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#<1 ... 1596159715981599> Додано: Вів 28 лис, 2023 13:50 vitaliiangel написав: katso написав: Сравнивать можно за одни и те же временные отрезки - например путь Украины за 30 дет независимости можно сравнить с 30летним путем СССР от Сталина до Брежнева, тогда и можно сравнивть результат. И то нужно делать поправку на технологический скачок цивилизации как таковой чтобы к примеру не сравнивать наличие личного авто или телевизора в эпоху ручной сборки с эпохой 3д принтеров. Сравнивать можно за одни и те же временные отрезки - например путь Украины за 30 дет независимости можно сравнить с 30летним путем СССР от Сталина до Брежнева, тогда и можно сравнивть результат. И то нужно делать поправку на технологический скачок цивилизации как таковой чтобы к примеру не сравнивать наличие личного авто или телевизора в эпоху ручной сборки с эпохой 3д принтеров.

Тогда такое сравнение переходит из материальной в моральную плоскость. сейчас 20ти бляху может купить студент после пару месяцев подработок. И качество бляхи будет на 2 головы выше тех новых запорожцев и москвичей. Кроме того, много товаров в совке субсидировалось государством и было в дефиците. Как это учитывать в сравнении, когда один импортный сапог был на 3 человека?



Работа была с принудиловкой, за тунеядство и спекуляции - статья, за валюту расстрельная статья. Всё толковое надо было доставать. Люди как воши бегали за югославскими сапогами и болгарскими дублёнками, на которые копили год и больше. В комиссионках старые вещи стоили дороже новых. Не беря материальный аспект (сколько дублёнок можно было купить на одну зарплату) эта беготня (и многое другое) унижало людей.



А ещё было дико скучно. Примерно до 89го ничего не происходило, одно и то же каждый день каждый год. 3 канала ТВ по которым шли одни и те же фильмы и мультики. Фильмы кстати, редко крутили, родители в газете отмечали ручкой х/ф. Сейчас есть десятки каналов в т.ч. Ютуб где ног стопом крутят фильмы, концерты, шоу. Кто что любит. Даже мне их некогда смотреть.



За этим правда ностальгируют? Тогда такое сравнение переходит из материальной в моральную плоскость. сейчас 20ти бляху может купить студент после пару месяцев подработок. И качество бляхи будет на 2 головы выше тех новых запорожцев и москвичей. Кроме того, много товаров в совке субсидировалось государством и было в дефиците. Как это учитывать в сравнении, когда один импортный сапог был на 3 человека?Работа была с принудиловкой, за тунеядство и спекуляции - статья, за валюту расстрельная статья. Всё толковое надо было доставать. Люди как воши бегали за югославскими сапогами и болгарскими дублёнками, на которые копили год и больше. В комиссионках старые вещи стоили дороже новых. Не беря материальный аспект (сколько дублёнок можно было купить на одну зарплату) эта беготня (и многое другое) унижало людей.А ещё было дико скучно. Примерно до 89го ничего не происходило, одно и то же каждый день каждый год. 3 канала ТВ по которым шли одни и те же фильмы и мультики. Фильмы кстати, редко крутили, родители в газете отмечали ручкой х/ф. Сейчас есть десятки каналов в т.ч. Ютуб где ног стопом крутят фильмы, концерты, шоу. Кто что любит. Даже мне их некогда смотреть.За этим правда ностальгируют?

Дебильные шоу и в основном бездарное кино, правда,стало много говорящих голов на ток-шоу. Где фильмы по уровню стоящие рядом с фильмами А Германа-старшего,А.Тарковского, О.Иоселиани или великих Феллини,Антониони,Бергмана,даже К.Тарантино уже сошел. Что слепила киностудия Довженко за 30 лет?

Проблема была в СССР не с вещами а как и сейчас с деньгами т.к.при их наличии дублёнки,авто,джинсы и пр.спокойно покупались по завышенному курсу ЧВПТ или в комиссионках у приезжих из-за рубежа.

Если у вас была справка о инвалидности или устроены кочегаром или дворником ,а вместо вас кто-то работал,то статья за тунеядство не грозила.

А сейчас если вы не работаете кто вас содержит? Ах,вы много и успешно заработали за 20 лет, эффективно вложили и теперь 20 лет живёте на пассивный доход.

Хочется поверить,но в жизни кроме заработавших или укравших цифры с 6-7 нулями в зелёных таких не видел.

То,что сейчас действительно отличается от СССР ,так это то что государству на вас глубоко наплевать если вы не достигли призывного или как сейчас мобилизационного возраста.

Можете жить в Украине,можете валить из нее туда где вас примут,можете просто сдохнуть с голода или замёрзнуть от холода,т к.в отличие от совка квартплата выросла в сравнении с пенсиями на порядки и за долги вас никто держать не будет как минимум с коммунальными услугами. Дебильные шоу и в основном бездарное кино, правда,стало много говорящих голов на ток-шоу. Где фильмы по уровню стоящие рядом с фильмами А Германа-старшего,А.Тарковского, О.Иоселиани или великих Феллини,Антониони,Бергмана,даже К.Тарантино уже сошел. Что слепила киностудия Довженко за 30 лет?Проблема была в СССР не с вещами а как и сейчас с деньгами т.к.при их наличии дублёнки,авто,джинсы и пр.спокойно покупались по завышенному курсу ЧВПТ или в комиссионках у приезжих из-за рубежа.Если у вас была справка о инвалидности или устроены кочегаром или дворником ,а вместо вас кто-то работал,то статья за тунеядство не грозила.А сейчас если вы не работаете кто вас содержит? Ах,вы много и успешно заработали за 20 лет, эффективно вложили и теперь 20 лет живёте на пассивный доход.Хочется поверить,но в жизни кроме заработавших или укравших цифры с 6-7 нулями в зелёных таких не видел.То,что сейчас действительно отличается от СССР ,так это то что государству на вас глубоко наплевать если вы не достигли призывного или как сейчас мобилизационного возраста.Можете жить в Украине,можете валить из нее туда где вас примут,можете просто сдохнуть с голода или замёрзнуть от холода,т к.в отличие от совка квартплата выросла в сравнении с пенсиями на порядки и за долги вас никто держать не будет как минимум с коммунальными услугами. shapo Повідомлень: 4743 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 13:51 ЛАД написав: человек существо весьма ленивое, если что-то делать не обязательно, то оно и перестаёт делаться человек существо весьма ленивое, если что-то делать не обязательно, то оно и перестаёт делаться немотивированный человек ленив немотивированный человек ленив vitaliiangel

Повідомлень: 20773 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 13:59 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: За этим правда ностальгируют? За этим правда ностальгируют?

Ні. Ностальгуємо за окремими елементами, які дуже важко реалізувати без всього іншого:

основне, чого не хватає мені, і що можна було отримати в своку і в ЄС (наприклад в Чехії) - це стабільність.

Навіть мене, який совок не пам'ятає, ностальгія бере коли дістаю мясорубку і гуркалів, а там на ручках "Цена 3 рубля" "Цена 10 рублей".

Зараз хоча б у виробників техніки є "рекомендована ціна", але реально щось схоже на стабільість хіба Епл забезпечує... Ні. Ностальгуємо за окремими елементами, які дуже важко реалізувати без всього іншого:основне, чого не хватає мені, і що можна було отримати в своку і в ЄС (наприклад в Чехії) - цеНавіть мене, який совок не пам'ятає, ностальгія бере коли дістаю мясорубку і гуркалів, а там на ручках "Цена 3 рубля" "Цена 10 рублей".Зараз хоча б у виробників техніки є "рекомендована ціна", але реально щось схоже на стабільість хіба Епл забезпечує... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1858 З нами з: 29.07.22 Подякував: 315 раз. Подякували: 242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 14:30 vitaliiangel написав: .........

тут 18 страниц отличий современных подростков от подростков 70х-80х

почитайте, будет время.

https://www.researchgate.net/profile/An ... F0aW9uIn19



принципиально другие требования к личным границам, к личным правам и свободам. .........тут 18 страниц отличий современных подростков от подростков 70х-80хпочитайте, будет время.принципиально другие требования к личным границам, к личным правам и свободам.

Простите, вряд ли буду. Времени не хватит всё читать.

Вы не поняли. Изменения какие-то есть всегда, причём порой циклические, как в истории Земли циклы похолодания-потепления. Принципиально ничего не изменилось, если брать в масштабе, а не частности.



ЛАД написав: И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет. И "единомыслия" и "революционной решительности", пожалуй, побольше будет. единомыслия нет, наоборот идёт процесс индивидуализации чрезмерно доступных знаний. "революционной решительности" да, как признак готовности отстаивать свои права и свободы. единомыслия нет, наоборот идёт процесс индивидуализации чрезмерно доступных знаний. "революционной решительности" да, как признак готовности отстаивать свои права и свободы.

Вы опять не поняли, я писал совсем о другом.

"Единомыслие" - я имел ввиду идейно-политические взгляды. По Оруэллу. То, в чём здесь постоянно упрекают "совок".

А "революционная решительность" - писал не о "готовности отстаивать свои права и свободы", это было всегда и зависит больше от личных качеств человека, а о предлагаемых методах решения проблем. Посмотрите военную ветку, дай некоторым волю, 37-й год детским садом покажется.



ЛАД написав: Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. Появился интернет - облегчился поиск информации, выросла её доступность. и снизилась её ценность, а вместе с этим обнулилась ценность учителей и нашего с вами опыта. Который становится малоприменимым для будущего поколения. и снизилась её ценность, а вместе с этим обнулилась ценность учителей и нашего с вами опыта. Который становится малоприменимым для будущего поколения.

Не согласен, но доказывать не буду.



ЛАД написав: Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории. Смотрю, чем моложе, тем хуже знания даже истории.

о , что эрудированных людей стало меньше как-то ж увидели? о , что эрудированных людей стало меньше как-то ж увидели?

И что?

Такое тоже не ново в истории человечества. Откаты бывали неоднократно, и порой очень глубокие. Одни "тёмные века" чего стоят.



shapo написав: А пространные рассуждения людей которым при развале СССР было 10 лет о той стране это норма? А пространные рассуждения людей которым при развале СССР было 10 лет о той стране это норма? вы им запрещаете рассуждать? это же форум. Пишите чётко, в чём кто не прав, а то тоже пространно... какие-то люди, в чём-то не правы. Я буду вам благодарен за критику, заодно может что-то новое узнаю. вы им запрещаете рассуждать? это же форум. Пишите чётко, в чём кто не прав, а то тоже пространно... какие-то люди, в чём-то не правы. Я буду вам благодарен за критику, заодно может что-то новое узнаю.

Похоже, это бесполезное занятие.

Не удаётся переубедить человека, которому в детстве вбили что-то в голову. Это касается любого поколения. Похоже, нашему поколению просто "повезло", мы в детстве попали на "перелом" что ли - от воспевания "отца народов" к "шестидесятникам". В результате даже на подсознательном уровне поняли, что "не всё так однозначно". Не хочу сказать, что это стало "железным правилом", порой заносит, но всё же.



shapo написав: Исчез мой ответ на этот пост. Исчез мой ответ на этот пост. он был недостаточно вежлив. Модерация следит за уровнем вежливости на ветке он был недостаточно вежлив. Модерация следит за уровнем вежливости на ветке

Точно? Простите, вряд ли буду. Времени не хватит всё читать.Вы не поняли. Изменения какие-то есть всегда, причём порой циклические, как в истории Земли циклы похолодания-потепления. Принципиально ничего не изменилось, если брать в масштабе, а не частности.Вы опять не поняли, я писал совсем о другом."Единомыслие" - я имел ввиду идейно-политические взгляды. По Оруэллу. То, в чём здесь постоянно упрекают "совок".А "революционная решительность" - писал не о "готовности отстаивать свои права и свободы", это было всегда и зависит больше от личных качеств человека, а о предлагаемых методах решения проблем. Посмотрите военную ветку, дай некоторым волю, 37-й год детским садом покажется.Не согласен, но доказывать не буду.И что?Такое тоже не ново в истории человечества. Откаты бывали неоднократно, и порой очень глубокие. Одни "тёмные века" чего стоят.Похоже, это бесполезное занятие.Не удаётся переубедить человека, которому в детстве вбили что-то в голову. Это касается любого поколения. Похоже, нашему поколению просто "повезло", мы в детстве попали на "перелом" что ли - от воспевания "отца народов" к "шестидесятникам". В результате даже на подсознательном уровне поняли, что "не всё так однозначно". Не хочу сказать, что это стало "железным правилом", порой заносит, но всё же.Точно? ЛАД 2 Повідомлень: 26632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5200 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 14:40 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок. Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок.



Якщо замінити плювання в стелю на перегляд ТікТоку то ми вже його отримали... Якщо замінити плювання в стелю на перегляд ТікТоку то ми вже його отримали...

Пока всё-таки большинству надо работать, чтобы выжить. Заниматься всю жизнь "переглядом ТікТоку" не получится. Пока всё-таки большинству надо работать, чтобы выжить. Заниматься всю жизнь "переглядом ТікТоку" не получится. ЛАД 2 Повідомлень: 26632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5200 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 14:44 ЛАД написав: flyman написав: ............

1. Взяти ще одну роботу. Напр., в часи ковідної чумки масовим явищем стала віддалена робота, появився вільний час, який раніше йшов на ком"ют, відповідно виросли можливості працювати кількох роботодавців.

2. Хтось матиме більше часу зайнятися хоббі, або дачою, городом, садом, квітником.

3. Праздно шатающієся (вони ж тунєядці) і при СРСР були і з ними боролися. Кажуть таких повно, напр. у Ванкувері, Сан-Франциско та інших містах "розвинутого соціалізму"

4. Туризм, подорожі.

5. Втикати в телевізор, ютуби, соціалочки.

І багато чого, якщо людина має себе чим зайняти як корисним, так і не дуже (Бобуа піднімав це питання теж, і писав, що можна буде воювати вахтовим методом). ............1. Взяти ще одну роботу. Напр., в часи ковідної чумки масовим явищем стала віддалена робота, появився вільний час, який раніше йшов на ком"ют, відповідно виросли можливості працювати кількох роботодавців.2. Хтось матиме більше часу зайнятися хоббі, або дачою, городом, садом, квітником.3. Праздно шатающієся (вони ж тунєядці) і при СРСР були і з ними боролися. Кажуть таких повно, напр. у Ванкувері, Сан-Франциско та інших містах "розвинутого соціалізму"4. Туризм, подорожі.5. Втикати в телевізор, ютуби, соціалочки.І багато чого, якщо людина має себе чим зайняти як корисним, так і не дуже (Бобуа піднімав це питання теж, і писав, що можна буде воювати вахтовим методом).

1-й вариант не пройдёт - работы просто не будет.

Всё остальное может относительно быстро надоесть. И вообще, человек существо весьма ленивое, если что-то делать не обязательно, то оно и перестаёт делаться. Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок. 1-й вариант не пройдёт - работы просто не будет.Всё остальное может относительно быстро надоесть. И вообще, человек существо весьма ленивое, если что-то делать не обязательно, то оно и перестаёт делаться. Можно получить общество людей целыми днями валяющихся на диване и плюющих в потолок.

Думаю, що 5% знайде самомотивацію та інтерес, іншим і так зійде.

Але навряд чи це залежить від суспільного ладу (на впадаючи в крайнощі) в значній мірі. Думаю, що 5% знайде самомотивацію та інтерес, іншим і так зійде.Але навряд чи це залежить від суспільного ладу (на впадаючи в крайнощі) в значній мірі. flyman

Повідомлень: 33243 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 14:55 flyman написав: .............

Думаю, що 5% знайде самомотивацію та інтерес, іншим і так зійде. .............Думаю, що 5% знайде самомотивацію та інтерес, іншим і так зійде.

Человек ленив, но и без дела не может.

Если он не занят чем-то полезным, сдуру может заняться чем-то вредным. Хорошо, если просто онанизмом или пустыми мечтаниями о "золотом составе ВиАГры".

навряд чи це залежить від суспільного ладу (на впадаючи в крайнощі) в значній мірі.

Согласен.



А може зайдем ще далі, десь до бушменів у савані, коли достатньо походити за здобиччю годину в день, а решта вільний час, або можливо, до часів коли "праця з мавпи зроблила людину", тобто залишиться "робота" вичухувати один одного (лайкати в соцмережах)

У Вас превратные представления о жизни бушменов и обезьян. Человек ленив, но и без дела не может.Если он не занят чем-то полезным, сдуру может заняться чем-то вредным. Хорошо, если просто онанизмом или пустыми мечтаниями о "золотом составе ВиАГры".Согласен.У Вас превратные представления о жизни бушменов и обезьян. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 лис, 2023 15:00, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 26632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5200 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 14:57 rjkz написав: Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.

Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете? Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете? Richi Повідомлень: 1731 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 15:05 Richi написав: rjkz написав: Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.

Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете? Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?

Судя по опыту людей, которых знаю, возможно и первое, и второе. Насколько смог оценить возраст rjkz, время у него ещё есть.

Хотя, наверное, лучше уезжать в 20 лет, а ещё лучше там родиться и вырасти. Судя по опыту людей, которых знаю, возможно и первое, и второе. Насколько смог оценить возраст, время у него ещё есть.Хотя, наверное, лучше уезжать в 20 лет, а ещё лучше там родиться и вырасти. ЛАД 2 Повідомлень: 26632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5200 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 15:09 vitaliiangel написав: ............

ЛАД вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее? ............вот мне интересно, вы весь период совка работали, какое было ваше отношение к работе, вы её любили? Мечтали чтобы отпуск и выходные прошли как можно быстрее?

Нет.

Но это короткие периоды времени. Не успевает надоесть. Но и не горевал, что пора на работу.



сейчас 20ти бляху может купить студент после пару месяцев подработок. И качество бляхи будет на 2 головы выше тех новых запорожцев и москвичей.

А 100 лет назад (чуть больше) не было никаких "блях". И что?

Даже когда Вы родились, мобилок вообще не было. И персональных компьютеров тоже. А сегодня ребёнок бех планшета чувствует себя ущербным.

katso писал, что "нужно делать поправку на технологический скачок". Нет.Но это короткие периоды времени. Не успевает надоесть. Но и не горевал, что пора на работу.А 100 лет назад (чуть больше) не было никаких "блях". И что?Даже когда Вы родились, мобилок вообще не было. И персональных компьютеров тоже. А сегодня ребёнок бех планшета чувствует себя ущербным.писал, что "нужно делать поправку на технологический скачок". ЛАД 2 Повідомлень: 26632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5200 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1596159715981599> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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