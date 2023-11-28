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#<1 ... 1593159415951596 Додано: Вів 28 лис, 2023 03:12 Shaman написав:

дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо)



Вы бы для начала историю изучили и узнали как жили в США в время Великой депрессии когда за тарелку супа были осушены болота Флориды и построена большая часть инфраструктуры или почему Гитлер пришел к власти в Германии прежде чем сравнивать мягкое с теплым,а заодно рассуждать с вашими сверстниками о стране о которой понятия не имеете,но вполне в духе ее комиссаров теперь клянете. Проблемы Украины как раз в этом примитивизме которая списала с СССР самое худшее и использует для удержания этого курса таких комиссаров как бывшая коммунистка Фарион. Вы бы для начала историю изучили и узнали как жили в США в время Великой депрессии когда за тарелку супа были осушены болота Флориды и построена большая часть инфраструктуры или почему Гитлер пришел к власти в Германии прежде чем сравнивать мягкое с теплым,а заодно рассуждать с вашими сверстниками о стране о которой понятия не имеете,но вполне в духе ее комиссаров теперь клянете. Проблемы Украины как раз в этом примитивизме которая списала с СССР самое худшее и использует для удержания этого курса таких комиссаров как бывшая коммунистка Фарион. shapo Повідомлень: 4744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 04:06 shapo написав: ........

То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались.

......... ........То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались..........

Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.

Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. Вроде бы. Разве что в том отношении, что не надо ехать в крупную библиотеку, а можно получить информацию из любой деревни. Но возникла другая проблема - переизбыток информации и сложность определения её достоверности.

Изменились технические средства, грубо говоря, вместо почты электронная почта/связь, вместо лошади/парохода - автомобиль/самолёт, вместо пулемёта - ракеты.

А общество, человек...

Не вижу принципиальных изменений по сравнению с доисторическими временами. Как была обезьяна, так и осталась.

Разве что вместо дубины атомная бомба. Ну и резкое усиление демагогии - все доказывают, что они на стороне добра, а противники - чистое зло. И у всех: "С нами Бог!"

Завоевать весь мир - тоже не новость. Пытались и Александр Македонский, и Рим, и Атилла, и Чингисхан, и... Лень всех вспоминать.



Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.

На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.

Ничего не понятно.

Патентование возникло не вчера и NDA ничего не меняет.

Как там "дивляться корпорації", это их проблемы. Но принципиально новые вещи и идеи возникают не благодаря патентам, а благодаря "статтям на 5-7 сторінок" (а бывает и меньше, но и намного больше). Корпорации этим не занимаются (разве что иногда спонсируют), это прерогатива государства. "Чистая наука" (не очень нравится термин, но что уж) не создаёт новые технические устройства, но создаёт основы для появления принципиально новых решений, которые могут произвести (и производят) революцию.



Мир меняется настолько быстро, что скоро мы у детей будем учиться, а не наоборот. Вижу шквал возражений.

Шквала не будет, но Вы сильно преувеличиваете.

Умение пользоваться тик-током, не главное в жизни, а насчёт быстрых изменений уже написал. Кроме появления соцсетей, без которых вполне можно обойтись (и обхожусь), ничего принципиально нового не вижу.

Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.

Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.



Об этом он рассказал в интервью Business Insider.



По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.



"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель.



Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон согласен с таким прогнозом. Он считает, что продолжительность жизни увеличится, поскольку из-за меньшей рабочей нагрузки люди будут меньше болеть.

https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html

А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. Вроде бы. Разве что в том отношении, что не надо ехать в крупную библиотеку, а можно получить информацию из любой деревни. Но возникла другая проблема - переизбыток информации и сложность определения её достоверности.Изменились технические средства, грубо говоря, вместо почты электронная почта/связь, вместо лошади/парохода - автомобиль/самолёт, вместо пулемёта - ракеты.А общество, человек...Не вижу принципиальных изменений по сравнению с доисторическими временами. Как была обезьяна, так и осталась.Разве что вместо дубины атомная бомба. Ну и резкое усиление демагогии - все доказывают, что они на стороне добра, а противники - чистое зло. И у всех: "С нами Бог!"Завоевать весь мир - тоже не новость. Пытались и Александр Македонский, и Рим, и Атилла, и Чингисхан, и... Лень всех вспоминать.Ничего не понятно.Патентование возникло не вчера и NDA ничего не меняет.Как там "дивляться корпорації", это их проблемы. Но принципиально новые вещи и идеи возникают не благодаря патентам, а благодаря "статтям на 5-7 сторінок" (а бывает и меньше, но и намного больше). Корпорации этим не занимаются (разве что иногда спонсируют), это прерогатива государства. "Чистая наука" (не очень нравится термин, но что уж) не создаёт новые технические устройства, но создаёт основы для появления принципиально новых решений, которые могут произвести (и производят) революцию.Шквала не будет, но Вы сильно преувеличиваете.Умение пользоваться тик-током, не главное в жизни, а насчёт быстрых изменений уже написал. Кроме появления соцсетей, без которых вполне можно обойтись (и обхожусь), ничего принципиально нового не вижу.Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. ЛАД 2 Повідомлень: 26626 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 04:31 Горбачёвский совок я помню. он был ужасен.

Это уже не "совок", а "развал совка".

А "хороший СССР" начался ещё при Хрущёве.



Я бы лучше сравнивал и свою жизнь подгонял под уровень 1913 года.

.....

Во-вторых, не было никаких войн много десятков лет. Позор в районе Японии не в счет

1. Почему не в счёт? Вполне себе война.

2. "Много десятков" это сколько? 26 лет между русско-турецкой и русско-японской это много десятков или не очень?



Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.

О-о-очень сильное преувеличение. Это уже не "совок", а "развал совка".А "хороший СССР"ещё при Хрущёве.1. Почему не в счёт? Вполне себе война.2. "Много десятков" это сколько? 26 лет между русско-турецкой и русско-японской это много десятков или не очень?О-о-очень сильное преувеличение. ЛАД 2 Повідомлень: 26626 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 04:49

Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории.

И ещё. Тут много пишут о "советской пропаганде", "единомыслии", "мозгах, забитых пропагандой".

Последние, как минимум, лет 20 к "советской пропаганде" в Союзе относились достаточно скептически. У сегодняшней молодёжи (в т.ч. и относительной) мозги промыты гораздо сильнее. И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет. Возвращаясь к вопросу "учиться у детей".Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории.И ещё. Тут много пишут о "советской пропаганде", "единомыслии", "мозгах, забитых пропагандой".Последние, как минимум, лет 20 к "советской пропаганде" в Союзе относились достаточно скептически. У сегодняшней молодёжи (в т.ч. и относительной) мозги промыты гораздо сильнее. И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет. ЛАД 2 Повідомлень: 26626 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 04:59 ЛАД написав: Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше



Отвечу цитатой

Как проходит подростковый возраст сейчас?



. Им тяжелее, потому что время сильно изменилось. На нас не оказывали такого колоссального давления.



В их жизни намного больше контроля, чем было в нашей в те же годы. Естественно, это вызывает огромный внутренний конфликт.



Раньше подростки выходили гулять на улицу, и никто толком не знал, где они. Родители не были в курсе, по каким стройкам шатаются их дети, у кого в гостях сидят, в каких подъездах зависают. Было больше свободы. Ушёл подросток гулять – и родитель просто ждёт, когда дитя вернётся. Максимум можно было позвонить соседям, одноклассникам, друзьям на домашний телефон и спросить, не у них ли ваш отпрыск.



Сейчас подростки уже неподвластны себе в перемещениях, ведь родители могут определить по геолокации в телефоне, где ребёнок находится в любой момент времени. Родители могут позвонить на мобильный, даже по видеосвязи, и потребовать, чтобы подросток срочно шёл домой. Контроля стало намного больше.



Лишний контроль со стороны взрослых снижает самоконтроль ребёнка.



Когда до 18 лет отслеживается буквально каждый шаг, самому ребёнку сложно, да отчасти и незачем, развивать в себе такие полезные качества, как самоконтроль и самодисциплина.



Раньше подростков меньше контролировали и финансово. Давали скромную сумму на карманные расходы и не знали, что именно на эти деньги купил ребёнок – жвачки или сигареты.



А сейчас мало кто из родителей предпочитает наличные. Детям дают банковскую карту, привязанную к родительской, и о каждом шаге, о каждых десяти рублях мама или папа получат отчёт



Получается, что за современными подростками больше контроля со всех сторон Взрослым непонятно, как относиться к собственному ребёнку. Он выглядит и во многом ведёт себя уже как взрослый. В то же время он остаётся ребёнком. В итоге такая неопределённость становится причиной многих конфликтов.



У подростков повышенная чувствительность к справедливости на всех уровнях – от семьи до страны.





От себя добавлю.



Сепарация важный (важнейший) этап развития подростка, который влияет на общество в целом. С какого момента подростка перестают считать ребенком и наделяют правами и обязанностями взрослого?



Ранее с момента когда он начинал работать. В селе достаточно физически тяжёлой работы по хозяйству и с 13-14 лет подросток вливался в ее выполнение, за что ему предоставлялись некоторые свободы. А родительский контроль ослабевал.



2й аспект в этот же период заканчивалась сельская семилетка и ребенок ехал в райцентр учиться дальше. Что автоматически означало сепарацию.



В современных городских условиях детский труд не нужен и даже в 18 лет мало подростков идут работать. С другой стороны в городе сложнее и дороже купить детям отдельную квартиру. По этим причинам (работа и жильё) дети продолжают жить с родителями до 25-30 лет. А некоторые и дольше. Это искажает главный принцип природы, не буду писать какой (если надо дам цитату). По сути культивируется низкая ответственность, иждивенческая позиция, зависимое (от родителей) поведение. Вероятно это вы назвали "свободным временем" . А свободное оно потому что при всем богатстве выбора подрастающему поколению ничего не интересно и нечем себя занять. Причина выше - чезмерная зависимость от родителей.



Далее ещё хуже. Какие требования предъявляются обществом к молодёжи? Никаких. Как трудовая единица молодежь не нужна. Сдвигается пенсионный возраст, растет безработица, одновременно растут требования к опыту работы. Обратная сторона медали, если общество не предъявляет к молодежи никаких требований, какие требования она будет представлять сама к себе? Как можно дольше оставаться ребёнком, потому что деваться некуда.



Короче различия есть. Жить стало сложнее. Для своего выживания необходимо прилагать гораздо больше интеллектуальных сил, чем 50-100 лет назад.



Все возможности (о которых любит писать фейслесс) только в крупных городах. Ни разу не слышал о каких то возможностях в мелком населенном пункте неважно какой страны. Отвечу цитатойОт себя добавлю.Сепарация важный (важнейший) этап развития подростка, который влияет на общество в целом. С какого момента подростка перестают считать ребенком и наделяют правами и обязанностями взрослого?Ранее с момента когда он начинал работать. В селе достаточно физически тяжёлой работы по хозяйству и с 13-14 лет подросток вливался в ее выполнение, за что ему предоставлялись некоторые свободы. А родительский контроль ослабевал.2й аспект в этот же период заканчивалась сельская семилетка и ребенок ехал в райцентр учиться дальше. Что автоматически означало сепарацию.В современных городских условиях детский труд не нужен и даже в 18 лет мало подростков идут работать. С другой стороны в городе сложнее и дороже купить детям отдельную квартиру. По этим причинам (работа и жильё) дети продолжают жить с родителями до 25-30 лет. А некоторые и дольше. Это искажает главный принцип природы, не буду писать какой (если надо дам цитату). По сути культивируется низкая ответственность, иждивенческая позиция, зависимое (от родителей) поведение. Вероятно это вы назвали "свободным временем" . А свободное оно потому что при всем богатстве выбора подрастающему поколению ничего не интересно и нечем себя занять. Причина выше - чезмерная зависимость от родителей.Далее ещё хуже. Какие требования предъявляются обществом к молодёжи? Никаких. Как трудовая единица молодежь не нужна. Сдвигается пенсионный возраст, растет безработица, одновременно растут требования к опыту работы. Обратная сторона медали, если общество не предъявляет к молодежи никаких требований, какие требования она будет представлять сама к себе? Как можно дольше оставаться ребёнком, потому что деваться некуда.Короче различия есть. Жить стало сложнее. Для своего выживания необходимо прилагать гораздо больше интеллектуальных сил, чем 50-100 лет назад.Все возможности (о которых любит писать фейслесс) только в крупных городах. Ни разу не слышал о каких то возможностях в мелком населенном пункте неважно какой страны. vitaliiangel

Повідомлень: 20767 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2316 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1593159415951596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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