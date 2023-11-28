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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1594159515961597 Додано: Вів 28 лис, 2023 11:58 vitaliiangel написав: flyman написав: Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть" Біл натякає, що скоро работу работать буде "большая чєсть" до тебя дошло!!! да работа должна быть высокой честью, а не принудиловкой. Равняемся на Коболева! до тебя дошло!!! да работа должна быть высокой честью, а не принудиловкой. Равняемся на Коболева!

дійшло ще більше 10 років тому, а не тепер, просто тенденція стала більш чотка,

єдине питання, чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"? дійшло ще більше 10 років тому, а не тепер, просто тенденція стала більш чотка,єдине питання, чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"? flyman

Повідомлень: 33241 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 12:01 flyman написав: чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"? чому досі ще нема всім стабільного "базовго доходу"? совсем без работы низзя. Мозг должен решать какие-то задачи. Моя формула 20 лет ты работаешь на экономику, 20 лет экономика работает на себя. Я против базовых доходов. Это деградация и путь обратный от "работать = высокая честь". При базовом доходе работа станет западлом. А это путь в совок.



ЛАД вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее? совсем без работы низзя. Мозг должен решать какие-то задачи. Моя формула 20 лет ты работаешь на экономику, 20 лет экономика работает на себя. Я против базовых доходов. Это деградация и путь обратный от "работать = высокая честь". При базовом доходе работа станет западлом. А это путь в совок.вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее? vitaliiangel

Повідомлень: 20772 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 12:17 flyman до комунізму потрібно мінімум 3 відкриття впровадити

Безлімітну їжу з пробірки

Безлімітну енергію термояду чи сонячних електростанцій

Безлімітні батареї не з літію, а з карбону чи чогось доступного Дюрі-бачі

Повідомлень: 1856 З нами з: 29.07.22 Подякував: 315 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 12:35 vitaliiangel

Об этом мечтали не только тов.Сталин и Молотов, но и все члены Политбюро, и партия, и правительство

Они в шезлонгах в Пицунде и Форосе только и думали как выедут на ЗИЛ-114-117 и кое кто рангом пониже на Чайке в понедельник на арбайтен и как решат разом до пятницы и Продовольственную программу, и всем по отдельной трёшке с высокими потолками на центральном проспекте подгонят...

А кроссворды и ребусы на работе Пн-Пт 9/17 волынил другой, антисовецкий нарид. барабашов Повідомлень: 3660 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 12:43 Дюрі-бачі написав: flyman до комунізму потрібно мінімум 3 відкриття впровадити

Безлімітну їжу з пробірки

Безлімітну енергію термояду чи сонячних електростанцій

Безлімітні батареї не з літію, а з карбону чи чогось доступного до комунізму потрібно мінімум 3 відкриття впровадитиБезлімітну їжу з пробіркиБезлімітну енергію термояду чи сонячних електростанційБезлімітні батареї не з літію, а з карбону чи чогось доступного

И безлимитные девки з велыкыми цыцькамы как в золотом сосаве ВиАГры для тех строителей комунизЬма, у кого потребности как у шерстистых гостей с югов.

Москву 2042 Войновича читали, особенно лозунги про сдачу вторичного продукта и отличное питание? И безлимитные девки з велыкыми цыцькамы как в золотом сосаве ВиАГры для тех строителей комунизЬма, у кого потребности как у шерстистых гостей с югов.Москву 2042 Войновича читали, особенно лозунги про сдачу вторичного продукта и отличное питание? барабашов Повідомлень: 3660 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 13:19 katso написав: Сравнивать можно за одни и те же временные отрезки - например путь Украины за 30 дет независимости можно сравнить с 30летним путем СССР от Сталина до Брежнева, тогда и можно сравнивть результат. И то нужно делать поправку на технологический скачок цивилизации как таковой чтобы к примеру не сравнивать наличие личного авто или телевизора в эпоху ручной сборки с эпохой 3д принтеров. Сравнивать можно за одни и те же временные отрезки - например путь Украины за 30 дет независимости можно сравнить с 30летним путем СССР от Сталина до Брежнева, тогда и можно сравнивть результат. И то нужно делать поправку на технологический скачок цивилизации как таковой чтобы к примеру не сравнивать наличие личного авто или телевизора в эпоху ручной сборки с эпохой 3д принтеров.

Тогда такое сравнение переходит из материальной в моральную плоскость. сейчас 20ти бляху может купить студент после пару месяцев подработок. И качество бляхи будет на 2 головы выше тех новых запорожцев и москвичей. Кроме того, много товаров в совке субсидировалось государством и было в дефиците. Как это учитывать в сравнении, когда один импортный сапог был на 3 человека?



Работа была с принудиловкой, за тунеядство и спекуляции - статья, за валюту расстрельная статья. Всё толковое надо было доставать. Люди как воши бегали за югославскими сапогами и болгарскими дублёнками, на которые копили год и больше. В комиссионках старые вещи стоили дороже новых. Не беря материальный аспект (сколько дублёнок можно было купить на одну зарплату) эта беготня (и многое другое) унижало людей.



А ещё было дико скучно. Примерно до 89го ничего не происходило, одно и то же каждый день каждый год. 3 канала ТВ по которым шли одни и те же фильмы и мультики. Фильмы кстати, редко крутили, родители в газете отмечали ручкой х/ф. Сейчас есть десятки каналов в т.ч. Ютуб где нон стопом крутят фильмы, концерты, шоу. Кто что любит. Даже мне их некогда смотреть.



За этим правда ностальгируют? Тогда такое сравнение переходит из материальной в моральную плоскость. сейчас 20ти бляху может купить студент после пару месяцев подработок. И качество бляхи будет на 2 головы выше тех новых запорожцев и москвичей. Кроме того, много товаров в совке субсидировалось государством и было в дефиците. Как это учитывать в сравнении, когда один импортный сапог был на 3 человека?Работа была с принудиловкой, за тунеядство и спекуляции - статья, за валюту расстрельная статья. Всё толковое надо было доставать. Люди как воши бегали за югославскими сапогами и болгарскими дублёнками, на которые копили год и больше. В комиссионках старые вещи стоили дороже новых. Не беря материальный аспект (сколько дублёнок можно было купить на одну зарплату) эта беготня (и многое другое) унижало людей.А ещё было дико скучно. Примерно до 89го ничего не происходило, одно и то же каждый день каждый год. 3 канала ТВ по которым шли одни и те же фильмы и мультики. Фильмы кстати, редко крутили, родители в газете отмечали ручкой х/ф. Сейчас есть десятки каналов в т.ч. Ютуб где нон стопом крутят фильмы, концерты, шоу. Кто что любит. Даже мне их некогда смотреть.За этим правда ностальгируют? vitaliiangel

Повідомлень: 20772 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 13:39 flyman написав: ............

1. Взяти ще одну роботу. Напр., в часи ковідної чумки масовим явищем стала віддалена робота, появився вільний час, який раніше йшов на ком"ют, відповідно виросли можливості працювати кількох роботодавців.

2. Хтось матиме більше часу зайнятися хоббі, або дачою, городом, садом, квітником.

3. Праздно шатающієся (вони ж тунєядці) і при СРСР були і з ними боролися. Кажуть таких повно, напр. у Ванкувері, Сан-Франциско та інших містах "розвинутого соціалізму"

4. Туризм, подорожі.

5. Втикати в телевізор, ютуби, соціалочки.

І багато чого, якщо людина має себе чим зайняти як корисним, так і не дуже (Бобуа піднімав це питання теж, і писав, що можна буде воювати вахтовим методом). ............1. Взяти ще одну роботу. Напр., в часи ковідної чумки масовим явищем стала віддалена робота, появився вільний час, який раніше йшов на ком"ют, відповідно виросли можливості працювати кількох роботодавців.2. Хтось матиме більше часу зайнятися хоббі, або дачою, городом, садом, квітником.3. Праздно шатающієся (вони ж тунєядці) і при СРСР були і з ними боролися. Кажуть таких повно, напр. у Ванкувері, Сан-Франциско та інших містах "розвинутого соціалізму"4. Туризм, подорожі.5. Втикати в телевізор, ютуби, соціалочки.І багато чого, якщо людина має себе чим зайняти як корисним, так і не дуже (Бобуа піднімав це питання теж, і писав, що можна буде воювати вахтовим методом).

1-й вариант не пройдёт - работы просто не будет.

Всё остальное может относительно быстро надоесть. И вообще, человек существо весьма ленивое, если что-то делать не обязательно, то оно и перестаёт делаться. Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок. 1-й вариант не пройдёт - работы просто не будет.Всё остальное может относительно быстро надоесть. И вообще, человек существо весьма ленивое, если что-то делать не обязательно, то оно и перестаёт делаться. Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок. ЛАД 2 Повідомлень: 26627 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 13:42 flyman написав: .............

Украине выделили 110 миллиардов долларов помощи, которые ушли на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок невірно, і ще частина - десь 500 000 доларів - пішла на на реконструкцію якогось жабенятки в Богом забутому та засніженому - без електрики - селі на Одещині.

О-о-очень сильное преувеличение. .............О-о-очень сильное преувеличение.

Виділіти то виділили, але реально дійшло до України на порядок меннше, все решта програми фінансування різних програм США "під егідою допомоги"[/quote]

Это само собой.

Но и то, что пришло в Украину, в основном использовано не "на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок". Виділіти то виділили, але реально дійшло до України на порядок меннше, все решта програми фінансування різних програм США "під егідою допомоги"[/quote]Это само собой.Но и то, что пришло в Украину, в основном использовано не "на перекладку "бруківки" у Львові на площі Ринок". ЛАД 2 Повідомлень: 26627 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 13:45 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок. Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок.



Якщо замінити плювання в стелю на перегляд ТікТоку то ми вже його отримали... Якщо замінити плювання в стелю на перегляд ТікТоку то ми вже його отримали... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1856 З нами з: 29.07.22 Подякував: 315 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 13:46 Дюрі-бачі написав: ЛАД різниця колосальна: якщо раніше потрібно було запам'ятовувати і цінувалася знатаки то тепер потрібно вміти фільтрувати різниця колосальна: якщо раніше потрібно було запам'ятовувати і цінувалася знатаки то тепер потрібно вміти фільтрувати

Bolt уже написал, это не отменяет требования к памяти и знаниям.

А фильтровать порой надо было и раньше. уже написал, это не отменяет требования к памяти и знаниям.А фильтровать порой надо было и раньше. ЛАД 2 Повідомлень: 26627 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5198 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1594159515961597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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