akurt написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/svit-azartu/all/novosti/kurer-v-kanade-vyigral-50-mln-i-poshel-na-smenu-v-430-govorit-chto-slegka-schastliv
Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.
Нехорошо так.
Тов. rjkz
- народ не только живет по-другому, он и мыслит - естественно - по другому.
Вот сейчас в Мадриде, где я в эти дни пребываю - полночь - мы только пришли из ресторана.
В ресторане были "наши" - украинцы, но живут в США.
Я им говорю: вот у меня с собой есть пачка 100 листов по 100 долларов - возьмите - вы же завтра в 12-00 вылетаете на США - там перебросите человеку - как материальная помощь.
ЛЮДИ ПРИШЛИ В УЖАС РЕАЛЬНО: "Как??? Мы ввезем в США 10 000 долларов, наличкой??? А вдруг у нас спросят откуда и зачем и за что??? Так это ж мы должны будем в 2024 году декларировать и платить налоги... Нет нет и нет..."
Я им говорю: "Да у нас у каждой дедки и бабки под грушей закопано по 100 000 долларов - и никто ни о чем не спрашивает. А взятка менее чем в 1 000 000 долларов вообще не считается взяткой...
И налоги никто никакие и никогда не платит...- Ну то у Вас....
Другие люди. Другая жизнь. Другие мысли.
Причем с обоих сторон.
Я в ресторане задал тем "украинским" американцам вопрос про Нью Йорк - подтвердили Ваши слова: город большой, людей много, авто иметь не обязательно: все заменяет метро автобусы - и - не поверите - вертолеты.Другая жизнь. Другие люди. Другая сторона Земного шара.
Ясное дело, что глупая, живет в гавне, которое подпирается палками.
Грех НАШИМ не указать, что неправильно пиндосы живут: неверно живут, учатся неверно, работают неверно, тратят деньги неверно, строят небоскребы неверно, Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.
И даже неверно записываются в очередь на Кибертрак - ну как это так - ждать в очереди на сегодня - 4 года:- Слышь ты, поц, у меня бабла немеренно. Давай, гони тачку. Кибертрак. Шо значит только 28 ноября первые 30 поставят клиентам в США, ты не бузи. Сейчас и срочно! Я живу в Квітневому - щоби до вечора була!
В принципе, без одной купюры могли-бы взять.Ввоз в США до 10куе на человека или на семью - не подлежит декларации. Но я-бы тоже не стал рисковать.
На ветке про обвал обсуждается какого года и в каком состоянии купюры. И если они не идеальные, то якобы могут идти с дисконтом.
Схема вроде как вырисовывается сама собой - человек заказывает в своем банке запечатанные, новые купюры, везет в Украину, меняет на неидеальные, возвращается назад и кладет на счет, оставаясь в прибыли.
Но тут нюанс - на счету у него "чистые" деньги, с легальных доходов и с них уплачены налоги. Положив по возвращении купюры, которые, возможно, были в ходу в Афганистане, Иране или Йемене, человек может надолго поиметь боль не только головную, но и несколько ниже.
Насчет из чего и как строят - у каждого есть право на свое мнение.
И уж поверьте, если я знаю преимущества европейских технологий, то почему бы не заметить недостатки американских.
Если немецкие полимерные трубы выдерживают давление в 64 атмосферы, не корродируют, быстро и безопасно монтируются, благодаря более гладкой внутренней поверхности не создают дополнительное сопротивление потоку воды, что уменьшает турбулентность, удобней в монтаже по сравнению с медными, то это идиотизм не разрешать их в НЙ. В старых домах канализационные трубы еще свинцовые, но пластиковую канализацию - ни-ни. В Германии - замечательно, а в США она не будет работать? При этом монтаж намного быстрее и безопасней.
В качестве теплоизоляции в старых домах использован запрещенный асбест. Но вместо того, чтобы его снять и изолировать современными дешевыми, безопасными и эффективнми материалами, они оборачивают этот асбест специальными материалами, которые рано или поздно придется менять.
Принимать как данность сложившееся десятилетиями - это из разряда "тут все так делают". Советы "делать как все" я слышал с первых шагов в эмигрантском статусе в США, но принимал с благодарностью советы, а потом критически их переосмысливал.
Получилось как в том анекдоте
"-Как вы с мужем съездили на рыбалку?
-Ужасно! Я не так насаживала, не так забрасывала, не так подсекала и вообще рыбы в 2 раза больше чем он наловила".
Что еще. Система заточена на реагирование негативным воздействиям, а не на предупреждение. Как сказал мне один из работников МТА - правила безопасности у нас пишутся кровью. Избитое выражение, но оно имеет право на существование.
Когда пришел ковид, я уже писал, я психовал и не понимал, почему не вводят карантин в школах. Советовался с друзьями. "Ты не можешь не водить детей в школу. Будут проблемы. В конце концов, через 2 недили я не выдержал, всех послал и не повел детей в школу...со слелующей недели объявили карантин.
Я первый на работе одел маску. Все на меня смотрели как на полоумного.
Ты заболел? Нет, не заболел. Во всяком случае, я этого не знаю. И не хочу, в случае если заболел и об этом не знаю, передать вирус вам.
Крутили пальцем у виска и шли дальше. Через месяц все были в масках.
О том, что надо закрывать "садики" для стариков, тоже говорил еще до карантина в школе. Это не было сделано вовремя. В результате, в НЙ абсолютно безумные показатели смертности среди стариков.
Все что вокруг нас творится - неидеально. В одних случаях, можно это улучшить, в других случаях этим можно воспользоваться.
Например, я вижу, что вокруг меня люди может и зарабатывают больше чем свежий эмигрант "предпенсионного возраста" с далеким от совершенства Инглишем и неамериканским образованием, но абсолютно не имеют навыков финансового анализа и финансового планирования. Причем не заумных каких-то формул, а самых элементарных, которые на пальцах можно показать. Задачка на 2 действия.
У меня проблемы были на работе. Когда я только получил нынешнюю должность, в одной частной бесседе с несколькими членами правления, я сказал,
"У нас большие проблемы, у нас затраты на вот это и вот это будут превышать все доходы. Надо делать или "это" или "это", а лучше и то и другое". Кроме того, надо расстаться с вот этой компанией, с ними будут проблемы и скорей всего в самое неподходящее время.
Часть людей это поняли и поддержали, но часть, властное влияние которых было сильней, на меня взъелось, чему я был неприятно удивлен. Едва меня не "ушли".
Как сказал президент правления, который не очень мог или хотел влиять на ситуацию, "тут не любят, когда подчиненный оказывается умней начальника".
Прошло почти 2 года с тех пор, как я имел неосторожность это сказать.
Я не веду больше разговоров, которые могут показать начальству, что я умней их.
Жизнь их заставила сделать и то и другое и избавиться от той компании.
Все это с потерей времени. Они потеряли уже около 150 куе на одном "это" в прошлом году, приняли решение делать "это " в этом году, но компания, которую надо было менять подставила и в результате, все средства кроме оперативных, заморожены решением суда. Делают второе "это" уже второй раз, чтобы выкрутиться из тупиковой ситуации. Я работаю в режиме "могу копать, могу не копать". В этом году они потеряют еще 200 куе, и то, что стоило, чтобы не терять каждый год такие суммы, подорожало на примерно 300 куе.
Мозгов, для того, чтобы увидеть проблему, особых не надо было.
Задачка на элементарную арифметику.
Но люди тут не умеют правильно считать деньги. Зарабатывать умеют, тут это трудно не уметь. Порой достаточно просто попасть в нужное место....даже не обязательно в нужное время. И дальше - "ходить на работу, чтобы получать зарплату".
Тот чувак, видео которого, я иногда выкладываю, он и строит свой бизнес на проблемах людей, которые не умеют распоряжаться деньгами и оказываются в сложной ситуации. ...Причем он еще и фактически дает им возможность выйти из них хоть и с потерями, но избежав финансовой катастрофы.
Короче, кто умеет думать, делать не так как "тут принято", и у кого получится глубоко интегрироваться в эту среду (чего пока не могу сказать про себя пока), того ждут неограниченные возможности, ибо он всегда будет на два шага впереди остальных.
Делать из американцев идолов и поклоняться им - точно не стоит. Они того не стоят. Мы выросли в условиях, когда "ловим рыбу из лужи", они живут так, что им рыба сама в рот плывет. Они, порой, хорошие профессионалы, но зачастую очень узкие. "Я делаю это, это и это.Больше я ничего не умею делать". Это атрофирует те навыки, которыми нас жизнь заставила обзавестись. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.