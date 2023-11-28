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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1600160116021603>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:17

  Faceless написав:у спекулів чеки (тобто незаконно)
лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья.
  ЛАД написав:А насчёт донашивания...
Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату".
я не говорил что сейчас сильно лучше. Мы всё еще не выбрались из совковых привычек и многое делается "в лучших традициях совка"
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:17

  vitaliiangel написав:а здесь сомневаются нужен ли подрастающему поколению опыт уважаемых ЛАДа и shapo

Единственный кому вы можете передать свой жизненный опыт это ваши дети,и то,если у вас сохранились с ними нормальные отношения.
Остальным вы даром не нужны с своим опытом и советами.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:20

  Дюрі-бачі написав:Для тих, хто хоче відчути покупку авто як в совку: рекомендую записатись на чергу за Кібертраком.


Ха! Тільки вчора розмовляв із нашим українцем з приводу кібертрака:
- начебто сьогодні постачання перших 30 (тридцять) штук;
- мій співрозмовник у черзі 28000+. Чекає на отримання через рік (не сильно засмучується, авто є);
- сказав, що на сьогодні черга на отримання через 4 роки;
- тому він як справжній мудрий заповзятливий українець давав заявку на 2 авто: одну тачку продасть і буде на шампанське.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:20

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:у спекулів чеки (тобто незаконно)
лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья.

Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Никто не интересовался откуда у вас чеки. Чтобы попасть под статью о спекуляции чеками нужно,наверное,было возле магазина ларек с ними открыть.Это делалось через теплые контакты которые хотя и не идеальны ,но как-то стукачей и кидал там особенно не было в отличие от валютчиков. Кроме того,все фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:23

  shapo написав:Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата.
великая страна не могла джинсов нашить? о, вспомнил, в родном городе меня ребёнком таскали по ателье на разные примерки. В магазах ничего путного не продавалось.
  shapo написав:фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ
как я и думал крышевание, коррупция, воровство бюджета вагонами, зарплаты в конвертах - всё родом из совка.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:32

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата.
великая страна не могла джинсов нашить?
  shapo написав:фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ
как я и думал крышевание, коррупция, воровство бюджета вагонами, зарплаты в конвертах - всё родом из совка.

Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя жена в 1999 г купила мне в США ,наверное,одни из последних джинсов которые там шили.
Зарплат в конвертах не было,это чисто постсоветское изобретение. Крышевание спекулей не идёт ни в какое сравнение с нынешним крышеванием целых отраслей или крупных компаний в Украине.Повторюсь - секретарь обкома КПСС,т.е.царь и бог целой области был просто нищий в сравнении с депутатами ВР не говоря о олигархах. В СССР было много всякого,но Украина умудрилась взять от него только плохое и поэтому такие как вы пытаются найти этому оправдание мажа все прошлое черной сажей
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:36

  shapo написав:Зарплат в конвертах не было
как и секса?
В 1946 году Александр Яковлев, будущий идеолог советской Перестройки, а в послевоенные годы молодой инструктор отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС. Годы спустя он напишет: «Работа в обкоме резко улучшила мое положение: к 1,5 тыс. рублям официальной зарплаты (это до денежной реформы 1961 года, после — 150 руб.) добавился пакет с 3 тыс. рублей, с которых не надо было платить ни налоги, ни партийные взносы. Постепенно начинаешь привыкать к своей личной особости». Эти конверты пришлись на годы одного из самых тяжелых голодоморов в истории СССР.

В 1954-м после многолетних лагерей и своей реабилитации Александр Мильчаков в беседе с Анастасом Микояном, зампредседателя Совета народных комиссаров: «Ну к чему теперь, к примеру, сохранять эти „сталинские конверты“ со второй зарплатой, с которой даже партийные взносы не берутся? Есть у нас Молдавское управление трудовых резервов. В нем всего тринадцать учебных заведений. А заместитель начальника по воспитательной работе, кроме оклада, который и без того превышает размер зарплаты квалифицированного инженера, получает еще „конверт“, еще второй оклад, так заведено».

А вот любопытный отрывок из книги писателя Феликса Чуева Сто сорок бесед с Молотовым. Эта часть разговора происходит 18 августа 1976-го. Вячеслав Молотов, глава советского МИДа, сталинской эпохи вспоминает: «После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги — военным и партийным руководителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. Размеры были не только чрезмерны, а неправильны».

В 1954-м, будущий долгожитель на посту главы правительства УССР (1972−1987 гг.) Александр Ляшко, после работы в Краматорском горкоме партии продолжил свою политическую карьеру секретарем Донецкого Обкома КПУ.

Вот любопытные воспоминания из его книги Груз памяти:

«Завфинхозсектором принес ко мне в кабинет зарплату, положил на стол ведомость, указывая пальцем графу, в которой надо расписаться. Я глянул и обомлел. Там стояло: 1,8 тыс. руб. То есть на триста рублей ниже, чем я получал в горкоме, и почти в два раза меньше, чем в последний год работы в должности заместителя директора завода. Вот это да! Как же я проживу со столькими ртами? Ведь за одну квартиру из четырех комнат, которую мне предоставили, нам предстоит платить в среднем по четыреста в месяц. Но я молча расписываюсь за мизерную зарплату. Финансист убрал ведомость и достает из папки конверт. — А это ваше ежемесячное пособие. На конверте надпись: 4000 руб.
— Какое пособие? В связи с переездом?

— А разве Иван Павлович не объяснял? Это пособие идет как дополнительная зарплата. Оно не облагается никакими налогами. А подъемные на переезд вы получите, само собой. Он достает еще конверт и кладет передо мной заготовленную расписку в получении:

https://nv.ua/opinion/sssr-kogda-vpervy ... 33518.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:37

  Faceless написав:
  vitaliiangel написав:shapo да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой. Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети.

Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса

Насправді був жах. Пепсі-кола (найбільша радість дітей того часу ) привозилась з Києва раз в кілька місяців. І це було не лише неблизько, але і по ціні дорого!! По тим зарплатам це було недешево!
Одягу не було ніякого , я носив за старшими. З їжою трохи повезло: мама працювала деякий час у магазині, і дефіцит можна було купити. Але мені вчителі давали записки «для мами» , я одну прочитав «залиште будь ласка на вечір мені курку, я після роботи зайду» . Бо у вільному продажу не було.
Мій рідний брат залишився жити в цьому ж містечку, звичайний вчитель , зарплата посередня. Але він зараз живе на порядок багатше, ніж жили ми тоді (і він сам це усвідомлює і озвучує) . Якісний і дорогий одяг для нього так само важко доступний. Але з їжею нема проблеми. Автомобіль теж назбирав. Дітей вивчив в ойті.

Тут необхідно доповнити, що чималу підтримку йому дає домашнє господарство. Племінні кури дають яйця. Картопля і інші овочі найкращої селекції. Хімія імпортна. Таких врожаїв городини в ті часи на півночі України не було.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 лис, 2023 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:42

  Faceless написав:Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса

Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.
Про законность ещё смешнее.
Из всех работ за последние 15 лет белую зарплату получал только в одном месте 2 года,в остальных везде минималка и конверт. Украина в этом плане отстала даже от России и Казахстана где это давно не практикуют.
При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.
Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:47

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:Зарплат в конвертах не было
как и секса?
В 1946 году Александр Яковлев, будущий идеолог советской Перестройки, а в послевоенные годы молодой инструктор отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС. Годы спустя он напишет: «Работа в обкоме резко улучшила мое положение: к 1,5 тыс. рублям официальной зарплаты (это до денежной реформы 1961 года, после — 150 руб.) добавился пакет с 3 тыс. рублей, с которых не надо было платить ни налоги, ни партийные взносы. Постепенно начинаешь привыкать к своей личной особости». Эти конверты пришлись на годы одного из самых тяжелых голодоморов в истории СССР.

В 1954-м после многолетних лагерей и своей реабилитации Александр Мильчаков в беседе с Анастасом Микояном, зампредседателя Совета народных комиссаров: «Ну к чему теперь, к примеру, сохранять эти „сталинские конверты“ со второй зарплатой, с которой даже партийные взносы не берутся? Есть у нас Молдавское управление трудовых резервов. В нем всего тринадцать учебных заведений. А заместитель начальника по воспитательной работе, кроме оклада, который и без того превышает размер зарплаты квалифицированного инженера, получает еще „конверт“, еще второй оклад, так заведено».

А вот любопытный отрывок из книги писателя Феликса Чуева Сто сорок бесед с Молотовым. Эта часть разговора происходит 18 августа 1976-го. Вячеслав Молотов, глава советского МИДа, сталинской эпохи вспоминает: «После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги — военным и партийным руководителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. Размеры были не только чрезмерны, а неправильны».

В 1954-м, будущий долгожитель на посту главы правительства УССР (1972−1987 гг.) Александр Ляшко, после работы в Краматорском горкоме партии продолжил свою политическую карьеру секретарем Донецкого Обкома КПУ.

Вот любопытные воспоминания из его книги Груз памяти:

«Завфинхозсектором принес ко мне в кабинет зарплату, положил на стол ведомость, указывая пальцем графу, в которой надо расписаться. Я глянул и обомлел. Там стояло: 1,8 тыс. руб. То есть на триста рублей ниже, чем я получал в горкоме, и почти в два раза меньше, чем в последний год работы в должности заместителя директора завода. Вот это да! Как же я проживу со столькими ртами? Ведь за одну квартиру из четырех комнат, которую мне предоставили, нам предстоит платить в среднем по четыреста в месяц. Но я молча расписываюсь за мизерную зарплату. Финансист убрал ведомость и достает из папки конверт. — А это ваше ежемесячное пособие. На конверте надпись: 4000 руб.
— Какое пособие? В связи с переездом?

— А разве Иван Павлович не объяснял? Это пособие идет как дополнительная зарплата. Оно не облагается никакими налогами. А подъемные на переезд вы получите, само собой. Он достает еще конверт и кладет передо мной заготовленную расписку в получении:

https://nv.ua/opinion/sssr-kogda-vpervy ... 33518.html

Т.е. жизнь парт номенклатуры это образец жизни СССР ?
Так в Москве были люди у которых даже советского гвоздя в квартире не было - все завезено из-за кордона с которого они не вылазили. Вы о них ещё ничего не нашли в Гугле? А я у таких был в гостях на Кутузовском проспекте в доме в котором жил композитор Дунаевский жил,а напротив был дом в котором жили Брежнев с Андроповым
shapo
 
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