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#<1 ... 1601160216031604> Додано: Вів 28 лис, 2023 19:52 shapo написав: Т.е. жизнь парт номенклатуры это образец жизни СССР ? Т.е. жизнь парт номенклатуры это образец жизни СССР ? с голубого ручейка, начинается река я думаю тут ещё не все примеры теневой экономики. Сосед подрабатывал на колхозном тракторе, сено, дрова людям возил, не за спасибо. Таксисты водкой торговали. Чаевые официантам, неучтенный товар в кулинариях и столовых. ТВ мастер по вызову брал наличные. Швея, репетиторы хз кто ещё. Армия людей имела левак, это помимо коррупции.



Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и до 2014 без идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Назовите хоть одну причину не из совка. shapo написав: А я у таких был в гостях на Кутузовском проспекте в доме в котором жил композитор Дунаевский жил,а напротив был дом в котором жили Брежнев с Андроповым А я у таких был в гостях на Кутузовском проспекте в доме в котором жил композитор Дунаевский жил,а напротив был дом в котором жили Брежнев с Андроповым хотите сказать они умнее гугла? В чём ценность этой информации. с голубого ручейка, начинается рекая думаю тут ещё не все примеры теневой экономики. Сосед подрабатывал на колхозном тракторе, сено, дрова людям возил, не за спасибо. Таксисты водкой торговали. Чаевые официантам, неучтенный товар в кулинариях и столовых. ТВ мастер по вызову брал наличные. Швея, репетиторы хз кто ещё. Армия людей имела левак, это помимо коррупции.Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и до 2014 без идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Назовите хоть одну причину не из совка.хотите сказать они умнее гугла? В чём ценность этой информации. vitaliiangel

Повідомлень: 20792 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2318 раз. Подякували: 3294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 20:17 vitaliiangel написав:

Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и до 2014 без идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Так было, многих это устраивало, вот и перенеслось Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и до 2014 без идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Так было, многих это устраивало, вот и перенеслось

Про пенсии вы просто врёте.

Минимальная пенсия была 64р в конце 70-х,нормальная 120 р с добавкой за стаж ,10%,т е. 132р.

По любому показателю - сравнительным ценам,ППС это не идёт ни в какое сравнение с украинскими 3-6тыс.грн

И в СССР можно было попасть на хорошую работу и даже в целевую аспирантуру в Москву без всякой коррупции и знакомств,и сейчас это вполне возможно,а если не в Украине - перед вами открыт весь мир ( по крайней мере так было до 24.02.2022).

Повторно дам совет - вместо того чтобы проклинать совковое прошлое смотрите чаще в зеркало - там корень всех ваших проблем и бед Про пенсии вы просто врёте.Минимальная пенсия была 64р в конце 70-х,нормальная 120 р с добавкой за стаж ,10%,т е. 132р.По любому показателю - сравнительным ценам,ППС это не идёт ни в какое сравнение с украинскими 3-6тыс.грнИ в СССР можно было попасть на хорошую работу и даже в целевую аспирантуру в Москву без всякой коррупции и знакомств,и сейчас это вполне возможно,а если не в Украине - перед вами открыт весь мир ( по крайней мере так было до 24.02.2022).Повторно дам совет - вместо того чтобы проклинать совковое прошлое смотрите чаще в зеркало - там корень всех ваших проблем и бед shapo Повідомлень: 4756 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 20:20 shapo написав: вместо того чтобы проклинать совковое прошлое вместо того чтобы проклинать совковое прошлое вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.



Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.



Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.



кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили shapo написав: Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?



вы так не признали, что зарплаты в конвертах были. вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответилизначит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?вы так не признали, что зарплаты в конвертах были. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 20:38, всього редагувалось 5 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20792 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2318 раз. Подякували: 3294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 20:24 За підрахунками Міністерства освіти і науки Польщі, на кінець листопада 2023 року кількість українських дітей, які відвідують польські навчальні заклади, складає 286 534 особи. Gastarbaiter Повідомлень: 2895 З нами з: 26.02.18 Подякував: 652 раз. Подякували: 495 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 20:28 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Минимальная пенсия была 64р Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40

https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm

Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі... Гугл каже, що 40Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1863 З нами з: 29.07.22 Подякував: 319 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 20:36 Re: Еміграція, заробітчанство



але коли люди кажуть, що в Україні лише погане, й як багато гарного було в срср - це клініка. так й не побачив прикладів, що такого було в срср, чого немає зараз - хіба що окрім тієї стабільності все життя пропрацювати на одному місці без перспектив.



цікаво, ІТшники теж думають, що погано наразі? й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.



накину ще питання, яке розірве наших 70+ - от ще в 70 рр могли читати англійські та європейські журнали. а протягом 50 років так й не навчилися писати українською? як так? ностальгія таки сильна річ.але коли люди кажуть, що в Україні лише погане, й як багато гарного було в срср - це клініка. так й не побачив прикладів, що такого було в срср, чого немає зараз - хіба що окрім тієї стабільності все життя пропрацювати на одному місці без перспектив.цікаво, ІТшники теж думають, що погано наразі? й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.накину ще питання, яке розірве наших 70+ - от ще в 70 рр могли читати англійські та європейські журнали. а протягом 50 років так й не навчилися писати українською? як так? Shaman

Повідомлень: 4764 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 20:49 Дюрі-бачі написав: shapo написав: Минимальная пенсия была 64р Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40

https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm

Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]



Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.

Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине? Гугл каже, що 40Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине? shapo Повідомлень: 4756 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 20:50 shapo написав: vitaliiangel написав: Faceless написав: у спекулів чеки (тобто незаконно) у спекулів чеки (тобто незаконно) лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья. лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья.

Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Никто не интересовался откуда у вас чеки. Чтобы попасть под статью о спекуляции чеками нужно,наверное,было возле магазина ларек с ними открыть.Это делалось через теплые контакты которые хотя и не идеальны ,но как-то стукачей и кидал там особенно не было в отличие от валютчиков. Кроме того,все фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Никто не интересовался откуда у вас чеки. Чтобы попасть под статью о спекуляции чеками нужно,наверное,было возле магазина ларек с ними открыть.Это делалось через теплые контакты которые хотя и не идеальны ,но как-то стукачей и кидал там особенно не было в отличие от валютчиков. Кроме того,все фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ

Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації Faceless

Модератор Повідомлень: 34265 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 20:53 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: цікаво, ІТшники теж думають, що погано наразі? цікаво, ІТшники теж думають, що погано наразі? До війни було супер, як і в будь-якого нормального заробітчанина. Зараз - все погано, можна й про совок ностальгувати. До війни було супер, як і в будь-якого нормального заробітчанина. Зараз - все погано, можна й про совок ностальгувати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1863 З нами з: 29.07.22 Подякував: 319 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:00 vitaliiangel написав: shapo написав: вместо того чтобы проклинать совковое прошлое вместо того чтобы проклинать совковое прошлое вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.



Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.



Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.



кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили shapo написав: Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?



вы так не признали, что зарплаты в конвертах были. вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответилизначит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?вы так не признали, что зарплаты в конвертах были.





Повторюсь и на этом закончу,т.к.надоело.

Не было никаких зарплат в конвертах. Если высшая партноменклатура получала,то это ни о чем не говорит и точно не сравнится с нынешней Украиной где зарплаты в конвертах почти норма.

Джинсы СССР не шил как и многое из ширпотреба,возможно,не смог подделать или украсть технологию изготовления джинсовой ткани.

Зато в числе немногих стран делал самолёты,корабли,в т.ч.космические.



Насчёт того состоялся бы А.Герман-старший не в СССР - это вряд ли из-за его перфекционизма и длительности съёмочного процесса.



Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным. Повторюсь и на этом закончу,т.к.надоело.Не было никаких зарплат в конвертах. Если высшая партноменклатура получала,то это ни о чем не говорит и точно не сравнится с нынешней Украиной где зарплаты в конвертах почти норма.Джинсы СССР не шил как и многое из ширпотреба,возможно,не смог подделать или украсть технологию изготовления джинсовой ткани.Зато в числе немногих стран делал самолёты,корабли,в т.ч.космические.Насчёт того состоялся бы А.Герман-старший не в СССР - это вряд ли из-за его перфекционизма и длительности съёмочного процесса.Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным. shapo Повідомлень: 4756 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1601160216031604> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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