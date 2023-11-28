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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1602160316041605>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:09

  shapo написав:
  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40
https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm
Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]

Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.
Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине?

60 руб - 6 кг м'яса - по цінам 80х років - так?

скільки зараз мінімальна - 3000 грн? - 15 кг м'яса.

ось таке тупе співвідношення, так це ціни через війну як зросли
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.

"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. Це факти, а от набір штампів це якраз ваші дифірамби.
  shapo написав:Про законность ещё смешнее.

Що саме вам смішно, що єдиний варіант, що ви пропонуєте і який за визначенням не міг би покрити потреби всіх бажаючих, як дістати одяг, техніку - і той незаконний? Що саме вам смішно?
  shapo написав:При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.
Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были

Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:10

  Faceless написав:Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації


Надо же,какой любитель законов.
Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.
Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.
Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:11

  Gastarbaiter написав:За підрахунками Міністерства освіти і науки Польщі, на кінець листопада 2023 року кількість українських дітей, які відвідують польські навчальні заклади, складає 286 534 особи.

Сюди входять і студенти, чи то тільки школярі?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:19

  shapo написав:
  Faceless написав:Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації

Надо же,какой любитель законов.
Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.
Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.
Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.

цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося? :D
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 28 лис, 2023 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.

срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:20

  Faceless написав:
  shapo написав:Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.

"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. Це факти, а от набір штампів це якраз ваші дифірамби.
  shapo написав:Про законность ещё смешнее.

Що саме вам смішно, що єдиний варіант, що ви пропонуєте і який за визначенням не міг би покрити потреби всіх бажаючих, як дістати одяг, техніку - і той незаконний? Що саме вам смішно?
  shapo написав:При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.
Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были

Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин.


Мы с вами явно жили в другом прошлом и настоящем.
Откуда в ближних пригородах Киева типа Тарасовки ,Боярки появились в 70-х такие дома если колхозники были бесправными рабами ?
Вы когда последний раз в селе были,хотя бы моей Матяшивке Обуховского района Киевской области где закрылись все магазины и за хлебом надо ехать в Григоривку,а лучше сразу в Обухов?
Как селяне видят сейчас мир слышал от молодой крестьянки в Сумской области которую лет 6 назад подвозил когда там проезжал.
В общем,кляните дальше совок,рассказывайте что именно из-за него все проблемы нынешней Украины которая за 30 лет расцвела и развилась почти до Польши 30-летней давности.
Не буду вас разубеждать - занятие бесполезное и бессмысленное.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:21

  Faceless написав:
  Shaman написав:й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.

срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали

кібернетику називали. а що ще? радіоелектроніку начебто не чіпали...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:24

  Shaman написав:
  shapo написав:
  Faceless написав:Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації

Надо же,какой любитель законов.
Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.
Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.
Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.

цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося? :D


Что не удалось?
Я где-то на что-то жаловался кроме пенсии? Так я продолжаю работать и после 60 и не считаю что мне кто-то что-то должен.
Что касается моих знакомств,то это связано с тем,что в отличие от вас я почти всю жизнь кроме 2-х лет на Байконуре прожил в столицах - 2-х республик и страны.
А знакомым работающим за границей мог бы быть и мой отец геолог - пару раз мы начинали оформлять документы на Кубу,потом в Чили,но каждый раз что-то срывалось.Много его коллег там работали на Кубе и Алжире и покупали ещё старые 21 Волги,потом пошли 24.
Мой сверстник родственник закончивший факультет переводчиков 2 года прослужил в Эфиопии и привез оттуда 5 тыс.чеков
Востаннє редагувалось shapo в Вів 28 лис, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.

Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися
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