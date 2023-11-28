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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лис, 2023 15:20
Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:26
ЛАД написав:
а ещё лучше там родиться и вырасти.
Тогда маловато шансов быть сильнее их и умнее их
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:44
ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
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vitaliiangel
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ЛАД
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:03
vitaliiangel написав:ЛАД
какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
Не знаю, честно говоря, сколько стоили 20-летние Жигули в "совке", вряд ли 5 годовых зарплат.
А "технологический скачок", естественно, относилось не к Жигулям. Посмотрите, кстати, тот пост - я немного дописал.
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ЛАД
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:06
Дюрі-бачі написав:
Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком.
Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. В начале 80-х запоры и москвичи начали продаваться свободно, а Жигули и Волги это был вопрос переплаты,и ничего более. Особенно ценились выгрышные лотерейные билеты при которых нельзя было конфисковать авто когда уже конфисковывали остальное. Волгу при стоимости 10 тысяч покупали за 20. Но это все до года 87 когда начались кооперативы и малые предприятия и рубль стал стремительно обесцениваться
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shapo
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:06
vitaliiangel написав:ЛАД
какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪
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Bolt
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:50
Bolt написав: vitaliiangel написав:ЛАД
какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪
Да в 1987 родителям предложили копейку 2101 из 70х хз какого года за 5500 рублями. Новая 2106 около 7500 стоила. Кто мог купить новую выгонял ее на базар, и за день продавал за 16000.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 28 лис, 2023 17:46
shapo написав:
Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги.
простите нет) проблема шире. В СССР были нищенские зарплаты но даже за них ничего нельзя было купить. В крупных городах были варианты дать на лапу, в мелких только б/у с рук или если кто то из родственников привезет с соц.стран. никакую мою одежду не выбрасывали, ее донашивал мой двоюродный брат и это считалось нормой. Так же в комиссионках аналоги нашего секонда не было всё дёшево. Постоянно слышал от мамы, что за поношенную вещь хотят как за новую. Вы бы видели что дети в селе носили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 28 лис, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 28 лис, 2023 17:46
vitaliiangel написав: Bolt написав: vitaliiangel написав:ЛАД
какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪
Да в 1987 родителям предложили копейку 2101 из 70х хз какого года за 5500 рублями. Новая 2106 около 7500 стоила. Кто мог купить новую выгонял ее на базар, и за день продавал за 16000.
Так всё-таки не дороже новой, а заметно дешевле.
И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата, а не 5-летняя.
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ЛАД
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