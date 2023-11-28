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#<1 ... 1596159715981599 Додано: Вів 28 лис, 2023 15:20 Re: Еміграція, заробітчанство Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1858 З нами з: 29.07.22 Подякував: 315 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 15:26 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: а ещё лучше там родиться и вырасти. а ещё лучше там родиться и вырасти.

Тогда маловато шансов быть сильнее их и умнее их Тогда маловато шансов быть сильнее их и умнее их Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7256 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6212 раз. Подякували: 20389 раз. Профіль 117 67 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 15:44 ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты. vitaliiangel

Повідомлень: 20775 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 15:58 Сибарит написав: ЛАД написав: а ещё лучше там родиться и вырасти. а ещё лучше там родиться и вырасти.

Тогда маловато шансов быть сильнее их и умнее их Тогда маловато шансов быть сильнее их и умнее их

Так тогда это и не надо. Так тогда это и не надо. ЛАД 2 Повідомлень: 26637 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5200 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 16:03 vitaliiangel написав: ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты. какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Не знаю, честно говоря, сколько стоили 20-летние Жигули в "совке", вряд ли 5 годовых зарплат.

А "технологический скачок", естественно, относилось не к Жигулям. Посмотрите, кстати, тот пост - я немного дописал. Не знаю, честно говоря, сколько стоили 20-летние Жигули в "совке", вряд ли 5 годовых зарплат.А "технологический скачок", естественно, относилось не к Жигулям. Посмотрите, кстати, тот пост - я немного дописал. ЛАД 2 Повідомлень: 26637 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5200 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 16:06 Дюрі-бачі написав: Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком. Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком.



Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. В начале 80-х запоры и москвичи начали продаваться свободно, а Жигули и Волги это был вопрос переплаты,и ничего более. Особенно ценились выгрышные лотерейные билеты при которых нельзя было конфисковать авто когда уже конфисковывали остальное. Волгу при стоимости 10 тысяч покупали за 20. Но это все до года 87 когда начались кооперативы и малые предприятия и рубль стал стремительно обесцениваться Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. В начале 80-х запоры и москвичи начали продаваться свободно, а Жигули и Волги это был вопрос переплаты,и ничего более. Особенно ценились выгрышные лотерейные билеты при которых нельзя было конфисковать авто когда уже конфисковывали остальное. Волгу при стоимости 10 тысяч покупали за 20. Но это все до года 87 когда начались кооперативы и малые предприятия и рубль стал стремительно обесцениваться shapo Повідомлень: 4744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 16:06 vitaliiangel написав: ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты. какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪 Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪 Bolt Повідомлень: 2557 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 16:50 Bolt написав: vitaliiangel написав: ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты. какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪 Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪

Да в 1995 родителям предложили копейку 2101 из 70х хз какого года за 5500 рублями. Новая 2106 около 7000 стоила. Кто мог купить новую выгонял ее на базар, и продавал за 16 Да в 1995 родителям предложили копейку 2101 из 70х хз какого года за 5500 рублями. Новая 2106 около 7000 стоила. Кто мог купить новую выгонял ее на базар, и продавал за 16 vitaliiangel

Повідомлень: 20775 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1596159715981599 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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