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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком.
Додано: Вів 28 лис, 2023 15:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 28 лис, 2023 15:44
ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
Додано: Вів 28 лис, 2023 15:58
Додано: Вів 28 лис, 2023 16:03
Не знаю, честно говоря, сколько стоили 20-летние Жигули в "совке", вряд ли 5 годовых зарплат.
А "технологический скачок", естественно, относилось не к Жигулям. Посмотрите, кстати, тот пост - я немного дописал.
Додано: Вів 28 лис, 2023 16:06
Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. В начале 80-х запоры и москвичи начали продаваться свободно, а Жигули и Волги это был вопрос переплаты,и ничего более. Особенно ценились выгрышные лотерейные билеты при которых нельзя было конфисковать авто когда уже конфисковывали остальное. Волгу при стоимости 10 тысяч покупали за 20. Но это все до года 87 когда начались кооперативы и малые предприятия и рубль стал стремительно обесцениваться
Додано: Вів 28 лис, 2023 16:06
Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪
Додано: Вів 28 лис, 2023 16:50
Да в 1995 родителям предложили копейку 2101 из 70х хз какого года за 5500 рублями. Новая 2106 около 7000 стоила. Кто мог купить новую выгонял ее на базар, и продавал за 16
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