vitaliiangel написав: shapo написав:
Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги.
простите нет) проблема шире. В СССР были нищенские зарплаты но даже за них ничего нельзя было купить. В крупных городах были варианты дать на лапу, в мелких только б/у с рук или если кто то из родственников привезет с соц.стран. никакую мою одежду не выбрасывали, ее донашивал мой двоюродный брат и это считалось нормой. Так же в комиссионках аналоги нашего секонда не было всё дёшево. Постоянно слышал от мамы, что за поношенную вещь хотят как за новую. Вы бы видели что дети в селе носили.
Вы подтверждаете то, что я написал выше. Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства. И вдолбили крепко.
Прочитайте пост jump viewtopic.php?p=5652714#p5652714
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Для прикладу, третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.
Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.
Но и на остальное средств уже не хватало.
Если бы независимая Украина тратила треть бюджета на оборону хотя бы последние 10 лет, вероятно, на нас бы тоже не решились напасть. Но при этом народ ходил бы с голой задницей. Правда, при открытых границах не ходил бы, а просто уехал. И государству нечего было тратить. Что лучше, выбирайте сами.
А насчёт донашивания...
Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату".