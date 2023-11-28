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ЛАД написав:Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.
как я уже писал ранее исследовать разные поколения в одинаковом возрасте задача не подъёмная, негде нам взять 13летнего ЛАДа и спросить что он об этом думает. Но кое какие исследования есть
Цель исследования состояла в определении комплекса социально-психологических особенностей современного отрочества (12-18 лет) методом фокус-групп, в контексте сравнительного анализа учителями кагорты подростков 70-80-х гг. ХХ ст. (1960-1975 годов рождения) и поколения подростков начала ХХІ ст. (1994-2000 годов рождения).
В качестве участников фокус-групп в нашем исследовании выступали учителя (большинство из них – классные руководители) разных типов средних общеобразовательных заведений Украины (школы, лицеи, гимназии, интернаты г. Кривого Рога).
Каждая группа получала проблемное задание: на основе сравнительного анализа кагорты подростков «эпохи застоя» (70-80-х гг. ХХ ст.) и поколения подростков начала ХХІ ст., развитие которых происходило в разных социально-экономических условиях, выделить основные тенденции позитивных и негативных психосоциальных (личностных, социально-психологических, межличностных, социально-ролевых, ценностно-смысловых, коммуникативных качеств, навыков, умений, установок, особенностей и т. п.) изменений этой возрастной группы.
и что наисследовали?
Большинство подростков, по мнению учителей, ориентированы сегодня на критерии, которые традиционно рассматривались как индивидуалистические: поиск путей самореализации, стремление к благополучию, самостоятельность взглядов, получения от жизни "своего". Отрочество ХХІ ст. характеризуется учителями как более индивидуализированное в плане социальной направленности, для него более характерные нетипичные мотивационные образования. Если подросток 70-х и 80-х годов осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных, то для современного подростка главной ценностью является он сам и поэтому в мотивации общения, учения и любой другой деятельности на первом месте оказывается ориентация на себя, стремление к самоутверждению и самореализации, то есть тот тип социального характера, который Д. Рисмен назвал "ориентованный-на-себя".
akurt написав:Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.
работа это право, а не обязанность.
Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.
Об этом он рассказал в интервью Business Insider.
По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.
"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель
. я это понял в 2016. Только не связывал с ИИ. Работа 2 дня в неделю (строго любимым делом) меня вполне устроит. Можно без денег. Это наивысшая мотивация, доступная на текущий момент человечеству, когда не нужно решать 24/7 бытовые вопросы и можно частично (в той или иной мере) посвятить себя какой-то отрасли. Да доктор или пожарный так не смогут. Как вариант, люди перестанут болеть и гореть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.
работа это право, а не обязанность.
Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.
Об этом он рассказал в интервью Business Insider.
По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.
"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель
. я это понял в 2016. Только не связывал с ИИ. Работа 2 дня в неделю (строго любимым делом) меня вполне устроит. Можно без денег.
Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть"
А може зайдем ще далі, десь до бушменів у савані, коли достатньо походити за здобиччю годину в день, а решта вільний час, або можливо, до часів коли "праця з мавпи зроблила людину", тобто залишиться "робота" вичухувати один одного (лайкати в соцмережах)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 лис, 2023 11:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"?
совсем без работы низзя. Мозг должен решать какие-то задачи. Моя формула 20 лет ты работаешь на экономику, 20 лет экономика работает на себя. Я против базовых доходов. Это деградация и путь обратный от "работать = высокая честь". При базовом доходе работа станет западлом. А это путь в совок.
ЛАД вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее?
flyman до комунізму потрібно мінімум 3 відкриття впровадити Безлімітну їжу з пробірки Безлімітну енергію термояду чи сонячних електростанцій Безлімітні батареї не з літію, а з карбону чи чогось доступного