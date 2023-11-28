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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1600160116021603
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:52

  shapo написав:Т.е. жизнь парт номенклатуры это образец жизни СССР ?
с голубого ручейка, начинается река :D я думаю тут ещё не все примеры теневой экономики. Сосед подрабатывал на колхозном тракторе, сено, дрова людям возил, не за спасибо. Таксисты водкой торговали. Чаевые официантам, неучтенный товар в кулинариях и столовых. ТВ мастер по вызову брал наличные. Швея, репетиторы хз кто ещё. Армия людей имела левак, это помимо коррупции.

Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Так было, многих это устраивало, вот и перенеслось.
  shapo написав:А я у таких был в гостях на Кутузовском проспекте в доме в котором жил композитор Дунаевский жил,а напротив был дом в котором жили Брежнев с Андроповым
хотите сказать они умнее гугла? В чём ценность этой информации.
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