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#<1 ... 1593159415951596 Додано: Вів 28 лис, 2023 03:12 Shaman написав:

дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо) дуже хитрий хід - типу сталінізм не рахуємо (а відповідно й голодомор не рахуємо)



Вы бы для начала историю изучили и узнали как жили в США в время Великой депрессии когда за тарелку супа были осушены болота Флориды и построена большая часть инфраструктуры или почему Гитлер пришел к власти в Германии прежде чем сравнивать мягкое с теплым,а заодно рассуждать с вашими сверстниками о стране о которой понятия не имеете,но вполне в духе ее комиссаров теперь клянете. Проблемы Украины как раз в этом примитивизме которая списала с СССР самое худшее и использует для удержания этого курса таких комиссаров как бывшая коммунистка Фарион. Вы бы для начала историю изучили и узнали как жили в США в время Великой депрессии когда за тарелку супа были осушены болота Флориды и построена большая часть инфраструктуры или почему Гитлер пришел к власти в Германии прежде чем сравнивать мягкое с теплым,а заодно рассуждать с вашими сверстниками о стране о которой понятия не имеете,но вполне в духе ее комиссаров теперь клянете. Проблемы Украины как раз в этом примитивизме которая списала с СССР самое худшее и использует для удержания этого курса таких комиссаров как бывшая коммунистка Фарион. shapo Повідомлень: 4744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 04:06 shapo написав: ........

То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались.

......... ........То,что мир принципиально изменился даже совковые старперы догадались..........

Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.

Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. Вроде бы. Разве что в том отношении, что не надо ехать в крупную библиотеку, а можно получить информацию из любой деревни. Но возникла другая проблема - переизбыток информации и сложность определения её достоверности.

Изменились технические средства, грубо говоря, вместо почты электронная почта/связь, вместо лошади/парохода - автомобиль/самолёт, вместо пулемёта - ракеты.

А общество, человек...

Не вижу принципиальных изменений по сравнению с доисторическими временами. Как была обезьяна, так и осталась.

Разве что вместо дубины атомная бомба. Ну и резкое усиление демагогии - все доказывают, что они на стороне добра, а противники - чистое зло. И у всех: "С нами Бог!"

Завоевать весь мир - тоже не новость. Пытались и Александр Македонский, и Рим, и Атилла, и Чингисхан, и... Лень всех вспоминать.



Зараз вся дійсно новизна - це інтелектуальна власність великих компаній та корпорацій на кшталт Майкрософта, Гугла, Самсунга, якогось LG-Chem, яка не те що запатентована. Вона просто знаходиться під NDA. Крім того ці всі винаходи реально потрібні та реально працюють.

На науку з 5-10 сторінковими публікаціями з боку корпорацій дивляться як на якусь пісочницю зі своїми уявними проблемами. Бо як можна порівнювати статтю на 5-7 сторінок з репозиторіями на півмільйона рядків коду над яким працювало кілько команд протягом десятиріччя або більше.

Ничего не понятно.

Патентование возникло не вчера и NDA ничего не меняет.

Как там "дивляться корпорації", это их проблемы. Но принципиально новые вещи и идеи возникают не благодаря патентам, а благодаря "статтям на 5-7 сторінок" (а бывает и меньше, но и намного больше). Корпорации этим не занимаются (разве что иногда спонсируют), это прерогатива государства. "Чистая наука" (не очень нравится термин, но что уж) не создаёт новые технические устройства, но создаёт основы для появления принципиально новых решений, которые могут произвести (и производят) революцию.



Мир меняется настолько быстро, что скоро мы у детей будем учиться, а не наоборот. Вижу шквал возражений.

Шквала не будет, но Вы сильно преувеличиваете.

Умение пользоваться тик-током, не главное в жизни, а насчёт быстрых изменений уже написал. Кроме появления соцсетей, без которых вполне можно обойтись (и обхожусь), ничего принципиально нового не вижу.

Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.

Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.



Об этом он рассказал в интервью Business Insider.



По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.



"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель.



Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон согласен с таким прогнозом. Он считает, что продолжительность жизни увеличится, поскольку из-за меньшей рабочей нагрузки люди будут меньше болеть.

https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html

А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. Вроде бы. Разве что в том отношении, что не надо ехать в крупную библиотеку, а можно получить информацию из любой деревни. Но возникла другая проблема - переизбыток информации и сложность определения её достоверности.Изменились технические средства, грубо говоря, вместо почты электронная почта/связь, вместо лошади/парохода - автомобиль/самолёт, вместо пулемёта - ракеты.А общество, человек...Не вижу принципиальных изменений по сравнению с доисторическими временами. Как была обезьяна, так и осталась.Разве что вместо дубины атомная бомба. Ну и резкое усиление демагогии - все доказывают, что они на стороне добра, а противники - чистое зло. И у всех: "С нами Бог!"Завоевать весь мир - тоже не новость. Пытались и Александр Македонский, и Рим, и Атилла, и Чингисхан, и... Лень всех вспоминать.Ничего не понятно.Патентование возникло не вчера и NDA ничего не меняет.Как там "дивляться корпорації", это их проблемы. Но принципиально новые вещи и идеи возникают не благодаря патентам, а благодаря "статтям на 5-7 сторінок" (а бывает и меньше, но и намного больше). Корпорации этим не занимаются (разве что иногда спонсируют), это прерогатива государства. "Чистая наука" (не очень нравится термин, но что уж) не создаёт новые технические устройства, но создаёт основы для появления принципиально новых решений, которые могут произвести (и производят) революцию.Шквала не будет, но Вы сильно преувеличиваете.Умение пользоваться тик-током, не главное в жизни, а насчёт быстрых изменений уже написал. Кроме появления соцсетей, без которых вполне можно обойтись (и обхожусь), ничего принципиально нового не вижу.Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. ЛАД 2 Повідомлень: 26626 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 04:31 Горбачёвский совок я помню. он был ужасен.

Это уже не "совок", а "развал совка".

А "хороший СССР" начался ещё при Хрущёве.



Я бы лучше сравнивал и свою жизнь подгонял под уровень 1913 года.

.....

Во-вторых, не было никаких войн много десятков лет. Позор в районе Японии не в счет

1. Почему не в счёт? Вполне себе война.

2. "Много десятков" это сколько? 26 лет между русско-турецкой и русско-японской это много десятков или не очень?



Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.

О-о-очень сильное преувеличение. Это уже не "совок", а "развал совка".А "хороший СССР"ещё при Хрущёве.1. Почему не в счёт? Вполне себе война.2. "Много десятков" это сколько? 26 лет между русско-турецкой и русско-японской это много десятков или не очень?О-о-очень сильное преувеличение. ЛАД 2 Повідомлень: 26626 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 04:49

Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории.

И ещё. Тут много пишут о "советской пропаганде", "единомыслии", "мозгах, забитых пропагандой".

Последние, как минимум, лет 20 к "советской пропаганде" в Союзе относились достаточно скептически. У сегодняшней молодёжи (в т.ч. и относительной) мозги промыты гораздо сильнее. И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет. Возвращаясь к вопросу "учиться у детей".Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории.И ещё. Тут много пишут о "советской пропаганде", "единомыслии", "мозгах, забитых пропагандой".Последние, как минимум, лет 20 к "советской пропаганде" в Союзе относились достаточно скептически. У сегодняшней молодёжи (в т.ч. и относительной) мозги промыты гораздо сильнее. И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет. ЛАД 2 Повідомлень: 26626 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 07:10 akurt написав: rjkz написав: https://biz.liga.net/svit-azartu/all/novosti/kurer-v-kanade-vyigral-50-mln-i-poshel-na-smenu-v-430-govorit-chto-slegka-schastliv https://biz.liga.net/svit-azartu/all/novosti/kurer-v-kanade-vyigral-50-mln-i-poshel-na-smenu-v-430-govorit-chto-slegka-schastliv

Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.

Нехорошо так.

Тов. rjkz - народ не только живет по-другому, он и мыслит - естественно - по другому.

Вот сейчас в Мадриде, где я в эти дни пребываю - полночь - мы только пришли из ресторана.

В ресторане были "наши" - украинцы, но живут в США.

Я им говорю: вот у меня с собой есть пачка 100 листов по 100 долларов - возьмите - вы же завтра в 12-00 вылетаете на США - там перебросите человеку - как материальная помощь.

ЛЮДИ ПРИШЛИ В УЖАС РЕАЛЬНО: "Как??? Мы ввезем в США 10 000 долларов, наличкой??? А вдруг у нас спросят откуда и зачем и за что??? Так это ж мы должны будем в 2024 году декларировать и платить налоги... Нет нет и нет..."



Я им говорю: "Да у нас у каждой дедки и бабки под грушей закопано по 100 000 долларов - и никто ни о чем не спрашивает. А взятка менее чем в 1 000 000 долларов вообще не считается взяткой... И налоги никто никакие и никогда не платит...

- Ну то у Вас....



Другие люди. Другая жизнь. Другие мысли.



Причем с обоих сторон.

Я в ресторане задал тем "украинским" американцам вопрос про Нью Йорк - подтвердили Ваши слова: город большой, людей много, авто иметь не обязательно: все заменяет метро автобусы - и - не поверите - вертолеты.

Другая жизнь. Другие люди. Другая сторона Земного шара.



Ясное дело, что глупая, живет в гавне, которое подпирается палками.



Грех НАШИМ не указать, что неправильно пиндосы живут: неверно живут, учатся неверно, работают неверно, тратят деньги неверно, строят небоскребы неверно, Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.

И даже неверно записываются в очередь на Кибертрак - ну как это так - ждать в очереди на сегодня - 4 года:

- Слышь ты, поц, у меня бабла немеренно. Давай, гони тачку. Кибертрак. Шо значит только 28 ноября первые 30 поставят клиентам в США, ты не бузи. Сейчас и срочно! Я живу в Квітневому - щоби до вечора була! Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.Нехорошо так.Тов.- народ не только живет по-другому, он и мыслит - естественно - по другому.Вот сейчас в Мадриде, где я в эти дни пребываю - полночь - мы только пришли из ресторана.В ресторане были "наши" - украинцы, но живут в США.Я им говорю: вот у меня с собой есть пачка 100 листов по 100 долларов - возьмите - вы же завтра в 12-00 вылетаете на США - там перебросите человеку - как материальная помощь.ЛЮДИ ПРИШЛИ В УЖАС РЕАЛЬНО: "Как??? Мы ввезем в США 10 000 долларов, наличкой??? А вдруг у нас спросят откуда и зачем и за что??? Так это ж мы должны будем в 2024 году декларировать и платить налоги... Нет нет и нет..."Я им говорю: "Да у нас у каждой дедки и бабки под грушей закопано по 100 000 долларов - и никто ни о чем не спрашивает.И налоги никто никакие и никогда не платит...- Ну то у Вас....Другие люди. Другая жизнь. Другие мысли.Причем с обоих сторон.Я в ресторане задал тем "украинским" американцам вопрос про Нью Йорк - подтвердили Ваши слова: город большой, людей много, авто иметь не обязательно: все заменяет метро автобусы - и - не поверите - вертолеты.Ясное дело, что глупая, живет в гавне, которое подпирается палками.Грех НАШИМ не указать, что неправильно пиндосы живут: неверно живут, учатся неверно, работают неверно, тратят деньги неверно, строят небоскребы неверно, Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.И даже неверно записываются в очередь на Кибертрак - ну как это так - ждать в очереди на сегодня - 4 года:- Слышь ты, поц, у меня бабла немеренно. Давай, гони тачку. Кибертрак. Шо значит только 28 ноября первые 30 поставят клиентам в США, ты не бузи. Сейчас и срочно! Я живу в Квітневому - щоби до вечора була!



В принципе, без одной купюры могли-бы взять.Ввоз в США до 10куе на человека или на семью - не подлежит декларации. Но я-бы тоже не стал рисковать.

На ветке про обвал обсуждается какого года и в каком состоянии купюры. И если они не идеальные, то якобы могут идти с дисконтом.

Схема вроде как вырисовывается сама собой - человек заказывает в своем банке запечатанные, новые купюры, везет в Украину, меняет на неидеальные, возвращается назад и кладет на счет, оставаясь в прибыли.

Но тут нюанс - на счету у него "чистые" деньги, с легальных доходов и с них уплачены налоги. Положив по возвращении купюры, которые, возможно, были в ходу в Афганистане, Иране или Йемене, человек может надолго поиметь боль не только головную, но и несколько ниже.

Насчет из чего и как строят - у каждого есть право на свое мнение.

И уж поверьте, если я знаю преимущества европейских технологий, то почему бы не заметить недостатки американских.

Если немецкие полимерные трубы выдерживают давление в 64 атмосферы, не корродируют, быстро и безопасно монтируются, благодаря более гладкой внутренней поверхности не создают дополнительное сопротивление потоку воды, что уменьшает турбулентность, удобней в монтаже по сравнению с медными, то это идиотизм не разрешать их в НЙ. В старых домах канализационные трубы еще свинцовые, но пластиковую канализацию - ни-ни. В Германии - замечательно, а в США она не будет работать? При этом монтаж намного быстрее и безопасней.

В качестве теплоизоляции в старых домах использован запрещенный асбест. Но вместо того, чтобы его снять и изолировать современными дешевыми, безопасными и эффективнми материалами, они оборачивают этот асбест специальными материалами, которые рано или поздно придется менять.

Принимать как данность сложившееся десятилетиями - это из разряда "тут все так делают". Советы "делать как все" я слышал с первых шагов в эмигрантском статусе в США, но принимал с благодарностью советы, а потом критически их переосмысливал.

Получилось как в том анекдоте

"-Как вы с мужем съездили на рыбалку?

-Ужасно! Я не так насаживала, не так забрасывала, не так подсекала и вообще рыбы в 2 раза больше чем он наловила".

Что еще. Система заточена на реагирование негативным воздействиям, а не на предупреждение. Как сказал мне один из работников МТА - правила безопасности у нас пишутся кровью. Избитое выражение, но оно имеет право на существование.

Когда пришел ковид, я уже писал, я психовал и не понимал, почему не вводят карантин в школах. Советовался с друзьями. "Ты не можешь не водить детей в школу. Будут проблемы. В конце концов, через 2 недили я не выдержал, всех послал и не повел детей в школу...со слелующей недели объявили карантин.

Я первый на работе одел маску. Все на меня смотрели как на полоумного.

Ты заболел? Нет, не заболел. Во всяком случае, я этого не знаю. И не хочу, в случае если заболел и об этом не знаю, передать вирус вам.

Крутили пальцем у виска и шли дальше. Через месяц все были в масках.

О том, что надо закрывать "садики" для стариков, тоже говорил еще до карантина в школе. Это не было сделано вовремя. В результате, в НЙ абсолютно безумные показатели смертности среди стариков.

Все что вокруг нас творится - неидеально. В одних случаях, можно это улучшить, в других случаях этим можно воспользоваться.

Например, я вижу, что вокруг меня люди может и зарабатывают больше чем свежий эмигрант "предпенсионного возраста" с далеким от совершенства Инглишем и неамериканским образованием, но абсолютно не имеют навыков финансового анализа и финансового планирования. Причем не заумных каких-то формул, а самых элементарных, которые на пальцах можно показать. Задачка на 2 действия.

У меня проблемы были на работе. Когда я только получил нынешнюю должность, в одной частной бесседе с несколькими членами правления, я сказал,

"У нас большие проблемы, у нас затраты на вот это и вот это будут превышать все доходы. Надо делать или "это" или "это", а лучше и то и другое". Кроме того, надо расстаться с вот этой компанией, с ними будут проблемы и скорей всего в самое неподходящее время.

Часть людей это поняли и поддержали, но часть, властное влияние которых было сильней, на меня взъелось, чему я был неприятно удивлен. Едва меня не "ушли".

Как сказал президент правления, который не очень мог или хотел влиять на ситуацию, "тут не любят, когда подчиненный оказывается умней начальника".

Прошло почти 2 года с тех пор, как я имел неосторожность это сказать.

Я не веду больше разговоров, которые могут показать начальству, что я умней их.

Жизнь их заставила сделать и то и другое и избавиться от той компании.

Все это с потерей времени. Они потеряли уже около 150 куе на одном "это" в прошлом году, приняли решение делать "это " в этом году, но компания, которую надо было менять подставила и в результате, все средства кроме оперативных, заморожены решением суда. Делают второе "это" уже второй раз, чтобы выкрутиться из тупиковой ситуации. Я работаю в режиме "могу копать, могу не копать". В этом году они потеряют еще 200 куе, и то, что стоило, чтобы не терять каждый год такие суммы, подорожало на примерно 300 куе.

Мозгов, для того, чтобы увидеть проблему, особых не надо было.

Задачка на элементарную арифметику.

Но люди тут не умеют правильно считать деньги. Зарабатывать умеют, тут это трудно не уметь. Порой достаточно просто попасть в нужное место....даже не обязательно в нужное время. И дальше - "ходить на работу, чтобы получать зарплату".

Тот чувак, видео которого, я иногда выкладываю, он и строит свой бизнес на проблемах людей, которые не умеют распоряжаться деньгами и оказываются в сложной ситуации. ...Причем он еще и фактически дает им возможность выйти из них хоть и с потерями, но избежав финансовой катастрофы.

Короче, кто умеет думать, делать не так как "тут принято", и у кого получится глубоко интегрироваться в эту среду (чего пока не могу сказать про себя пока), того ждут неограниченные возможности, ибо он всегда будет на два шага впереди остальных.

Делать из американцев идолов и поклоняться им - точно не стоит. Они того не стоят. Мы выросли в условиях, когда "ловим рыбу из лужи", они живут так, что им рыба сама в рот плывет. Они, порой, хорошие профессионалы, но зачастую очень узкие. "Я делаю это, это и это.Больше я ничего не умею делать". Это атрофирует те навыки, которыми нас жизнь заставила обзавестись. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. В принципе, без одной купюры могли-бы взять.Ввоз в США до 10куе на человека или на семью - не подлежит декларации. Но я-бы тоже не стал рисковать.На ветке про обвал обсуждается какого года и в каком состоянии купюры. И если они не идеальные, то якобы могут идти с дисконтом.Схема вроде как вырисовывается сама собой - человек заказывает в своем банке запечатанные, новые купюры, везет в Украину, меняет на неидеальные, возвращается назад и кладет на счет, оставаясь в прибыли.Но тут нюанс - на счету у него "чистые" деньги, с легальных доходов и с них уплачены налоги. Положив по возвращении купюры, которые, возможно, были в ходу в Афганистане, Иране или Йемене, человек может надолго поиметь боль не только головную, но и несколько ниже.Насчет из чего и как строят - у каждого есть право на свое мнение.И уж поверьте, если я знаю преимущества европейских технологий, то почему бы не заметить недостатки американских.Если немецкие полимерные трубы выдерживают давление в 64 атмосферы, не корродируют, быстро и безопасно монтируются, благодаря более гладкой внутренней поверхности не создают дополнительное сопротивление потоку воды, что уменьшает турбулентность, удобней в монтаже по сравнению с медными, то это идиотизм не разрешать их в НЙ. В старых домах канализационные трубы еще свинцовые, но пластиковую канализацию - ни-ни. В Германии - замечательно, а в США она не будет работать? При этом монтаж намного быстрее и безопасней.В качестве теплоизоляции в старых домах использован запрещенный асбест. Но вместо того, чтобы его снять и изолировать современными дешевыми, безопасными и эффективнми материалами, они оборачивают этот асбест специальными материалами, которые рано или поздно придется менять.Принимать как данность сложившееся десятилетиями - это из разряда "тут все так делают". Советы "делать как все" я слышал с первых шагов в эмигрантском статусе в США, но принимал с благодарностью советы, а потом критически их переосмысливал.Получилось как в том анекдоте"-Как вы с мужем съездили на рыбалку?-Ужасно! Я не так насаживала, не так забрасывала, не так подсекала и вообще рыбы в 2 раза больше чем он наловила".Что еще. Система заточена на реагирование негативным воздействиям, а не на предупреждение. Как сказал мне один из работников МТА - правила безопасности у нас пишутся кровью. Избитое выражение, но оно имеет право на существование.Когда пришел ковид, я уже писал, я психовал и не понимал, почему не вводят карантин в школах. Советовался с друзьями. "Ты не можешь не водить детей в школу. Будут проблемы. В конце концов, через 2 недили я не выдержал, всех послал и не повел детей в школу...со слелующей недели объявили карантин.Я первый на работе одел маску. Все на меня смотрели как на полоумного.Ты заболел? Нет, не заболел. Во всяком случае, я этого не знаю. И не хочу, в случае если заболел и об этом не знаю, передать вирус вам.Крутили пальцем у виска и шли дальше. Через месяц все были в масках.О том, что надо закрывать "садики" для стариков, тоже говорил еще до карантина в школе. Это не было сделано вовремя. В результате, в НЙ абсолютно безумные показатели смертности среди стариков.Все что вокруг нас творится - неидеально. В одних случаях, можно это улучшить, в других случаях этим можно воспользоваться.Например, я вижу, что вокруг меня люди может и зарабатывают больше чем свежий эмигрант "предпенсионного возраста" с далеким от совершенства Инглишем и неамериканским образованием, но абсолютно не имеют навыков финансового анализа и финансового планирования. Причем не заумных каких-то формул, а самых элементарных, которые на пальцах можно показать. Задачка на 2 действия.У меня проблемы были на работе. Когда я только получил нынешнюю должность, в одной частной бесседе с несколькими членами правления, я сказал,"У нас большие проблемы, у нас затраты на вот это и вот это будут превышать все доходы. Надо делать или "это" или "это", а лучше и то и другое". Кроме того, надо расстаться с вот этой компанией, с ними будут проблемы и скорей всего в самое неподходящее время.Часть людей это поняли и поддержали, но часть, властное влияние которых было сильней, на меня взъелось, чему я был неприятно удивлен. Едва меня не "ушли".Как сказал президент правления, который не очень мог или хотел влиять на ситуацию, "тут не любят, когда подчиненный оказывается умней начальника".Прошло почти 2 года с тех пор, как я имел неосторожность это сказать.Я не веду больше разговоров, которые могут показать начальству, что я умней их.Жизнь их заставила сделать и то и другое и избавиться от той компании.Все это с потерей времени. Они потеряли уже около 150 куе на одном "это" в прошлом году, приняли решение делать "это " в этом году, но компания, которую надо было менять подставила и в результате, все средства кроме оперативных, заморожены решением суда. Делают второе "это" уже второй раз, чтобы выкрутиться из тупиковой ситуации. Я работаю в режиме "могу копать, могу не копать". В этом году они потеряют еще 200 куе, и то, что стоило, чтобы не терять каждый год такие суммы, подорожало на примерно 300 куе.Мозгов, для того, чтобы увидеть проблему, особых не надо было.Задачка на элементарную арифметику.Но люди тут не умеют правильно считать деньги. Зарабатывать умеют, тут это трудно не уметь. Порой достаточно просто попасть в нужное место....даже не обязательно в нужное время. И дальше - "ходить на работу, чтобы получать зарплату".Тот чувак, видео которого, я иногда выкладываю, он и строит свой бизнес на проблемах людей, которые не умеют распоряжаться деньгами и оказываются в сложной ситуации. ...Причем он еще и фактически дает им возможность выйти из них хоть и с потерями, но избежав финансовой катастрофы.Короче, кто умеет думать, делать не так как "тут принято", и у кого получится глубоко интегрироваться в эту среду (чего пока не могу сказать про себя пока), того ждут неограниченные возможности, ибо он всегда будет на два шага впереди остальных.Делать из американцев идолов и поклоняться им - точно не стоит. Они того не стоят. Мы выросли в условиях, когда "ловим рыбу из лужи", они живут так, что им рыба сама в рот плывет. Они, порой, хорошие профессионалы, но зачастую очень узкие. "Я делаю это, это и это.Больше я ничего не умею делать". Это атрофирует те навыки, которыми нас жизнь заставила обзавестись. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. rjkz

Повідомлень: 15808 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8104 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 07:13 ЛАД написав: Сибарит написав: ...........

ЛАД написав: Многоэтажки тоже из овнаипалок? Многоэтажки тоже из овнаипалок?

До 4 этажей.

Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли ...........До 4 этажей.Нормально в них люди живут, соответственно своим традициям. Технология плоха только тем, что мы к ней не привыкли

Я, собственно, не о технологии.

Просто удивило - квартира не так, чтобы дешёвая, с голым бетоном (во всяком случае, по виду). И стены, и потолок, и выступающие балки. Вообще без отделки. По-моему, не очень приятно, даже если находиться дома недолго.

Необязательно отделывать квартиру сусальным золотом, но жить в пещере тоже немного чересчур. А бетон сморится даже хуже камня. Я, собственно, не о технологии.Просто удивило - квартира не так, чтобы дешёвая, с голым бетоном (во всяком случае, по виду). И стены, и потолок, и выступающие балки. Вообще без отделки. По-моему, не очень приятно, даже если находиться дома недолго.Необязательно отделывать квартиру сусальным золотом, но жить в пещере тоже немного чересчур. А бетон сморится даже хуже камня.



Рискну предположить, что Вы видели иммитацию.

Лофт он такой.

Или видели реальный лофт, то есть, квартира устроена в бывшем производственном помещении.

На севере Бруклина есть район Дамбо, там (и не только там) старые фабрики переделаны в жилые помещения. Дико дорого. Рискну предположить, что Вы видели иммитацию.Лофт он такой.Или видели реальный лофт, то есть, квартира устроена в бывшем производственном помещении.На севере Бруклина есть район Дамбо, там (и не только там) старые фабрики переделаны в жилые помещения. Дико дорого. rjkz

Повідомлень: 15808 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8104 раз. Подякували: 4967 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1593159415951596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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