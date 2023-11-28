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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 28 лис, 2023 18:59
Да уж... Впору анекдоты про украинцев придумывать. Из разряда "вот поэтому нас никто и не любит".
Отношение поляков меняется. Вчера смотрел ролик польского блогера, ориентированного на, скажем так, "интеллектуальную" аудиторию. Макроэкономика, политика и т.п. С аналитикой, без каких-то эмоциональных лозунгов. Видео было посвящено ситуации с блокадой перевозчиков на границе. Так вот эта "интеллектуальная" аудитория в комментах единогласно поддерживает протест и категорически против украинского бизнеса, финансовой поддержки и гипотетического присоединения Украины к ЕС. Год-полтора назад было бы много голосов в стиле "бедненькие, мерзнут там, надо помогать, еды-воды привезти". Сейчас таких голосов уже нет.
Додано: Вів 28 лис, 2023 18:59
что кому вдолбили? я рассказываю то, что видел сам в 86-91 годах, когда уже что то понимал. Допускаю, что видел мизер. Но рядом со мной никто не жил хорошо. Все жили +/- одинаково. У некоторых было авто и видак, не более.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 19:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 28 лис, 2023 18:59
Если в СССР были нищенские зарплаты,то как назвать сейчас украинские пенсии?
Ничего на лапу давать было не нужно чтобы купить тряпку. В Киеве в Каштане в Москве в Берёзке и в других столицах республик были магазины внешпосылторга где за так называемые чеки ( эквивалент эрцаз-валюты советских граждан проработавших за рубежом) купив их у спекуля по курсу 1:2 или 1:2,5 в зависимости от того,откуда получен это чек - из соц,кап.или стран третьего мира можно было купить все вожделенные дефициты - от джинсов и аппаратуры до Волги
В Москве в комиссионках были качественные вещи,мой сосед по аспирантскому общежитию в 1982г там купил компьютер Синклер и мы всей общагой играли в супер-Марио пока пару кнопок не пришлось менять.
Учитывая дешёвый проезд в СССР проехать из любого Мухосранска в столицу было не проблемой.
Что хочу отметить - тогда импорт за которым гонялись был действительно качественный и дорогой. Но и сейчас качественные вещи в отличие от китайского и турецкого ширпотреба недешевы .
По поводу нищенских зарплат.
В зависимости от того где вы жили были элементы частного предпринимательства когда зарабатывали очень неплохо даже на западной Украине где делали кольца для колодцев,сетку рабица,цветы ,цветы к свадьбе. В восточной Украине или северном и центральном Казахстане такого не было,а вот на Кавказе,в Узбекистане или примыкающим к нему югу Казахстана вполне распространено. В Прибалтике была своя жизнь как и в портовых городах типа Одессы
Востаннє редагувалось shapo в Вів 28 лис, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 лис, 2023 19:00
Надо не забывать, что американское бытие другое.
Во-первых, каждый американец с 18 лет делает отчисления в свой собственный пенсионный фонд. Обычно к моменту выхода на пенсию там есть не менее 500 000$. Пропитаться хватит.
Во-вторых, у 99% американцев и просто живущих там (как rjkz) за несколько лет формируется пакет акций предприятий - там может быть всего 2 позиции, а может быть и 15 позиций. Это долговременная инвестиция, на тему «курочка просо по зернышку клюет»: с каждой зарплаты покупает человек акций на 500-1500$, формирует пакет акций. Не все «выстреливают» сильно и сразу, но выстреливают. Например, в 2016 году 1 акция Microsoft торговалась по 60$, а сегодня: по 382,5$. Вот вам и пенсия.
В-третьих, идут вложения в пенсионнные и другие фонды. Там прибыль небольшая, может всего 5% годовых, но на нахомяченной пенсионером сумме скажем в 500 000$ получается 25 000$ в год, что вполне позволяет безбедно жить.
Альтернативу встречал сегодня в инете (за точность не отвечаю, по памяти): украинцу, что в хотя бы вернуть сумму, которая ушла/пойдет в пенсионный фонд нужно дожить до 93 лет.
Это только вернуть.
Додано: Вів 28 лис, 2023 19:05
Кто знает, что нас ждет в будущем?
Можно ставить себе цели и пробовать их достичь.
Может получится, а может завтра бешенный карлик начнет ЯВ и планета перестанет существовать.
Пенсия...?
Не знаю. Все может случиться. Пенсионная система ссср лопнула с неприличным звуком.
Такое может произойти всегда и везде.
По возрасту я еще могу успеть заработать на нормальную для США пенсию.
Но какая она будет через 20 лет?
Надо думать о варианте, чтобы не зависеть от этой пенсии.
Моя проблема в том, что сейчас меня окружают люди, которые могут перенимать мой опыт, но мне нечему у них научиться, есть люди со своим опытом, но мне он не подойдет. Людей, опыт которых был-бы мне полезен и которые готовы им делиться пока нет.
Чтобы изменить эту ситуацию, надо выдернуть себя из уже сложивщегося паззла...даже не так, в моем случае, надо разрущить сложившийся пазлл и создавать новый. Не сделав это, рискую до конца своих дней застрять в том месте, где сейчас. Надо иметь достаточно решимости это делать. Но делать наобум -не имею права, а для всего остального нужна информация и опыт - самое ценное для иммигранта.
Додано: Вів 28 лис, 2023 19:05
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 28 лис, 2023 19:07
shapo да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой.
Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети.
а здесь сомневаются нужен ли подрастающему поколению опыт уважаемых ЛАДа и shapo
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 19:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 28 лис, 2023 19:11
Для rjkz: это хорошо, что у вас есть желание подняться выше и совершенствоваться.
Однако часто ценится и огромный опыт работы на одном месте на одной должности и в одном предприятии.
Но самое главное то в другом: ваша стратегическая цель - общечеловеческая - обучение детей и получение ими востребованной специальности.
Эта цель - будущее детей - перекрывает все другие и - в зависимости от воспитания детей - обеспечит и «пенсию».
Например, моему бывшему шефу, который живет в 160 милях от вас - 89 лет. Вечером ему трудно водить свой автомобиль Акура. Но вечером и не очень нужно: каждую субботу сын привозит все все все все, что нужно родителям.
Все как бы даже и просто.
Додано: Вів 28 лис, 2023 19:13
Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса
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