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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1601160216031604>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:52

  shapo написав:Т.е. жизнь парт номенклатуры это образец жизни СССР ?
с голубого ручейка, начинается река :D я думаю тут ещё не все примеры теневой экономики. Сосед подрабатывал на колхозном тракторе, сено, дрова людям возил, не за спасибо. Таксисты водкой торговали. Чаевые официантам, неучтенный товар в кулинариях и столовых. ТВ мастер по вызову брал наличные. Швея, репетиторы хз кто ещё. Армия людей имела левак, это помимо коррупции.

Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и до 2014 без идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Назовите хоть одну причину не из совка.
  shapo написав:А я у таких был в гостях на Кутузовском проспекте в доме в котором жил композитор Дунаевский жил,а напротив был дом в котором жили Брежнев с Андроповым
хотите сказать они умнее гугла? В чём ценность этой информации.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:17

  vitaliiangel написав:
Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и до 2014 без идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Так было, многих это устраивало, вот и перенеслось

Про пенсии вы просто врёте.
Минимальная пенсия была 64р в конце 70-х,нормальная 120 р с добавкой за стаж ,10%,т е. 132р.
По любому показателю - сравнительным ценам,ППС это не идёт ни в какое сравнение с украинскими 3-6тыс.грн
И в СССР можно было попасть на хорошую работу и даже в целевую аспирантуру в Москву без всякой коррупции и знакомств,и сейчас это вполне возможно,а если не в Украине - перед вами открыт весь мир ( по крайней мере так было до 24.02.2022).
Повторно дам совет - вместо того чтобы проклинать совковое прошлое смотрите чаще в зеркало - там корень всех ваших проблем и бед
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:20

  shapo написав:вместо того чтобы проклинать совковое прошлое
вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.

Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.

Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.

кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили
  shapo написав:Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя
значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?

вы так не признали, что зарплаты в конвертах были.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 20:38, всього редагувалось 5 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:24

За підрахунками Міністерства освіти і науки Польщі, на кінець листопада 2023 року кількість українських дітей, які відвідують польські навчальні заклади, складає 286 534 особи.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40
https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm
Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:36

Re: Еміграція, заробітчанство

ностальгія таки сильна річ.

але коли люди кажуть, що в Україні лише погане, й як багато гарного було в срср - це клініка. так й не побачив прикладів, що такого було в срср, чого немає зараз - хіба що окрім тієї стабільності все життя пропрацювати на одному місці без перспектив.

цікаво, ІТшники теж думають, що погано наразі? й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.

накину ще питання, яке розірве наших 70+ - от ще в 70 рр могли читати англійські та європейські журнали. а протягом 50 років так й не навчилися писати українською? як так? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:49

  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40
https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm
Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]

Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.
Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:50

  shapo написав:
  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:у спекулів чеки (тобто незаконно)
лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья.

Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Никто не интересовался откуда у вас чеки. Чтобы попасть под статью о спекуляции чеками нужно,наверное,было возле магазина ларек с ними открыть.Это делалось через теплые контакты которые хотя и не идеальны ,но как-то стукачей и кидал там особенно не было в отличие от валютчиков. Кроме того,все фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ

Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:цікаво, ІТшники теж думають, що погано наразі?
До війни було супер, як і в будь-якого нормального заробітчанина. Зараз - все погано, можна й про совок ностальгувати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:00

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:вместо того чтобы проклинать совковое прошлое
вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.

Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.

Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.

кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили
  shapo написав:Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя
значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?

вы так не признали, что зарплаты в конвертах были.



Повторюсь и на этом закончу,т.к.надоело.
Не было никаких зарплат в конвертах. Если высшая партноменклатура получала,то это ни о чем не говорит и точно не сравнится с нынешней Украиной где зарплаты в конвертах почти норма.
Джинсы СССР не шил как и многое из ширпотреба,возможно,не смог подделать или украсть технологию изготовления джинсовой ткани.
Зато в числе немногих стран делал самолёты,корабли,в т.ч.космические.

Насчёт того состоялся бы А.Герман-старший не в СССР - это вряд ли из-за его перфекционизма и длительности съёмочного процесса.

Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.
shapo
 
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