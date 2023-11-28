с голубого ручейка, начинается река я думаю тут ещё не все примеры теневой экономики. Сосед подрабатывал на колхозном тракторе, сено, дрова людям возил, не за спасибо. Таксисты водкой торговали. Чаевые официантам, неучтенный товар в кулинариях и столовых. ТВ мастер по вызову брал наличные. Швея, репетиторы хз кто ещё. Армия людей имела левак, это помимо коррупции.
Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Так было, многих это устраивало, вот и перенеслось.
хотите сказать они умнее гугла? В чём ценность этой информации.