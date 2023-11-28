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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1594159515961597
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:28

  ЛАД написав:Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.

как я уже писал ранее исследовать разные поколения в одинаковом возрасте задача не подъёмная, негде нам взять 13летнего ЛАДа и спросить что он об этом думает.
Но кое какие исследования есть
Цель исследования состояла в определении комплекса социально-психологических особенностей современного отрочества (12-18 лет) методом фокус-групп, в контексте сравнительного анализа учителями кагорты подростков 70-80-х гг. ХХ ст. (1960-1975 годов рождения) и поколения подростков начала ХХІ ст. (1994-2000 годов рождения).

В качестве участников фокус-групп в нашем исследовании выступали учителя (большинство из них – классные руководители) разных типов средних общеобразовательных заведений Украины (школы, лицеи, гимназии, интернаты г. Кривого Рога).

Каждая группа получала проблемное задание: на основе сравнительного анализа кагорты подростков «эпохи застоя» (70-80-х гг. ХХ ст.) и поколения подростков начала ХХІ ст., развитие которых происходило в разных социально-экономических условиях, выделить основные тенденции позитивных и негативных психосоциальных (личностных, социально-психологических, межличностных, социально-ролевых, ценностно-смысловых, коммуникативных качеств, навыков, умений, установок, особенностей и т. п.) изменений этой возрастной группы.

и что наисследовали?
Большинство подростков, по мнению учителей, ориентированы сегодня на критерии, которые традиционно рассматривались как индивидуалистические: поиск путей самореализации, стремление к благополучию, самостоятельность взглядов, получения от жизни "своего". Отрочество ХХІ ст. характеризуется учителями как более индивидуализированное в плане социальной направленности, для него более характерные нетипичные мотивационные образования. Если подросток 70-х и 80-х годов осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных, то для современного подростка главной ценностью является он сам и поэтому в мотивации общения, учения и любой другой деятельности на первом месте оказывается ориентация на себя, стремление к самоутверждению и самореализации, то есть тот тип социального характера, который Д. Рисмен назвал "ориентованный-на-себя".


тут 18 страниц отличий современных подростков от подростков 70х-80х
почитайте, будет время.
https://www.researchgate.net/profile/An ... F0aW9uIn19

принципиально другие требования к личным границам, к личным правам и свободам.
  ЛАД написав:И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет.
единомыслия нет, наоборот идёт процесс индивидуализации чрезмерно доступных знаний. "революционной решительности" да, как признак готовности отстаивать свои права и свободы.
  ЛАД написав:Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность.
и снизилась её ценность, а вместе с этим обнулилась ценность учителей и нашего с вами опыта. Который становится малоприменимым для будущего поколения.
  ЛАД написав:Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории.

о , что эрудированных людей стало меньше как-то ж увидели?
  shapo написав:А пространные рассуждения людей которым при развале СССР было 10 лет о той стране это норма?
вы им запрещаете рассуждать? это же форум. Пишите чётко, в чём кто не прав, а то тоже пространно... какие-то люди, в чём-то не правы. Я буду вам благодарен за критику, заодно может что-то новое узнаю.
  shapo написав:Исчез мой ответ на этот пост.
он был недостаточно вежлив. Модерация следит за уровнем вежливости на ветке 8)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:45

  akurt написав:Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.
работа это право, а не обязанность.
Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

Об этом он рассказал в интервью Business Insider.

По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.

"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель
.
я это понял в 2016. Только не связывал с ИИ. Работа 2 дня в неделю (строго любимым делом) меня вполне устроит. Можно без денег. Это наивысшая мотивация, доступная на текущий момент человечеству, когда не нужно решать 24/7 бытовые вопросы и можно частично (в той или иной мере) посвятить себя какой-то отрасли. Да доктор или пожарный так не смогут. Как вариант, люди перестанут болеть и гореть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:51

  vitaliiangel написав:
  akurt написав:Народ с форума и так никогда не работал и работать не хочет - а вы им еще и про выиграш в лотерею.
работа это право, а не обязанность.
Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

Об этом он рассказал в интервью Business Insider.

По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.

"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель
.
я это понял в 2016. Только не связывал с ИИ. Работа 2 дня в неделю (строго любимым делом) меня вполне устроит. Можно без денег.

Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть"

А може зайдем ще далі, десь до бушменів у савані, коли достатньо походити за здобиччю годину в день, а решта вільний час, або можливо, до часів коли "праця з мавпи зроблила людину", тобто залишиться "робота" вичухувати один одного (лайкати в соцмережах)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 лис, 2023 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:52

  flyman написав:Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть"
муха до тебя дошло!!! да работа должна быть высокой честью, а не принудиловкой. Равняемся на Коболева!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:58

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть"
до тебя дошло!!! да работа должна быть высокой честью, а не принудиловкой. Равняемся на Коболева!

дійшло ще більше 10 років тому, а не тепер, просто тенденція стала більш чотка,
єдине питання, чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:01

  flyman написав:чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"?
совсем без работы низзя. Мозг должен решать какие-то задачи. Моя формула 20 лет ты работаешь на экономику, 20 лет экономика работает на себя. Я против базовых доходов. Это деградация и путь обратный от "работать = высокая честь". При базовом доходе работа станет западлом. А это путь в совок.

ЛАД вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:17

flyman до комунізму потрібно мінімум 3 відкриття впровадити
Безлімітну їжу з пробірки
Безлімітну енергію термояду чи сонячних електростанцій
Безлімітні батареї не з літію, а з карбону чи чогось доступного
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