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#<1 ... 15991600160116021603> Додано: Вів 28 лис, 2023 18:54 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: він катався по магазинах із "безкоштовними продуктами" які потім перепродавав. він катався по магазинах із "безкоштовними продуктами" які потім перепродавав.

Отличный бизнес ) Отличный бизнес ) slonomag Повідомлень: 428 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:59 Дюрі-бачі написав: Давайте ближче до еміграції.

Говорив сьогодні з знайомим, який з Канади приїхав в Ужгород, хоча жив в Канаді 13 років: виявляється через наших співгромадян його бізнес прогорів: він катався по магазинах із "безкоштовними продуктами" які потім перепродавав.

Бізнес ріс, навіть наймав колег в інших штатах, а тепер там почали вести облік кому, скільки дали...

І ще скаржився, що платежі по кредитам виросли втричі... Давайте ближче до еміграції.Говорив сьогодні з знайомим, який з Канади приїхав в Ужгород, хоча жив в Канаді 13 років: виявляється через наших співгромадян його бізнес прогорів: він катався по магазинах із "безкоштовними продуктами" які потім перепродавав.Бізнес ріс, навіть наймав колег в інших штатах, а тепер там почали вести облік кому, скільки дали...І ще скаржився, що платежі по кредитам виросли втричі...

Да уж... Впору анекдоты про украинцев придумывать. Из разряда "вот поэтому нас никто и не любит".

Отношение поляков меняется. Вчера смотрел ролик польского блогера, ориентированного на, скажем так, "интеллектуальную" аудиторию. Макроэкономика, политика и т.п. С аналитикой, без каких-то эмоциональных лозунгов. Видео было посвящено ситуации с блокадой перевозчиков на границе. Так вот эта "интеллектуальная" аудитория в комментах единогласно поддерживает протест и категорически против украинского бизнеса, финансовой поддержки и гипотетического присоединения Украины к ЕС. Год-полтора назад было бы много голосов в стиле "бедненькие, мерзнут там, надо помогать, еды-воды привезти". Сейчас таких голосов уже нет. Да уж... Впору анекдоты про украинцев придумывать. Из разряда "вот поэтому нас никто и не любит".Отношение поляков меняется. Вчера смотрел ролик польского блогера, ориентированного на, скажем так, "интеллектуальную" аудиторию. Макроэкономика, политика и т.п. С аналитикой, без каких-то эмоциональных лозунгов. Видео было посвящено ситуации с блокадой перевозчиков на границе. Так вот эта "интеллектуальная" аудитория в комментах единогласно поддерживает протест и категорически против украинского бизнеса, финансовой поддержки и гипотетического присоединения Украины к ЕС. Год-полтора назад было бы много голосов в стиле "бедненькие, мерзнут там, надо помогать, еды-воды привезти". Сейчас таких голосов уже нет. Gastarbaiter Повідомлень: 2894 З нами з: 26.02.18 Подякував: 652 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:59 ЛАД написав: Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства. И вдолбили крепко. Невозможно что-то объяснить человеку, которому какие-то воззрения вдолбили с детства. И вдолбили крепко. что кому вдолбили? я рассказываю то, что видел сам в 86-91 годах, когда уже что то понимал. Допускаю, что видел мизер. Но рядом со мной никто не жил хорошо. Все жили +/- одинаково. У некоторых было авто и видак, не более. что кому вдолбили? я рассказываю то, что видел сам в 86-91 годах, когда уже что то понимал. Допускаю, что видел мизер. Но рядом со мной никто не жил хорошо. Все жили +/- одинаково. У некоторых было авто и видак, не более. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 19:40, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20787 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 18:59 vitaliiangel написав: shapo написав: Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. Так проблема покупки авто в совке была та же что и сейчас - деньги. простите нет) проблема шире. В СССР были нищенские зарплаты но даже за них ничего нельзя было купить. В крупных городах были варианты дать на лапу, в мелких только б/у с рук или если кто то из родственников привезет с соц.стран. никакую мою одежду не выбрасывали, ее донашивал мой двоюродный брат и это считалось нормой. Так же в комиссионках аналоги нашего секонда не было всё дёшево. Постоянно слышал от мамы, что за поношенную вещь хотят как за новую. Вы бы видели что дети в селе носили. простите нет) проблема шире. В СССР были нищенские зарплаты но даже за них ничего нельзя было купить. В крупных городах были варианты дать на лапу, в мелких только б/у с рук или если кто то из родственников привезет с соц.стран. никакую мою одежду не выбрасывали, ее донашивал мой двоюродный брат и это считалось нормой. Так же в комиссионках аналоги нашего секонда не было всё дёшево. Постоянно слышал от мамы, что за поношенную вещь хотят как за новую. Вы бы видели что дети в селе носили.

Если в СССР были нищенские зарплаты,то как назвать сейчас украинские пенсии?

Ничего на лапу давать было не нужно чтобы купить тряпку. В Киеве в Каштане в Москве в Берёзке и в других столицах республик были магазины внешпосылторга где за так называемые чеки ( эквивалент эрцаз-валюты советских граждан проработавших за рубежом) купив их у спекуля по курсу 1:2 или 1:2,5 в зависимости от того,откуда получен это чек - из соц,кап.или стран третьего мира можно было купить все вожделенные дефициты - от джинсов и аппаратуры до Волги

В Москве в комиссионках были качественные вещи,мой сосед по аспирантскому общежитию в 1982г там купил компьютер Синклер и мы всей общагой играли в супер-Марио пока пару кнопок не пришлось менять.

Учитывая дешёвый проезд в СССР проехать из любого Мухосранска в столицу было не проблемой.

Что хочу отметить - тогда импорт за которым гонялись был действительно качественный и дорогой. Но и сейчас качественные вещи в отличие от китайского и турецкого ширпотреба недешевы .



По поводу нищенских зарплат.

В зависимости от того где вы жили были элементы частного предпринимательства когда зарабатывали очень неплохо даже на западной Украине где делали кольца для колодцев,сетку рабица,цветы ,цветы к свадьбе. В восточной Украине или северном и центральном Казахстане такого не было,а вот на Кавказе,в Узбекистане или примыкающим к нему югу Казахстана вполне распространено. В Прибалтике была своя жизнь как и в портовых городах типа Одессы Если в СССР были нищенские зарплаты,то как назвать сейчас украинские пенсии?Ничего на лапу давать было не нужно чтобы купить тряпку. В Киеве в Каштане в Москве в Берёзке и в других столицах республик были магазины внешпосылторга где за так называемые чеки ( эквивалент эрцаз-валюты советских граждан проработавших за рубежом) купив их у спекуля по курсу 1:2 или 1:2,5 в зависимости от того,откуда получен это чек - из соц,кап.или стран третьего мира можно было купить все вожделенные дефициты - от джинсов и аппаратуры до ВолгиВ Москве в комиссионках были качественные вещи,мой сосед по аспирантскому общежитию в 1982г там купил компьютер Синклер и мы всей общагой играли в супер-Марио пока пару кнопок не пришлось менять.Учитывая дешёвый проезд в СССР проехать из любого Мухосранска в столицу было не проблемой.Что хочу отметить - тогда импорт за которым гонялись был действительно качественный и дорогой. Но и сейчас качественные вещи в отличие от китайского и турецкого ширпотреба недешевы .По поводу нищенских зарплат.В зависимости от того где вы жили были элементы частного предпринимательства когда зарабатывали очень неплохо даже на западной Украине где делали кольца для колодцев,сетку рабица,цветы ,цветы к свадьбе. В восточной Украине или северном и центральном Казахстане такого не было,а вот на Кавказе,в Узбекистане или примыкающим к нему югу Казахстана вполне распространено. В Прибалтике была своя жизнь как и в портовых городах типа Одессы Востаннє редагувалось shapo в Вів 28 лис, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:00 Richi написав: rjkz написав: Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.

Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете? Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?



Надо не забывать, что американское бытие другое.

Во-первых, каждый американец с 18 лет делает отчисления в свой собственный пенсионный фонд. Обычно к моменту выхода на пенсию там есть не менее 500 000$. Пропитаться хватит.

Во-вторых, у 99% американцев и просто живущих там (как rjkz) за несколько лет формируется пакет акций предприятий - там может быть всего 2 позиции, а может быть и 15 позиций. Это долговременная инвестиция, на тему «курочка просо по зернышку клюет»: с каждой зарплаты покупает человек акций на 500-1500$, формирует пакет акций. Не все «выстреливают» сильно и сразу, но выстреливают. Например, в 2016 году 1 акция Microsoft торговалась по 60$, а сегодня: по 382,5$. Вот вам и пенсия.

В-третьих, идут вложения в пенсионнные и другие фонды. Там прибыль небольшая, может всего 5% годовых, но на нахомяченной пенсионером сумме скажем в 500 000$ получается 25 000$ в год, что вполне позволяет безбедно жить.



Альтернативу встречал сегодня в инете (за точность не отвечаю, по памяти): украинцу, что в хотя бы вернуть сумму, которая ушла/пойдет в пенсионный фонд нужно дожить до 93 лет.

Это только вернуть. Надо не забывать, что американское бытие другое.Во-первых, каждый американец с 18 лет делает отчисления в свой собственный пенсионный фонд. Обычно к моменту выхода на пенсию там есть не менее 500 000$. Пропитаться хватит.Во-вторых, у 99% американцев и просто живущих там (как rjkz) за несколько лет формируется пакет акций предприятий - там может быть всего 2 позиции, а может быть и 15 позиций. Это долговременная инвестиция, на тему «курочка просо по зернышку клюет»: с каждой зарплаты покупает человек акций на 500-1500$, формирует пакет акций. Не все «выстреливают» сильно и сразу, но выстреливают. Например, в 2016 году 1 акция Microsoft торговалась по 60$, а сегодня: по 382,5$. Вот вам и пенсия.В-третьих, идут вложения в пенсионнные и другие фонды. Там прибыль небольшая, может всего 5% годовых, но на нахомяченной пенсионером сумме скажем в 500 000$ получается 25 000$ в год, что вполне позволяет безбедно жить.Альтернативу встречал сегодня в инете (за точность не отвечаю, по памяти): украинцу, что в хотя бы вернуть сумму, которая ушла/пойдет в пенсионный фонд нужно дожить до 93 лет.Это только вернуть. akurt

Повідомлень: 8742 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:05 Richi написав: rjkz написав: Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.

Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете? Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?



Кто знает, что нас ждет в будущем?

Можно ставить себе цели и пробовать их достичь.

Может получится, а может завтра бешенный карлик начнет ЯВ и планета перестанет существовать.

Пенсия...?

Не знаю. Все может случиться. Пенсионная система ссср лопнула с неприличным звуком.

Такое может произойти всегда и везде.

По возрасту я еще могу успеть заработать на нормальную для США пенсию.

Но какая она будет через 20 лет?

Надо думать о варианте, чтобы не зависеть от этой пенсии.

Моя проблема в том, что сейчас меня окружают люди, которые могут перенимать мой опыт, но мне нечему у них научиться, есть люди со своим опытом, но мне он не подойдет. Людей, опыт которых был-бы мне полезен и которые готовы им делиться пока нет.

Чтобы изменить эту ситуацию, надо выдернуть себя из уже сложивщегося паззла...даже не так, в моем случае, надо разрущить сложившийся пазлл и создавать новый. Не сделав это, рискую до конца своих дней застрять в том месте, где сейчас. Надо иметь достаточно решимости это делать. Но делать наобум -не имею права, а для всего остального нужна информация и опыт - самое ценное для иммигранта. Кто знает, что нас ждет в будущем?Можно ставить себе цели и пробовать их достичь.Может получится, а может завтра бешенный карлик начнет ЯВ и планета перестанет существовать.Пенсия...?Не знаю. Все может случиться. Пенсионная система ссср лопнула с неприличным звуком.Такое может произойти всегда и везде.По возрасту я еще могу успеть заработать на нормальную для США пенсию.Но какая она будет через 20 лет?Надо думать о варианте, чтобы не зависеть от этой пенсии.Моя проблема в том, что сейчас меня окружают люди, которые могут перенимать мой опыт, но мне нечему у них научиться, есть люди со своим опытом, но мне он не подойдет. Людей, опыт которых был-бы мне полезен и которые готовы им делиться пока нет.Чтобы изменить эту ситуацию, надо выдернуть себя из уже сложивщегося паззла...даже не так, в моем случае, надо разрущить сложившийся пазлл и создавать новый. Не сделав это, рискую до конца своих дней застрять в том месте, где сейчас. Надо иметь достаточно решимости это делать. Но делать наобум -не имею права, а для всего остального нужна информация и опыт - самое ценное для иммигранта. rjkz

Повідомлень: 15809 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8105 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:05 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Отличный бизнес ) Отличный бизнес )

А мене вразило інше:

1. Що в них нема обліку бідних і продукти давали без довідки з соцзаб.

2. Що в нього за стільки років не з'явилось конкурентів в такому очевидному бізнесі.



3. Що він таки приїхав в Україну, бо його заяву в ЗСУ прийняли і піде служити на склад ... А мене вразило інше:1. Що в них нема обліку бідних і продукти давали без довідки з соцзаб.2. Що в нього за стільки років не з'явилось конкурентів в такому очевидному бізнесі.3. Що він таки приїхав в Україну, бо його заяву в ЗСУ прийняли і піде служити на склад ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1861 З нами з: 29.07.22 Подякував: 316 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:07 shapo да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой. vitaliiangel написав: Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети. rjkz написав: Моя проблема в том, что сейчас меня окружают люди, которые могут перенимать мой опыт, но мне нечему у них научиться, есть люди со своим опытом, но мне он не подойдет. Людей, опыт которых был-бы мне полезен и которые готовы им делиться пока нет. Моя проблема в том, что сейчас меня окружают люди, которые могут перенимать мой опыт, но мне нечему у них научиться, есть люди со своим опытом, но мне он не подойдет. Людей, опыт которых был-бы мне полезен и которые готовы им делиться пока нет. а здесь сомневаются нужен ли подрастающему поколению опыт уважаемых ЛАДа и shapo да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой.Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети.а здесь сомневаются нужен ли подрастающему поколению опыт уважаемыха и Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 19:12, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20787 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:11 Для rjkz: это хорошо, что у вас есть желание подняться выше и совершенствоваться.

Однако часто ценится и огромный опыт работы на одном месте на одной должности и в одном предприятии.

Но самое главное то в другом: ваша стратегическая цель - общечеловеческая - обучение детей и получение ими востребованной специальности.

Эта цель - будущее детей - перекрывает все другие и - в зависимости от воспитания детей - обеспечит и «пенсию».

Например, моему бывшему шефу, который живет в 160 милях от вас - 89 лет. Вечером ему трудно водить свой автомобиль Акура. Но вечером и не очень нужно: каждую субботу сын привозит все все все все, что нужно родителям.

Все как бы даже и просто. akurt

Повідомлень: 8742 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:13 vitaliiangel написав: shapo да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой. Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети. да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой. Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети.

Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса Faceless

Модератор Повідомлень: 34260 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 15991600160116021603> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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