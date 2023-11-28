Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.
"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. Це факти, а от набір штампів це якраз ваші дифірамби.
shapo написав:Про законность ещё смешнее.
Що саме вам смішно, що єдиний варіант, що ви пропонуєте і який за визначенням не міг би покрити потреби всіх бажаючих, як дістати одяг, техніку - і той незаконний? Що саме вам смішно?
shapo написав:При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р. Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были
Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин.
Faceless написав:Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації
Надо же,какой любитель законов. Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется. Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым. Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.
Faceless написав:Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації
Надо же,какой любитель законов. Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется. Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым. Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.
цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося?
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 28 лис, 2023 21:19, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.
"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. Це факти, а от набір штампів це якраз ваші дифірамби.
shapo написав:Про законность ещё смешнее.
Що саме вам смішно, що єдиний варіант, що ви пропонуєте і який за визначенням не міг би покрити потреби всіх бажаючих, як дістати одяг, техніку - і той незаконний? Що саме вам смішно?
shapo написав:При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р. Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были
Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин.
Мы с вами явно жили в другом прошлом и настоящем. Откуда в ближних пригородах Киева типа Тарасовки ,Боярки появились в 70-х такие дома если колхозники были бесправными рабами ? Вы когда последний раз в селе были,хотя бы моей Матяшивке Обуховского района Киевской области где закрылись все магазины и за хлебом надо ехать в Григоривку,а лучше сразу в Обухов? Как селяне видят сейчас мир слышал от молодой крестьянки в Сумской области которую лет 6 назад подвозил когда там проезжал. В общем,кляните дальше совок,рассказывайте что именно из-за него все проблемы нынешней Украины которая за 30 лет расцвела и развилась почти до Польши 30-летней давности. Не буду вас разубеждать - занятие бесполезное и бессмысленное.
Faceless написав:Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації
Надо же,какой любитель законов. Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется. Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым. Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.
цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося?
Что не удалось? Я где-то на что-то жаловался кроме пенсии? Так я продолжаю работать и после 60 и не считаю что мне кто-то что-то должен. Что касается моих знакомств,то это связано с тем,что в отличие от вас я почти всю жизнь кроме 2-х лет на Байконуре прожил в столицах - 2-х республик и страны. А знакомым работающим за границей мог бы быть и мой отец геолог - пару раз мы начинали оформлять документы на Кубу,потом в Чили,но каждый раз что-то срывалось.Много его коллег там работали на Кубе и Алжире и покупали ещё старые 21 Волги,потом пошли 24. Мой сверстник родственник закончивший факультет переводчиков 2 года прослужил в Эфиопии и привез оттуда 5 тыс.чеков
Востаннє редагувалось shapo в Вів 28 лис, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.