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#<1 ... 159815991600160116021603> Додано: Вів 28 лис, 2023 17:53 ЛАД написав: И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехословакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил. это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехословакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20787 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:09 vitaliiangel написав: shapo написав: Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. простите нет) проблема шире. В СССР были нищенские зарплаты но даже за них ничего нельзя было купить. В крупных городах были варианты дать на лапу, в мелких только б/у с рук или если кто то из родственников привезет с соц.стран. никакую мою одежду не выбрасывали, ее донашивал мой двоюродный брат и это считалось нормой. Так же в комиссионках аналоги нашего секонда не было всё дёшево. Постоянно слышал от мамы, что за поношенную вещь хотят как за новую. Вы бы видели что дети в селе носили. простите нет) проблема шире. В СССР были нищенские зарплаты но даже за них ничего нельзя было купить. В крупных городах были варианты дать на лапу, в мелких только б/у с рук или если кто то из родственников привезет с соц.стран. никакую мою одежду не выбрасывали, ее донашивал мой двоюродный брат и это считалось нормой. Так же в комиссионках аналоги нашего секонда не было всё дёшево. Постоянно слышал от мамы, что за поношенную вещь хотят как за новую. Вы бы видели что дети в селе носили.

Вы подтверждаете то, что я написал выше. Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства. И вдолбили крепко.

Прочитайте пост jump viewtopic.php?p=5652714#p5652714.

Для прикладу, третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.

Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.

Но и на остальное средств уже не хватало.

Если бы независимая Украина тратила треть бюджета на оборону хотя бы последние 10 лет, вероятно, на нас бы тоже не решились напасть. Но при этом народ ходил бы с голой задницей. Правда, при открытых границах не ходил бы, а просто уехал. И государству нечего было тратить. Что лучше, выбирайте сами.



А насчёт донашивания...

Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату". Вы подтверждаете то, что я написал выше. Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства. И вдолбили крепко.Прочитайте постНо благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.Но и на остальное средств уже не хватало.Если бы независимая Украина тратила треть бюджета на оборону хотя бы последние 10 лет, вероятно, на нас бы тоже не решились напасть. Но при этом народ ходил бы с голой задницей. Правда, при открытых границах не ходил бы, а просто уехал. И государству нечего было тратить. Что лучше, выбирайте сами.А насчёт донашивания...Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату". ЛАД 2 Повідомлень: 26641 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5200 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:17 vitaliiangel написав: ЛАД написав: И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил. это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.

О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку. О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку. Bolt Повідомлень: 2558 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:28 Bolt написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил. это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.

О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку. О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.

Всі 10 років? Ото не попускало батьків бажання виділити чадо) Я якісь перші рік- два, потім пофіг, штани порвеш, або піджак загубиш , пішов докупив, не чекаєш, доки з москви привезуть))) Всі 10 років? Ото не попускало батьків бажання виділити чадо) Я якісь перші рік- два, потім пофіг, штани порвеш, або піджак загубиш , пішов докупив, не чекаєш, доки з москви привезуть))) gonchik74

Повідомлень: 510 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:33 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства. Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства.

Так і ці "воззрєнія" батьків теж не з порожнього місця взяті. В кожній сім'ї достатньо своїх фактів "благолєпія", як дискримінували, як доставали одяг, меблі (брали відпустку на роботі щоб зайняти чергу в магазині меблів за барахлом, бо іншого й не було, ще й за неадекватні гроші). Я вже не кажу про практику "тимчасового одруження", щоб потрапити в "магазин для молодят" де можна було купити щось дефіцитне, типу костюму.

Звісно, практично не буває часів прям безпроглядного негативу, що не можна назвати хоч якісь позитивні події, але головне, що у випадку срср - негатив перекрелював і переважував геть усе.

ЛАД написав: Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР. Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.

Та й без того не збиралися, то срср у війнушки грався - хлібом не корми, дайте якойсь авторитарний режим підтримати, спровокувати конфлікт і влізти туди Так і ці "воззрєнія" батьків теж не з порожнього місця взяті. В кожній сім'ї достатньо своїх фактів "благолєпія", як дискримінували, як доставали одяг, меблі (брали відпустку на роботі щоб зайняти чергу в магазині меблів за барахлом, бо іншого й не було, ще й за неадекватні гроші). Я вже не кажу про практику "тимчасового одруження", щоб потрапити в "магазин для молодят" де можна було купити щось дефіцитне, типу костюму.Звісно, практично не буває часів прям безпроглядного негативу, що не можна назвати хоч якісь позитивні події, але головне, що у випадку срср - негатив перекрелював і переважував геть усе.Та й без того не збиралися, то срср у війнушки грався - хлібом не корми, дайте якойсь авторитарний режим підтримати, спровокувати конфлікт і влізти туди Faceless

Модератор Повідомлень: 34260 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:38 Re: Еміграція, заробітчанство Давайте ближче до еміграції.

Говорив сьогодні з знайомим, який з Канади приїхав в Ужгород, хоча жив в Канаді 13 років: виявляється через наших співгромадян його бізнес прогорів: він катався по магазинах із "безкоштовними продуктами" які потім перепродавав.

Бізнес ріс, навіть наймав колег в інших штатах, а тепер там почали вести облік кому, скільки дали...

І ще скаржився, що платежі по кредитам виросли втричі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1861 З нами з: 29.07.22 Подякував: 316 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:49 ЛАД написав: насчёт донашивания...

Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату". насчёт донашивания...Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату".

есть нюанс, в ссср не пускали импорт, кроме того что импортировало какое-то министерство или привозили моряки/туристы. Поэтому бедолаги покупали советские телевизоры, магнитофоны и одежду. Массовый импорт бы убил легкую промышленность, электронику, автопром. Сначала что-то запретить, а построить на этом рабочие места и производить ширпотреб нижайшего качества. Я был меломаном, советские кассеты скрипели, импортная стоила 15-20 руб при зарплате 150. Советские магнитофоны ломались и жевали ленту, даже 1класса по 700 руб. Потом мне подарили плеер филипс, который я везде таскал с собой. За весь свой ltv он ни разу не сломался и не зажевал ленту. Подскажите, почему в совке техника была такого низкого качества? есть нюанс, в ссср не пускали импорт, кроме того что импортировало какое-то министерство или привозили моряки/туристы. Поэтому бедолаги покупали советские телевизоры, магнитофоны и одежду. Массовый импорт бы убил легкую промышленность, электронику, автопром. Сначала что-то запретить, а построить на этом рабочие места и производить ширпотреб нижайшего качества. Я был меломаном, советские кассеты скрипели, импортная стоила 15-20 руб при зарплате 150. Советские магнитофоны ломались и жевали ленту, даже 1класса по 700 руб. Потом мне подарили плеер филипс, который я везде таскал с собой. За весь свой ltv он ни разу не сломался и не зажевал ленту. Подскажите, почему в совке техника была такого низкого качества? Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 18:51, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20787 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:50 vitaliiangel написав: За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб.

Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм. Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм. Gastarbaiter Повідомлень: 2894 З нами з: 26.02.18 Подякував: 652 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:54 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб.

Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм. Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм.

Ентузіасти вони такі. Був відос кілька років тому, показували ентузіаста електрокарів на Ліфі. Розкахував, як він з Києва до Дніпра їхав 3 доби (бо зарядка довга, їде повільно, щоб економніше режим, доводиться відповідно зупинятись ночувати десь) - і весь цей крінж подавав, типу, як йому це подобається. Ентузіасти вони такі. Був відос кілька років тому, показували ентузіаста електрокарів на Ліфі. Розкахував, як він з Києва до Дніпра їхав 3 доби (бо зарядка довга, їде повільно, щоб економніше режим, доводиться відповідно зупинятись ночувати десь) - і весь цей крінж подавав, типу, як йому це подобається. Faceless

Модератор Повідомлень: 34260 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:54 Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав: За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб.

Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм. Смотрел видос одного энтузиаста Теслы. На плановое ТО ездит за 400 км. 21 век, капитализм.

я когда жил в Днепре каждые выходные ездил на авто в Крым (Ялту) там больше 400 км. в одну сторону. Вообще не напрягало. Днепр я ненавидел и каждая такая поездка была глотком счастья. О чём я? неважно какой объем работы делает ваш сосед. Важно в радость оно ему или в тягость.



Faceless написав: Розкахував, як він з Києва до Дніпра їхав 3 доби Розкахував, як він з Києва до Дніпра їхав 3 доби а одессы в киев 3е суток на э.самокате видели?



я когда жил в Днепре каждые выходные ездил на авто в Крым (Ялту) там больше 400 км. в одну сторону. Вообще не напрягало. Днепр я ненавидел и каждая такая поездка была глотком счастья. О чём я? неважно какой объем работы делает ваш сосед. Важно в радость оно ему или в тягость.а одессы в киев 3е суток на э.самокате видели? Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 18:57, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20787 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 159815991600160116021603> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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