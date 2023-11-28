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shapo написав:Т.е. жизнь парт номенклатуры это образец жизни СССР ?
с голубого ручейка, начинается река я думаю тут ещё не все примеры теневой экономики. Сосед подрабатывал на колхозном тракторе, сено, дрова людям возил, не за спасибо. Таксисты водкой торговали. Чаевые официантам, неучтенный товар в кулинариях и столовых. ТВ мастер по вызову брал наличные. Швея, репетиторы хз кто ещё. Армия людей имела левак, это помимо коррупции.
Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и до 2014 без идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Назовите хоть одну причину не из совка.
shapo написав:А я у таких был в гостях на Кутузовском проспекте в доме в котором жил композитор Дунаевский жил,а напротив был дом в котором жили Брежнев с Андроповым
хотите сказать они умнее гугла? В чём ценность этой информации.
vitaliiangel написав: Независимая Украина это логическое продолжение совка, только без милитаризма, полит.репрессий, гулагов, дефицитов и до 2014 без идеологий. Та же самая нищенская пенсия, коррупция, устроиться на хорошую работу - только по знакомству и т.д. (долго перечислять). Причины всех наши негативных явлений - в совке. Так было, многих это устраивало, вот и перенеслось
Про пенсии вы просто врёте. Минимальная пенсия была 64р в конце 70-х,нормальная 120 р с добавкой за стаж ,10%,т е. 132р. По любому показателю - сравнительным ценам,ППС это не идёт ни в какое сравнение с украинскими 3-6тыс.грн И в СССР можно было попасть на хорошую работу и даже в целевую аспирантуру в Москву без всякой коррупции и знакомств,и сейчас это вполне возможно,а если не в Украине - перед вами открыт весь мир ( по крайней мере так было до 24.02.2022). Повторно дам совет - вместо того чтобы проклинать совковое прошлое смотрите чаще в зеркало - там корень всех ваших проблем и бед
shapo написав:вместо того чтобы проклинать совковое прошлое
вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.
Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.
Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.
кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили
shapo написав:Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя
значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?
вы так не признали, что зарплаты в конвертах были.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 20:38, всього редагувалось 5 разів.
але коли люди кажуть, що в Україні лише погане, й як багато гарного було в срср - це клініка. так й не побачив прикладів, що такого було в срср, чого немає зараз - хіба що окрім тієї стабільності все життя пропрацювати на одному місці без перспектив.
цікаво, ІТшники теж думають, що погано наразі? й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.
накину ще питання, яке розірве наших 70+ - от ще в 70 рр могли читати англійські та європейські журнали. а протягом 50 років так й не навчилися писати українською? як так?
Faceless написав:у спекулів чеки (тобто незаконно)
лень гуглить, кажется в березках интересовались откуда чеки и за торговлю чеками была статья.
Чушь,покупал там пару раз джинсы для брата. Никто не интересовался откуда у вас чеки. Чтобы попасть под статью о спекуляции чеками нужно,наверное,было возле магазина ларек с ними открыть.Это делалось через теплые контакты которые хотя и не идеальны ,но как-то стукачей и кидал там особенно не было в отличие от валютчиков. Кроме того,все фарцовщики и спекули были под крышей ОБХСС и КГБ
Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації
shapo написав:вместо того чтобы проклинать совковое прошлое
вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.
Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.
Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.
кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили
shapo написав:Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя
значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?
вы так не признали, что зарплаты в конвертах были.
Повторюсь и на этом закончу,т.к.надоело. Не было никаких зарплат в конвертах. Если высшая партноменклатура получала,то это ни о чем не говорит и точно не сравнится с нынешней Украиной где зарплаты в конвертах почти норма. Джинсы СССР не шил как и многое из ширпотреба,возможно,не смог подделать или украсть технологию изготовления джинсовой ткани. Зато в числе немногих стран делал самолёты,корабли,в т.ч.космические.
Насчёт того состоялся бы А.Герман-старший не в СССР - это вряд ли из-за его перфекционизма и длительности съёмочного процесса.
Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.