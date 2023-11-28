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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1596159715981599
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:а ещё лучше там родиться и вырасти.

Тогда маловато шансов быть сильнее их и умнее их :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:44

ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:58

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:а ещё лучше там родиться и вырасти.

Тогда маловато шансов быть сильнее их и умнее их :)

Так тогда это и не надо. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:03

  vitaliiangel написав:ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Не знаю, честно говоря, сколько стоили 20-летние Жигули в "совке", вряд ли 5 годовых зарплат.
А "технологический скачок", естественно, относилось не к Жигулям. Посмотрите, кстати, тот пост - я немного дописал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:06

  Дюрі-бачі написав:Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком.


Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. В начале 80-х запоры и москвичи начали продаваться свободно, а Жигули и Волги это был вопрос переплаты,и ничего более. Особенно ценились выгрышные лотерейные билеты при которых нельзя было конфисковать авто когда уже конфисковывали остальное. Волгу при стоимости 10 тысяч покупали за 20. Но это все до года 87 когда начались кооперативы и малые предприятия и рубль стал стремительно обесцениваться
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:06

  vitaliiangel написав:ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:50

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪

Да в 1995 родителям предложили копейку 2101 из 70х хз какого года за 5500 рублями. Новая 2106 около 7000 стоила. Кто мог купить новую выгонял ее на базар, и продавал за 16
vitaliiangel
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