой работы по хозяйству и с 13-14 лет подросток вливался в ее выполнение, за что ему предоставлялись некоторые свободы. А родительский контроль ослабевал.
2й аспект в этот же период заканчивалась сельская семилетка и ребенок ехал в райцентр учиться дальше. Что автоматически означало сепарацию.
В современных городских условиях детский труд не нужен и даже в 18 лет мало подростков идут работать. С другой стороны в городе сложнее и дороже купить детям отдельную квартиру. По этим причинам (работа и жильё) дети продолжают жить с родителями до 25-30 лет. А некоторые и дольше. Это искажает главный принцип природы, не буду писать какой (если надо дам цитату). По сути культивируется низкая ответственность, иждивенческая позиция, зависимое (от родителей) поведение. Вероятно это вы назвали "свободным временем" . А свободное оно потому что при всем богатстве выбора подрастающему поколению ничего не интересно и нечем себя занять. Причина выше - чезмерная зависимость от родителей.
Далее ещё хуже. Какие требования предъявляются обществом к молодёжи? Никаких. Как трудовая единица молодежь не нужна. Сдвигается пенсионный возраст, растет безработица, одновременно растут требования к опыту работы. Обратная сторона медали, если общество не предъявляет к молодежи никаких требований, какие требования она будет представлять сама к себе? Как можно дольше оставаться ребёнком, потому что деваться некуда.
Короче различия есть. Жить стало сложнее. Для своего выживания необходимо прилагать гораздо больше интеллектуальных сил, чем 50-100 лет назад.
Все возможности (о которых любит писать фейслесс) только в крупных городах. Ни разу не слышал о каких то возможностях в мелком населенном пункте неважно какой страны.