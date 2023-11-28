дійшло ще більше 10 років тому, а не тепер, просто тенденція стала більш чотка,
єдине питання, чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 11:58
дійшло ще більше 10 років тому, а не тепер, просто тенденція стала більш чотка,
єдине питання, чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"?
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:01
совсем без работы низзя. Мозг должен решать какие-то задачи. Моя формула 20 лет ты работаешь на экономику, 20 лет экономика работает на себя. Я против базовых доходов. Это деградация и путь обратный от "работать = высокая честь". При базовом доходе работа станет западлом. А это путь в совок.
ЛАД вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее?
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:17
flyman до комунізму потрібно мінімум 3 відкриття впровадити
Безлімітну їжу з пробірки
Безлімітну енергію термояду чи сонячних електростанцій
Безлімітні батареї не з літію, а з карбону чи чогось доступного
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:35
vitaliiangel
Об этом мечтали не только тов.Сталин и Молотов, но и все члены Политбюро, и партия, и правительство
Они в шезлонгах в Пицунде и Форосе только и думали как выедут на ЗИЛ-114-117 и кое кто рангом пониже на Чайке в понедельник на арбайтен и как решат разом до пятницы и Продовольственную программу, и всем по отдельной трёшке с высокими потолками на центральном проспекте подгонят...
А кроссворды и ребусы на работе Пн-Пт 9/17 волынил другой, антисовецкий нарид.
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:43
И безлимитные девки з велыкыми цыцькамы как в золотом сосаве ВиАГры для тех строителей комунизЬма, у кого потребности как у шерстистых гостей с югов.
Москву 2042 Войновича читали, особенно лозунги про сдачу вторичного продукта и отличное питание?
Додано: Вів 28 лис, 2023 13:19
Тогда такое сравнение переходит из материальной в моральную плоскость. сейчас 20ти бляху может купить студент после пару месяцев подработок. И качество бляхи будет на 2 головы выше тех новых запорожцев и москвичей. Кроме того, много товаров в совке субсидировалось государством и было в дефиците. Как это учитывать в сравнении, когда один импортный сапог был на 3 человека?
Работа была с принудиловкой, за тунеядство и спекуляции - статья, за валюту расстрельная статья. Всё толковое надо было доставать. Люди как воши бегали за югославскими сапогами и болгарскими дублёнками, на которые копили год и больше. В комиссионках старые вещи стоили дороже новых. Не беря материальный аспект (сколько дублёнок можно было купить на одну зарплату) эта беготня (и многое другое) унижало людей.
А ещё было дико скучно. Примерно до 89го ничего не происходило, одно и то же каждый день каждый год. 3 канала ТВ по которым шли одни и те же фильмы и мультики. Фильмы кстати, редко крутили, родители в газете отмечали ручкой х/ф. Сейчас есть десятки каналов в т.ч. Ютуб где нон стопом крутят фильмы, концерты, шоу. Кто что любит. Даже мне их некогда смотреть.
За этим правда ностальгируют?
Додано: Вів 28 лис, 2023 13:39
1-й вариант не пройдёт - работы просто не будет.
Всё остальное может относительно быстро надоесть. И вообще, человек существо весьма ленивое, если что-то делать не обязательно, то оно и перестаёт делаться. Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок.
Додано: Вів 28 лис, 2023 13:42
Виділіти то виділили, але реально дійшло до України на порядок меннше, все решта програми фінансування різних програм США "під егідою допомоги"[/quote]
Это само собой.
Но и то, что пришло в Украину, в основном использовано не "на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок".
Додано: Вів 28 лис, 2023 13:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 28 лис, 2023 13:46
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