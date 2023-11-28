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#<1 ... 1600160116021603> Додано: Вів 28 лис, 2023 19:17 Faceless написав: у спекулів чеки (тобто незаконно) у спекулів чеки (тобто незаконно) лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья. ЛАД написав: А насчёт донашивания...

Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату". А насчёт донашивания...Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату". я не говорил что сейчас сильно лучше. Мы всё еще не выбрались из совковых привычек и многое делается "в лучших традициях совка" лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья.я не говорил что сейчас сильно лучше. Мы всё еще не выбрались из совковых привычек и многое делается "в лучших традициях совка" vitaliiangel

Повідомлень: 20787 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:17 vitaliiangel написав: а здесь сомневаются нужен ли подрастающему поколению опыт уважаемых ЛАДа и shapo а здесь сомневаются нужен ли подрастающему поколению опыт уважаемыха и

Единственный кому вы можете передать свой жизненный опыт это ваши дети,и то,если у вас сохранились с ними нормальные отношения.

Остальным вы даром не нужны с своим опытом и советами. Единственный кому вы можете передать свой жизненный опыт это ваши дети,и то,если у вас сохранились с ними нормальные отношения.Остальным вы даром не нужны с своим опытом и советами. shapo Повідомлень: 4750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:20 Дюрі-бачі написав: Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком. Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком.



Ха! Тільки вчора розмовляв із нашим українцем з приводу кібертрака:

- начебто сьогодні постачання перших 30 (тридцять) штук;

- мій співрозмовник у черзі 28000+. Чекає на отримання через рік (не сильно засмучується, авто є);

- сказав, що на сьогодні черга на отримання через 4 роки;

- тому він як справжній мудрий заповзятливий українець давав заявку на 2 авто: одну тачку продасть і буде на шампанське. Ха! Тільки вчора розмовляв із нашим українцем з приводу кібертрака:- начебто сьогодні постачання перших 30 (тридцять) штук;- мій співрозмовник у черзі 28000+. Чекає на отримання через рік (не сильно засмучується, авто є);- сказав, що на сьогодні черга на отримання через 4 роки;- тому він як справжній мудрий заповзятливий українець давав заявку на 2 авто: одну тачку продасть і буде на шампанське. akurt

Повідомлень: 8742 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:20 vitaliiangel написав: Faceless написав: у спекулів чеки (тобто незаконно) у спекулів чеки (тобто незаконно) лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья. лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья.

Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Никто не интересовался откуда у вас чеки. Чтобы попасть под статью о спекуляции чеками нужно,наверное,было возле магазина ларек с ними открыть.Это делалось через теплые контакты которые хотя и не идеальны ,но как-то стукачей и кидал там особенно не было в отличие от валютчиков. Кроме того,все фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Никто не интересовался откуда у вас чеки. Чтобы попасть под статью о спекуляции чеками нужно,наверное,было возле магазина ларек с ними открыть.Это делалось через теплые контакты которые хотя и не идеальны ,но как-то стукачей и кидал там особенно не было в отличие от валютчиков. Кроме того,все фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ shapo Повідомлень: 4750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:23 shapo написав: Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. великая страна не могла джинсов нашить? о, вспомнил, в родном городе меня ребёнком таскали по ателье на разные примерки. В магазах ничего путного не продавалось. shapo написав: фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ как я и думал крышевание, коррупция, воровство бюджета вагонами, зарплаты в конвертах - всё родом из совка. великая страна не могла джинсов нашить? о, вспомнил, в родном городе меня ребёнком таскали по ателье на разные примерки. В магазах ничего путного не продавалось.как я и думал крышевание, коррупция, воровство бюджета вагонами, зарплаты в конвертах - всё родом из совка. vitaliiangel

Повідомлень: 20787 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:32 vitaliiangel написав: shapo написав: Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. великая страна не могла джинсов нашить? shapo написав: фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ как я и думал крышевание, коррупция, воровство бюджета вагонами, зарплаты в конвертах - всё родом из совка. великая страна не могла джинсов нашить?как я и думал крышевание, коррупция, воровство бюджета вагонами, зарплаты в конвертах - всё родом из совка.

Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя жена в 1999 г купила мне в США ,наверное,одни из последних джинсов которые там шили.

Зарплат в конвертах не было,это чисто постсоветское изобретение. Крышевание спекулей не идёт ни в какое сравнение с нынешним крышеванием целых отраслей или крупных компаний в Украине.Повторюсь - секретарь обкома КПСС,т.е.царь и бог целой области был просто нищий в сравнении с депутатами ВР не говоря о олигархах. В СССР было много всякого,но Украина умудрилась взять от него только плохое и поэтому такие как вы пытаются найти этому оправдание мажа все прошлое черной сажей Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя жена в 1999 г купила мне в США ,наверное,одни из последних джинсов которые там шили.Зарплат в конвертах не было,это чисто постсоветское изобретение. Крышевание спекулей не идёт ни в какое сравнение с нынешним крышеванием целых отраслей или крупных компаний в Украине.Повторюсь - секретарь обкома КПСС,т.е.царь и бог целой области был просто нищий в сравнении с депутатами ВР не говоря о олигархах. В СССР было много всякого,но Украина умудрилась взять от него только плохое и поэтому такие как вы пытаются найти этому оправдание мажа все прошлое черной сажей shapo Повідомлень: 4750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:36 shapo написав: Зарплат в конвертах не было Зарплат в конвертах не было как и секса?





В 1954-м после многолетних лагерей и своей реабилитации Александр Мильчаков в беседе с Анастасом Микояном, зампредседателя Совета народных комиссаров: «Ну к чему теперь, к примеру, сохранять эти „сталинские конверты“ со второй зарплатой, с которой даже партийные взносы не берутся? Есть у нас Молдавское управление трудовых резервов. В нем всего тринадцать учебных заведений. А заместитель начальника по воспитательной работе, кроме оклада, который и без того превышает размер зарплаты квалифицированного инженера, получает еще „конверт“, еще второй оклад, так заведено».



А вот любопытный отрывок из книги писателя Феликса Чуева Сто сорок бесед с Молотовым. Эта часть разговора происходит 18 августа 1976-го. Вячеслав Молотов, глава советского МИДа, сталинской эпохи вспоминает: «После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги — военным и партийным руководителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. Размеры были не только чрезмерны, а неправильны».



В 1954-м, будущий долгожитель на посту главы правительства УССР (1972−1987 гг.) Александр Ляшко, после работы в Краматорском горкоме партии продолжил свою политическую карьеру секретарем Донецкого Обкома КПУ.



Вот любопытные воспоминания из его книги Груз памяти:



«Завфинхозсектором принес ко мне в кабинет зарплату, положил на стол ведомость, указывая пальцем графу, в которой надо расписаться. Я глянул и обомлел. Там стояло: 1,8 тыс. руб. То есть на триста рублей ниже, чем я получал в горкоме, и почти в два раза меньше, чем в последний год работы в должности заместителя директора завода. Вот это да! Как же я проживу со столькими ртами? Ведь за одну квартиру из четырех комнат, которую мне предоставили, нам предстоит платить в среднем по четыреста в месяц. Но я молча расписываюсь за мизерную зарплату. Финансист убрал ведомость и достает из папки конверт. — А это ваше ежемесячное пособие. На конверте надпись: 4000 руб.

— Какое пособие? В связи с переездом?



— А разве Иван Павлович не объяснял? Это пособие идет как дополнительная зарплата. Оно не облагается никакими налогами. А подъемные на переезд вы получите, само собой. Он достает еще конверт и кладет передо мной заготовленную расписку в получении:



https://nv.ua/opinion/sssr-kogda-vpervy ... 33518.html

В 1946 году Александр Яковлев, будущий идеолог советской Перестройки, а в послевоенные годы молодой инструктор отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС. Годы спустя он напишет: «Работа в обкоме резко улучшила мое положение: к 1,5 тыс. рублям официальной зарплаты (это до денежной реформы 1961 года, после — 150 руб.) добавился пакет с 3 тыс. рублей, с которых не надо было платить ни налоги, ни партийные взносы. Постепенно начинаешь привыкать к своей личной особости». Эти конверты пришлись на годы одного из самых тяжелых голодоморов в истории СССР.В 1954-м после многолетних лагерей и своей реабилитации Александр Мильчаков в беседе с Анастасом Микояном, зампредседателя Совета народных комиссаров: «Ну к чему теперь, к примеру, сохранять эти „сталинские конверты“ со второй зарплатой, с которой даже партийные взносы не берутся? Есть у нас Молдавское управление трудовых резервов. В нем всего тринадцать учебных заведений. А заместитель начальника по воспитательной работе, кроме оклада, который и без того превышает размер зарплаты квалифицированного инженера, получает еще „конверт“, еще второй оклад, так заведено».А вот любопытный отрывок из книги писателя Феликса Чуева Сто сорок бесед с Молотовым. Эта часть разговора происходит 18 августа 1976-го. Вячеслав Молотов, глава советского МИДа, сталинской эпохи вспоминает: «После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги — военным и партийным руководителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. Размеры были не только чрезмерны, а неправильны».В 1954-м, будущий долгожитель на посту главы правительства УССР (1972−1987 гг.) Александр Ляшко, после работы в Краматорском горкоме партии продолжил свою политическую карьеру секретарем Донецкого Обкома КПУ.Вот любопытные воспоминания из его книги Груз памяти:«Завфинхозсектором принес ко мне в кабинет зарплату, положил на стол ведомость, указывая пальцем графу, в которой надо расписаться. Я глянул и обомлел. Там стояло: 1,8 тыс. руб. То есть на триста рублей ниже, чем я получал в горкоме, и почти в два раза меньше, чем в последний год работы в должности заместителя директора завода. Вот это да! Как же я проживу со столькими ртами? Ведь за одну квартиру из четырех комнат, которую мне предоставили, нам предстоит платить в среднем по четыреста в месяц. Но я молча расписываюсь за мизерную зарплату. Финансист убрал ведомость и достает из папки конверт. — А это ваше ежемесячное пособие. На конверте надпись: 4000 руб.— Какое пособие? В связи с переездом?— А разве Иван Павлович не объяснял? Это пособие идет как дополнительная зарплата. Оно не облагается никакими налогами. А подъемные на переезд вы получите, само собой. Он достает еще конверт и кладет передо мной заготовленную расписку в получении: как и секса? vitaliiangel

Повідомлень: 20787 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2317 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:37 Faceless написав: vitaliiangel написав: shapo да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой. Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети. да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой. Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети.

Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса

Насправді був жах. Пепсі-кола (найбільша радість дітей того часу ) привозилась з Києва раз в кілька місяців. І це було не лише неблизько, але і по ціні дорого!! По тим зарплатам це було недешево!

Одягу не було ніякого , я носив за старшими. З їжою трохи повезло: мама працювала деякий час у магазині, і дефіцит можна було купити. Але мені вчителі давали записки «для мами» , я одну прочитав «залиште будь ласка на вечір мені курку, я після роботи зайду» . Бо у вільному продажу не було.

Мій рідний брат залишився жити в цьому ж містечку, звичайний вчитель , зарплата посередня. Але він зараз живе на порядок багатше, ніж жили ми тоді (і він сам це усвідомлює і озвучує) . Якісний і дорогий одяг для нього так само важко доступний. Але з їжею нема проблеми. Автомобіль теж назбирав. Дітей вивчив в ойті.



Тут необхідно доповнити, що чималу підтримку йому дає домашнє господарство. Племінні кури дають яйця. Картопля і інші овочі найкращої селекції. Хімія імпортна. Таких врожаїв городини в ті часи на півночі України не було. Насправді був жах. Пепсі-кола (найбільша радість дітей того часу ) привозилась з Києва раз в кілька місяців. І це було не лише неблизько, але і по ціні дорого!! По тим зарплатам це було недешево!Одягу не було ніякого , я носив за старшими. З їжою трохи повезло: мама працювала деякий час у магазині, і дефіцит можна було купити. Але мені вчителі давали записки «для мами» , я одну прочитав «залиште будь ласка на вечір мені курку, я після роботи зайду» . Бо у вільному продажу не було.Мій рідний брат залишився жити в цьому ж містечку, звичайний вчитель , зарплата посередня. Але він зараз живе на порядок багатше, ніж жили ми тоді (і він сам це усвідомлює і озвучує) . Якісний і дорогий одяг для нього так само важко доступний. Але з їжею нема проблеми. Автомобіль теж назбирав. Дітей вивчив в ойті.Тут необхідно доповнити, що чималу підтримку йому дає домашнє господарство. Племінні кури дають яйця. Картопля і інші овочі найкращої селекції. Хімія імпортна. Таких врожаїв городини в ті часи на півночі України не було. Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 лис, 2023 19:49, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 10263 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:42 Faceless написав: Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса

Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.

Про законность ещё смешнее.

Из всех работ за последние 15 лет белую зарплату получал только в одном месте 2 года,в остальных везде минималка и конверт. Украина в этом плане отстала даже от России и Казахстана где это давно не практикуют.

При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.

Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.Про законность ещё смешнее.Из всех работ за последние 15 лет белую зарплату получал только в одном месте 2 года,в остальных везде минималка и конверт. Украина в этом плане отстала даже от России и Казахстана где это давно не практикуют.При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были shapo Повідомлень: 4750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:47 vitaliiangel написав: shapo написав: Зарплат в конвертах не было Зарплат в конвертах не было как и секса?





В 1954-м после многолетних лагерей и своей реабилитации Александр Мильчаков в беседе с Анастасом Микояном, зампредседателя Совета народных комиссаров: «Ну к чему теперь, к примеру, сохранять эти „сталинские конверты“ со второй зарплатой, с которой даже партийные взносы не берутся? Есть у нас Молдавское управление трудовых резервов. В нем всего тринадцать учебных заведений. А заместитель начальника по воспитательной работе, кроме оклада, который и без того превышает размер зарплаты квалифицированного инженера, получает еще „конверт“, еще второй оклад, так заведено».



А вот любопытный отрывок из книги писателя Феликса Чуева Сто сорок бесед с Молотовым. Эта часть разговора происходит 18 августа 1976-го. Вячеслав Молотов, глава советского МИДа, сталинской эпохи вспоминает: «После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги — военным и партийным руководителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. Размеры были не только чрезмерны, а неправильны».



В 1954-м, будущий долгожитель на посту главы правительства УССР (1972−1987 гг.) Александр Ляшко, после работы в Краматорском горкоме партии продолжил свою политическую карьеру секретарем Донецкого Обкома КПУ.



Вот любопытные воспоминания из его книги Груз памяти:



«Завфинхозсектором принес ко мне в кабинет зарплату, положил на стол ведомость, указывая пальцем графу, в которой надо расписаться. Я глянул и обомлел. Там стояло: 1,8 тыс. руб. То есть на триста рублей ниже, чем я получал в горкоме, и почти в два раза меньше, чем в последний год работы в должности заместителя директора завода. Вот это да! Как же я проживу со столькими ртами? Ведь за одну квартиру из четырех комнат, которую мне предоставили, нам предстоит платить в среднем по четыреста в месяц. Но я молча расписываюсь за мизерную зарплату. Финансист убрал ведомость и достает из папки конверт. — А это ваше ежемесячное пособие. На конверте надпись: 4000 руб.

— Какое пособие? В связи с переездом?



— А разве Иван Павлович не объяснял? Это пособие идет как дополнительная зарплата. Оно не облагается никакими налогами. А подъемные на переезд вы получите, само собой. Он достает еще конверт и кладет передо мной заготовленную расписку в получении:



https://nv.ua/opinion/sssr-kogda-vpervy ... 33518.html

В 1946 году Александр Яковлев, будущий идеолог советской Перестройки, а в послевоенные годы молодой инструктор отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС. Годы спустя он напишет: «Работа в обкоме резко улучшила мое положение: к 1,5 тыс. рублям официальной зарплаты (это до денежной реформы 1961 года, после — 150 руб.) добавился пакет с 3 тыс. рублей, с которых не надо было платить ни налоги, ни партийные взносы. Постепенно начинаешь привыкать к своей личной особости». Эти конверты пришлись на годы одного из самых тяжелых голодоморов в истории СССР.В 1954-м после многолетних лагерей и своей реабилитации Александр Мильчаков в беседе с Анастасом Микояном, зампредседателя Совета народных комиссаров: «Ну к чему теперь, к примеру, сохранять эти „сталинские конверты“ со второй зарплатой, с которой даже партийные взносы не берутся? Есть у нас Молдавское управление трудовых резервов. В нем всего тринадцать учебных заведений. А заместитель начальника по воспитательной работе, кроме оклада, который и без того превышает размер зарплаты квалифицированного инженера, получает еще „конверт“, еще второй оклад, так заведено».А вот любопытный отрывок из книги писателя Феликса Чуева Сто сорок бесед с Молотовым. Эта часть разговора происходит 18 августа 1976-го. Вячеслав Молотов, глава советского МИДа, сталинской эпохи вспоминает: «После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги — военным и партийным руководителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. Размеры были не только чрезмерны, а неправильны».В 1954-м, будущий долгожитель на посту главы правительства УССР (1972−1987 гг.) Александр Ляшко, после работы в Краматорском горкоме партии продолжил свою политическую карьеру секретарем Донецкого Обкома КПУ.Вот любопытные воспоминания из его книги Груз памяти:«Завфинхозсектором принес ко мне в кабинет зарплату, положил на стол ведомость, указывая пальцем графу, в которой надо расписаться. Я глянул и обомлел. Там стояло: 1,8 тыс. руб. То есть на триста рублей ниже, чем я получал в горкоме, и почти в два раза меньше, чем в последний год работы в должности заместителя директора завода. Вот это да! Как же я проживу со столькими ртами? Ведь за одну квартиру из четырех комнат, которую мне предоставили, нам предстоит платить в среднем по четыреста в месяц. Но я молча расписываюсь за мизерную зарплату. Финансист убрал ведомость и достает из папки конверт. — А это ваше ежемесячное пособие. На конверте надпись: 4000 руб.— Какое пособие? В связи с переездом?— А разве Иван Павлович не объяснял? Это пособие идет как дополнительная зарплата. Оно не облагается никакими налогами. А подъемные на переезд вы получите, само собой. Он достает еще конверт и кладет передо мной заготовленную расписку в получении: как и секса?

Т.е. жизнь парт номенклатуры это образец жизни СССР ?

Так в Москве были люди у которых даже советского гвоздя в квартире не было - все завезено из-за кордона с которого они не вылазили. Вы о них ещё ничего не нашли в Гугле? А я у таких был в гостях на Кутузовском проспекте в доме в котором жил композитор Дунаевский жил,а напротив был дом в котором жили Брежнев с Андроповым Т.е. жизнь парт номенклатуры это образец жизни СССР ?Так в Москве были люди у которых даже советского гвоздя в квартире не было - все завезено из-за кордона с которого они не вылазили. Вы о них ещё ничего не нашли в Гугле? А я у таких был в гостях на Кутузовском проспекте в доме в котором жил композитор Дунаевский жил,а напротив был дом в котором жили Брежнев с Андроповым shapo Повідомлень: 4750 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1600160116021603> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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