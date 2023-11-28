Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1594159515961597 Додано: Вів 28 лис, 2023 10:28 ЛАД написав: Честно говоря, не вижу принципиальных изменений. Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.

как я уже писал ранее исследовать разные поколения в одинаковом возрасте задача не подъёмная, негде нам взять 13летнего ЛАДа и спросить что он об этом думает.

Но кое какие исследования есть Цель исследования состояла в определении комплекса социально-психологических особенностей современного отрочества (12-18 лет) методом фокус-групп, в контексте сравнительного анализа учителями кагорты подростков 70-80-х гг. ХХ ст. (1960-1975 годов рождения) и поколения подростков начала ХХІ ст. (1994-2000 годов рождения).



В качестве участников фокус-групп в нашем исследовании выступали учителя (большинство из них – классные руководители) разных типов средних общеобразовательных заведений Украины (школы, лицеи, гимназии, интернаты г. Кривого Рога).



Каждая группа получала проблемное задание: на основе сравнительного анализа кагорты подростков «эпохи застоя» (70-80-х гг. ХХ ст.) и поколения подростков начала ХХІ ст., развитие которых происходило в разных социально-экономических условиях, выделить основные тенденции позитивных и негативных психосоциальных (личностных, социально-психологических, межличностных, социально-ролевых, ценностно-смысловых, коммуникативных качеств, навыков, умений, установок, особенностей и т. п.) изменений этой возрастной группы.

и что наисследовали?

Большинство подростков, по мнению учителей, ориентированы сегодня на критерии, которые традиционно рассматривались как индивидуалистические: поиск путей самореализации, стремление к благополучию, самостоятельность взглядов, получения от жизни "своего". Отрочество ХХІ ст. характеризуется учителями как более индивидуализированное в плане социальной направленности, для него более характерные нетипичные мотивационные образования. Если подросток 70-х и 80-х годов осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных, то для современного подростка главной ценностью является он сам и поэтому в мотивации общения, учения и любой другой деятельности на первом месте оказывается ориентация на себя, стремление к самоутверждению и самореализации, то есть тот тип социального характера, который Д. Рисмен назвал "ориентованный-на-себя".



тут 18 страниц отличий современных подростков от подростков 70х-80х

почитайте, будет время.

https://www.researchgate.net/profile/An ... F0aW9uIn19



принципиально другие требования к личным границам, к личным правам и свободам.

ЛАД написав: И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет. И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет. единомыслия нет, наоборот идёт процесс индивидуализации чрезмерно доступных знаний. "революционной решительности" да, как признак готовности отстаивать свои права и свободы. ЛАД написав: Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. и снизилась её ценность, а вместе с этим обнулилась ценность учителей и нашего с вами опыта. Который становится малоприменимым для будущего поколения.

ЛАД написав: Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории. Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории.

о , что эрудированных людей стало меньше как-то ж увидели? shapo написав: А пространные рассуждения людей которым при развале СССР было 10 лет о той стране это норма? А пространные рассуждения людей которым при развале СССР было 10 лет о той стране это норма? вы им запрещаете рассуждать? это же форум. Пишите чётко, в чём кто не прав, а то тоже пространно... какие-то люди, в чём-то не правы. Я буду вам благодарен за критику, заодно может что-то новое узнаю. shapo написав: Исчез мой ответ на этот пост. Исчез мой ответ на этот пост. он был недостаточно вежлив. Модерация следит за уровнем вежливости на ветке как я уже писал ранее исследовать разные поколения в одинаковом возрасте задача не подъёмная, негде нам взять 13летнего ЛАДа и спросить что он об этом думает.Но кое какие исследования естьи что наисследовали?тут 18 страниц отличий современных подростков от подростков 70х-80хпочитайте, будет время.принципиально другие требования к личным границам, к личным правам и свободам.единомыслия нет, наоборот идёт процесс индивидуализации чрезмерно доступных знаний. "революционной решительности" да, как признак готовности отстаивать свои права и свободы.и снизилась её ценность, а вместе с этим обнулилась ценность учителей и нашего с вами опыта. Который становится малоприменимым для будущего поколения.о , что эрудированных людей стало меньше как-то ж увидели?вы им запрещаете рассуждать? это же форум. Пишите чётко, в чём кто не прав, а то тоже пространно... какие-то люди, в чём-то не правы. Я буду вам благодарен за критику, заодно может что-то новое узнаю.он был недостаточно вежлив. Модерация следит за уровнем вежливости на ветке vitaliiangel

Повідомлень: 20771 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 11:45 akurt написав: Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею. Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею. работа это право, а не обязанность. Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.



Об этом он рассказал в интервью Business Insider.



По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.



"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель .

я это понял в 2016. Только не связывал с ИИ. Работа 2 дня в неделю (строго любимым делом) меня вполне устроит. Можно без денег. Это наивысшая мотивация, доступная на текущий момент человечеству, когда не нужно решать 24/7 бытовые вопросы и можно частично (в той или иной мере) посвятить себя какой-то отрасли. Да доктор или пожарный так не смогут. Как вариант, люди перестанут болеть и гореть. работа это право, а не обязанность.я это понял в 2016. Только не связывал с ИИ. Работа 2 дня в неделю () меня вполне устроит. Можно без денег. Это наивысшая мотивация, доступная на текущий момент человечеству, когда не нужно решать 24/7 бытовые вопросы и можно частично (в той или иной мере) посвятить себя какой-то отрасли. Да доктор или пожарный так не смогут. Как вариант, люди перестанут болеть и гореть. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20771 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 11:51 vitaliiangel написав: akurt написав: Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею. Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею. работа это право, а не обязанность. Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.



Об этом он рассказал в интервью Business Insider.



По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.



"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель .

я это понял в 2016. Только не связывал с ИИ. Работа 2 дня в неделю (строго любимым делом) меня вполне устроит. Можно без денег. работа это право, а не обязанность.я это понял в 2016. Только не связывал с ИИ. Работа 2 дня в неделю () меня вполне устроит. Можно без денег.

Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть"



А може зайдем ще далі, десь до бушменів у савані, коли достатньо походити за здобиччю годину в день, а решта вільний час, або можливо, до часів коли "праця з мавпи зроблила людину", тобто залишиться "робота" вичухувати один одного (лайкати в соцмережах) Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть"А може зайдем ще далі, десь до бушменів у савані, коли достатньо походити за здобиччю годину в день, а решта вільний час, або можливо, до часів коли "праця з мавпи зроблила людину", тобто залишиться "робота" вичухувати один одного (лайкати в соцмережах) Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 лис, 2023 11:56, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33242 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 11:52 flyman написав: Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть" Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть" муха до тебя дошло!!! да работа должна быть высокой честью, а не принудиловкой. Равняемся на Коболева! муха до тебя дошло!!! да работа должна быть высокой честью, а не принудиловкой. Равняемся на Коболева! vitaliiangel

Повідомлень: 20771 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 11:58 vitaliiangel написав: flyman написав: Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть" Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть" до тебя дошло!!! да работа должна быть высокой честью, а не принудиловкой. Равняемся на Коболева! до тебя дошло!!! да работа должна быть высокой честью, а не принудиловкой. Равняемся на Коболева!

дійшло ще більше 10 років тому, а не тепер, просто тенденція стала більш чотка,

єдине питання, чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"? дійшло ще більше 10 років тому, а не тепер, просто тенденція стала більш чотка,єдине питання, чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"? flyman

Повідомлень: 33242 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 12:01 flyman написав: чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"? чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"? совсем без работы низзя. Мозг должен решать какие-то задачи. Моя формула 20 лет ты работаешь на экономику, 20 лет экономика работает на себя. Я против базовых доходов. Это деградация и путь обратный от "работать = высокая честь". При базовом доходе работа станет западлом. А это путь в совок.



ЛАД вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее? совсем без работы низзя. Мозг должен решать какие-то задачи. Моя формула 20 лет ты работаешь на экономику, 20 лет экономика работает на себя. Я против базовых доходов. Это деградация и путь обратный от "работать = высокая честь". При базовом доходе работа станет западлом. А это путь в совок.вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее? vitaliiangel

Повідомлень: 20771 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 12:17 flyman до комунізму потрібно мінімум 3 відкриття впровадити

Безлімітну їжу з пробірки

Безлімітну енергію термояду чи сонячних електростанцій

Безлімітні батареї не з літію, а з карбону чи чогось доступного Дюрі-бачі

Повідомлень: 1855 З нами з: 29.07.22 Подякував: 315 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1594159515961597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор