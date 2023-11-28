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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1597159815991600
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:53

  ЛАД написав:И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:09

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги.
простите нет) проблема шире. В СССР были нищенские зарплаты но даже за них ничего нельзя было купить. В крупных городах были варианты дать на лапу, в мелких только б/у с рук или если кто то из родственников привезет с соц.стран. никакую мою одежду не выбрасывали, ее донашивал мой двоюродный брат и это считалось нормой. Так же в комиссионках аналоги нашего секонда не было всё дёшево. Постоянно слышал от мамы, что за поношенную вещь хотят как за новую. Вы бы видели что дети в селе носили.

Вы подтверждаете то, что я написал выше. Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства. И вдолбили крепко.
Прочитайте пост jump viewtopic.php?p=5652714#p5652714.
Для прикладу, третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.

Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.
Но и на остальное средств уже не хватало.
Если бы независимая Украина тратила треть бюджета на оборону хотя бы последние 10 лет, вероятно, на нас бы тоже не решились напасть. Но при этом народ ходил бы с голой задницей. Правда, при открытых границах не ходил бы, а просто уехал. И государству нечего было тратить. Что лучше, выбирайте сами.

А насчёт донашивания...
Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:17

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.

О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.
Bolt
 
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  #<1 ... 1597159815991600
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