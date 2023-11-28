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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:53
ЛАД написав:
И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехословакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 28 лис, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:09
vitaliiangel написав: shapo написав:
Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги.
простите нет) проблема шире. В СССР были нищенские зарплаты но даже за них ничего нельзя было купить. В крупных городах были варианты дать на лапу, в мелких только б/у с рук или если кто то из родственников привезет с соц.стран. никакую мою одежду не выбрасывали, ее донашивал мой двоюродный брат и это считалось нормой. Так же в комиссионках аналоги нашего секонда не было всё дёшево. Постоянно слышал от мамы, что за поношенную вещь хотят как за новую. Вы бы видели что дети в селе носили.
Вы подтверждаете то, что я написал выше. Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства. И вдолбили крепко.
Прочитайте пост jump viewtopic.php?p=5652714#p5652714
.
Для прикладу, третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.
Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.
Но и на остальное средств уже не хватало.
Если бы независимая Украина тратила треть бюджета на оборону хотя бы последние 10 лет, вероятно, на нас бы тоже не решились напасть. Но при этом народ ходил бы с голой задницей. Правда, при открытых границах не ходил бы, а просто уехал. И государству нечего было тратить. Что лучше, выбирайте сами.
А насчёт донашивания...
Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату".
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:17
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.
О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:28
Bolt написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.
О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.
Всі 10 років? Ото не попускало батьків бажання виділити чадо) Я якісь перші рік- два, потім пофіг, штани порвеш, або піджак загубиш , пішов докупив, не чекаєш, доки з москви привезуть)))
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:33
ЛАД написав:
Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства.
Так і ці "воззрєнія" батьків теж не з порожнього місця взяті. В кожній сім'ї достатньо своїх фактів "благолєпія", як дискримінували, як доставали одяг, меблі (брали відпустку на роботі щоб зайняти чергу в магазині меблів за барахлом, бо іншого й не було, ще й за неадекватні гроші). Я вже не кажу про практику "тимчасового одруження", щоб потрапити в "магазин для молодят" де можна було купити щось дефіцитне, типу костюму.
Звісно, практично не буває часів прям безпроглядного негативу, що не можна назвати хоч якісь позитивні події, але головне, що у випадку срср - негатив перекрелював і переважував геть усе.
ЛАД написав:
Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.
Та й без того не збиралися, то срср у війнушки грався - хлібом не корми, дайте якойсь авторитарний режим підтримати, спровокувати конфлікт і влізти туди
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:38
Давайте ближче до еміграції.
Говорив сьогодні з знайомим, який з Канади приїхав в Ужгород, хоча жив в Канаді 13 років: виявляється через наших співгромадян його бізнес прогорів: він катався по магазинах із "безкоштовними продуктами" які потім перепродавав.
Бізнес ріс, навіть наймав колег в інших штатах, а тепер там почали вести облік кому, скільки дали...
І ще скаржився, що платежі по кредитам виросли втричі...
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:49
ЛАД написав:
насчёт донашивания...
Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату".
есть нюанс, в ссср не пускали импорт, кроме того что импортировало какое-то министерство или привозили моряки/туристы. Поэтому бедолаги покупали советские телевизоры, магнитофоны и одежду. Массовый импорт бы убил легкую промышленность, электронику, автопром. Сначала что-то запретить, а построить на этом рабочие места и производить ширпотреб нижайшего качества. Я был меломаном, советские кассеты скрипели, импортная стоила 15-20 руб при зарплате 150. Советские магнитофоны ломались и жевали ленту, даже 1класса по 700 руб. Потом мне подарили плеер филипс, который я везде таскал с собой. За весь свой ltv он ни разу не сломался и не зажевал ленту. Подскажите, почему в совке техника была такого низкого качества?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:50
vitaliiangel написав:
За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб.
Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:54
Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав:
За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб.
Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм.
Ентузіасти вони такі. Був відос кілька років тому, показували ентузіаста електрокарів на Ліфі. Розкахував, як він з Києва до Дніпра їхав 3 доби (бо зарядка довга, їде повільно, щоб економніше режим, доводиться відповідно зупинятись ночувати десь) - і весь цей крінж подавав, типу, як йому це подобається.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:54
Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав:
За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб.
Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм.
я когда жил в Днепре каждые выходные ездил на авто в Крым (Ялту) там больше 400 км. в одну сторону. Вообще не напрягало. Днепр я ненавидел и каждая такая поездка была глотком счастья. О чём я? неважно какой объем работы делает ваш сосед. Важно в радость оно ему или в тягость.
Faceless написав:
Розкахував, як він з Києва до Дніпра їхав 3 доби
а одессы в киев 3е суток на э.самокате видели?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 28 лис, 2023 18:57, всього редагувалось 2 разів.
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